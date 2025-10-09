Race WTA 2025 Copertina, WTA

Race WTA Live per Finals Riyadh 2025: La situazione aggiornata in tempo reale. Jasmine Paolini è al momento al n.8

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
1. BLR Aryna Sabalenka — 27 anni — 9825 pts
2. POL Iga Świątek — 24 anni — 8368 pts
Punti per la qualif. al WTA Finals: 4955
———-Qualificate——————-
3. USA Amanda Anisimova — 24 anni — 5908 pts
4. USA Coco Gauff — 21 anni — 5789 pts
5. USA Jessica Pegula — 31 anni — 4705 pts
6. USA Madison Keys — 30 anni — 4450 pts
7. RUS Mirra Andreeva — 18 anni — 4319 pts
8. ITA Jasmine Paolini — 29 anni — 3956 pts
9. KAZ Elena Rybakina — 26 anni — 3913 pts
10. RUS Ekaterina Alexandrova — 30 anni — 3158 pts
11. DEN Clara Tauson — 22 anni — 2726 pts
12. UKR Elina Svitolina — 31 anni — 2606 pts
13. USA Emma Navarro — 24 anni — 2515 pts
14. SUI Belinda Bencic — 28 anni — 2469 pts
15. CZE Linda Nosková — 20 anni — 2376 pts
16. JPN Naomi Osaka — 27 anni — 2319 pts
17. RUS Ludmilla Samsonova — 26 anni — 2159 pts
18. BEL Elise Mertens — 29 anni — 1969 pts
19. RUS Diana Shnaider — 21 anni — 1921 pts
20. CZE Karolína Muchová — 29 anni — 1828 pts

