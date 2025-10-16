WTA 500 Ningbo – Paolini supera Kudermetova ed è ai quarti! Ora sfida con Bencic per un posto alle Finals
Continua il momento d’oro di Jasmine Paolini, che centra l’accesso ai quarti di finale del WTA 500 di Ningbo grazie al successo su Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2 7-5. Un’altra vittoria convincente per la toscana, che conferma la propria crescita e la solidità mostrata nelle ultime settimane.
Grazie a questo risultato, Jasmine mette ora nel mirino la sesta posizione nella WTA Race, occupata da Mirra Andreeva, distante poco più di 80 punti. Una vittoria nei quarti contro Belinda Bencic le consentirebbe di superare la russa e avvicinarsi in maniera decisiva alla qualificazione per le WTA Finals.
Nel primo set Jasmine Paolini è partita fortissimo, imponendo subito il proprio ritmo contro una Veronika Kudermetova apparsa contratta e fallosa. L’azzurra ha spinto con continuità dal fondo, soprattutto con il dritto incrociato, indirizzando lo scambio e costringendo la russa a giocare sempre in difesa. Dopo un iniziale equilibrio, Paolini ha trovato il break nel quarto gioco e da lì non si è più voltata indietro: la sua solidità al servizio e la capacità di cambiare direzione con il rovescio le hanno permesso di allungare rapidamente sul 5-2, chiudendo poi il parziale per 6-2 grazie a un altro errore gratuito dell’avversaria.
Nel secondo set la partita è diventata più combattuta. Kudermetova ha provato a reagire, aumentando la velocità dei colpi e riuscendo a strappare per prima la battuta a Paolini nel quinto game (3-2). La toscana, però, ha risposto subito con il controbreak immediato, rimettendo il punteggio in equilibrio. Da lì in avanti, i game sono diventati più lunghi e tesi, con entrambe le giocatrici attente a non concedere troppo. Sul 6-5, Paolini ha trovato il momento chiave del match: ha alzato il livello in risposta, costringendo Kudermetova a forzare e commettere diversi errori. L’azzurra ha così chiuso il match sul 7-5, grazie a un altro doppio fallo della russa sul match point.
TAG: Jasmine Paolini, WTA 500 Ningbo, WTA 500 Ningbo 2025
@ Gaz (#4499305)
Se così paolini la supera facile stando nelle 10 fino a Melbourne almeno che sono altre 12/14 settimane ma più probabilmente ci starà almeno fino a Roma
Alè Paola
Per ora in cima Sara Errani con, se non ricordo male, 94 settimane.
Jasmine a fine anno dovrebbe essere a circa 75…
Sempre la Errani è l’unica italiana ad aver partecipato 2 volte alle finale, verrebbe quindi eguagliata anche in questo
E forse anche l’unica ad aver terminato in top 10 due anni consecutivi.
Vado a memoria
91 settimane Errani
85 Paolini
70 Schiavone
La Bencic rappresenta un vero “esame” per lo stato di forma di Jas, perché la tennista svizzera è molto forte e molto esperta, quindi riesce a rendere la partita difficile anche alle migliori…
La nostra azzurra dovrà servire molte prime e ridurre al minimo gli “unforced” pur mantenendo una pressione alta sull’avversaria.
Forza!!!
@ zedarioz (#4499292)
esattamente, post perfetto. inoltre credo che questa ritrovata serenità le darà una spinta in più per fare benissimo nel 2026 anche negli slam
Kudermetova tanto bella quanto fragile emotivamente, nei momenti decisivi i nervi le vanno in frantumi come un vetro. Jasmine ha avuto bisogno di qualche mese per assimilare il suo nuovo status di top 10 e giocatrice di prima fascia. Forse anche il peso di dover confermare le due finali slam l’aveva un po’ appesantita, ma adesso è tornata brillante e sorridente come nel 2024. D’ora in poi mi aspetto che renda come sa, a prescindere dai risultati (ci sono anche le avversarie di tutto rispetto come la Bencic domani).
p.s. Non riesco a trovare una classifica delle settimane da top 10 delle giocatrici italiane, ma penso che Paolini a fine carriera sarà quella che è stata più a lungo nelle 10.
*Controproducente
L’obbiettivo ormai quasi raggiunto può essere anche producente, c’è un presente contro una tennista che in questo momento è la più scomoda,che non ha nulla da perdere,vuole dimostrare, e che ha battuto Stardobutseva con tenacia, una tennista ucraina che dopo una serie interminabile di sconfitte ha rivisto la luce, aveva ritrovato entusiasmo, confermato dalla vittoria autoritaria su Putintseva,che comunque anche in momenti no non ti regala match facilmente,lo abbiamo visto la scorsa settimana con Noskova.
Sempre più meravigliosa…
La keys è già alle Finals.
Ma Jasmine è in forma, tranquilla, senza stress; a mio parere merito del team affiatato.
si
Grinta in quantità industriale !!!
Se la grinta potesse essere convertita in PIL, l’Italia sarebbe super produttiva !!!
Brava Jas, le Finals le merita assolutamente, nulla da dire.
Jasmine solidissima e di una continuità impressionante, merita ampiamente l’accesso alle Wta Finals.
È vicinissima addirittura alla Andreeva, che è settima nella race e non sesta, come scritto nell’articolo.
Di questo passo rischia di sorpassare anche la Keys, ferma ai box.