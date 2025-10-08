Shanghai 1000 | Hard | $9196000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
08/10/2025 09:22 2 commenti
🇮🇹 Olbia ITA EUR 125 H
🇧🇷 Curitiba BRA USD 75 CL
🇺🇸 Lincoln, NE USA USD 75 IH
🇨🇳 Shenzhen (Futian) CHN USD 75 H
🇬🇷 Hersonissos 6 GRE EUR 50 H
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Olbia (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:09
Main Draw (cut off: 217 - Data entry list: 24/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. A. Gea
- 72. A. Tabilo
- 92. V. Kopriva
- 107. N. Basavareddy
- 113. R. Carballes Baena
- 123. P. Carreno Busta
- 125. D. Lajovic
- 136. M. Landaluce
- 142. M. Echargui
- 154. F. Maestrelli
- 180. A. Galarneau
- 182. C. Eubanks
- 191. H. Grenier
- 193. A. Molcan
- 197. D. Rincon
- 198. L. Van Assche
- 206. D. Added
- 207. L. Pavlovic
- 213. J. Engel
- 215. B. Gojo
- 217. E. Butvilas
Alternates
- 1. N. Fatic (230)
- 2. Z. Kolar (237)
- 3. S. Travaglia (239)
- 4. P. Zahraj (247)
- 5. M. Gengel (248)
- 6. A. Gea (251)
- 7. F. Cristian J (259)
- 8. A. Moro Canas (269)
- 9. M. Topo (272)
- 10. R. Bertola (274)
- 11. P. Martin Tif (277)
- 12. T. Paris (278)
- 13. L. Giustino (281)
- 14. T. Gentzsch (286)
- 15. I. Gakhov (287)
- 16. D. Michalski (295)
- 17. M. Martineau (296)
- 18. H. Barton (300)
- 19. N. Sanchez Iz (301)
- 20. N. Alvarez Va (302)
- 21. S. Sakellarid (303)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Olbia (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:09
Main Draw (cut off: 608 - Data entry list: 24/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 245. C. Tabur
- 278. T. Paris
- 300. H. Barton
- 302. N. Alvarez Varona
- 320. C. Negritu
- 322. N. Gombos
- 331. H. Squire
- 383. F. Arnaboldi
- 412. S. Parker
- 419. M. Alcala Gurri
- 434. L. Lokoli
- 445. L. Carboni
- 449. E. Dalla Valle
- 463. J. Forejtek
- 466. B. Djuric
- 505. H. Bernet
- 531. P. Fajta
- 547. M. Kasnikowski
- 598. A. Reymond
- 608. M. Ribecai
-
Alternates
- 1. A. Barroso Ca (611)
- 2. A. Gautier (617)
- 3. M. William Do (621)
- 4. R. Catry (627)
- 5. J. Nikles (637)
- 6. A. Braynin (650)
- 7. S. Callejon H (665)
- 8. L. Wessels (671)
- 9. T. Hilderbran (679)
- 10. M. Vrbensky (713)
- 11. A. Donski (721)
- 12. A. Gobat (738)
- 13. K. Wehnelt (759)
- 14. L. Rossi (771)
- 15. L. Raquillet (815)
- 16. G. Kravchenko (833)
- 17. M. Petkovic (834)
- 18. S. Hamza Regu (836)
- 19. F. Pieczonka (857)
- 20. M. Razvan Mar (863)
- 21. C. Duhan (878)
- 22. O. Jose Gutie (947)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Hersonissos 6 (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:16
Main Draw (cut off: 397 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 184. O. Crawford
- 233. R. Peniston
- 262. G. Blancaneaux
- 265. D. Kuzmanov
- 284. E. Coulibaly
- 299. A. Andreev*pr
- 304. R. Bertrand
- 320. C. Stebe*pr
- 321. M. Geerts
