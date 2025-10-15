ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. onego parte bene: battuto Fery in due set, ora sfida con Kovacevic

Buon esordio per Lorenzo Sonego al BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma. Il torinese, numero 47 del mondo, ha superato senza particolari difficoltà il britannico Arthur Fery (n. 221 ATP), proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venti di gioco.

Nel primo set l’azzurro ha controllato con autorità, trovando il break decisivo sul 4-4. Da quel momento, Sonego ha tenuto la battuta con sicurezza, chiudendo il parziale 6-4.

Nel secondo set il piemontese è partito fortissimo, salendo rapidamente 4-0 con un tennis aggressivo e preciso al servizio. Una lieve flessione successiva ha permesso a Fery di accorciare fino al 4-2, ma Sonego ha subito ristabilito le distanze, chiudendo il match per 6-2 con un nuovo break.

L’azzurro approda così al secondo turno, dove affronterà lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n. 69 ATP), giocatore potente e dal servizio insidioso. Sarà un test più impegnativo, ma le sensazioni mostrate da Sonego all’esordio lasciano ben sperare per il prosieguo del torneo svedese.

ATP Brussels Marcel Granollers / Pedro Martinez • Marcel Granollers / Pedro Martinez 0 0 Christian Harrison / Evan King [2] Christian Harrison / Evan King [2] 0 3 Vincitore: Harrison / King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Granollers / Martinez 0-3 C. Harrison / King 30-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 M. Granollers / Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Harrison / King 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Marcel Granollers/ Pedro Martinezvs Christian Harrison/ Evan King

Yannick Hanfmann vs Matteo Arnaldi (Non prima 13:30)



ATP Brussels Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 4 4 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Y. Hanfmann 15-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 Y. Hanfmann 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Y. Hanfmann 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Y. Hanfmann 15-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 6-6 → 6-7 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jiri Lehecka vs Gilles Arnaud Bailly



ATP Brussels Jiri Lehecka [3] Jiri Lehecka [3] 6 6 Gilles Arnaud Bailly Gilles Arnaud Bailly 3 2 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Lehecka 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 G. Arnaud Bailly 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 J. Lehecka 15-0 ace 40-0 ace 4-1 → 5-1 G. Arnaud Bailly 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Arnaud Bailly 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 G. Arnaud Bailly 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 ace 5-3 → 6-3 G. Arnaud Bailly 15-0 30-0 30-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Lehecka 0-15 30-15 ace ace 4-2 → 5-2 G. Arnaud Bailly 0-15 0-40 3-2 → 4-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Arnaud Bailly 15-0 15-15 30-15 30-30 2-1 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Arnaud Bailly 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-15 30-30 30-40 A-40 0-0 → 1-0

Raphael Collignon vs Francisco Comesana (Non prima 18:00)



ATP Brussels Raphael Collignon • Raphael Collignon 30 3 Francisco Comesana Francisco Comesana 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Collignon 15-0 30-0 3-4 F. Comesana 0-15 15-15 ace 30-15 3-3 → 3-4 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Comesana 0-15 15-15 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Collignon 15-0 15-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Collignon 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Marcos Giron vs Alejandro Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Quentin Halys vs Nikoloz Basilashvili



ATP Brussels Quentin Halys Quentin Halys 4 4 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 6 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Basilashvili 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Q. Halys 15-15 15-30 30-40 40-40 ace 3-5 → 4-5 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 ace ace 2-4 → 3-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 2-1 → 2-2 Q. Halys 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Basilashvili 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Q. Halys 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 ace 15-15 df 15-30 40-30 2-4 → 3-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 ace 2-3 → 2-4 Q. Halys 40-0 ace 1-3 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Federico Cina vs Damir Dzumhur



