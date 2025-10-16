Circuito ATP - WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo 7 azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

16/10/2025 09:26 7 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

BEL ATP 250 Bruxelles – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:30
Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Christian Harrison USA / Evan King USA
Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Yannick Hanfmann GER (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp NED vs Eliot Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 14:00
Alexander Blockx BEL / Tibo Colson BEL vs Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA
Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





KAZ ATP 250 Almaty – 2° Turno – Cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 08:00
Aleksandar Vukic AUS vs Alex Michelsen USA
ATP Almaty
Aleksandar Vukic
3
2
Alex Michelsen [6]
6
6
Vincitore: Michelsen
Mostra dettagli

Luciano Darderi ITA vs Shintaro Mochizuki JPN

ATP Almaty
Luciano Darderi [4]
3
3
Shintaro Mochizuki
6
6
Vincitore: Mochizuki
Mostra dettagli

Adam Walton AUS vs Daniil Medvedev RUS

ATP Almaty
Adam Walton
0
2
Daniil Medvedev [2]
0
1
Mostra dettagli

Karen Khachanov RUS vs Jan-Lennard Struff GER (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 08:00
Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Almaty
Diego Hidalgo / Patrik Trhac
6
3
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
7
6
Vincitore: Arribage / Olivetti
Mostra dettagli

Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Almaty
Jakub Paul / Matej Vocel
5*
3
6
Constantin Frantzen / Robin Haase [2]
3
6
6
Mostra dettagli

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Matthew Christopher Romios AUS / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs James Duckworth AUS / Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare





SWE ATP 250 Stoccolma – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Andre Goransson SWE / Jackson Withrow USA vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA
Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Miomir Kecmanovic SRB (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Matteo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare

Holger Rune DEN vs Marton Fucsovics HUN (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Elias Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Neil Oberleitner AUT / David Pichler AUT

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Miomir Kecmanovic SRB / Alexandre Muller FRA

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 250 Osaka – 2° Turno – Cemento

Center – ore 04:30
Dalma Galfi HUN vs (4) Leylah Fernandez CAN
WTA Osaka
Dalma Galfi
0
1
4
0
Leylah Fernandez [4]
0
6
6
0
Vincitore: Fernandez
Mostra dettagli

(3) Elise Mertens BEL vs Tereza Valentova CZE

WTA Osaka
Elise Mertens [3]
0
4
1
0
Tereza Valentova
0
6
6
0
Vincitore: Valentova
Mostra dettagli

(5) Marie Bouzkova CZE vs Viktorija Golubic SUI

WTA Osaka
Marie Bouzkova [5]
6
2
6
Viktorija Golubic
1
6
7
Vincitore: Golubic
Mostra dettagli



Court 1 – ore 04:30
(7) Ann Li USA vs Rebecca Sramkova SVK

WTA Osaka
Ann Li [7]
2
6
3
Rebecca Sramkova
6
3
6
Vincitore: Sramkova
Mostra dettagli

Ashlyn Krueger USA / Elena-Gabriela Ruse ROU vs (2) Kristina Mladenovic FRA / (2) Taylor Townsend USA

WTA Osaka
Ashlyn Krueger / Elena-Gabriela Ruse
0
0
Kristina Mladenovic / Taylor Townsend [2]
0
0
Vincitore: Mladenovic / Townsend
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA vs Natsumi Kawaguchi JPN / Sara Saito JPN Non prima 05:30

WTA Osaka
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
3
6
10
Natsumi Kawaguchi / Sara Saito
6
2
8
Vincitore: Hunter / Krawczyk
Mostra dettagli





CHN WTA 500 Ningbo – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 07:00
McCartney Kessler USA vs (8) Liudmila Samsonova RUS
WTA Ningbo
McCartney Kessler
0
7
6
0
Liudmila Samsonova [8]
0
6
1
0
Vincitore: Kessler
Mostra dettagli

Veronika Kudermetova RUS vs (2) Jasmine Paolini ITA

WTA Ningbo
Veronika Kudermetova
0
2
5
0
Jasmine Paolini [2]
0
6
7
0
Vincitore: Paolini
Mostra dettagli

