Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

08/10/2025 09:22 2 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

🇮🇹 Olbia ITA EUR 125 H
🇧🇷 Curitiba BRA USD 75 CL
🇺🇸 Lincoln, NE USA USD 75 IH
🇨🇳 Shenzhen (Futian) CHN USD 75 H
🇬🇷 Hersonissos 6 GRE EUR 50 H

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Olbia (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:09

Main Draw (cut off: 217 - Data entry list: 24/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. A. Gea
  • 72. A. Tabilo
  • 92. V. Kopriva
  • 107. N. Basavareddy
  • 113. R. Carballes Baena
  • 123. P. Carreno Busta
  • 125. D. Lajovic
  • 136. M. Landaluce
  • 142. M. Echargui
  • 154. F. Maestrelli
  • 180. A. Galarneau
  • 182. C. Eubanks
  • 191. H. Grenier
  • 193. A. Molcan
  • 197. D. Rincon
  • 198. L. Van Assche
  • 206. D. Added
  • 207. L. Pavlovic
  • 213. J. Engel
  • 215. B. Gojo
  • 217. E. Butvilas

Alternates

  • 1. N. Fatic (230)
  • 2. Z. Kolar (237)
  • 3. S. Travaglia (239)
  • 4. P. Zahraj (247)
  • 5. M. Gengel (248)
  • 6. A. Gea (251)
  • 7. F. Cristian J (259)
  • 8. A. Moro Canas (269)
  • 9. M. Topo (272)
  • 10. R. Bertola (274)
  • 11. P. Martin Tif (277)
  • 12. T. Paris (278)
  • 13. L. Giustino (281)
  • 14. T. Gentzsch (286)
  • 15. I. Gakhov (287)
  • 16. D. Michalski (295)
  • 17. M. Martineau (296)
  • 18. H. Barton (300)
  • 19. N. Sanchez Iz (301)
  • 20. N. Alvarez Va (302)
  • 21. S. Sakellarid (303)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Olbia (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:09

Main Draw (cut off: 608 - Data entry list: 24/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 245. C. Tabur
  • 278. T. Paris
  • 300. H. Barton
  • 302. N. Alvarez Varona
  • 320. C. Negritu
  • 322. N. Gombos
  • 331. H. Squire
  • 383. F. Arnaboldi
  • 412. S. Parker
  • 419. M. Alcala Gurri
  • 434. L. Lokoli
  • 445. L. Carboni
  • 449. E. Dalla Valle
  • 463. J. Forejtek
  • 466. B. Djuric
  • 505. H. Bernet
  • 531. P. Fajta
  • 547. M. Kasnikowski
  • 598. A. Reymond
  • 608. M. Ribecai
  •  

Alternates

  • 1. A. Barroso Ca (611)
  • 2. A. Gautier (617)
  • 3. M. William Do (621)
  • 4. R. Catry (627)
  • 5. J. Nikles (637)
  • 6. A. Braynin (650)
  • 7. S. Callejon H (665)
  • 8. L. Wessels (671)
  • 9. T. Hilderbran (679)
  • 10. M. Vrbensky (713)
  • 11. A. Donski (721)
  • 12. A. Gobat (738)
  • 13. K. Wehnelt (759)
  • 14. L. Rossi (771)
  • 15. L. Raquillet (815)
  • 16. G. Kravchenko (833)
  • 17. M. Petkovic (834)
  • 18. S. Hamza Regu (836)
  • 19. F. Pieczonka (857)
  • 20. M. Razvan Mar (863)
  • 21. C. Duhan (878)
  • 22. O. Jose Gutie (947)
  •  
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Hersonissos 6 (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:16

Main Draw (cut off: 397 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 184. O. Crawford
  • 233. R. Peniston
  • 262. G. Blancaneaux
  • 265. D. Kuzmanov
  • 284. E. Coulibaly
  • 299. A. Andreev*pr
  • 304. R. Bertrand
  • 320. C. Stebe*pr
  • 321. M. Geerts
  • 328. O. Prihodko
  • 335. J. Barranco Cosano
  • 349. R. Strombachs
  • 356. G. Hussey
  • 361. A. Escoffier
  • 374. F. Andaloro
  • 380. R. Brancaccio
  • 381. I. Montes-De La Torre
  • 385. H. Stewart
  • 397. J. Berrettini
  •  
  •  

