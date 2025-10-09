Race WTA Live per Finals Riyadh 2025: La situazione aggiornata in tempo reale. Jasmine Paolini è al momento al n.8
Race WTA Live 2025
1. Aryna Sabalenka — 27 anni — 9825 pts
2. Iga Świątek — 24 anni — 8368 pts
Punti per la qualif. al WTA Finals: 4955
———-Qualificate——————-
3. Amanda Anisimova — 24 anni — 5908 pts
4. Coco Gauff — 21 anni — 5789 pts
5. Jessica Pegula — 31 anni — 4705 pts
6. Madison Keys — 30 anni — 4450 pts
7. Mirra Andreeva — 18 anni — 4319 pts
8. Jasmine Paolini — 29 anni — 3956 pts
9. Elena Rybakina — 26 anni — 3913 pts
10. Ekaterina Alexandrova — 30 anni — 3158 pts
11. Clara Tauson — 22 anni — 2726 pts
12. Elina Svitolina — 31 anni — 2606 pts
13. Emma Navarro — 24 anni — 2515 pts
14. Belinda Bencic — 28 anni — 2469 pts
15. Linda Nosková — 20 anni — 2376 pts
16. Naomi Osaka — 27 anni — 2319 pts
17. Ludmilla Samsonova — 26 anni — 2159 pts
18. Elise Mertens — 29 anni — 1969 pts
19. Diana Shnaider — 21 anni — 1921 pts
20. Karolína Muchová — 29 anni — 1828 pts
TAG: Jasmine Paolini, Race WTA 2025
