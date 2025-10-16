Mattinata di donazioni di sangue nell’autoemoteca in occasione dell’Olbia Challenger fino a sabato biglietti omaggio per tutti i donatori

Lo sport incontra il sociale, ancora una volta. Per il terzo anno di fila il Tennis club Terranova ha ospitato l’autoemoteca dell’Avis Olbia in occasione della settimana dell’Olbia Challenger. I campioni della racchetta sui campi rettangolari, i campioni della solidarietà poco fuori dai cancelli della struttura, nel parco Fausto Noce. Nella mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre, infatti, è andata in scena una raccolta speciale di sacche di sangue.

«È stata una bella iniziativa, che si è ripetuta per il terzo anno di fila – commenta Giuseppe Bianco, presidente del TC Terranova –, per noi è sempre un momento importante. Abbinare un evento come il Challenger alle donazioni di sangue significa creare un’occasione ideale per stimolare un gesto che può fare tanto per le persone del territorio». Al parco si sono presentati soci del tennis club, amici, appassionati arrivati per il torneo. Ogni donatrice o donatore ha ricevuto un biglietto omaggio per un ingresso nelle giornate di Olbia Challenger, un motivo in più per avvicinare la manifestazione al gesto di solidarietà. L’iniziativa rimarrà in piedi fino a sabato.

«Ringraziamo il Terranova per aver rinnovato questa partnership e contribuito a una causa comune – sottolinea Gavino Murrighile, presidente della sezione olbiese dell’Avis –. L’affluenza è stata davvero buona, abbiamo raccolto alcune sacche di sangue e lo ricordo: anche solo una in più diventa un successo. Per questo motivo siamo molto contenti. Nel frattempo stamattina abbiamo ricevuto più di dieci donazioni da chi non è riuscito a venire all’autoemoteca ma è andato direttamente al centro trasfusionale dell’ospedale, anche loro hanno ricevuto un ticket omaggio».