Alternates

  • 1. D. Novak (405)
  • 2. B. Zapata Mir (409)
  • 3. M. Alcala Gur (419)
  • 4. K. Singh (420)
  • 5. M. Mrva (423)
  • 6. M. Moeller (426)
  • 7. R. Molleker (436)
  • 8. P. Brunclik (441)
  • 9. C. Stebe (442)
  • 10. E. Dalla Vall (449)
  • 11. M. Basing (451)
  • 12. D. Blanch (454)
  • 13. H. Wendelken (458)
  • 14. M. Basic (470)
  • 15. V. Orlov (473)
  • 16. F. Broska (495)
  • 17. J. Kovalik (496)
  • 18. H. Bernet (505)
  • 19. K. Van Wyk (510)
  • 20. P. Fellin (513)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Hersonissos 6 (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:16

Main Draw (cut off: 593 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 371. C. Broom
  • 405. D. Novak
  • 441. P. Brunclik
  • 451. M. Basing
  • 454. D. Blanch
  • 458. H. Wendelken
  • 470. M. Basic
  • 478. M. Malige
  • 490. O. Pieczkowski
  • 495. F. Broska
  • 496. J. Kovalik
  • 510. K. Van Wyk
  • 518. P. Nesterov
  • 537. F. Zakaria
  • 542. E. Gerasimov
  • 548. E. Couacaud
  • 556. R. Albot
  • 586. D. Kellovsky
  • 593. A. Oetzbach
  •  
  •  

Alternates

  • 1. M. Dhamne (600)
  • 2. T. Samuel (601)
  • 3. I. Lopez Mori (604)
  • 4. A. Barroso Ca (611)
  • 5. N. Visker (634)
  • 6. J. Nikles (637)
  • 7. M. Hurrion (645)
  • 8. N. Ehrenschne (648)
  • 9. A. Braynin (650)
  • 10. S. Callejon H (665)
  • 11. L. Wessels (671)
  • 12. I. Xilas (678)
  • 13. M. Bassem Sob (708)
  • 14. M. Gonzalez F (719)
  • 15. Y. Kawahashi (756)
  • 16. K. Wehnelt (759)
  • 17. L. Rossi (771)
  • 18. I. Marrero Cu (805)
  • 19. D. Sakellarid (810)
  • 20. L. Raquillet (815)
  • 21. P. Brady (820)
  • 22. C. Hernandez (830)
  • 23. G. Kravchenko (833)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Curitiba (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:17

Main Draw (cut off: 224 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 71. J. Manuel Cerundolo
  • 90. E. Nava
  • 99. T. Agustin Tirante
  • 108. C. Taberner
  • 124. C. Garin
  • 126. H. Dellien
  • 133. T. Barrios Vera
  • 135. F. Bagnis*pr
  • 144. R. Andres Burruchaga
  • 146. J. Pablo Ficovich
  • 164. T. Seyboth Wild
  • 172. H. Habib
  • 175. L. Neumayer
  • 177. T. Monteiro
  • 188. A. Barrena
  • 196. R. Pacheco Mendez
  • 199. N. Mejia
  • 204. F. Agustin Gomez
  • 222. J. Lucas Reis Da Silva
  • 224. S. Rodriguez Taverna
  •  

Alternates

  • 1. A. Guillen Me (226)
  • 2. A. Daniel Val (254)
  • 3. G. Bueno (257)
  • 4. M. Dellien (260)
  • 5. A. Collarini (264)
  • 6. J. Carlos Pra (266)
  • 7. F. Diaz Acost (268)
  • 8. M. Soto (280)
  • 9. M. Pucinelli (285)
  • 10. I. Gakhov (287)
  • 11. N. Kicker (299)
  • 12. N. Sanchez Iz (301)
  • 13. J. Pablo Vari (316)
  • 14. G. Heide (324)
  • 15. G. Elias (329)
  • 16. P. Boscardin (346)
  • 17. G. Villanueva (351)
  • 18. D. Dutra da S (353)
  • 19. A. Andrade (357)
  • 20. F. Roncadelli (391)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Curitiba (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:17

Main Draw (cut off: 408 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 226. A. Guillen Meza
  • 254. A. Daniel Vallejo
  • 256. L. Midon
  • 257. G. Bueno
  • 260. M. Dellien
  • 280. M. Soto
  • 285. M. Pucinelli De Almeida
  • 299. N. Kicker
  • 301. N. Sanchez Izquierdo
  • 316. J. Pablo Varillas
  • 324. G. Heide
  • 329. G. Elias
  • 346. P. Boscardin Dias
  • 353. D. Dutra da Silva
  • 357. A. Andrade
  • 391. F. Roncadelli
  • 403. F. Mena
  • 404. G. Ivan Justo
  • 408. M. Kestelboim
  •  
  •  

