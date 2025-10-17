Out Sonego ATP, Copertina

Sonego lotta ma si arrende a Humbert: sfuma la semifinale a Stoccolma

17/10/2025 15:05 10 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

Ugo Humbert spegne la corsa di Lorenzo Sonego ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma con un successo in rimonta: 6-7, 6-0, 6-3 in 2h45’. Partita spezzata in due: dopo un primo set di battaglia, il francese ha alzato nettamente giri e percentuali, imponendo il proprio ritmo fino al traguardo.

I numeri raccontano bene la differenza emersa alla distanza. Humbert ha messo a segno 8 ace, ha prodotto più vincenti (36 a 17) ma anche più errori non forzati (19 a 9), segno di un tennis propositivo e rischioso, e soprattutto ha servito con grande qualità: 68% di prime in campo, con 66% dei punti vinti con la prima e 67% con la seconda. Sonego ha tenuto in media il 69% di prime, ma ha ricavato solo il 52% di punti con la seconda, dato che lo ha frenato nei momenti caldi.

Il punto di svolta arriva nel set decisivo: sul 3-3, Sonego si costruisce la palla break che potrebbe cambiare l’inerzia, ma la spreca malamente a rete. Da lì, l’inerzia diventa tutta francese: parziale di 3-0 Humbert fino al 6-3 finale, con il transalpino bravo ad annullare tre palle del controbreak sul 4-3 grazie al servizio e a una gestione fredda degli scambi.

Per Sonego resta l’ottimo primo set, perfetto al tie-break, e una prova complessivamente solida fino alla metà del terzo parziale (escludendo il crollo nel secondo set). Ma contro un Humbert così centrato con la prima palla e così incisivo nello scambio, l’azzurro ha pagato caro quell’unica occasione mancata. Il francese avanza con pieno merito; a Lorenzo toccherà ripartire dai segnali positivi e lavorare sulla resa con la seconda per tornare subito competitivo.

ATP Stockholm
Ugo Humbert [4]
6
6
6
Lorenzo Sonego
7
0
3
Vincitore: Humbert
Mostra dettagli





Statistiche Tennis: Humbert vs Sonego


Statistica Humbert 🇫🇷 Sonego 🇮🇹
STATISTICHE DI SERVIZIO
Rating del servizio 301 247
Ace 8 2
Doppi falli 1 4
Prima di servizio 74/110 (67%) 59/90 (66%)
Punti vinti sulla prima 48/74 (65%) 39/59 (66%)
Punti vinti sulla seconda 24/36 (67%) 16/31 (52%)
Palle break salvate 12/12 (100%) 4/9 (44%)
Giochi di servizio giocati 13 14
VELOCITÀ DI SERVIZIO
Velocità massima 210km/h (130 mph) 215km/h (133 mph)
Velocità media prima 192km/h (119 mph) 199km/h (123 mph)
Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 163km/h (101 mph)
STATISTICHE DI RISPOSTA
Rating della risposta 174 68
Punti vinti su prima di servizio 20/59 (34%) 26/74 (35%)
Punti vinti su seconda di servizio 15/31 (48%) 12/36 (33%)
Palle break convertite 5/9 (56%) 0/12 (0%)
Giochi di risposta giocati 14 13
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%)
Vincenti 0 0
Errori non forzati 0 0
Punti vinti al servizio 72/110 (65%) 55/90 (61%)
Punti vinti in risposta 35/90 (39%) 38/110 (35%)
Totale punti vinti 107/200 (54%) 93/200 (47%)




Marco Rossi

10 commenti.

walden 17-10-2025 17:02

Scritto da Federer for ever
Io penso che Sonego ha fatto una eccellente carriera rispetto ai suoi mezzi tecnici e al sul talento. Ha supplito ai suoi limiti (Rovescio, risposta) con la sua grande tenacia. Forse il suo rimpianto può essere quello di non essere migliorato in questi fondamentali… Onore e rispetto per Lorenzo e un augurio che possa togliersi qualche soddisfazione in questa parte finale della sua carriera…

Il non essersi migliorato è chiaramente una colpa, non un accidente, soprattutto perchè non ha fatto nulla di attivo per raggiungere questo obbiettivo. E’ chiaro che a 30 anni compiuti non ci si può aspettare la stessa carica agonistica, soprattutto alla fine di un anno con poche luci….

