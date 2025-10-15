Six Kings Slam 2025 Copertina, Generica

Six Kings Slam: I risultati completi dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner che in caso di vittoria affronterà domani Novak Djokovic

15/10/2025 16:26 14 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🎾 ESIBIZIONE – Six Kings Slam – SAU Arabia Saudita – Cemento (al coperto)

Quarti di finale
18:30 — Taylor Fritz USA vs Alexander Zverev GER → Vincente contro Alcaraz ESP
Six Kings Slam
Fritz
0
Zverev
0
Mostra dettagli

20:00 — Stefanos Tsitsipas GRE vs Jannik Sinner ITA → Vincente contro Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

TAG:

14 commenti. Lasciane uno!

giallu 15-10-2025 18:29

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

Incredibile ma si. Poi essendo una “falsa” esibizione immagino siano tutti molto più che d accordo

 14
 13
Tifoso degli italiani (Guest) 15-10-2025 17:54

Ma come mai non c’è Medvedev?

 12
Caronte 15-10-2025 17:47

@ Taxi Driver (#4498955)

Hai scritto:
__________________________________________________________________
Taxi Driver 15-10-2025 16:52
…… si schiude il passo al paradisodellasuperpatata…….
_________________________________________________________________

Tu devi essere un estimatore delle patate e dei purè……!!! 🙂
Un saluto.

 11
Dr Ivo (Guest) 15-10-2025 17:43

Scritto da Simona

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

la regola del torneo è nota, i bye vanno ai due partecipanti che hanno vinto più Slam

Gia, ma potevano anche evitare figure di m… Trattare così il vincitore della prima edizione, che era ancora n. 1 quando il tabellone è stato compilato, per omaggiare uno che da tempo non fa neppure finale slam! Come evitare una cosa del genere? Per esempio, organizzando un torneo a 8 anziché a 6, sarebbe stato anche più logico, tanto a quei signori un paio di milioncini in più non fanno neppure il solletico

 10
antoniov 15-10-2025 17:31

Scritto da Simona

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

la regola del torneo è nota, i bye vanno ai due partecipanti che hanno vinto più Slam

Ma questo @Taxi Driver evidentemente non lo sa 🙂

 9
Simona (Guest) 15-10-2025 17:21

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

la regola del torneo è nota, i bye vanno ai due partecipanti che hanno vinto più Slam

 8
antoniov 15-10-2025 17:14

Scritto da Deportivo la carogna
Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

Beh, il più vincente di tutti e il n. 1 al Mondo del ranking ATP partono dalle semifinali domani, mentre Jannik la propria semifinale può guadagnarsela solo vincendo stasera !

 7
Taxi Driver 15-10-2025 16:52

Questi fanno una vita parallela…..mi immagino quando si collegano alla banca on line e vedono accrediti da milioni ogni settimana….ji si schiude il passo al paradisodellasuperpatata

 6
Supporter dei poeti estinti (Guest) 15-10-2025 16:49

Unico torneo in questa settimana dove si gioca il tennis..venghino signori venghino,Netflix vi attende..

 5
Deportivo la carogna (Guest) 15-10-2025 16:43

Quindi Sinner parte dietro a Djokovic?

4
compagno di cella di Becker (Guest) 15-10-2025 16:14

pure Scartafaccia ne ha avuti parecchi

 3
Ging89 (Guest) 15-10-2025 15:41

Io non vorrei dire a Bertolucci ma Sinner il fragile ha avuto meno infortuni di Musetti Berrettini Draper e anche Alcaraz

Shelton e De Minaur probabilmente fuori per molto tempo per spalla e anca

Fils e Lehecka si sono spaccati la schiena

Medvedev ha avuto un’ernia alla spalla

 2
mattia saracino 15-10-2025 15:35

Forza sinner.

 1
