ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Giovedì 16 Ottobre 2025

Sono tre gli italiani accedono ai quarti di finale del singolare maschile del quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna sui campi di Santa Margherita di Pula.

Al termine di una giornata condizionata dalla pioggia, a Gianluca Cadenasso e Manuel Mazza, vincenti mercoledì, si è aggiunto Gianmarco Ferrari, che nel proseguimento della sfida di ieri, ha eliminato la testa di serie numero 1, l’elvetico Remy Bertola, sconfitto 7-6(5), 5-7, 7-6(3) in 3h22′ complessivi.

Sconfitto il numero 7 del seeding Luca Potenza, che ha ceduto il passo per 7-5, 4-6, 6-3 all’austriaco Sebastian Sorger in 2h56′.

Nei quarti è in programma il derby tricolore tra Cadenasso e Ferrari, mentre il match tra Mazza e il ceco Martin Krumich è stato sospeso sul 2-1 per l’azzurro.

Anche nel singolare femminile tre italiane sono approdate ai quarti aggiudicandosi altrettanti derby nazionali. La testa di serie numero 7 Jennifer Ruggeri ha battuto 7-5, 6-0 la qualificata Marta Lombardini e sfiderà la vincente della sfida tra la numero 1 del seeding, la magiara Amarissa Kiara Toth e la georgiana Sofia Shapatava. Federica Urgesi, numero 8 del torneo, ha eliminato 6-3, 6-7(6), 6-2 in 2h49′ Alessandra Mazzola e se la dovrà vedere con Angelica Raggi, che ha superato 6-4, 7-6(6) la qualificata Gaia Maduzzi in 2h20′.