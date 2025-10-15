Flavio Cobolli vola ai quarti ad Almaty: ora sfida con l’esperto Duckworth

Continua l’annata positiva di Flavio Cobolli, che approda ai quarti di finale dell’ATP 250 di Almaty dopo aver superato al secondo turno Rinky Hijikata con una prestazione di grande maturità. L’azzurro, capace di rimontare nel secondo set dopo un avvio complicato, ha confermato la sua crescita sul cemento indoor kazako, imponendosi con personalità nei momenti decisivi.

Ad attenderlo ora nei quarti sarà James Duckworth, 33enne australiano (183 cm per 82 kg), ex numero 46 del mondo e attualmente 138° nel ranking ATP.

Primo set: Cobolli parte forte e chiude 6-4

Inizio di match perfetto per Flavio Cobolli, che approfitta subito di un avvio incerto del suo avversario Rinky Hijikata. Un doppio fallo dell’australiano nel game inaugurale consegna immediatamente il break all’azzurro, bravo a mantenere alta la concentrazione e a difendere con autorità i propri turni di servizio.

Cobolli non concede nulla alla battuta per tutta la frazione, imponendo il suo ritmo da fondo e sfruttando con intelligenza il vantaggio iniziale. Con un gioco solido e preciso, il romano gestisce il punteggio fino al termine del parziale, che chiude senza esitazioni con il punteggio di 6-4, mettendo in discesa la sua partita.

Secondo set: rimonta e chiusura da applausi, Cobolli vince 7-5

Dopo aver conquistato il primo parziale, Flavio Cobolli ha dovuto sudare nel secondo set contro Rinky Hijikata, partito con maggiore aggressività e subito avanti 3-0. L’azzurro ha accusato un piccolo calo iniziale, perdendo precisione con la prima palla e concedendo qualche errore gratuito di troppo, ma non ha mai perso fiducia nel suo gioco.

Nel quinto game è arrivata la svolta: con grande pazienza da fondo e un rovescio lungolinea vincente, Cobolli ha recuperato il break, riaprendo il set e cambiando l’inerzia del match. Da lì in poi, il romano ha ritrovato fluidità al servizio e ha cominciato a spingere con maggiore continuità, fino a impattare sul 3-3 tra gli applausi del pubblico.

Sul 5 pari, l’equilibrio si è definitivamente spezzato: Cobolli ha approfittato di un game opaco dell’australiano e, con una serie di risposte aggressive, ha strappato la battuta a 15, piazzando il break decisivo.

Chiamato a servire per il match sul 6-5, il giovane azzurro ha chiuso con autorità, dominando e concedendo appena quattro punti negli ultimi tre game. Dal 4-5 senza break infatti, Cobolli ha messo a segno un parziale di 12 punti a 4, a testimonianza di una crescita mentale e di solidità che gli hanno permesso di completare la rimonta e chiudere il match con il punteggio di 7-5.

ATP Almaty Rinky Hijikata Rinky Hijikata 4 5 Flavio Cobolli [3] Flavio Cobolli [3] 6 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Hijikata 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 ace 40-0 40-15 df ace 3-2 → 3-3 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-0 → 3-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Hijikata 15-0 15-15 df 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-15 4-5 → 4-6 R. Hijikata 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 2-3 → 2-4 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 R. Hijikata 0-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Hijikata 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Hijikata vs Cobolli

Statistica Hijikata 🇦🇺 Cobolli 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 245 297 Ace 4 9 Doppi falli 3 1 Prima di servizio 39/66 (59%) 41/58 (71%) Punti vinti sulla prima 28/39 (72%) 32/41 (78%) Punti vinti sulla seconda 11/27 (41%) 9/17 (53%) Palle break salvate 2/5 (40%) 0/1 (0%) Giochi di servizio giocati 11 11 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 202km/h (125 mph) 217km/h (134 mph) Velocità media prima 187km/h (116 mph) 196km/h (121 mph) Velocità media seconda 151km/h (93 mph) 174km/h (108 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 178 175 Punti vinti su prima di servizio 9/41 (22%) 11/39 (28%) Punti vinti su seconda di servizio 8/17 (47%) 16/27 (59%) Palle break convertite 1/1 (100%) 3/5 (60%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 39/66 (59%) 41/58 (71%) Punti vinti in risposta 17/58 (29%) 27/66 (41%) Totale punti vinti 56/124 (45%) 68/124 (55%)



