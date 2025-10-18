WTA 500 Tokyo: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini testa di serie n.1
WTA 500 Tokyo – Tabellone Principale – hard
(1) Jasmine Paolini vs Bye
Xinyu Wang vs Qualifier
Qualifier vs Maya Joint
Marketa Vondrousova vs (8) Karolina Muchova
(3) Ekaterina Alexandrova vs Bye
Qualifier vs Jaqueline Cristian
(WC) Wakana Sonobe vs (WC) Nikola Bartunkova
(WC) Moyuka Uchijima vs (6) Linda Noskova
(7) Diana Shnaider vs Dayana Yastremska
Sofia Kenin vs Anna Kalinskaya
Qualifier vs McCartney Kessler
Bye vs (4) Clara Tauson
(5) Belinda Bencic vs (WC) Bianca Andreescu
Qualifier vs Qualifier
Leylah Fernandez vs Victoria Mboko
Bye vs (2) Elena Rybakina
TAG: Jasmine Paolini, WTA 500 Tokyo, WTA 500 Tokyo 2025
rybakina
alexandrova
paolini
shnaider
joint
noskova
tauson
bencic
RYBAKINA
PAOLINI
NOSKOVA
KALINSKAYA
MUCHOVA
ALEXANDROVA
TAUSON
BENCIC
Paolini
Bencic
Alexandrova
Tauson
Joint
Noskova
Yastremska
Rybakina
Paolini
Bencic
Alexandrova
Tauson
Proprio perché ha 18 anni dovrebbe staccare. Non ha l’esperienza per fare reset in breve tempo, è scarica mentalmente. Tanto a Riyadh ci va comunque per le Finals di doppio
RYBAKINA
PAOLINI
NOSKOVA
TAUSON
MUCHOVA
ALEXANDROVA
KENIN
BENCIC
Capisco il punto, ma parliamo di una ragazza che per 7 mesi su 10 è stata una topp abbondantemente, con due titoli WTA1000. Sarebbero anche meritate queste Finals, a differenza di Rybakina che ha sprecato chance per tutta la stagione
@ JOA20 (#4500270)
18 anni Mirra….remember 🙄
Alcune tenniste sono ancora impegnate e potrebbero presentarsi a Tokyo con un titolo appena vinto,o comunque aver giocato fino all’ultimo giorno,per la legge Tommasi ci potrebbero essere o forfait o presenza ma da svuotata.
Poi c’è questo curioso fatto del derby ceco che si ripete a distanza di giorni,la Muchova, visto che poi dopo il successo ha sprecato tutto forse questa volta farebbe meglio a concedere la rivincita alla Vondrousova,o in caso di vittoria cercare di valorizzarla meglio di come ha fatto questa settimana.
Visto il livello espresso da Mirra negli ultimi tornei, forse sarebbe meglio per lei non giocare affatto
Scelta alquanto originale. Visto che Paolini mentre scrivo è sotto di un set con Rybakina, saremmo molto felici di non vederla comparire neanche li. Speriamo di avere presto risposte
Quindi Andreeva non ha richiesto una WC? Vediamo se va a Canton, è un 250 ma il livello sarebbe più basso…