Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – Quarti di Finale, terra battuta
Pista Pablo Andujar – ore 12:00
Ariel Behar
/ Rafael Matos
vs Marcelo Demoliner
/ Orlando Luz
Il match deve ancora iniziare
Luka Mikrut vs Christoph Negritu (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Marco Trungelliti vs Carlos Taberner (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 1 – ore 12:00
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Inigo Cervantes / Daniel Cukierman
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
CENTRAL A.VACHERESSE – ore 11:00
Viktor Durasovic
/ Lukas Hellum-Lilleengen
vs Joran Vliegen
/ Jackson Withrow
ATP Roanne
Viktor Durasovic / Lukas Hellum-Lilleengen
15
0
Joran Vliegen / Jackson Withrow [4]•
30
0
Hendrik Jebens / Joshua Paris vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Il match deve ancora iniziare
Matteo Martineau vs Mika Brunold (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Otto Virtanen vs Calvin Hemery (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Hugo Gaston (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Dominic Stricker vs Matej Dodig
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 10:00
Eliakim Coulibaly
vs Ryan Peniston
ATP Hersonissos
Eliakim Coulibaly
0
5
0
Ryan Peniston [4]•
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Peniston
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
5-5 → 5-6
E. Coulibaly
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
R. Peniston
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
R. Peniston
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
E. Coulibaly
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Coulibaly
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
R. Peniston
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Kimmer Coppejans vs Radu Albot
Il match deve ancora iniziare
Jarno Jans / Niels Visker vs David Poljak / Max Westphal
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 10:00
Harry Wendelken vs Hynek Barton
ATP Hersonissos
Harry Wendelken
A
3
2
Hynek Barton•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Barton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Barton
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-0 → 1-1
H. Wendelken
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Barton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
H. Barton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
H. Barton
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
0-0 → 0-1
Antoine Escoffier vs Michael Geerts
Il match deve ancora iniziare
Max Basing / James Story vs Alberto Barroso Campos / Inaki Montes-De La Torre
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cali (🇨🇴) – Quarti di Finale, terra battuta
17:30 — Tomas Barrios Vera
vs Mateus Alves
Il match deve ancora iniziare
19:30 — Juan Bautista Torres vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
21:00 — Juan Carlos Prado Angelo vs Matias Soto
Il match deve ancora iniziare
22:30 — Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – Quarti di Finale, cemento
Indoor 1 – ore 07:00
Arthur Cazaux
vs Yi Zhou
ATP Jinan
Arthur Cazaux [1]
6
3
6
Yi Zhou
4
6
0
Vincitore: Cazaux
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
A. Cazaux
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-0 → 4-0
A. Cazaux
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Y. Zhou
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Cazaux
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
A. Cazaux
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 1-2
Y. Zhou
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Cazaux
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Y. Zhou
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Cazaux
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Cazaux
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Colton Smith vs Petr Bar Biryukov
ATP Jinan
Colton Smith
4
6
Petr Bar Biryukov
6
7
Vincitore: Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-2*
ace
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
ace
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
P. Bar Biryukov
15-0
40-0
40-15
40-30
ace
4-3 → 4-4
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
df
40-30
ace
3-2 → 3-3
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
df
1-2 → 2-2
C. Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
df
A-40
ace
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
0-15
30-15
30-30
df
40-30
4-5 → 4-6
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
C. Smith
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-4 → 3-4
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-3 → 2-4
C. Smith
0-15
15-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
C. Smith
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-2 → 1-2
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-1 → 0-2
C. Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe vs JiSung Nam / Takeru Yuzuki
ATP Jinan
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [1]•
30
0
JiSung Nam / Takeru Yuzuki [4]
15
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Choudary Bollipalli / Kadhe
Indoor 2 – ore 07:00
Shintaro Mochizuki vs Bernard Tomic
ATP Jinan
Bernard Tomic
1
4
Shintaro Mochizuki [7]
6
6
Vincitore: Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
15-0
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
B. Tomic
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
S. Mochizuki
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
3-4 → 3-5
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-3 → 2-4
B. Tomic
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
B. Tomic
0-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
S. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-1 → 0-2
B. Tomic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
30-40
A-40
ace
1-5 → 1-6
B. Tomic
0-15
15-30
15-40
df
30-40
1-4 → 1-5
S. Mochizuki
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-2 → 0-3
B. Tomic
0-15
df
0-30
15-40
ace
30-40
0-1 → 0-2
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Mackenzie McDonald vs Brandon Holt
ATP Jinan
Mackenzie McDonald [6]
6
4
7
Brandon Holt
3
6
6
Vincitore: McDonald
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
M. McDonald
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. McDonald
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
B. Holt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
M. McDonald
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. McDonald
15-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
B. Holt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. McDonald
0-15
df
0-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-2 → 2-2
M. McDonald
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
B. Holt
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
B. Holt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
B. Holt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Finn Reynolds / James Watt vs Blake Bayldon / Nathaniel Lammons
ATP Jinan
Finn Reynolds / James Watt [3]•
0
2
Blake Bayldon / Nathaniel Lammons [2]
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bayldon / Lammons
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
F. Reynolds / Watt
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
0-1 → 1-1
B. Bayldon / Lammons
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – Quarti di Finale, cemento
Grossman – Kennedy Court – ore 20:00
Mats Rosenkranz
vs Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Jay Dylan Friend vs Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Patrick Harper / Quinn Vandecasteele vs Spencer Johnson / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
Leif Haase Court – ore 20:00
Andre Ilagan
vs Dominique Rolland
Il match deve ancora iniziare
Edward Winter vs Abdullah Shelbayh
Il match deve ancora iniziare
Dmitry Popko / Olle Wallin vs Mats Rosenkranz / Max Wiskandt
Il match deve ancora iniziare
