Sonego lotta ma si arrende a Humbert: sfuma la semifinale a Stoccolma

Ugo Humbert spegne la corsa di Lorenzo Sonego ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma con un successo in rimonta: 6-7, 6-0, 6-3 in 2h45’. Partita spezzata in due: dopo un primo set di battaglia, il francese ha alzato nettamente giri e percentuali, imponendo il proprio ritmo fino al traguardo.

I numeri raccontano bene la differenza emersa alla distanza. Humbert ha messo a segno 8 ace, ha prodotto più vincenti (36 a 17) ma anche più errori non forzati (19 a 9), segno di un tennis propositivo e rischioso, e soprattutto ha servito con grande qualità: 68% di prime in campo, con 66% dei punti vinti con la prima e 67% con la seconda. Sonego ha tenuto in media il 69% di prime, ma ha ricavato solo il 52% di punti con la seconda, dato che lo ha frenato nei momenti caldi.

Il punto di svolta arriva nel set decisivo: sul 3-3, Sonego si costruisce la palla break che potrebbe cambiare l’inerzia, ma la spreca malamente a rete. Da lì, l’inerzia diventa tutta francese: parziale di 3-0 Humbert fino al 6-3 finale, con il transalpino bravo ad annullare tre palle del controbreak sul 4-3 grazie al servizio e a una gestione fredda degli scambi.

Per Sonego resta l’ottimo primo set, perfetto al tie-break, e una prova complessivamente solida fino alla metà del terzo parziale (escludendo il crollo nel secondo set). Ma contro un Humbert così centrato con la prima palla e così incisivo nello scambio, l’azzurro ha pagato caro quell’unica occasione mancata. Il francese avanza con pieno merito; a Lorenzo toccherà ripartire dai segnali positivi e lavorare sulla resa con la seconda per tornare subito competitivo.

ATP Stockholm Ugo Humbert [4] Ugo Humbert [4] 6 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 0 3 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-3 → 6-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 U. Humbert 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 U. Humbert 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-0 → 6-0 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Humbert vs Sonego





Statistica Humbert 🇫🇷 Sonego 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 301 247 Ace 8 2 Doppi falli 1 4 Prima di servizio 74/110 (67%) 59/90 (66%) Punti vinti sulla prima 48/74 (65%) 39/59 (66%) Punti vinti sulla seconda 24/36 (67%) 16/31 (52%) Palle break salvate 12/12 (100%) 4/9 (44%) Giochi di servizio giocati 13 14 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 210km/h (130 mph) 215km/h (133 mph) Velocità media prima 192km/h (119 mph) 199km/h (123 mph) Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 163km/h (101 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 174 68 Punti vinti su prima di servizio 20/59 (34%) 26/74 (35%) Punti vinti su seconda di servizio 15/31 (48%) 12/36 (33%) Palle break convertite 5/9 (56%) 0/12 (0%) Giochi di risposta giocati 14 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 72/110 (65%) 55/90 (61%) Punti vinti in risposta 35/90 (39%) 38/110 (35%) Totale punti vinti 107/200 (54%) 93/200 (47%)









Marco Rossi