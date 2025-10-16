ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo 7 azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Bruxelles – 2° Turno – Cemento (al coperto)
Centre Court – ore 11:30
Petr Nouza
/ Patrik Rikl
vs Christian Harrison
/ Evan King
Il match deve ancora iniziare
Nikoloz Basilashvili vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Damir Dzumhur vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Musetti vs Yannick Hanfmann (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Botic van de Zandschulp vs Eliot Spizzirri
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 14:00
Alexander Blockx
/ Tibo Colson
vs Rafael Matos
/ Marcelo Melo
Il match deve ancora iniziare
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Ariel Behar / Joran Vliegen (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Almaty – 2° Turno – Cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 08:00
Aleksandar Vukic
vs Alex Michelsen
ATP Almaty
Aleksandar Vukic
3
2
Alex Michelsen [6]
6
6
Vincitore: Michelsen
Luciano Darderi vs Shintaro Mochizuki
ATP Almaty
Luciano Darderi [4]
3
3
Shintaro Mochizuki
6
6
Vincitore: Mochizuki
Adam Walton vs Daniil Medvedev
ATP Almaty
Adam Walton
0
2
Daniil Medvedev [2]•
0
1
Karen Khachanov vs Jan-Lennard Struff (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 08:00
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Almaty
Diego Hidalgo / Patrik Trhac
6
3
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
7
6
Vincitore: Arribage / Olivetti
Jakub Paul / Matej Vocel vs Constantin Frantzen / Robin Haase
ATP Almaty
Jakub Paul / Matej Vocel
5*
3
6
Constantin Frantzen / Robin Haase [2]
3
6
6
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman
Il match deve ancora iniziare
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs James Duckworth / Adam Walton
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Stoccolma – 2° Turno – Cemento (al coperto)
Centre Court – ore 12:00
Andre Goransson
/ Jackson Withrow
vs Sadio Doumbia
/ Fabien Reboul
Il match deve ancora iniziare
Tomas Martin Etcheverry vs Miomir Kecmanovic (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Ugo Humbert vs Matteo Berrettini
Il match deve ancora iniziare
Holger Rune vs Marton Fucsovics (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Jacob Fearnley vs Elias Ymer
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Alexander Erler / Robert Galloway vs Neil Oberleitner / David Pichler
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Sonego vs Aleksandar Kovacevic
Il match deve ancora iniziare
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Miomir Kecmanovic / Alexandre Muller
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Osaka – 2° Turno – Cemento
Center – ore 04:30
Dalma Galfi
vs (4) Leylah Fernandez
WTA Osaka
Dalma Galfi
0
1
4
0
Leylah Fernandez [4]•
0
6
6
0
Vincitore: Fernandez
(3) Elise Mertens vs Tereza Valentova
WTA Osaka
Elise Mertens [3]
0
4
1
0
Tereza Valentova
0
6
6
0
Vincitore: Valentova
(5) Marie Bouzkova vs Viktorija Golubic
WTA Osaka
Marie Bouzkova [5]
6
2
6
Viktorija Golubic
1
6
7
Vincitore: Golubic
Court 1 – ore 04:30
(7) Ann Li vs Rebecca Sramkova
WTA Osaka
Ann Li [7]
2
6
3
Rebecca Sramkova
6
3
6
Vincitore: Sramkova
Ashlyn Krueger / Elena-Gabriela Ruse vs (2) Kristina Mladenovic / (2) Taylor Townsend
WTA Osaka
Ashlyn Krueger / Elena-Gabriela Ruse
0
0
Kristina Mladenovic / Taylor Townsend [2]
0
0
Vincitore: Mladenovic / Townsend
Storm Hunter / Desirae Krawczyk vs Natsumi Kawaguchi / Sara Saito Non prima 05:30
WTA Osaka
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
