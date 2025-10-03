Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sinner, Musetti, Arnaldi e Darderi e Bole-Vavassori nel doppio (LIVE)

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 2° Turno (cemento)

Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo Carabellivs Alex de Minaur

Alexander Zverev vs Valentin Royer



Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier vs Jannik Sinner (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov vs Juncheng Shang



Il match deve ancora iniziare

Grandstand 2 – ore 06:30

Andrey Rublev vs Yoshihito Nishioka



Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana vs Lorenzo Musetti



Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi vs Yunchaokete Bu



Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina vs Daniil Medvedev



Il match deve ancora iniziare

Show Court 3 – ore 06:30

Felix Auger-Aliassime vs Alejandro Tabilo



Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong vs Jakub Mensik



Il match deve ancora iniziare

Arthur Cazaux vs Cameron Norrie



Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges vs Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 06:30

Quentin Halys vs Jiri Lehecka



Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov vs Christopher O’Connell



Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet vs Learner Tien



Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs John Peers / Jan Zielinski



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 06:30

Brandon Nakashima vs Kamil Majchrzak



Il match deve ancora iniziare

Arthur Rinderknech vs Alex Michelsen



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina vs Matteo Arnaldi



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 06:30

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Alexander Erler / Robert Galloway



Il match deve ancora iniziare

Sander Arends / Luke Johnson vs Harri Heliovaara / Henry Patten



Il match deve ancora iniziare

Romain Arneodo / Zizou Bergs vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



Il match deve ancora iniziare