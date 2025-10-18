WTA 500 Ningbo – Rybakina troppo forte per una Paolini stanca: 6-3, 6-2. L’azzurra si ferma in semifinale ma resta in corsa per le Finals di Riad

Dopo la splendida vittoria in rimonta su Belinda Bencic, Jasmine Paolini si ferma in semifinale al WTA 500 di Ningbo. L’azzurra cede a Elena Rybakina per 6-3, 6-2, in un match dominato dalla potenza e dalla precisione della kazaka, che ha sfruttato al meglio la propria freschezza fisica e un servizio devastante.

Un grande peccato per Paolini, che ha mostrato ancora una volta determinazione e lucidità tattica, ma che oggi ha pagato la stanchezza accumulata nella battaglia di oltre tre ore del giorno precedente contro Bencic.

Primo set: equilibrio iniziale, poi Rybakina accelera

L’inizio del match è equilibrato: Paolini tiene bene il ritmo da fondo e cerca di allungare gli scambi, ma Rybakina riesce a imporsi nei turni di servizio grazie a una percentuale altissima di prime e a un paio di ace

Sul 4-3 la kazaka piazza il break decisivo, sfruttando un leggero calo dell’azzurra. Con un’altra prima vincente, chiude il parziale per 6-3, dimostrando un controllo assoluto dei punti importanti e annullando anche una palla del controbreak.

Secondo set: l’azzurra ci prova, ma la kazaka domina

Paolini prova a reagire, spingendo con il dritto e trovando anche qualche bella soluzione in avanzamento, ma la benzina sembra finita. Dopo il 2-2, Rybakina prende il largo: il servizio continua a essere un’arma letale, mentre Jasmine fatica a rispondere con la stessa efficacia del primo set.

Due break consecutivi portano la kazaka fino al 6-2 finale, un risultato che rispecchia la differenza di condizione fisica tra le due giocatrici.

Stanchezza e prospettive

Paolini ha giocato con il cuore, ma la fatica di un torneo intenso si è fatta sentire. Le oltre tre ore passate in campo contro Bencic hanno tolto brillantezza alle gambe e precisione ai colpi, mentre Rybakina, più fresca, ha potuto gestire il match con sicurezza e lucidità.

Nonostante la sconfitta, Jasmine può guardare al futuro con ottimismo: la semifinale di Ningbo le consente di consolidare il suo settimo posto nella Race, avvicinandosi sempre di più alla qualificazione per le WTA Finals di Riad.