3
6
10
Natsumi Kawaguchi / Sara Saito
6
2
8
Vincitore: Hunter / Krawczyk
WTA 500 Ningbo – 2° Turno – Cemento
Center Court – ore 07:00
McCartney Kessler
vs (8) Liudmila Samsonova
WTA Ningbo
McCartney Kessler
0
7
6
0
Liudmila Samsonova [8]
0
6
1
0
Vincitore: Kessler
Veronika Kudermetova vs (2) Jasmine Paolini
WTA Ningbo
Veronika Kudermetova•
0
2
5
0
Jasmine Paolini [2]
0
6
7
0
Vincitore: Paolini
(4) Ekaterina Alexandrova vs Yue Yuan Non prima 10:30
WTA Ningbo
Ekaterina Alexandrova [4]•
40
0
Yue Yuan
30
0
Dayana Yastremska vs (3) Elena Rybakina Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 08:00
Ulrikke Eikeri
/ Qianhui Tang
vs Lyudmyla Kichenok
/ Ellen Perez
WTA Ningbo
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
3
6
11
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
6
3
9
Vincitore: Eikeri / Tang
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs (4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani
WTA Ningbo
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
30
2
4
Timea Babos / Luisa Stefani [4]•
40
6
1
7 commenti
@ Gaz (#4499238)
ma l’hai vista la partita della Bencic ieri contro Starodubtseva? E’rimasta in campo oltre 3 ore e mezza e ha commesso una cinquantina di gratuiti
Paolini supera, con qualche difficoltà nel secondo set, una discreta Kudermetova, e dimostra di essere “sul pezzo”.
L’incontro con Bencic sarà molto interessante, sperem…
Indoor è ancora molto indietro purtroppo. Ero quasi sorpreso che si fosse portato avanti di un break all’inizio del match
Darderi mai entrato in partita. Un disastro
La sensazione è che la Bencic potrebbe fare lo sgambetto alla Paolini, è in grandissima forma,ha giocato alla pari con Swiatek e vedendo la prestazione del giorno successivo della polacca contro Paolini avrà certamente pensato che avrebbe fatto sicuramente molto meglio.
Speriamo che Lorenzo non faccia brutti scherzi, perchè sarebbe un peccato non fare le finals per un pelo…
Martedì mattina mattina mi sono svegliato con un quesito, anzi due.
Sta per cominciare l’era di Tereza Valentova?Ce stato qualcuno che l’ha messa vincente torneo nel gioco pronostici?
Ebbene,in assenza di risposte sono andato a controllare per trovare almeno quella al secondo quesito.
Ebbene,cari amici telespettatori, nessuno l’ha messa almeno nei quarti,3 utenti hanno messo una Q di qualificata tra le ultime 8 ,ma è troppo generico, potrebbe essere anche Inglis ma andava messo chiaro e tondo Valentova.
Ieri l’uscita di Andreeva, è certamente un periodaccio e potrebbe rischiare di perdere le finals se non giocava Tokio dove non è attualmente iscritta, l’abbiamo vista in crisi di pianto contro Siegemund a Wuhan,ieri affrontava una tennista a cui aveva dato un doppio 6-2 due settimane fa, è un’Andreeva che comunque si presenterebbe alle finals con tante insicurezze e problemi, eppure ce chi l’ha messa vincente torneo qui a Ningbo,sempre gli stessi che mettono giù nomi in 16 secondi seguendo il ranking, può avere malanni di ogni tipo la giovanissima Andreeva ma viene messa vincente torneo, perché? Solamente perché è testa di serie 1.
Questa gente che fa pronostici il tennis lo segue, perché partecipano al gioco da anni e sono sempre tra i primi a farlo, anche alcuni tornei ITF,non voglio fare nomi ancora, visto che li ho già fatti,ma questa gente, proprio perché il tennis lo seguono,non hanno nessuna capacità cognitiva,la loro testa funziona come un’automa.
Ci vuole conoscenza dei meccanismi e delle evoluzioni delle tenniste,ci vuole fiuto,il consiglio prima di fare il gioco sarebbe di stampare il tabellone torneo su cartaceo e annusarlo dai 17 ai 22 minuti, perché serve fiuto,non guardare il ranking.