(4) Ekaterina Alexandrova RUS vs Yue Yuan CHN Non prima 10:30

WTA Ningbo
Ekaterina Alexandrova [4]
40
0
Yue Yuan
30
0
Mostra dettagli

Dayana Yastremska UKR vs (3) Elena Rybakina KAZ Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 08:00
Ulrikke Eikeri NOR / Qianhui Tang CHN vs Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS
WTA Ningbo
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
3
6
11
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
6
3
9
Vincitore: Eikeri / Tang
Mostra dettagli

Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs (4) Timea Babos HUN / (4) Luisa Stefani BRA

WTA Ningbo
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
30
2
4
Timea Babos / Luisa Stefani [4]
40
6
1
Mostra dettagli

7 commenti

Elisa (Guest) 16-10-2025 11:00

@ Gaz (#4499238)

ma l’hai vista la partita della Bencic ieri contro Starodubtseva? E’rimasta in campo oltre 3 ore e mezza e ha commesso una cinquantina di gratuiti

etberit 16-10-2025 10:47

Paolini supera, con qualche difficoltà nel secondo set, una discreta Kudermetova, e dimostra di essere “sul pezzo”.
L’incontro con Bencic sarà molto interessante, sperem…

JOA20 (Guest) 16-10-2025 10:32

Scritto da Krik Kroc
Darderi mai entrato in partita. Un disastro

Indoor è ancora molto indietro purtroppo. Ero quasi sorpreso che si fosse portato avanti di un break all’inizio del match

Krik Kroc 16-10-2025 10:31

Darderi mai entrato in partita. Un disastro

Gaz (Guest) 16-10-2025 09:58

La sensazione è che la Bencic potrebbe fare lo sgambetto alla Paolini, è in grandissima forma,ha giocato alla pari con Swiatek e vedendo la prestazione del giorno successivo della polacca contro Paolini avrà certamente pensato che avrebbe fatto sicuramente molto meglio.

cataflic 16-10-2025 09:06

Speriamo che Lorenzo non faccia brutti scherzi, perchè sarebbe un peccato non fare le finals per un pelo…

Gaz (Guest) 16-10-2025 09:05

Martedì mattina mattina mi sono svegliato con un quesito, anzi due.
Sta per cominciare l’era di Tereza Valentova?Ce stato qualcuno che l’ha messa vincente torneo nel gioco pronostici?
Ebbene,in assenza di risposte sono andato a controllare per trovare almeno quella al secondo quesito.
Ebbene,cari amici telespettatori, nessuno l’ha messa almeno nei quarti,3 utenti hanno messo una Q di qualificata tra le ultime 8 ,ma è troppo generico, potrebbe essere anche Inglis ma andava messo chiaro e tondo Valentova.

Ieri l’uscita di Andreeva, è certamente un periodaccio e potrebbe rischiare di perdere le finals se non giocava Tokio dove non è attualmente iscritta, l’abbiamo vista in crisi di pianto contro Siegemund a Wuhan,ieri affrontava una tennista a cui aveva dato un doppio 6-2 due settimane fa, è un’Andreeva che comunque si presenterebbe alle finals con tante insicurezze e problemi, eppure ce chi l’ha messa vincente torneo qui a Ningbo,sempre gli stessi che mettono giù nomi in 16 secondi seguendo il ranking, può avere malanni di ogni tipo la giovanissima Andreeva ma viene messa vincente torneo, perché? Solamente perché è testa di serie 1.
Questa gente che fa pronostici il tennis lo segue, perché partecipano al gioco da anni e sono sempre tra i primi a farlo, anche alcuni tornei ITF,non voglio fare nomi ancora, visto che li ho già fatti,ma questa gente, proprio perché il tennis lo seguono,non hanno nessuna capacità cognitiva,la loro testa funziona come un’automa.
Ci vuole conoscenza dei meccanismi e delle evoluzioni delle tenniste,ci vuole fiuto,il consiglio prima di fare il gioco sarebbe di stampare il tabellone torneo su cartaceo e annusarlo dai 17 ai 22 minuti, perché serve fiuto,non guardare il ranking.

