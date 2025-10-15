ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. onego parte bene: battuto Fery in due set, ora sfida con Kovacevic

Circuito ATP ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Lorenzo Sonego parte bene: battuto Fery in due set, ora sfida con Kovacevic

15/10/2025
Buon esordio per Lorenzo Sonego al BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma. Il torinese, numero 47 del mondo, ha superato senza particolari difficoltà il britannico Arthur Fery (n. 221 ATP), proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venti di gioco.
Nel primo set l’azzurro ha controllato con autorità, trovando il break decisivo sul 4-4. Da quel momento, Sonego ha tenuto la battuta con sicurezza, chiudendo il parziale 6-4.
Nel secondo set il piemontese è partito fortissimo, salendo rapidamente 4-0 con un tennis aggressivo e preciso al servizio. Una lieve flessione successiva ha permesso a Fery di accorciare fino al 4-2, ma Sonego ha subito ristabilito le distanze, chiudendo il match per 6-2 con un nuovo break.
L’azzurro approda così al secondo turno, dove affronterà lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n. 69 ATP), giocatore potente e dal servizio insidioso. Sarà un test più impegnativo, ma le sensazioni mostrate da Sonego all’esordio lasciano ben sperare per il prosieguo del torneo svedese.

BEL ATP 250 Bruxelles – 1° – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:30
Marcel Granollers ESP / Pedro Martinez ESP vs Christian Harrison USA / Evan King USA
ATP Brussels
Marcel Granollers / Pedro Martinez
0
0
Christian Harrison / Evan King [2]
0
3
Vincitore: Harrison / King
Mostra dettagli

Yannick Hanfmann GER vs Matteo Arnaldi ITA (Non prima 13:30)

ATP Brussels
Yannick Hanfmann
6
6
6
Matteo Arnaldi
7
4
4
Vincitore: Hanfmann
Mostra dettagli

Jiri Lehecka CZE vs Gilles Arnaud Bailly BEL

ATP Brussels
Jiri Lehecka [3]
6
6
Gilles Arnaud Bailly
3
2
Vincitore: Lehecka
Mostra dettagli

Raphael Collignon BEL vs Francisco Comesana ARG (Non prima 18:00)

ATP Brussels
Raphael Collignon
30
3
Francisco Comesana
0
4
Mostra dettagli

Marcos Giron USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Quentin Halys FRA vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Brussels
Quentin Halys
4
4
Nikoloz Basilashvili
6
6
Vincitore: Basilashvili
Mostra dettagli

Federico Cina ITA vs Damir Dzumhur BIH

ATP Brussels
Federico Cina
7
2
6
Damir Dzumhur
6
6
7
Vincitore: Dzumhur
Mostra dettagli

Benjamin Bonzi FRA vs Valentin Royer FRA

ATP Brussels
Benjamin Bonzi
7
4
6
Valentin Royer
6
6
1
Vincitore: Bonzi
Mostra dettagli

Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA

ATP Brussels
Marcelo Demoliner / Orlando Luz
30
4
Rafael Matos / Marcelo Melo [4]
40
2
Mostra dettagli

Benjamin Bonzi FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Damir Dzumhur BIH / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Daniel Altmaier GER / Santiago Gonzalez MEX

Il match deve ancora iniziare





KAZ ATP 250 Almaty – 1°- 2° Turno – Cemento (al coperto)

CENTER COURT — Starts at 08:00

1) Arthur Cazaux 🇫🇷 vs Shintaro Mochizuki 🇯🇵

ATP Almaty
Arthur Cazaux
4
4
Shintaro Mochizuki
6
6
Vincitore: Mochizuki
Mostra dettagli

2) [WC] Beibit Zhukayev 🇰🇿 vs [6] Alex Michelsen 🇺🇸

ATP Almaty
Beibit Zhukayev
2
3
Alex Michelsen [6]
6
6
Vincitore: Michelsen
Mostra dettagli

3) (Not before 12:30) Alexander Shevchenko 🇰🇿 vs [8] Corentin Moutet 🇫🇷

ATP Almaty
Alexander Shevchenko
5
3
Corentin Moutet [8]
7
6
Vincitore: Moutet
Mostra dettagli

4) (Not before 16:00) [5] Brandon Nakashima 🇺🇸 vs Fabian Marozsan 🇭🇺

ATP Almaty
Brandon Nakashima [5]
6
1
Fabian Marozsan
7
6
Vincitore: Marozsan
Mostra dettagli




COURT 1 — Starts at 08:00


1) Jan-Lennard Struff 🇩🇪 vs Mackenzie McDonald 🇺🇸

ATP Almaty
Jan-Lennard Struff
2
6
6
Mackenzie McDonald
6
3
4
Vincitore: Struff
Mostra dettagli

2) (Not before 09:30) [7] Gabriel Diallo 🇨🇦 vs [Q] James Duckworth 🇦🇺

ATP Almaty
Gabriel Diallo [7]
6
7
4
James Duckworth
7
6
6
Vincitore: Duckworth
Mostra dettagli

3) [LL] Rinky Hijikata 🇦🇺 vs [3] Flavio Cobolli 🇮🇹

ATP Almaty
Rinky Hijikata
4
5
Flavio Cobolli [3]
6
7
Vincitore: Cobolli
Mostra dettagli

4) (Not before 12:00)
[3] Jakob Schnaitter 🇩🇪 / Mark Wallner 🇩🇪 vs Rithvik Choudary Bollipalli 🇮🇳 / Arjun Kadhe 🇮🇳

ATP Almaty
Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3]
6
7
10
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe
7
6
6
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Mostra dettagli

5) [1] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs [WC] Alexander Shevchenko 🇰🇿 / Timofey Skatov 🇰🇿

ATP Almaty
Alexander Shevchenko
5
3
Corentin Moutet [8]
7
6
Vincitore: Moutet
Mostra dettagli





SWE ATP 250 Stoccolma – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Adam Pavlasek CZE / Jan Zielinski POL vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA
ATP Stockholm
Adam Pavlasek / Jan Zielinski
6
7
Robert Cash / JJ Tracy
4
6
Vincitore: Pavlasek / Zielinski
Mostra dettagli

Arthur Fery GBR vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 14:00)

ATP Stockholm
Arthur Fery
4
2
Lorenzo Sonego
6
6
Vincitore: Sonego
Mostra dettagli

Sebastian Korda USA vs Kamil Majchrzak POL

ATP Stockholm
Sebastian Korda
40
6
4
6
Kamil Majchrzak
0
4
6
5
Mostra dettagli

Marin Cilic CRO vs Casper Ruud NOR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Leo Borg SWE vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 13:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Camilo Ugo Carabelli ARG

ATP Stockholm
Aleksandar Kovacevic
0
4
7
4
Camilo Ugo Carabelli [8]
0
6
5
0
Vincitore: Kovacevic
Mostra dettagli

Jesper de Jong NED vs Marton Fucsovics HUN

ATP Stockholm
Jesper de Jong
1
2
Marton Fucsovics
6
6
Vincitore: Fucsovics
Mostra dettagli

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE (Non prima 18:00)

ATP Stockholm
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1]
0
4
Erik Grevelius / Adam Heinonen
0
3
Mostra dettagli





JPN WTA 250 Osaka – 2° Turno – Cemento

Center – ore 04:30
Jaqueline Cristian ROU vs (8) Jessica Bouzas Maneiro ESP
WTA Osaka
Jaqueline Cristian
0
6
6
Jessica Bouzas Maneiro [8]
6
4
2
Vincitore: Cristian
Mostra dettagli

(1) Naomi Osaka JPN vs Suzan Lamens NED

WTA Osaka
Naomi Osaka [1]
7
3
6
Suzan Lamens
6
6
2
Vincitore: Osaka
Mostra dettagli

Sorana Cirstea ROU vs Katie Boulter GBR

WTA Osaka
Sorana Cirstea
0
6
6
0
Katie Boulter
0
3
1
0
Vincitore: Cirstea
Mostra dettagli



Court 1 – ore 04:30
(3) Miyu Kato JPN / (3) Fanny Stollar HUN vs Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA

WTA Osaka
Miyu Kato / Fanny Stollar [3]
0
3
5
0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0
6
7
0
Vincitore: Hunter / Krawczyk
Mostra dettagli

Ashlyn Krueger USA vs (6) Olga Danilovic SRB

WTA Osaka
Ashlyn Krueger
0
4
4
0
Olga Danilovic [6]
0
6
6
0
Vincitore: Danilovic
Mostra dettagli

Momoko Kobori JPN / Ayano Shimizu JPN vs Ann Li USA / Caty McNally USA

WTA Osaka
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0
4
2
0
Ann Li / Caty McNally
0
6
6
0
Vincitore: Li / McNally
Mostra dettagli

Jaqueline Cristian ROU / Olga Danilovic SRB vs Nadiia Kichenok UKR / Makoto Ninomiya JPN Non prima 09:00

WTA Osaka
Jaqueline Cristian / Olga Danilovic
5
7
6
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
7
5
10
Vincitore: Kichenok / Ninomiya
Mostra dettagli





CHN WTA 500 Ningbo – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 07:00
(6) Belinda Bencic SUI vs Yuliia Starodubtseva UKR
WTA Ningbo
Belinda Bencic [6]
5
6
7
Yuliia Starodubtseva
7
4
5
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli

Ajla Tomljanovic AUS vs Zeynep Sonmez TUR

WTA Ningbo
Ajla Tomljanovic
0
7
6
0
Zeynep Sonmez
0
6
3
0
Vincitore: Tomljanovic
Mostra dettagli

Karolina Muchova CZE vs (7) Diana Shnaider RUS

WTA Ningbo
Karolina Muchova
6
1
2
Diana Shnaider [7]
2
6
6
Vincitore: Shnaider
Mostra dettagli

(1) Mirra Andreeva RUS vs Lin Zhu CHN Non prima 13:00

WTA Ningbo
Mirra Andreeva [1]
6
3
2
Lin Zhu
4
6
6
Vincitore: Zhu
Mostra dettagli



Grandstand – ore 07:00
(3) Anna Danilina KAZ / (3) Aleksandra Krunic SRB vs Sofia Kenin USA / Laura Siegemund GER

WTA Ningbo
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]
0
6
7
0
Sofia Kenin / Laura Siegemund
0
2
5
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Mostra dettagli

Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS

WTA Ningbo
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
6
6
0
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0
4
4
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Mostra dettagli

Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN vs Emily Appleton GBR / Isabelle Haverlag NED

WTA Ningbo
Xinyu Wang / Saisai Zheng
0
6
6
0
Emily Appleton / Isabelle Haverlag
0
4
3
0
Vincitore: Wang / Zheng
Mostra dettagli

(1) Su-Wei Hsieh TPE / (1) Katerina Siniakova CZE vs Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN

WTA Ningbo
Su-Wei Hsieh / Katerina Siniakova [1]
0
6
6
0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0
3
1
0
Vincitore: Hsieh / Siniakova
Mostra dettagli

22 commenti. Lasciane uno!

FabioR (Guest) 15-10-2025 18:28

La Mirra ha finito la birra…

 22
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 15-10-2025 17:44

Andreeva davvero in caduta libera. Vediamo se chiede una wildcard per Tokyo, comunque non può essere superata da Rybakina questa settimana

 21
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 15-10-2025 17:14

Scritto da MAURO

Scritto da walden

Scritto da Pheanes

Scritto da Detuqueridapresencia
Mi deludi. Dovresti sapere che per lui un tennista è bravo o scarso in base alla

nazionalità dell'avversario (italiano o non) e al risultato.
Come si chiama questo modo di scrivere? Inizia con I e termina con IA.
ia come i somari…

ia come i somari…

Chiederei alla redazione di non permettere più a questo utente di offendermi in continuazione.
Grazie X eventuali future censure a costui.

chissà perchè ha pensato che mi riferissi a lui….come diceva il mio vecchio maestro "la gallina che canta ha fatto l'uovo!"

