ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo 7 azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

Circuito ATP - WTA

ATP 250 Bruxelles – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Petr Nouza/ Patrik Riklvs Christian Harrison/ Evan King

Nikoloz Basilashvili vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti vs Yannick Hanfmann (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp vs Eliot Spizzirri



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx/ Tibo Colsonvs Rafael Matos/ Marcelo Melo

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Ariel Behar / Joran Vliegen (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Almaty – 2° Turno – Cemento (al coperto)

ATP Almaty Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 3 2 Alex Michelsen [6] Alex Michelsen [6] 6 6 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Michelsen 15-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Vukic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Vukic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-3 → 1-3 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 A. Michelsen 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Aleksandar Vukicvs Alex Michelsen

Luciano Darderi vs Shintaro Mochizuki



ATP Almaty Luciano Darderi [4] Luciano Darderi [4] 3 3 Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 6 6 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Mochizuki 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 S. Mochizuki 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Adam Walton vs Daniil Medvedev



ATP Almaty Adam Walton Adam Walton 0 2 Daniil Medvedev [2] • Daniil Medvedev [2] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 2-1 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Karen Khachanov vs Jan-Lennard Struff (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 08:00

Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Theo Arribage / Albano Olivetti



ATP Almaty Diego Hidalgo / Patrik Trhac Diego Hidalgo / Patrik Trhac 6 3 Theo Arribage / Albano Olivetti [4] Theo Arribage / Albano Olivetti [4] 7 6 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 D. Hidalgo / Trhac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 D. Hidalgo / Trhac 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 D. Hidalgo / Trhac 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Hidalgo / Trhac 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* ace 3-3* df 3*-4 3*-5 df 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 D. Hidalgo / Trhac 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Hidalgo / Trhac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Arribage / Olivetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Hidalgo / Trhac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 D. Hidalgo / Trhac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Hidalgo / Trhac 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 D. Hidalgo / Trhac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Jakub Paul / Matej Vocel vs Constantin Frantzen / Robin Haase



ATP Almaty Jakub Paul / Matej Vocel Jakub Paul / Matej Vocel 5* 3 6 Constantin Frantzen / Robin Haase [2] Constantin Frantzen / Robin Haase [2] 3 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 ace 3-2* df 4-2* 4*-3 5*-3 6-6 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 6-5 → 6-6 J. Paul / Vocel 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 J. Paul / Vocel 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 C. Frantzen / Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Paul / Vocel 15-0 30-0 3-3 → 4-3 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 J. Paul / Vocel 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Paul / Vocel 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Frantzen / Haase 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 J. Paul / Vocel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Paul / Vocel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Paul / Vocel 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Paul / Vocel 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 J. Paul / Vocel 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman



Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs James Duckworth / Adam Walton



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Stoccolma – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Andre Goransson/ Jackson Withrowvs Sadio Doumbia/ Fabien Reboul

Tomas Martin Etcheverry vs Miomir Kecmanovic (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert vs Matteo Berrettini



Il match deve ancora iniziare

Holger Rune vs Marton Fucsovics (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley vs Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

Alexander Erler / Robert Galloway vs Neil Oberleitner / David Pichler



Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego vs Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Miomir Kecmanovic / Alexandre Muller



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Osaka – 2° Turno – Cemento

WTA Osaka Dalma Galfi Dalma Galfi 0 1 4 0 Leylah Fernandez [4] • Leylah Fernandez [4] 0 6 6 0 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Leylah Fernandez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 40-30 0-2 → 0-3 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Dalma Galfivs (4) Leylah Fernandez

(3) Elise Mertens vs Tereza Valentova



WTA Osaka Elise Mertens [3] Elise Mertens [3] 0 4 1 0 Tereza Valentova Tereza Valentova 0 6 6 0 Vincitore: Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(5) Marie Bouzkova vs Viktorija Golubic



WTA Osaka Marie Bouzkova [5] Marie Bouzkova [5] 6 2 6 Viktorija Golubic Viktorija Golubic 1 6 7 Vincitore: Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 2*-6 3*-6 6-6 → 6-7 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 04:30

(7) Ann Li vs Rebecca Sramkova



WTA Osaka Ann Li [7] Ann Li [7] 2 6 3 Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 6 3 6 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ann Li 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Ashlyn Krueger / Elena-Gabriela Ruse vs (2) Kristina Mladenovic / (2) Taylor Townsend



WTA Osaka Ashlyn Krueger / Elena-Gabriela Ruse Ashlyn Krueger / Elena-Gabriela Ruse 0 0 Kristina Mladenovic / Taylor Townsend [2] Kristina Mladenovic / Taylor Townsend [2] 0 0 Vincitore: Mladenovic / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs Natsumi Kawaguchi / Sara Saito Non prima 05:30



WTA Osaka Storm Hunter / Desirae Krawczyk Storm Hunter / Desirae Krawczyk 3 6 10 Natsumi Kawaguchi / Sara Saito Natsumi Kawaguchi / Sara Saito 6 2 8 Vincitore: Hunter / Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 1-0 Natsumi Kawaguchi / Sara Saito 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Natsumi Kawaguchi / Sara Saito 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Natsumi Kawaguchi / Sara Saito 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Natsumi Kawaguchi / Sara Saito 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Natsumi Kawaguchi / Sara Saito 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Natsumi Kawaguchi / Sara Saito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Natsumi Kawaguchi / Sara Saito 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Natsumi Kawaguchi / Sara Saito 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Natsumi Kawaguchi / Sara Saito 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

WTA 500 Ningbo – 2° Turno – Cemento

WTA Ningbo McCartney Kessler McCartney Kessler 0 7 6 0 Liudmila Samsonova [8] Liudmila Samsonova [8] 0 6 1 0 Vincitore: Kessler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 5-3* 6-3* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

McCartney Kesslervs (8) Liudmila Samsonova

Veronika Kudermetova vs (2) Jasmine Paolini



WTA Ningbo Veronika Kudermetova • Veronika Kudermetova 0 2 5 0 Jasmine Paolini [2] Jasmine Paolini [2] 0 6 7 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Veronika Kudermetova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(4) Ekaterina Alexandrova vs Yue Yuan Non prima 10:30



WTA Ningbo Ekaterina Alexandrova [4] • Ekaterina Alexandrova [4] 40 0 Yue Yuan Yue Yuan 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0

Dayana Yastremska vs (3) Elena Rybakina Non prima 13:00



Il match deve ancora iniziare

WTA Ningbo Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 3 6 11 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 6 3 9 Vincitore: Eikeri / Tang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 0-15 15-15 15-30 40-30 5-3 → 6-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ulrikke Eikeri/ Qianhui Tangvs Lyudmyla Kichenok/ Ellen Perez

Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs (4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani

