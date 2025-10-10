Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

10/10/2025 08:22 Nessun commento
Bernard Tomic nella foto
CHALLENGER Valencia (🇪🇸) – Quarti di Finale, terra battuta

Pista Pablo Andujar – ore 12:00
Ariel Behar URU / Rafael Matos BRA vs Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA
Luka Mikrut CRO vs Christoph Negritu GER (Non prima 14:00)

Marco Trungelliti ARG vs Carlos Taberner ESP (Non prima 18:00)

Pista 1 – ore 12:00
Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Inigo Cervantes ESP / Daniel Cukierman ISR

CHALLENGER Roanne (🇫🇷) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

CENTRAL A.VACHERESSE – ore 11:00
Viktor Durasovic NOR / Lukas Hellum-Lilleengen NOR vs Joran Vliegen BEL / Jackson Withrow USA
ATP Roanne
Viktor Durasovic / Lukas Hellum-Lilleengen
15
0
Joran Vliegen / Jackson Withrow [4]
30
0
Hendrik Jebens GER / Joshua Paris GBR vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Matteo Martineau FRA vs Mika Brunold SUI (Non prima 14:00)

Otto Virtanen FIN vs Calvin Hemery FRA (Non prima 16:00)

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Hugo Gaston FRA (Non prima 18:30)

Dominic Stricker SUI vs Matej Dodig CRO

CHALLENGER Hersonissos 5 (🇬🇷) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 10:00
Eliakim Coulibaly CIV vs Ryan Peniston GBR
ATP Hersonissos
Eliakim Coulibaly
0
5
0
Ryan Peniston [4]
0
7
0
Kimmer Coppejans BEL vs Radu Albot MDA

Jarno Jans NED / Niels Visker NED vs David Poljak CZE / Max Westphal FRA

Court 20 – ore 10:00
Harry Wendelken GBR vs Hynek Barton CZE

ATP Hersonissos
Harry Wendelken
A
3
2
Hynek Barton
40
6
1
Antoine Escoffier FRA vs Michael Geerts BEL

Max Basing GBR / James Story GBR vs Alberto Barroso Campos ESP / Inaki Montes-De La Torre ESP

CHALLENGER Cali (🇨🇴) – Quarti di Finale, terra battuta

17:30 — Tomas Barrios Vera CHI vs Mateus Alves BRA
19:30 — Juan Bautista Torres ARG vs Nicolas Mejia COL

21:00 — Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Matias Soto CHI

22:30 — Juan Pablo Varillas PER vs Gonzalo Bueno PER

CHALLENGER Jinan (🇨🇳) – Quarti di Finale, cemento

Indoor 1 – ore 07:00
Arthur Cazaux FRA vs Yi Zhou CHN
ATP Jinan
Arthur Cazaux [1]
6
3
6
Yi Zhou
4
6
0
Vincitore: Cazaux
Colton Smith USA vs Petr Bar Biryukov RUS

ATP Jinan
Colton Smith
4
6
Petr Bar Biryukov
6
7
Vincitore: Bar Biryukov
Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND vs JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN

ATP Jinan
Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe [1]
30
0
JiSung Nam / Takeru Yuzuki [4]
15
0
Indoor 2 – ore 07:00
Shintaro Mochizuki JPN vs Bernard Tomic AUS

ATP Jinan
Bernard Tomic
1
4
Shintaro Mochizuki [7]
6
6
Vincitore: Mochizuki
Mackenzie McDonald USA vs Brandon Holt USA

ATP Jinan
Mackenzie McDonald [6]
6
4
7
Brandon Holt
3
6
6
Vincitore: McDonald
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Blake Bayldon AUS / Nathaniel Lammons USA

ATP Jinan
Finn Reynolds / James Watt [3]
0
2
Blake Bayldon / Nathaniel Lammons [2]
0
1
CHALLENGER Fairfield (🇺🇸) – Quarti di Finale, cemento

Grossman – Kennedy Court – ore 20:00
Mats Rosenkranz GER vs Garrett Johns USA
Jay Dylan Friend JPN vs Daniel Milavsky USA

Patrick Harper AUS / Quinn Vandecasteele USA vs Spencer Johnson USA / Wally Thayne USA

Leif Haase Court – ore 20:00
Andre Ilagan USA vs Dominique Rolland USA
Edward Winter AUS vs Abdullah Shelbayh JOR

Dmitry Popko KAZ / Olle Wallin SWE vs Mats Rosenkranz GER / Max Wiskandt GER

