ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. onego parte bene: battuto Fery in due set, ora sfida con Kovacevic

Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Buon esordio per Lorenzo Sonego al BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma. Il torinese, numero 47 del mondo, ha superato senza particolari difficoltà il britannico Arthur Fery (n. 221 ATP), proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venti di gioco.
Nel primo set l’azzurro ha controllato con autorità, trovando il break decisivo sul 4-4. Da quel momento, Sonego ha tenuto la battuta con sicurezza, chiudendo il parziale 6-4.
Nel secondo set il piemontese è partito fortissimo, salendo rapidamente 4-0 con un tennis aggressivo e preciso al servizio. Una lieve flessione successiva ha permesso a Fery di accorciare fino al 4-2, ma Sonego ha subito ristabilito le distanze, chiudendo il match per 6-2 con un nuovo break.
L’azzurro approda così al secondo turno, dove affronterà lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n. 69 ATP), giocatore potente e dal servizio insidioso. Sarà un test più impegnativo, ma le sensazioni mostrate da Sonego all’esordio lasciano ben sperare per il prosieguo del torneo svedese.
ATP 250 Almaty – 1°- 2° Turno – Cemento (al coperto)
ATP 250 Stoccolma – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)
WTA 250 Osaka – 2° Turno – Cemento
La Mirra ha finito la birra…
Andreeva davvero in caduta libera. Vediamo se chiede una wildcard per Tokyo, comunque non può essere superata da Rybakina questa settimana
chissà perchè ha pensato che mi riferissi a lui….come diceva il mio vecchio maestro “la gallina che canta ha fatto l’uovo!”
Andreeva deve perdere. Vogliamo Paolini e Rybakina alle WTA finals
andreeva molto involuta al servizo… sta avendo la fase zverev/gauff con seimila doppi falli. molto in crisi di fiducia ed emotivamente molto provata, anche a causa della giovane età. che i risultati siano arrivati troppo in fretta e troppo presto? vincere oggi per lei conterebbe tantissimo, soprattutto dopo avere perso malamente il secondo set
Chiederei alla redazione di non permettere più a questo utente di offendermi in continuazione.
Grazie X eventuali future censure a costui.
@ walden (#4498953)
infatti gioca meglio sulla terra hanfmann… dicono cose senza sapere. io l’ho visto giocare contro fritz al foro e gli ha dato una lezione, ma sul veloce perde un po’
In realtà non è vero che Hanfmann sia quel fenomeno sul cemento, è un polivalente che, invecchiando, si cimenta di più su questa superficie, anche perchè non ha più quella tenuta fisica di quando era più giovane. Tutti tornei vinti sono sulla terra battuta. Oggi Matteo aveva la partita in mano, ma come scrivevo su un’altra lista, ha avuto il solito momento di follia.
a me Enzo piace anche solo perché si firma con il nome che gli ha dato mamma, mica come voi che ci avete tutti nomi di fantasia, poi non concordo su nulla, ma lo rispetto davvero, a differenza di voi bifolchi che vi spacciate per esperti
ia come i somari…
Arnaldi è il classe tennista moderno, gioca sempre piatto e al limite, poche rotazioni di palla, pochi tagli se non consideriamo i suoi imbarazzanti drop shot… spiace perché il ragazzo potrebbe giocare meglio e soprattutto con più cervello
Solitò Arnaldi…la novità sarebbe stata nel caso avesse …vinto il terzo set
Arnaldi poverino non ne imbrocca più una e sarà presto fuori dai 100. Ha avuto la sfortuna di incontrare il tedesco che vale molto più della sua classifica su cemento
Legge Tommasi X Cazaux.
Arriva da torneo vinto in Cina 2/3 giorni prima e sarebbe stato grave X il buon Shintaro non approfittarne.
Poi solitamente quando si perde qualche giorno prima, poi si batte lo stesso avversario.
Praticamente Cinà è stato battuto dal babbo. Dzmur ha il doppio dei suoi anni. enzo
@ Pheanes (#4498798)
Per te invece? enzo
Ieri Fonseca ha perso contro Van de Zandschulp (86). Ci sta ma…
da Marzo 25 (con vittoria a Phoenix) qualcosa di meglio sembrava in grado di fare
Ha perso contro
Machac (22), Atmane (136), Schoolkate (103), Jarry (143), Fritz (5), Cobolli (24), Draper (5), Marozsan (61), de Jong (93), Paul (12)
mentre ha vinto contro
Cobolli (25), Tsitsipas (27), Sakellaridis (286), Kecmanovic (42), Bu (75), Brooksby (101), Fearnley (51), Bergs (50), Herbert (147), Hurkacz (28), Moller (114)
A parte gli infortuni, riuscirà a gestire l’ “alegria”, il “samba” e il “candomblé” per raggiungere i livelli che gli pronosticano?
Intelligenza Artificiale?
Mi deludi. Dovresti sapere che per lui un tennista è bravo o scarso in base alla
nazionalità dell’avversario (italiano o non) e al risultato.
Come si chiama questo modo di scrivere? Inizia con I e termina con IA.
Dormi di piu’, Gaz: ne beficerebbe la tua salute e non saremmo costretti a leggere le tue corbellerie.
Ma Mochizuki non era quello preso in giro dal prode Murantonio come scarso? AIAIAIIAIAI Maurantonio ….. 😎
Ieri mattina mattina mi sono svegliato con un quesito, anzi due.
Sta per cominciare l’era di Tereza Valentova?Ce stato qualcuno che l’ha messa vincente torneo nel gioco pronostici?
Non succederà,ma se succede….non è che poi la settimana prossima la maggioranza mette Valentova almeno finalista al prossimo torneo nel gioco pronostici, bisogna cogliere l’attimo,usare il fiuto,non la testa.
Si può sviluppare il fiuto, incominciando a non mandare i vostri cani a cercare tartufi.
Valentova vincente torneo sarebbe stato comunque un colpo da genio, piuttosto che Noskova,la quale sotto gli highlights del match perso contro Boulter nel canale wta molti giustamente cosa ci sia venuta a fare dopo le fatiche di Pechino,aumentate a Wuhan.
Ripeto che non succederà,ma sarebbe stato comunque un tentativo apprezzabile da fiutatore.
Intanto, comunque,per domani i Bookmakers l’hanno data alla pari con la Mertens,e parliamo della numero 20 del mondo,quota ulteriormente scesa nelle ultime 12 ore.