Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sinner, Musetti, Arnaldi e Darderi e Bole-Vavassori nel doppio (LIVE)
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 2° Turno (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
Camilo Ugo Carabelli vs Alex de Minaur
Alexander Zverev vs Valentin Royer
Daniel Altmaier vs Jannik Sinner (Non prima 12:30)
Karen Khachanov vs Juncheng Shang
Grandstand 2 – ore 06:30
Andrey Rublev vs Yoshihito Nishioka
Francisco Comesana vs Lorenzo Musetti
Luciano Darderi vs Yunchaokete Bu
Dalibor Svrcina vs Daniil Medvedev
Show Court 3 – ore 06:30
Felix Auger-Aliassime vs Alejandro Tabilo
Jesper de Jong vs Jakub Mensik
Arthur Cazaux vs Cameron Norrie
Nuno Borges vs Stefanos Tsitsipas
Court 4 – ore 06:30
Quentin Halys vs Jiri Lehecka
Denis Shapovalov vs Christopher O’Connell
Corentin Moutet vs Learner Tien
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs John Peers / Jan Zielinski
Court 7 – ore 06:30
Brandon Nakashima vs Kamil Majchrzak
Arthur Rinderknech vs Alex Michelsen
Alejandro Davidovich Fokina vs Matteo Arnaldi
Court 6 – ore 06:30
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Alexander Erler / Robert Galloway
Sander Arends / Luke Johnson vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Romain Arneodo / Zizou Bergs vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
TAG: Masters 1000 Shanghai, Masters 1000 Shanghai 2025
2 commenti
Hai sbagliato verbo, volevi scrivere “speravo” non “credevo”
Musetti gioca? Credevo fosse gravemente infortunato…