ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gianluca Cadenasso e Manuel Mazza si qualificano per i quarti di finale del quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Ma altri italiani potrebbero aggiungersi oggi, incrementando la pattuglia azzurra nel terzo turno. Oggi, la pioggia caduta copiosa sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula ha rallentato, ma non fermato il torneo, anche grazie allo staff coordinato dal direttore del torneo Alessandro Porcu.

Cadenasso, accreditato dell’ottava testa di serie ha eliminato 7-5, 6-1 il britannico Felix Gill (vincitore del torneo concluso domenica scorsa su questi stessi campi) e nei quarti sfiderà il vincente tra il numero 1 del seeding, il davisman elvetico Remy Bertola, e Gianmarco Ferrari, stoppati sul 6-7(5), 7-5, 1-1. Mazza ha regolato 6-2, 6-1 il davisman ucraino Oleksandr Ovcharenko, numero 6 del tabellone, 6-2, 6-1.

Il numero 2 del seeding Lorenzo Giustino si è ritirato sul 2-5 contro il davisman dominicano Nick Hardt, mentre la pioggia ha fermato sul 5-7, 5-4 il match tra la testa di serie numero 7 Luca Potenza e l’austriaco Sebastian Sorger.

Nel singolare femminile, sono invece sei le italiane che accedono al secondo turno e che si preparano a tre derby tricolori.

La testa di serie numero 7 Jennifer Ruggeri batte 6-2, 6-0 la qualificata Francesca Gandolfi e sfiderà un’altra italiana uscita dal tabellone cadetto, Marta Lombardini, che l’ha spuntata 5-7, 6-2, 6-4 sulla serba Anja Stankovic. Angelica Raggi ha sorpreso 5-7, 6-3, 6-2 la numero 4 del seeding Giorgia Pedone e affronterà la qualificata Gaia Maduzzi, che non ha lasciato spazio alla wild card statunitense Jasmine Lin (6-0, 6-1). La testa di serie numero 8 Federica Urgesi ha eliminato con un doppio 6-4 la qualificata Eleonora Alvisi (pugliese tesserata per il Tc Cagliari) e per lei ora c’è un’altra portacolori rossoblu, la romagnola Alessandra Mazzola, che ha battuto 7-5, 6-3 la francese Mathilde Lollia

Sconfitte per le qualificate Barbara Dessolis, unica tennista sarda ancora in gara (2-6, 6-1, 6-3 dalla georgiana Sofia Shapatava) e Camilla Gennaro (6-1, 7-6 dalla ceca Julie Struplova), le wild card Viola Bedini (6-1, 6-2 dalla magiara Amarissa Kiara Toth), Sveva Pieroni (6-1, 6-3 dalla romena Eva Maria Ionescu).