 20
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Riku Naito (Guest) 15-10-2025 17:08

Andreeva deve perdere. Vogliamo Paolini e Rybakina alle WTA finals

 19
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 15-10-2025 17:02

andreeva molto involuta al servizo… sta avendo la fase zverev/gauff con seimila doppi falli. molto in crisi di fiducia ed emotivamente molto provata, anche a causa della giovane età. che i risultati siano arrivati troppo in fretta e troppo presto? vincere oggi per lei conterebbe tantissimo, soprattutto dopo avere perso malamente il secondo set

 18
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 15-10-2025 16:59

Scritto da walden

Scritto da Pheanes

Scritto da Detuqueridapresencia
Mi deludi. Dovresti sapere che per lui un tennista è bravo o scarso in base alla

nazionalità dell'avversario (italiano o non) e al risultato.
Come si chiama questo modo di scrivere? Inizia con I e termina con IA.
ia come i somari…

ia come i somari…

Chiederei alla redazione di non permettere più a questo utente di offendermi in continuazione.
Grazie X eventuali future censure a costui.

 17
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 15-10-2025 16:53

@ walden (#4498953)

infatti gioca meglio sulla terra hanfmann… dicono cose senza sapere. io l'ho visto giocare contro fritz al foro e gli ha dato una lezione, ma sul veloce perde un po'

 16
Replica | Quota | 0
Replica | Quota
walden 15-10-2025 16:50

Scritto da Federer for ever
Arnaldi poverino non ne imbrocca più una e sarà presto fuori dai 100. Ha avuto la sfortuna di incontrare il tedesco che vale molto più della sua classifica su cemento

In realtà non è vero che Hanfmann sia quel fenomeno sul cemento, è un polivalente che, invecchiando, si cimenta di più su questa superficie, anche perchè non ha più quella tenuta fisica di quando era più giovane. Tutti tornei vinti sono sulla terra battuta. Oggi Matteo aveva la partita in mano, ma come scrivevo su un'altra lista, ha avuto il solito momento di follia.

 15
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 15-10-2025 16:42

Scritto da enzola barbera
@ Pheanes (#4498798)
Per te invece? enzo

a me Enzo piace anche solo perché si firma con il nome che gli ha dato mamma, mica come voi che ci avete tutti nomi di fantasia, poi non concordo su nulla, ma lo rispetto davvero, a differenza di voi bifolchi che vi spacciate per esperti

 14
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 15-10-2025 16:40

Scritto da Pheanes

Scritto da Detuqueridapresencia
Mi deludi. Dovresti sapere che per lui un tennista è bravo o scarso in base alla

nazionalità dell'avversario (italiano o non) e al risultato.
Come si chiama questo modo di scrivere? Inizia con I e termina con IA.
ia come i somari…

ia come i somari…

 13
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 15-10-2025 16:37

Arnaldi è il classe tennista moderno, gioca sempre piatto e al limite, poche rotazioni di palla, pochi tagli se non consideriamo i suoi imbarazzanti drop shot… spiace perché il ragazzo potrebbe giocare meglio e soprattutto con più cervello

 12
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampino58 (Guest) 15-10-2025 16:25

Solitò Arnaldi…la novità sarebbe stata nel caso avesse …vinto il terzo set

 11
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Federer for ever (Guest) 15-10-2025 16:16

Arnaldi poverino non ne imbrocca più una e sarà presto fuori dai 100. Ha avuto la sfortuna di incontrare il tedesco che vale molto più della sua classifica su cemento

 10
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 15-10-2025 16:00

Scritto da Detuqueridapresencia
Ma Mochizuki non era quello preso in giro dal prode Murantonio come scarso? AIAIAIIAIAI Maurantonio …..

Legge Tommasi X Cazaux.
Arriva da torneo vinto in Cina 2/3 giorni prima e sarebbe stato grave X il buon Shintaro non approfittarne.
Poi solitamente quando si perde qualche giorno prima, poi si batte lo stesso avversario.

9
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 15-10-2025 15:40

Praticamente Cinà è stato battuto dal babbo. Dzmur ha il doppio dei suoi anni. enzo

 8
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 15-10-2025 15:35

@ Pheanes (#4498798)

Per te invece? enzo

 7
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Alberto Rossi
von Hayek 15-10-2025 14:47

Ieri Fonseca ha perso contro Van de Zandschulp (86). Ci sta ma…
da Marzo 25 (con vittoria a Phoenix) qualcosa di meglio sembrava in grado di fare
Ha perso contro
Machac (22), Atmane (136), Schoolkate (103), Jarry (143), Fritz (5), Cobolli (24), Draper (5), Marozsan (61), de Jong (93), Paul (12)
mentre ha vinto contro
Cobolli (25), Tsitsipas (27), Sakellaridis (286), Kecmanovic (42), Bu (75), Brooksby (101), Fearnley (51), Bergs (50), Herbert (147), Hurkacz (28), Moller (114)
A parte gli infortuni, riuscirà a gestire l’ “alegria”, il “samba” e il “candomblé” per raggiungere i livelli che gli pronosticano?

 6
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 15-10-2025 13:47

Scritto da Pheanes
Come si chiama questo modo di scrivere? Inizia con I e termina con A.

Intelligenza Artificiale?

 5
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pheanes (Guest) 15-10-2025 12:58

Scritto da Detuqueridapresencia
Ma Mochizuki non era quello preso in giro dal prode Murantonio come scarso? AIAIAIIAIAI Maurantonio …..

Mi deludi. Dovresti sapere che per lui un tennista è bravo o scarso in base alla
nazionalità dell’avversario (italiano o non) e al risultato.
Come si chiama questo modo di scrivere? Inizia con I e termina con IA.

 4
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Molto Pollo 15-10-2025 11:27

Scritto da Gaz
Ieri mattina mattina mi sono svegliato con un quesito, anzi due.
Sta per cominciare l’era di Tereza Valentova?Ce stato qualcuno che l’ha messa vincente torneo nel gioco pronostici?
Non succederà,ma se succede….non è che poi la settimana prossima la maggioranza mette Valentova almeno finalista al prossimo torneo nel gioco pronostici, bisogna cogliere l’attimo,usare il fiuto,non la testa.
Si può sviluppare il fiuto, incominciando a non mandare i vostri cani a cercare tartufi.
Valentova vincente torneo sarebbe stato comunque un colpo da genio, piuttosto che Noskova,la quale sotto gli highlights del match perso contro Boulter nel canale wta molti giustamente cosa ci sia venuta a fare dopo le fatiche di Pechino,aumentate a Wuhan.
Ripeto che non succederà,ma sarebbe stato comunque un tentativo apprezzabile da fiutatore.
Intanto, comunque,per domani i Bookmakers l’hanno data alla pari con la Mertens,e parliamo della numero 20 del mondo,quota ulteriormente scesa nelle ultime 12 ore.

Dormi di piu', Gaz: ne beficerebbe la tua salute e non saremmo costretti a leggere le tue corbellerie.

 3
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 15-10-2025 11:07

Ma Mochizuki non era quello preso in giro dal prode Murantonio come scarso? AIAIAIIAIAI Maurantonio ….. 😎

 2
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 15-10-2025 09:15

Ieri mattina mattina mi sono svegliato con un quesito, anzi due.
Sta per cominciare l'era di
Sta per cominciare l’era di Tereza Valentova?Ce stato qualcuno che l’ha messa vincente torneo nel gioco pronostici?
Non succederà,ma se succede….non è che poi la settimana prossima la maggioranza mette Valentova almeno finalista al prossimo torneo nel gioco pronostici, bisogna cogliere l’attimo,usare il fiuto,non la testa.
Si può sviluppare il fiuto, incominciando a non mandare i vostri cani a cercare tartufi.
Valentova vincente torneo sarebbe stato comunque un colpo da genio, piuttosto che Noskova,la quale sotto gli highlights del match perso contro Boulter nel canale wta molti giustamente cosa ci sia venuta a fare dopo le fatiche di Pechino,aumentate a Wuhan.
Ripeto che non succederà,ma sarebbe stato comunque un tentativo apprezzabile da fiutatore.
Intanto, comunque,per domani i Bookmakers l’hanno data alla pari con la Mertens,e parliamo della numero 20 del mondo,quota ulteriormente scesa nelle ultime 12 ore.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!