ATP Brussels Federico Cina Federico Cina 7 2 6 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 6 7 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 6-5 → 6-6 F. Cina 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 F. Cina 15-15 30-15 ace 30-30 2-4 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 30-0 1-2 → 1-3 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cina 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Cina 15-0 15-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Dzumhur 15-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 D. Dzumhur 40-0 ace 0-3 → 0-4 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Cina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 5-5 → 5-6 F. Cina 30-0 4-5 → 5-5 D. Dzumhur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Cina 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Cina 15-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Benjamin Bonzi vs Valentin Royer



ATP Brussels Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 7 4 6 Valentin Royer Valentin Royer 6 6 1 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 B. Bonzi 15-0 30-0 5-1 → 6-1 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-0 → 5-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 V. Royer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-0 → 4-0 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 V. Royer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 V. Royer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 V. Royer 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 V. Royer 40-15 15-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 V. Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* ace 6-6 → 7-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 V. Royer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Bonzi 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Royer 30-0 30-15 30-30 ace 3-3 → 3-4 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 V. Royer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Rafael Matos / Marcelo Melo



ATP Brussels Marcelo Demoliner / Orlando Luz • Marcelo Demoliner / Orlando Luz 30 4 Rafael Matos / Marcelo Melo [4] Rafael Matos / Marcelo Melo [4] 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Demoliner / Luz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 R. Matos / Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 M. Demoliner / Luz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Matos / Melo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Demoliner / Luz 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 R. Matos / Melo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Demoliner / Luz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Benjamin Bonzi / Pierre-Hugues Herbert vs Damir Dzumhur / Piotr Matuszewski



Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Daniel Altmaier / Santiago Gonzalez



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Almaty – 1°- 2° Turno – Cemento (al coperto)

CENTER COURT — Starts at 08:00

1) Arthur Cazaux 🇫🇷 vs Shintaro Mochizuki 🇯🇵



ATP Almaty Arthur Cazaux Arthur Cazaux 4 4 Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 6 6 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Mochizuki 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Cazaux 15-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 2-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Mochizuki 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Cazaux 30-0 ace 30-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Mochizuki 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4

2) [WC] Beibit Zhukayev 🇰🇿 vs [6] Alex Michelsen 🇺🇸



ATP Almaty Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 2 3 Alex Michelsen [6] Alex Michelsen [6] 6 6 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Zhukayev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Michelsen 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 B. Zhukayev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 1-2 → 2-2 A. Michelsen 0-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Zhukayev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Zhukayev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Michelsen 40-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 B. Zhukayev 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Zhukayev 15-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 A. Michelsen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3) (Not before 12:30) Alexander Shevchenko 🇰🇿 vs [8] Corentin Moutet 🇫🇷



ATP Almaty Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 5 3 Corentin Moutet [8] Corentin Moutet [8] 7 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Shevchenko 30-0 ace 30-15 30-30 2-5 → 3-5 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-4 → 2-4 C. Moutet 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Moutet 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-40 df 5-6 → 5-7 C. Moutet 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 C. Moutet 15-0 30-0 ace 5-3 → 5-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4) (Not before 16:00) [5] Brandon Nakashima 🇺🇸 vs Fabian Marozsan 🇭🇺



ATP Almaty Brandon Nakashima [5] Brandon Nakashima [5] 6 1 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 7 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Marozsan 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 1-5 → 1-6 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 1-3 → 1-4 B. Nakashima 30-0 40-0 0-3 → 1-3 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 0-2 → 0-3 B. Nakashima 15-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Marozsan 40-A 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 F. Marozsan 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

COURT 1 — Starts at 08:00

ATP Almaty Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 2 6 6 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 3 4 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Struff 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. McDonald 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. McDonald 40-0 3-1 → 3-2 J. Struff 15-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 df 1-1 → 2-1 J. Struff 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Struff 0-15 30-15 ace 5-3 → 6-3 M. McDonald 15-0 30-0 5-2 → 5-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. McDonald 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 M. McDonald 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. McDonald 15-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Struff 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. McDonald 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Struff 15-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Struff 15-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 M. McDonald 30-0 0-1 → 0-2 J. Struff 15-0 15-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

1) Jan-Lennard Struff 🇩🇪 vs Mackenzie McDonald 🇺🇸

2) (Not before 09:30) [7] Gabriel Diallo 🇨🇦 vs [Q] James Duckworth 🇦🇺



ATP Almaty Gabriel Diallo [7] Gabriel Diallo [7] 6 7 4 James Duckworth James Duckworth 7 6 6 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Duckworth 4-5 → 4-6 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Duckworth 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 ace 30-0 ace 30-15 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* ace 4-0* df 4*-1 4*-2 5-3* 6*-3 df ace 6-6 → 7-6 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Duckworth 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 G. Diallo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-5 → 5-5 J. Duckworth 15-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Duckworth 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 J. Duckworth 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Diallo 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Diallo 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Duckworth 30-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* ace 2-4* 3*-5 3-6* ace 6-6 → 6-7 J. Duckworth 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 G. Diallo 15-0 ace 30-0 ace 5-5 → 6-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 3-2 → 3-3 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3) [LL] Rinky Hijikata 🇦🇺 vs [3] Flavio Cobolli 🇮🇹



ATP Almaty Rinky Hijikata Rinky Hijikata 4 5 Flavio Cobolli [3] Flavio Cobolli [3] 6 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Hijikata 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 ace 40-0 40-15 df ace 3-2 → 3-3 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-0 → 3-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Hijikata 15-0 15-15 df 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-15 4-5 → 4-6 R. Hijikata 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 2-3 → 2-4 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 R. Hijikata 0-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Hijikata 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

4) (Not before 12:00)

[3] Jakob Schnaitter 🇩🇪 / Mark Wallner 🇩🇪 vs Rithvik Choudary Bollipalli 🇮🇳 / Arjun Kadhe 🇮🇳



ATP Almaty Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3] Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3] 6 7 10 Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe 7 6 6 Vincitore: Schnaitter / Wallner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 0-1 0-2 ace 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 2-6 3-6 3-7 3-8 4-8 5-8 5-9 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 10*-10 11-10* 11-11* 12*-11 6-6 → 7-6 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 40-15 6-5 → 6-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 3-2 → 3-3 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Schnaitter / Wallner 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0*-5 1*-5 2-5* ace 2-6* ace 6-6 → 6-7 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 4-5 → 5-5 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 15-15 15-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 0-15 df 15-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Choudary Bollipalli / Kadhe 15-0 30-0 30-15 df 0-0 → 0-1

5) [1] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs [WC] Alexander Shevchenko 🇰🇿 / Timofey Skatov 🇰🇿



ATP Almaty Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 5 3 Corentin Moutet [8] Corentin Moutet [8] 7 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Shevchenko 30-0 ace 30-15 30-30 2-5 → 3-5 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-4 → 2-4 C. Moutet 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Moutet 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-40 df 5-6 → 5-7 C. Moutet 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 C. Moutet 15-0 30-0 ace 5-3 → 5-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Moutet 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP 250 Stoccolma – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)

ATP Stockholm Adam Pavlasek / Jan Zielinski Adam Pavlasek / Jan Zielinski 6 7 Robert Cash / JJ Tracy Robert Cash / JJ Tracy 4 6 Vincitore: Pavlasek / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 11-11* 11*-12 12*-12 13-12* 6-6 → 7-6 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 df 40-30 6-5 → 6-6 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Pavlasek / Zielinski 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 3-2 → 3-3 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 15-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 A. Pavlasek / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 R. Cash / Tracy 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Cash / Tracy 0-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Pavlasek / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 30-30 df 3-4 → 4-4 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 R. Cash / Tracy 1-2 → 1-3 A. Pavlasek / Zielinski 0-15 df 0-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Pavlasek / Zielinski 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Adam Pavlasek/ Jan Zielinskivs Robert Cash/ JJ Tracy

Arthur Fery vs Lorenzo Sonego (Non prima 14:00)



ATP Stockholm Arthur Fery Arthur Fery 4 2 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Fery 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 A. Fery 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Fery 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Fery 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Fery 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 A. Fery 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Fery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Fery 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Fery 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Sebastian Korda vs Kamil Majchrzak



ATP Stockholm Sebastian Korda • Sebastian Korda 40 6 4 6 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 0 4 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Korda 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 K. Majchrzak 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 S. Korda 15-0 30-0 3-4 → 4-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Korda 15-0 ace 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Korda 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Korda 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Korda 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Korda 15-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Korda 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Korda 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1

Marin Cilic vs Casper Ruud (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Leo Borg vs Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 13:00

Aleksandar Kovacevic vs Camilo Ugo Carabelli



ATP Stockholm Aleksandar Kovacevic • Aleksandar Kovacevic 0 4 7 4 Camilo Ugo Carabelli [8] Camilo Ugo Carabelli [8] 0 6 5 0 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Kovacevic 4-0 C. Ugo Carabelli 0-15 ace 15-15 15-30 ace 30-30 40-40 40-A ace 3-0 → 4-0 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 C. Ugo Carabelli 0-15 ace 0-30 ace ace 1-0 → 2-0 A. Kovacevic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Ugo Carabelli 0-15 ace 0-30 15-30 30-30 30-40 ace ace 6-5 → 7-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-30 ace ace 5-5 → 6-5 C. Ugo Carabelli 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 A. Kovacevic 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-30 ace ace 3-3 → 4-3 C. Ugo Carabelli 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 df 30-30 ace 30-40 ace ace 3-1 → 3-2 C. Ugo Carabelli 0-15 ace 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 ace 40-A ace df 2-1 → 3-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 15-15 ace 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 ace 40-30 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 A. Kovacevic 0-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 3-3 → 3-4 C. Ugo Carabelli 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 2-3 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-3 → 2-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A ace 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 0-15 ace 15-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

Jesper de Jong vs Marton Fucsovics



ATP Stockholm Jesper de Jong Jesper de Jong 1 2 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 6 Vincitore: Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-5 → 2-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. de Jong 15-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-5 → 1-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-3 → 0-4 J. de Jong 15-0 15-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 J. de Jong 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Erik Grevelius / Adam Heinonen (Non prima 18:00)



ATP Stockholm Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] 0 4 Erik Grevelius / Adam Heinonen • Erik Grevelius / Adam Heinonen 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Grevelius / Heinonen 4-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 E. Grevelius / Heinonen 15-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Grevelius / Heinonen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 df 1-1 → 2-1 E. Grevelius / Heinonen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

WTA 250 Osaka – 2° Turno – Cemento

WTA Osaka Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 0 6 6 Jessica Bouzas Maneiro [8] Jessica Bouzas Maneiro [8] 6 4 2 Vincitore: Cristian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Jaqueline Cristianvs (8) Jessica Bouzas Maneiro

(1) Naomi Osaka vs Suzan Lamens



WTA Osaka Naomi Osaka [1] Naomi Osaka [1] 7 3 6 Suzan Lamens Suzan Lamens 6 6 2 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 1-3 → 1-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Sorana Cirstea vs Katie Boulter



WTA Osaka Sorana Cirstea Sorana Cirstea 0 6 6 0 Katie Boulter • Katie Boulter 0 3 1 0 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katie Boulter 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 5-1 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Katie Boulter 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 04:30

(3) Miyu Kato / (3) Fanny Stollar vs Storm Hunter / Desirae Krawczyk



WTA Osaka Miyu Kato / Fanny Stollar [3] • Miyu Kato / Fanny Stollar [3] 0 3 5 0 Storm Hunter / Desirae Krawczyk Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0 6 7 0 Vincitore: Hunter / Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Miyu Kato / Fanny Stollar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tiebreak 0-15 15-15 15-30 0-15 5-6 → 5-7 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Miyu Kato / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Miyu Kato / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Miyu Kato / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Storm Hunter / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Miyu Kato / Fanny Stollar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Ashlyn Krueger vs (6) Olga Danilovic



