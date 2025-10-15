Almaty 250 | Hard | $1055255 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Six Kings Slam: I risultati completi dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner che in caso di vittoria affronterà domani Novak Djokovic
15/10/2025 16:26 14 commenti
🎾 ESIBIZIONE – Six Kings Slam – Arabia Saudita – Cemento (al coperto)
Quarti di finale
18:30 — Taylor Fritz vs Alexander Zverev → Vincente contro Alcaraz
Six Kings Slam
Fritz
0
Zverev
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
0-0
20:00 — Stefanos Tsitsipas vs Jannik Sinner → Vincente contro Djokovic
Il match deve ancora iniziare
Incredibile ma si. Poi essendo una “falsa” esibizione immagino siano tutti molto più che d accordo
Ma come mai non c’è Medvedev?
@ Taxi Driver (#4498955)
Hai scritto:
__________________________________________________________________
Taxi Driver 15-10-2025 16:52
…… si schiude il passo al paradisodellasuperpatata…….
_________________________________________________________________
Tu devi essere un estimatore delle patate e dei purè……!!! 🙂
Un saluto.
Gia, ma potevano anche evitare figure di m… Trattare così il vincitore della prima edizione, che era ancora n. 1 quando il tabellone è stato compilato, per omaggiare uno che da tempo non fa neppure finale slam! Come evitare una cosa del genere? Per esempio, organizzando un torneo a 8 anziché a 6, sarebbe stato anche più logico, tanto a quei signori un paio di milioncini in più non fanno neppure il solletico
Ma questo @Taxi Driver evidentemente non lo sa 🙂
la regola del torneo è nota, i bye vanno ai due partecipanti che hanno vinto più Slam
Beh, il più vincente di tutti e il n. 1 al Mondo del ranking ATP partono dalle semifinali domani, mentre Jannik la propria semifinale può guadagnarsela solo vincendo stasera !
Questi fanno una vita parallela…..mi immagino quando si collegano alla banca on line e vedono accrediti da milioni ogni settimana….ji si schiude il passo al paradisodellasuperpatata
Unico torneo in questa settimana dove si gioca il tennis..venghino signori venghino,Netflix vi attende..
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?
pure Scartafaccia ne ha avuti parecchi
Io non vorrei dire a Bertolucci ma Sinner il fragile ha avuto meno infortuni di Musetti Berrettini Draper e anche Alcaraz
Shelton e De Minaur probabilmente fuori per molto tempo per spalla e anca
Fils e Lehecka si sono spaccati la schiena
Medvedev ha avuto un’ernia alla spalla
Forza sinner.