 10
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 17-10-2025 16:31

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Saltato il piano in quel di Stoccolma,verrà riproposto a Cie.ma

Vienna

 9
Federer for ever (Guest) 17-10-2025 16:01

Io penso che Sonego ha fatto una eccellente carriera rispetto ai suoi mezzi tecnici e al sul talento. Ha supplito ai suoi limiti (Rovescio, risposta) con la sua grande tenacia. Forse il suo rimpianto può essere quello di non essere migliorato in questi fondamentali… Onore e rispetto per Lorenzo e un augurio che possa togliersi qualche soddisfazione in questa parte finale della sua carriera…

 8
+1: Scolaretto
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 17-10-2025 15:45

Scritto da walden

Scritto da Giovanni Battista

Scritto da Kenobi
Qualche occasione mancata da Sonego ma obiettivamente è il solito Sonego e non lo dico in senso dispregiativo.
Quel che può lo fa con le sue armi , può capitare il torneo giusto dove riesci a sfruttare le tue occasioni e limare i tuoi errori però a questa età non si può pretendere una rivoluzione di Lorenzo.
Rimane sempre l’amaro in bocca ma bisogna anche accettarlo.

Ok, da oggi, al posto di un Negroni… O di uno Yegermaister…
Un Sonego….

Jagermeister…

Ti proponi anche come testimonial,cappellino sponsorizzato al box

 7
+1: Taxi Driver
walden 17-10-2025 15:38

Scritto da Kenobi
Qualche occasione mancata da Sonego ma obiettivamente è il solito Sonego e non lo dico in senso dispregiativo.
Quel che può lo fa con le sue armi , può capitare il torneo giusto dove riesci a sfruttare le tue occasioni e limare i tuoi errori però a questa età non si può pretendere una rivoluzione di Lorenzo.
Rimane sempre l’amaro in bocca ma bisogna anche accettarlo.

L’amaro in bocca rimane per non aver fatto certe scelte 3 o 4 anni fa, quando sarebbe servito….

 6
+1: Arnaldo2262
walden 17-10-2025 15:37

Scritto da Giovanni Battista

Scritto da Kenobi
Qualche occasione mancata da Sonego ma obiettivamente è il solito Sonego e non lo dico in senso dispregiativo.
Quel che può lo fa con le sue armi , può capitare il torneo giusto dove riesci a sfruttare le tue occasioni e limare i tuoi errori però a questa età non si può pretendere una rivoluzione di Lorenzo.
Rimane sempre l’amaro in bocca ma bisogna anche accettarlo.

Ok, da oggi, al posto di un Negroni… O di uno Yegermaister…
Un Sonego….

Jagermeister…

 5
Giovanni Battista (Guest) 17-10-2025 15:29

Scritto da Kenobi
Qualche occasione mancata da Sonego ma obiettivamente è il solito Sonego e non lo dico in senso dispregiativo.
Quel che può lo fa con le sue armi , può capitare il torneo giusto dove riesci a sfruttare le tue occasioni e limare i tuoi errori però a questa età non si può pretendere una rivoluzione di Lorenzo.
Rimane sempre l’amaro in bocca ma bisogna anche accettarlo.

Ok, da oggi, al posto di un Negroni… O di uno Yegermaister…
Un Sonego….

 4
forzaschiavo (Guest) 17-10-2025 15:28

Ho visto nel box Santopadre, sarebbe una utile collaborazione, può ancora regalarsi e regalarci grandi soddisfazioni. Forza Lorenzo!!!

 3
Arnaldo2262 17-10-2025 15:13

Meno male che ha perso seppur di poco. Senno’ mi toccava fare il confronto con Berrettini e sarebbe stato umiliante

 2
Kenobi 17-10-2025 15:10

Qualche occasione mancata da Sonego ma obiettivamente è il solito Sonego e non lo dico in senso dispregiativo.

Quel che può lo fa con le sue armi , può capitare il torneo giusto dove riesci a sfruttare le tue occasioni e limare i tuoi errori però a questa età non si può pretendere una rivoluzione di Lorenzo.

Rimane sempre l’amaro in bocca ma bisogna anche accettarlo.

 1
-1: Taxi Driver