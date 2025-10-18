Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – Semifinali, cemento
Cloto Arena – ore 11:00
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Victor Cornea / Bruno Pujol Navarro
Hugo Grenier vs Luca Van Assche (Non prima 15:00)
Carreno Busta vs Landaluce (Non prima 17:00)
CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 10:00
Inaki Montes-De La Torre vs Harry Wendelken
Maxim Mrva vs Dimitar Kuzmanov
Geoffrey Blancaneaux / Michael Geerts vs Giles Hussey / Mark Whitehouse (Non prima 13:00)
CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – Semifinali, cemento
Center Court – ore 08:00
Jie Cui vs Yi Zhou
Kyrian Jacquet vs Sho Shimabukuro
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Finn Reynolds / James Watt (Non prima 11:00)
CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – Semifinali, cemento (indoor)
Stadium – ore 19:00
Johannus Monday vs Martin Damm
Rafael Jodar vs Patrick Kypson
Aryan Shah / Dhakshineswar Suresh vs Patrick Harper / Johannus Monday (Non prima 21:00)
CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – Semifinali, terra battuta
Quadra Central – ore 16:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Joao Eduardo Schiessl
Roman Andres Burruchaga vs Pedro Boscardin Dias (Non prima 17:00)
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Matias Soto / Federico Zeballos
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit