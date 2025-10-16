ATP 250 Stoccolma – Sonego ritrova il sorriso: battuto Kovacevic, è di nuovo ai quarti di finale

Lorenzo Sonego torna a festeggiare un quarto di finale ATP ottenuto sul campo, il primo dopo Marsiglia e gli Australian Open (da segnalare che gli ottavi a Wimbledon). Sul veloce indoor di Stoccolma, il torinese ha superato in due set lo statunitense Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 7-6(3), 6-1, guadagnandosi così il pass per i quarti di finale, dove affronterà Ugo Humbert o Matteo Berrettini.

Una vittoria che vale doppio per il piemontese, sia per la classifica sia per la fiducia.

Il match si è deciso soprattutto nel finale del primo set, quando l’azzurro, avanti 40-0 sul 5-6, ha rischiato grosso: Kovacevic si è procurato un set point ma ha sprecato tutto con una volée di rovescio sbagliata a campo aperto. Da quel momento, Sonego ha preso in mano il gioco, imponendosi al tie-break per 7-3 con grande solidità nei momenti chiave.

Nel secondo parziale, l’italiano ha alzato ulteriormente il ritmo, trovando subito il break e dominando con il servizio e il dritto. Un punto spettacolare – un contro-smash in stile Federer – ha definitivamente spezzato la resistenza dell’americano, che ha poi ceduto di schianto. Il 6-1 finale fotografa alla perfezione la differenza di rendimento tra i due nella seconda frazione.

Per Sonego si tratta di un passo avanti importante: il torinese sta ritrovando il suo tennis migliore, fatto di aggressività e determinazione. Domani lo attende una sfida di grande fascino: sarà derby azzurro con Berrettini o “derby delle Alpi” contro Humbert.

ATP Stockholm Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 6 1 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Sonego 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Kovacevic 0-30 ace 0-40 ace ace 4-1 → 5-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 ace 40-30 ace ace 3-0 → 3-1 L. Sonego 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 df ace 0-40 ace 15-40 ace ace 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 ace 2*-0 3-0* 3-1* ace 4*-1 ace 5*-1 5-2* ace 6-2* ace 6*-3 ace 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 0-1





Marco Rossi