Alternates

  • 1. J. Bautista T (415)
  • 2. P. Sakamoto (435)
  • 3. A. Hernandez (457)
  • 4. L. Joaquin Ro (461)
  • 5. M. Alves (462)
  • 6. V. Orlov (473)
  • 7. A. Thanos (475)
  • 8. B. Kuzuhara (552)
  • 9. P. Andre Sara (570)
  • 10. S. Gima (572)
  • 11. T. Faurel (576)
  • 12. I. Gimenez (587)
  • 13. M. Tobon (595)
  • 14. J. Eduardo Sc (606)
  • 15. I. Marcondes (616)
  • 16. E. Ribeiro (619)
  • 17. T. Baadi (709)
  • 18. J. Pereira (737)
  • 19. A. Fernando R (853)
  • 20. R. Dickerson (854)
  • 21. W. Leite (871)
  • 22. T. Cigarran (880)
  •  
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Lincoln (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:18

Main Draw (cut off: 388 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 114. B. Holt
  • 174. M. Cassone
  • 178. J. Pinnington Jones
  • 189. P. Kypson
  • 195. B. Hassan
  • 214. D. Popko
  • 228. J. Monday
  • 240. M. Krueger
  • 279. A. Martin
  • 306. R. Jodar
  • 312. A. Mayo
  • 313. A. Rybakov
  • 314. M. Rosenkranz
  • 319. M. Mmoh
  • 325. P. Maloney
  • 333. A. Perez
  • 343. T. Zink
  • 388. O. Tarvet

Alternates

  • 1. A. Shah (396)
  • 2. O. Wallin (406)
  • 3. A. Ilagan (410)
  • 4. S. Banerjee (416)
  • 5. A. Ghibaudo (417)
  • 6. A. Shelbayh (437)
  • 7. D. Milavsky (440)
  • 8. J. Carlos Agu (443)
  • 9. M. Wiskandt (453)
  • 10. D. Martin (455)
  • 11. M. Mckennon (468)
  • 12. V. Orlov (473)
  • 13. T. McCormick (494)
  • 14. N. Arseneault (509)
  • 15. K. Seelig (513)*pr
  • 16. C. Kingsley (522)
  • 17. A. McHugh (528)
  • 18. E. Winter (533)
  • 19. A. Ganesan (544)
  • 20. A. Azkara (558)
  • 21. J. Alexander (559)
  • 22. A. Fenty (563)
  •  
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Lincoln (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:18

Main Draw (cut off: 553 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 406. O. Wallin
  • 410. A. Ilagan
  • 417. A. Ghibaudo
  • 437. A. Shelbayh
  • 440. D. Milavsky
  • 453. M. Wiskandt
  • 455. D. Martin
  • 468. M. Mckennon
  • 494. T. McCormick
  • 509. N. Arseneault
  • 513. K. Seelig*pr
  • 522. C. Kingsley
  • 528. A. McHugh
  • 533. E. Winter
  • 544. A. Ganesan
  • 548. D. King*pr
  • 553. E. Arutiunian
  •  

Alternates

  • 1. M. Braswell (424)*pr
  • 2. J. Alexander (559)
  • 3. A. Fenty (563)
  • 4. J. Boulais (574)
  • 5. M. Braswell (582)
  • 6. K. Smith (590)
  • 7. L. Carlos Alv (594)
  • 8. R. Ramanathan (623)
  • 9. R. Perot (624)
  • 10. J. Sheehy (626)
  • 11. K. Poling (628)
  • 12. S. Kirchheime (629)
  • 13. L. Wessels (671)
  • 14. J. Brumm (689)
  • 15. C. Williams (697)
  • 16. Q. Vandecaste (707)
  • 17. R. Fishback (715)
  • 18. W. Grant (718)
  • 19. N. Schachter (752)
  • 20. A. Magadan (775)
  • 21. A. Fernando R (853)
  • 22. K. Pannu (855)
  • 23. F. Pieczonka (857)
  • 24. E. Wallart (887)
  • 25. O. Baris (901)
  •  
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Shenzhen (Futian) (MD) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:19