- 328. O. Prihodko
- 335. J. Barranco Cosano
- 349. R. Strombachs
- 356. G. Hussey
- 361. A. Escoffier
- 374. F. Andaloro
- 380. R. Brancaccio
- 381. I. Montes-De La Torre
- 385. H. Stewart
- 397. J. Berrettini
-
-
Alternates
- 1. D. Novak (405)
- 2. B. Zapata Mir (409)
- 3. M. Alcala Gur (419)
- 4. K. Singh (420)
- 5. M. Mrva (423)
- 6. M. Moeller (426)
- 7. R. Molleker (436)
- 8. P. Brunclik (441)
- 9. C. Stebe (442)
- 10. E. Dalla Vall (449)
- 11. M. Basing (451)
- 12. D. Blanch (454)
- 13. H. Wendelken (458)
- 14. M. Basic (470)
- 15. V. Orlov (473)
- 16. F. Broska (495)
- 17. J. Kovalik (496)
- 18. H. Bernet (505)
- 19. K. Van Wyk (510)
- 20. P. Fellin (513)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Hersonissos 6 (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:16
Main Draw (cut off: 593 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 371. C. Broom
- 405. D. Novak
- 441. P. Brunclik
- 451. M. Basing
- 454. D. Blanch
- 458. H. Wendelken
- 470. M. Basic
- 478. M. Malige
- 490. O. Pieczkowski
- 495. F. Broska
- 496. J. Kovalik
- 510. K. Van Wyk
- 518. P. Nesterov
- 537. F. Zakaria
- 542. E. Gerasimov
- 548. E. Couacaud
- 556. R. Albot
- 586. D. Kellovsky
- 593. A. Oetzbach
-
-
Alternates
- 1. M. Dhamne (600)
- 2. T. Samuel (601)
- 3. I. Lopez Mori (604)
- 4. A. Barroso Ca (611)
- 5. N. Visker (634)
- 6. J. Nikles (637)
- 7. M. Hurrion (645)
- 8. N. Ehrenschne (648)
- 9. A. Braynin (650)
- 10. S. Callejon H (665)
- 11. L. Wessels (671)
- 12. I. Xilas (678)
- 13. M. Bassem Sob (708)
- 14. M. Gonzalez F (719)
- 15. Y. Kawahashi (756)
- 16. K. Wehnelt (759)
- 17. L. Rossi (771)
- 18. I. Marrero Cu (805)
- 19. D. Sakellarid (810)
- 20. L. Raquillet (815)
- 21. P. Brady (820)
- 22. C. Hernandez (830)
- 23. G. Kravchenko (833)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Curitiba (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:17
Main Draw (cut off: 224 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 71. J. Manuel Cerundolo
- 90. E. Nava
- 99. T. Agustin Tirante
- 108. C. Taberner
- 124. C. Garin
- 126. H. Dellien
- 133. T. Barrios Vera
- 135. F. Bagnis*pr
- 144. R. Andres Burruchaga
- 146. J. Pablo Ficovich
- 164. T. Seyboth Wild
- 172. H. Habib
- 175. L. Neumayer
- 177. T. Monteiro
- 188. A. Barrena
- 196. R. Pacheco Mendez
- 199. N. Mejia
- 204. F. Agustin Gomez
- 222. J. Lucas Reis Da Silva
- 224. S. Rodriguez Taverna
-
Alternates
- 1. A. Guillen Me (226)
- 2. A. Daniel Val (254)
- 3. G. Bueno (257)
- 4. M. Dellien (260)
- 5. A. Collarini (264)
- 6. J. Carlos Pra (266)
- 7. F. Diaz Acost (268)
- 8. M. Soto (280)
- 9. M. Pucinelli (285)
- 10. I. Gakhov (287)
- 11. N. Kicker (299)
- 12. N. Sanchez Iz (301)
- 13. J. Pablo Vari (316)
- 14. G. Heide (324)
- 15. G. Elias (329)
- 16. P. Boscardin (346)
- 17. G. Villanueva (351)
- 18. D. Dutra da S (353)
- 19. A. Andrade (357)
- 20. F. Roncadelli (391)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Curitiba (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:17
Main Draw (cut off: 408 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 226. A. Guillen Meza
- 254. A. Daniel Vallejo
- 256. L. Midon
- 257. G. Bueno
- 260. M. Dellien
- 280. M. Soto
- 285. M. Pucinelli De Almeida
- 299. N. Kicker
- 301. N. Sanchez Izquierdo
- 316. J. Pablo Varillas
- 324. G. Heide
- 329. G. Elias
- 346. P. Boscardin Dias
- 353. D. Dutra da Silva
- 357. A. Andrade
- 391. F. Roncadelli
- 403. F. Mena
- 404. G. Ivan Justo
- 408. M. Kestelboim
-
-
Alternates
- 1. J. Bautista T (415)
- 2. P. Sakamoto (435)
- 3. A. Hernandez (457)
- 4. L. Joaquin Ro (461)
- 5. M. Alves (462)
- 6. V. Orlov (473)
- 7. A. Thanos (475)
- 8. B. Kuzuhara (552)
- 9. P. Andre Sara (570)
- 10. S. Gima (572)
- 11. T. Faurel (576)
- 12. I. Gimenez (587)
- 13. M. Tobon (595)
- 14. J. Eduardo Sc (606)
- 15. I. Marcondes (616)
- 16. E. Ribeiro (619)
- 17. T. Baadi (709)
- 18. J. Pereira (737)
- 19. A. Fernando R (853)
- 20. R. Dickerson (854)
- 21. W. Leite (871)
- 22. T. Cigarran (880)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Lincoln (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:18
Main Draw (cut off: 388 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 114. B. Holt
- 174. M. Cassone
- 178. J. Pinnington Jones
- 189. P. Kypson
- 195. B. Hassan
- 214. D. Popko
- 228. J. Monday
- 240. M. Krueger
- 279. A. Martin
- 306. R. Jodar
- 312. A. Mayo
- 313. A. Rybakov
- 314. M. Rosenkranz
- 319. M. Mmoh
- 325. P. Maloney
- 333. A. Perez
- 343. T. Zink
- 388. O. Tarvet
Alternates
- 1. A. Shah (396)
- 2. O. Wallin (406)
- 3. A. Ilagan (410)
- 4. S. Banerjee (416)
- 5. A. Ghibaudo (417)
- 6. A. Shelbayh (437)
- 7. D. Milavsky (440)
- 8. J. Carlos Agu (443)
- 9. M. Wiskandt (453)
- 10. D. Martin (455)
- 11. M. Mckennon (468)
- 12. V. Orlov (473)
- 13. T. McCormick (494)
- 14. N. Arseneault (509)
- 15. K. Seelig (513)*pr
- 16. C. Kingsley (522)
- 17. A. McHugh (528)
- 18. E. Winter (533)
- 19. A. Ganesan (544)
- 20. A. Azkara (558)
- 21. J. Alexander (559)
- 22. A. Fenty (563)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Lincoln (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:18
Main Draw (cut off: 553 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 406. O. Wallin
- 410. A. Ilagan
- 417. A. Ghibaudo
- 437. A. Shelbayh
- 440. D. Milavsky
- 453. M. Wiskandt
- 455. D. Martin
- 468. M. Mckennon
- 494. T. McCormick
- 509. N. Arseneault
- 513. K. Seelig*pr
- 522. C. Kingsley
- 528. A. McHugh
- 533. E. Winter
- 544. A. Ganesan
- 548. D. King*pr
- 553. E. Arutiunian
-
Alternates
- 1. M. Braswell (424)*pr
- 2. J. Alexander (559)
- 3. A. Fenty (563)
- 4. J. Boulais (574)
- 5. M. Braswell (582)
- 6. K. Smith (590)
- 7. L. Carlos Alv (594)
- 8. R. Ramanathan (623)
- 9. R. Perot (624)
- 10. J. Sheehy (626)
- 11. K. Poling (628)
- 12. S. Kirchheime (629)
- 13. L. Wessels (671)
- 14. J. Brumm (689)
- 15. C. Williams (697)
- 16. Q. Vandecaste (707)
- 17. R. Fishback (715)
- 18. W. Grant (718)
- 19. N. Schachter (752)
- 20. A. Magadan (775)
- 21. A. Fernando R (853)
- 22. K. Pannu (855)
- 23. F. Pieczonka (857)
- 24. E. Wallart (887)
- 25. O. Baris (901)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Shenzhen (Futian) (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:19
Main Draw (cut off: 318 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 91. D. Svrcina
- 150. H. Mayot
- 157. Y. Nishioka
- 171. H. Rocha
- 179. J. McCabe
- 183. K. Jacquet
- 187. J. Kubler
- 194. L. Tu
- 200. Y. Shimizu
- 202. V. Vacherot
- 209. R. Noguchi
- 225. F. Sun
- 234. F. Ferreira Silva
- 246. L. Harris
- 255. O. Jasika
- 258. J. Jung*pr
- 273. S. Shimabukuro
- 288. Y. Uchiyama
- 305. Y. Zhou
- 318. P. Kotov
-
Alternates
- 1. P. Bar Biryuk (327)
- 2. H. Moriya (365)
- 3. H. Chung (379)
- 4. K. Sultanov (400)
- 5. K. Samrej (402)
- 6. K. Uchida (424)
- 7. Y. Takahashi (438)
- 8. A. Weber (459)
- 9. L. Castelnuov (464)
- 10. R. Matsuda (472)
- 11. V. Orlov (473)
- 12. T. Huang (480)
- 13. E. Agafonov (487)
- 14. D. Palan (488)
- 15. K. Isomura (492)
- 16. S. Fomin (493)
- 17. H. Shiraishi (502)
- 18. M. Zhukov (507)
- 19. E. Karlovskiy (523)
- 20. T. Zhang (549)
- 21. E. Zhu (575)
- 22. Y. Kikuchi (592)
- 23. R. Ramanathan (623)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Shenzhen (Futian) (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:19
Main Draw (cut off: 575 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 342. D. Ajdukovic
- 365. H. Moriya
- 379. H. Chung
- 395. S. Shin
- 400. K. Sultanov
- 402. K. Samrej
- 424. K. Uchida
- 438. Y. Takahashi
- 459. A. Weber
- 464. L. Castelnuovo
- 472. R. Matsuda
- 480. T. Huang
- 485. A. Santillan
- 487. E. Agafonov
- 488. D. Palan
- 492. K. Isomura
- 493. S. Fomin
- 507. M. Zhukov
- 549. T. Zhang
- 575. E. Zhu
-
Alternates
- 1. Y. Kikuchi (592)
- 2. J. Vasami (635)
- 3. L. Xiao (638)
- 4. K. Matsuda (653)
- 5. H. Matsuoka (656)
- 6. S. Rawat (657)
- 7. M. Wei Kang L (684)
- 8. K. Saitoh (714)
- 9. D. Lee (716)
- 10. M. Haliak (740)
- 11. Y. Kawahashi (756)
- 12. Y. Cong Mo (780)
- 13. S. D Prajwal (781)
- 14. L. Vithoontie (785)
- 15. S. Hamza Regu (836)
- 16. W. Trongcharo (837)
- 17. Y. Zeng (844)
- 18. K. Tamm (928)
- 19. S. Sim (960)
- 20. T. Masabayash (962)
- 21. G. Lomakin (963)
- 22. I. Nedelko (1018)
- 23. A. Kalyanpur (1038)
- 24. X. Dao Chen (1075)
- 25. A. Wang (1093)
-
-
2 commenti
È lo schema che già in passato è stato attuato dal ben noto faentino,con l’aiuto di un ben noto papà di un altro ben noto tennista,ricordi i tempi dei challenger in serie a Forlì e Biella ad esempio…
Presto se vorrai potrai leggere maggiori dettagli…
faccio una domanda per gli utenti:
ma a livello challenger si può giocare un torneo tutte le settimane nello stesso posto?
in grecia è già il sesto che organizzano, c’è un limite?
A livello future mi vengono in mente i casi di Antalya, Sharm e Santa Maria di Pula…