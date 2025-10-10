Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 10 Ottobre 2025

10/10/2025 08:34 2 commenti
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

ITA M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
Felix Gill GBR vs Massimo Giunta ITA 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare



GRE W50 Heraklion 40000 – Quarter-final
Marianna Argyrokastriti GRE vs [9] Lisa Pigato ITA Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare

[5] Laura Samson CZE vs Laura Mair ITA ore 11:00

Laura Samson
6
6
Laura Mair
3
3
ESP W35 Seville 30000 – Semi-final
[3] Ane Mintegi del olmo ESP vs [2] Federica Urgesi ITA ore 11:30

Il match deve ancora iniziare



USA W35 Redding 30000 – Quarter-final
Francesca Pace ITA vs [2] Katarina Jokic SRB ore 19:00
Il match deve ancora iniziare



ITA W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Quarter-final
Federica Bilardo ITA vs Julie Pastikova CZE 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare

[6] Lisa Zaar SWE vs [2] Nicole Fossa huergo ITA ore 10:00

Lisa Zaar
0
6
0
Nicole Fossa Huergo
0
3
0
2 commenti

pierluigi (Guest) 10-10-2025 11:05

che rank live raggiunge urgesi se vince oggi oggi?

 2
salvatore00 (Guest) 10-10-2025 09:20

Bilardo in back! E se vincesse torneo?

 1
