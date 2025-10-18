Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Tokyo: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini testa di serie n.1

18/10/2025 10:51 12 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
JPN WTA 500 Tokyo – Tabellone Principale – hard
(1) Jasmine Paolini ITA vs Bye
Xinyu Wang CHN vs Qualifier
Qualifier vs Maya Joint AUS
Marketa Vondrousova CZE vs (8) Karolina Muchova CZE

(3) Ekaterina Alexandrova RUS vs Bye
Qualifier vs Jaqueline Cristian ROU
(WC) Wakana Sonobe JPN vs (WC) Nikola Bartunkova CZE
(WC) Moyuka Uchijima JPN vs (6) Linda Noskova CZE

(7) Diana Shnaider RUS vs Dayana Yastremska UKR
Sofia Kenin USA vs Anna Kalinskaya RUS
Qualifier vs McCartney Kessler USA
Bye vs (4) Clara Tauson DEN

(5) Belinda Bencic SUI vs (WC) Bianca Andreescu CAN
Qualifier vs Qualifier
Leylah Fernandez CAN vs Victoria Mboko CAN
Bye vs (2) Elena Rybakina KAZ

brizz 18-10-2025 13:24

rybakina

alexandrova

paolini
shnaider

joint
noskova
tauson
bencic

patrick 18-10-2025 12:58

RYBAKINA

PAOLINI

NOSKOVA
KALINSKAYA

MUCHOVA
ALEXANDROVA
TAUSON
BENCIC

miky85 18-10-2025 12:55

Paolini

Bencic

Alexandrova
Tauson

Joint
Noskova
Yastremska
Rybakina

miky85 18-10-2025 12:54

Paolini

Bencic

Alexandrova
Tauson

JOA20 (Guest) 18-10-2025 12:51

Scritto da Henry
@ JOA20 (#4500270)
18 anni Mirra….remember

Proprio perché ha 18 anni dovrebbe staccare. Non ha l’esperienza per fare reset in breve tempo, è scarica mentalmente. Tanto a Riyadh ci va comunque per le Finals di doppio

l Occhio di Sauron 18-10-2025 11:30

RYBAKINA

PAOLINI

NOSKOVA
TAUSON

MUCHOVA
ALEXANDROVA
KENIN
BENCIC

WTA lover (Guest) 18-10-2025 10:56

Scritto da JOA20

Scritto da WTA lover

Scritto da JOA20
Quindi Andreeva non ha richiesto una WC? Vediamo se va a Canton, è un 250 ma il livello sarebbe più basso…

Scelta alquanto originale. Visto che Paolini mentre scrivo è sotto di un set con Rybakina, saremmo molto felici di non vederla comparire neanche li. Speriamo di avere presto risposte

Visto il livello espresso da Mirra negli ultimi tornei, forse sarebbe meglio per lei non giocare affatto

Capisco il punto, ma parliamo di una ragazza che per 7 mesi su 10 è stata una topp abbondantemente, con due titoli WTA1000. Sarebbero anche meritate queste Finals, a differenza di Rybakina che ha sprecato chance per tutta la stagione

Henry (Guest) 18-10-2025 10:54

@ JOA20 (#4500270)
18 anni Mirra….remember 🙄

Gaz (Guest) 18-10-2025 10:48

Alcune tenniste sono ancora impegnate e potrebbero presentarsi a Tokyo con un titolo appena vinto,o comunque aver giocato fino all’ultimo giorno,per la legge Tommasi ci potrebbero essere o forfait o presenza ma da svuotata.
Poi c’è questo curioso fatto del derby ceco che si ripete a distanza di giorni,la Muchova, visto che poi dopo il successo ha sprecato tutto forse questa volta farebbe meglio a concedere la rivincita alla Vondrousova,o in caso di vittoria cercare di valorizzarla meglio di come ha fatto questa settimana.

JOA20 (Guest) 18-10-2025 10:36

Scritto da WTA lover

Scritto da JOA20
Quindi Andreeva non ha richiesto una WC? Vediamo se va a Canton, è un 250 ma il livello sarebbe più basso…

Scelta alquanto originale. Visto che Paolini mentre scrivo è sotto di un set con Rybakina, saremmo molto felici di non vederla comparire neanche li. Speriamo di avere presto risposte

Visto il livello espresso da Mirra negli ultimi tornei, forse sarebbe meglio per lei non giocare affatto

WTA lover (Guest) 18-10-2025 10:04

Scritto da JOA20
Quindi Andreeva non ha richiesto una WC? Vediamo se va a Canton, è un 250 ma il livello sarebbe più basso…

Scelta alquanto originale. Visto che Paolini mentre scrivo è sotto di un set con Rybakina, saremmo molto felici di non vederla comparire neanche li. Speriamo di avere presto risposte

JOA20 (Guest) 18-10-2025 09:50

Quindi Andreeva non ha richiesto una WC? Vediamo se va a Canton, è un 250 ma il livello sarebbe più basso…