Main Draw (cut off: 318 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 91. D. Svrcina
  • 150. H. Mayot
  • 157. Y. Nishioka
  • 171. H. Rocha
  • 179. J. McCabe
  • 183. K. Jacquet
  • 187. J. Kubler
  • 194. L. Tu
  • 200. Y. Shimizu
  • 202. V. Vacherot
  • 209. R. Noguchi
  • 225. F. Sun
  • 234. F. Ferreira Silva
  • 246. L. Harris
  • 255. O. Jasika
  • 258. J. Jung*pr
  • 273. S. Shimabukuro
  • 288. Y. Uchiyama
  • 305. Y. Zhou
  • 318. P. Kotov
  •  

Alternates

  • 1. P. Bar Biryuk (327)
  • 2. H. Moriya (365)
  • 3. H. Chung (379)
  • 4. K. Sultanov (400)
  • 5. K. Samrej (402)
  • 6. K. Uchida (424)
  • 7. Y. Takahashi (438)
  • 8. A. Weber (459)
  • 9. L. Castelnuov (464)
  • 10. R. Matsuda (472)
  • 11. V. Orlov (473)
  • 12. T. Huang (480)
  • 13. E. Agafonov (487)
  • 14. D. Palan (488)
  • 15. K. Isomura (492)
  • 16. S. Fomin (493)
  • 17. H. Shiraishi (502)
  • 18. M. Zhukov (507)
  • 19. E. Karlovskiy (523)
  • 20. T. Zhang (549)
  • 21. E. Zhu (575)
  • 22. Y. Kikuchi (592)
  • 23. R. Ramanathan (623)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Shenzhen (Futian) (Q) Inizio torneo: 13/10/2025 | Ultimo agg.: 08/10/2025 09:19

Main Draw (cut off: 575 - Data entry list: 26/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 342. D. Ajdukovic
  • 365. H. Moriya
  • 379. H. Chung
  • 395. S. Shin
  • 400. K. Sultanov
  • 402. K. Samrej
  • 424. K. Uchida
  • 438. Y. Takahashi
  • 459. A. Weber
  • 464. L. Castelnuovo
  • 472. R. Matsuda
  • 480. T. Huang
  • 485. A. Santillan
  • 487. E. Agafonov
  • 488. D. Palan
  • 492. K. Isomura
  • 493. S. Fomin
  • 507. M. Zhukov
  • 549. T. Zhang
  • 575. E. Zhu
  •  

Alternates

  • 1. Y. Kikuchi (592)
  • 2. J. Vasami (635)
  • 3. L. Xiao (638)
  • 4. K. Matsuda (653)
  • 5. H. Matsuoka (656)
  • 6. S. Rawat (657)
  • 7. M. Wei Kang L (684)
  • 8. K. Saitoh (714)
  • 9. D. Lee (716)
  • 10. M. Haliak (740)
  • 11. Y. Kawahashi (756)
  • 12. Y. Cong Mo (780)
  • 13. S. D Prajwal (781)
  • 14. L. Vithoontie (785)
  • 15. S. Hamza Regu (836)
  • 16. W. Trongcharo (837)
  • 17. Y. Zeng (844)
  • 18. K. Tamm (928)
  • 19. S. Sim (960)
  • 20. T. Masabayash (962)
  • 21. G. Lomakin (963)
  • 22. I. Nedelko (1018)
  • 23. A. Kalyanpur (1038)
  • 24. X. Dao Chen (1075)
  • 25. A. Wang (1093)
  •  
  •  

TAG:

2 commenti

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 08-10-2025 09:49

Scritto da italo
faccio una domanda per gli utenti:
ma a livello challenger si può giocare un torneo tutte le settimane nello stesso posto?
in grecia è già il sesto che organizzano, c’è un limite?
A livello future mi vengono in mente i casi di Antalya, Sharm e Santa Maria di Pula…

È lo schema che già in passato è stato attuato dal ben noto faentino,con l’aiuto di un ben noto papà di un altro ben noto tennista,ricordi i tempi dei challenger in serie a Forlì e Biella ad esempio…
Presto se vorrai potrai leggere maggiori dettagli…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 08-10-2025 09:29

faccio una domanda per gli utenti:
ma a livello challenger si può giocare un torneo tutte le settimane nello stesso posto?
in grecia è già il sesto che organizzano, c’è un limite?
A livello future mi vengono in mente i casi di Antalya, Sharm e Santa Maria di Pula…

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!