WTA Osaka Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 0 4 4 0 Olga Danilovic [6] Olga Danilovic [6] 0 6 6 0 Vincitore: Danilovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Momoko Kobori / Ayano Shimizu vs Ann Li / Caty McNally



WTA Osaka Momoko Kobori / Ayano Shimizu • Momoko Kobori / Ayano Shimizu 0 4 2 0 Ann Li / Caty McNally Ann Li / Caty McNally 0 6 6 0 Vincitore: Li / McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Ann Li / Caty McNally 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Ann Li / Caty McNally 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ann Li / Caty McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ann Li / Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Ann Li / Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 0-15 0-30 15-30 4-3 → 4-4 Ann Li / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Ann Li / Caty McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Ann Li / Caty McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Momoko Kobori / Ayano Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ann Li / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Jaqueline Cristian / Olga Danilovic vs Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya Non prima 09:00



WTA Osaka Jaqueline Cristian / Olga Danilovic Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 5 7 6 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 7 5 10 Vincitore: Kichenok / Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 6-10 0-1 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Jaqueline Cristian / Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

WTA 500 Ningbo – 2° Turno – Cemento

WTA Ningbo Belinda Bencic [6] Belinda Bencic [6] 5 6 7 Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 7 4 5 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(6) Belinda Bencicvs Yuliia Starodubtseva

Ajla Tomljanovic vs Zeynep Sonmez



WTA Ningbo Ajla Tomljanovic • Ajla Tomljanovic 0 7 6 0 Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 0 6 3 0 Vincitore: Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ajla Tomljanovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Zeynep Sonmez 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Zeynep Sonmez 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ajla Tomljanovic 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 5-4* 5*-5 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Karolina Muchova vs (7) Diana Shnaider



WTA Ningbo Karolina Muchova Karolina Muchova 6 1 2 Diana Shnaider [7] Diana Shnaider [7] 2 6 6 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(1) Mirra Andreeva vs Lin Zhu Non prima 13:00



WTA Ningbo Mirra Andreeva [1] Mirra Andreeva [1] 6 3 2 Lin Zhu Lin Zhu 4 6 6 Vincitore: Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Lin Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Lin Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Lin Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Grandstand – ore 07:00

(3) Anna Danilina / (3) Aleksandra Krunic vs Sofia Kenin / Laura Siegemund



WTA Ningbo Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3] • Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3] 0 6 7 0 Sofia Kenin / Laura Siegemund Sofia Kenin / Laura Siegemund 0 2 5 0 Vincitore: Danilina / Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Sofia Kenin / Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Sofia Kenin / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Sofia Kenin / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Sofia Kenin / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Sofia Kenin / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sofia Kenin / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Sofia Kenin / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Sofia Kenin / Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Sofia Kenin / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Sofia Kenin / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Hanyu Guo / Alexandra Panova



WTA Ningbo Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls • Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0 6 6 0 Hanyu Guo / Alexandra Panova Hanyu Guo / Alexandra Panova 0 4 4 0 Vincitore: Mihalikova / Nicholls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Hanyu Guo / Alexandra Panova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Hanyu Guo / Alexandra Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Xinyu Wang / Saisai Zheng vs Emily Appleton / Isabelle Haverlag



WTA Ningbo Xinyu Wang / Saisai Zheng Xinyu Wang / Saisai Zheng 0 6 6 0 Emily Appleton / Isabelle Haverlag • Emily Appleton / Isabelle Haverlag 0 4 3 0 Vincitore: Wang / Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Xinyu Wang / Saisai Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(1) Su-Wei Hsieh / (1) Katerina Siniakova vs Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang

