Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

Arthur Reymond/ Luca Sanchezvs Victor Cornea/ Bruno Pujol Navarro

Hugo Grenier vs Luca Van Assche (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Carreno Busta vs Landaluce (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – Semifinali, cemento

ATP Hersonissos Inaki Montes-De La Torre Inaki Montes-De La Torre 15 1 Harry Wendelken • Harry Wendelken 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Wendelken 0-15 1-0 I. Montes-De La Torre 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Inaki Montes-De La Torrevs Harry Wendelken

Maxim Mrva vs Dimitar Kuzmanov



Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux / Michael Geerts vs Giles Hussey / Mark Whitehouse (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – Semifinali, cemento

ATP Shenzhen Jie Cui Jie Cui 15 7 4 2 Yi Zhou • Yi Zhou 30 6 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 2-1 J. Cui 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Cui 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Cui 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Y. Zhou 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 J. Cui 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Cui 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Cui 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 Y. Zhou 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Cui 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 ace 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 J. Cui 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Cui 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Y. Zhou 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 J. Cui 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Cui 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Cui 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Zhou 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 J. Cui 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1

Jie Cuivs Yi Zhou

Kyrian Jacquet vs Sho Shimabukuro



Il match deve ancora iniziare

Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Finn Reynolds / James Watt (Non prima 11:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – Semifinali, cemento (indoor)

Il match deve ancora iniziare

Johannus Mondayvs Martin Damm

Rafael Jodar vs Patrick Kypson



Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah / Dhakshineswar Suresh vs Patrick Harper / Johannus Monday (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejovs Joao Eduardo Schiessl

Roman Andres Burruchaga vs Pedro Boscardin Dias (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Matias Soto / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare