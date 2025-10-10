Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 10 Ottobre 2025

Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
Felix Gill vs Massimo Giunta 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
W50 Heraklion 40000 – Quarter-final
Marianna Argyrokastriti vs [9] Lisa Pigato Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare
[5] Laura Samson vs Laura Mair ore 11:00
ITF W50 Heraklion - 2025-10-05T00:00:00Z
Laura Samson
6
6
Laura Mair
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Mair
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Laura Mair
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Laura Samson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Mair
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Laura Samson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Laura Mair
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Laura Samson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Laura Samson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Laura Samson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
W35 Seville 30000 – Semi-final
[3] Ane Mintegi del olmo vs [2] Federica Urgesi ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
W35 Redding 30000 – Quarter-final
Francesca Pace
vs [2] Katarina Jokic ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Quarter-final
Federica Bilardo
vs Julie Pastikova 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
[6] Lisa Zaar vs [2] Nicole Fossa huergo ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-10-06T00:00:00Z
Lisa Zaar
0
6
0
Nicole Fossa Huergo•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lisa Zaar
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Nicole Fossa Huergo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Lisa Zaar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Nicole Fossa Huergo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Nicole Fossa Huergo
2-1 → 2-2
Lisa Zaar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Nicole Fossa Huergo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
2 commenti
che rank live raggiunge urgesi se vince oggi oggi?
Bilardo in back! E se vincesse torneo?