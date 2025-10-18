Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Martin Landaluce - Foto Yuri Serafini
CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – Semifinali, cemento

Cloto Arena – ore 11:00
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Victor Cornea ROU / Bruno Pujol Navarro ESP
Il match deve ancora iniziare

Hugo Grenier FRA vs Luca Van Assche FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Carreno Busta ESP vs Landaluce ESP (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 10:00
Inaki Montes-De La Torre ESP vs Harry Wendelken GBR
ATP Hersonissos
Inaki Montes-De La Torre
15
1
Harry Wendelken
0
0
Mostra dettagli

Maxim Mrva CZE vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA / Michael Geerts BEL vs Giles Hussey GBR / Mark Whitehouse GBR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – Semifinali, cemento

Center Court – ore 08:00
Jie Cui CHN vs Yi Zhou CHN
ATP Shenzhen
Jie Cui
15
7
4
2
Yi Zhou
30
6
6
1
Mostra dettagli

Kyrian Jacquet FRA vs Sho Shimabukuro JPN

Il match deve ancora iniziare

Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – Semifinali, cemento (indoor)

Stadium – ore 19:00
Johannus Monday GBR vs Martin Damm USA
Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Patrick Kypson USA

Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND / Dhakshineswar Suresh IND vs Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – Semifinali, terra battuta

Quadra Central – ore 16:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Joao Eduardo Schiessl BRA
Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Pedro Boscardin Dias BRA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

