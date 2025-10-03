Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sinner, Musetti, Arnaldi e Darderi e Bole-Vavassori nel doppio (LIVE)

03/10/2025 21:57 2 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 2° Turno (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Alex de Minaur AUS
Alexander Zverev GER vs Valentin Royer FRA

Daniel Altmaier GER vs Jannik Sinner ITA (Non prima 12:30)

Karen Khachanov RUS vs Juncheng Shang CHN

Grandstand 2 – ore 06:30
Andrey Rublev RUS vs Yoshihito Nishioka JPN

Francisco Comesana ARG vs Lorenzo Musetti ITA

Luciano Darderi ITA vs Yunchaokete Bu CHN

Dalibor Svrcina CZE vs Daniil Medvedev RUS

Show Court 3 – ore 06:30
Felix Auger-Aliassime CAN vs Alejandro Tabilo CHI

Jesper de Jong NED vs Jakub Mensik CZE

Arthur Cazaux FRA vs Cameron Norrie GBR

Nuno Borges POR vs Stefanos Tsitsipas GRE

Court 4 – ore 06:30
Quentin Halys FRA vs Jiri Lehecka CZE

Denis Shapovalov CAN vs Christopher O’Connell AUS

Corentin Moutet FRA vs Learner Tien USA

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs John Peers AUS / Jan Zielinski POL

Court 7 – ore 06:30
Brandon Nakashima USA vs Kamil Majchrzak POL

Arthur Rinderknech FRA vs Alex Michelsen USA

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Matteo Arnaldi ITA

Court 6 – ore 06:30
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

Sander Arends NED / Luke Johnson GBR vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Romain Arneodo MON / Zizou Bergs BEL vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

