WTA 500 Ningbo – Paolini supera Kudermetova ed è ai quarti! Ora sfida con Bencic per un posto alle Finals

Continua il momento d’oro di Jasmine Paolini, che centra l’accesso ai quarti di finale del WTA 500 di Ningbo grazie al successo su Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2 7-5. Un’altra vittoria convincente per la toscana, che conferma la propria crescita e la solidità mostrata nelle ultime settimane.

Grazie a questo risultato, Jasmine mette ora nel mirino la sesta posizione nella WTA Race, occupata da Mirra Andreeva, distante poco più di 80 punti. Una vittoria nei quarti contro Belinda Bencic le consentirebbe di superare la russa e avvicinarsi in maniera decisiva alla qualificazione per le WTA Finals.

Nel primo set Jasmine Paolini è partita fortissimo, imponendo subito il proprio ritmo contro una Veronika Kudermetova apparsa contratta e fallosa. L’azzurra ha spinto con continuità dal fondo, soprattutto con il dritto incrociato, indirizzando lo scambio e costringendo la russa a giocare sempre in difesa. Dopo un iniziale equilibrio, Paolini ha trovato il break nel quarto gioco e da lì non si è più voltata indietro: la sua solidità al servizio e la capacità di cambiare direzione con il rovescio le hanno permesso di allungare rapidamente sul 5-2, chiudendo poi il parziale per 6-2 grazie a un altro errore gratuito dell’avversaria.

Nel secondo set la partita è diventata più combattuta. Kudermetova ha provato a reagire, aumentando la velocità dei colpi e riuscendo a strappare per prima la battuta a Paolini nel quinto game (3-2). La toscana, però, ha risposto subito con il controbreak immediato, rimettendo il punteggio in equilibrio. Da lì in avanti, i game sono diventati più lunghi e tesi, con entrambe le giocatrici attente a non concedere troppo. Sul 6-5, Paolini ha trovato il momento chiave del match: ha alzato il livello in risposta, costringendo Kudermetova a forzare e commettere diversi errori. L’azzurra ha così chiuso il match sul 7-5, grazie a un altro doppio fallo della russa sul match point.