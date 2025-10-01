Shanghai 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: +3 per Flavio Cobolli. Nelle retrovie +22 per Stefano Travaglia
01/10/2025 18:33 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (29-09-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10950
Punti
17
Tornei
9
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3555
Punti
20
Tornei
22
Best: 17
▲
3
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1990
Punti
28
Tornei
29
Best: 29
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1609
Punti
35
Tornei
46
Best: 35
▼
-2
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1105
Punti
29
Tornei
59
Best: 6
▼
-3
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
925
Punti
21
Tornei
69
Best: 63
▼
-5
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
857
Punti
30
Tornei
71
Best: 29
▲
2
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
838
Punti
25
Tornei
88
Best: 67
▼
-3
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
727
Punti
26
Tornei
136
Best: 126
▼
-2
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
468
Punti
24
Tornei
139
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
449
Punti
22
Tornei
144
Best: 125
▼
-6
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
442
Punti
23
Tornei
153
Best: 149
▲
1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
390
Punti
28
Tornei
161
Best: 161
▲
2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
362
Punti
20
Tornei
211
Best: 60
▲
28
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
260
Punti
22
Tornei
218
Best: 202
▼
-7
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
249
Punti
24
Tornei
271
Best: 16
▲
4
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
198
Punti
20
Tornei
285
Best: 127
▼
-4
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
187
Punti
34
Tornei
310
Best: 108
▼
-3
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
26
Tornei
319
Best: 128
▼
-2
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
360
Best: 345
--
0
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
138
Punti
24
Tornei
372
Best: 358
▲
2
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
133
Punti
24
Tornei
378
Best: 357
▼
-3
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
132
Punti
27
Tornei
379
Best: 368
▼
-6
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
132
Punti
37
Tornei
382
Best: 332
▼
-2
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
130
Punti
23
Tornei
389
Best: 389
--
0
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
128
Punti
31
Tornei
392
Best: 309
▲
5
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
124
Punti
20
Tornei
395
Best: 183
▼
-12
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
124
Punti
27
Tornei
399
Best: 399
--
0
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
123
Punti
29
Tornei
429
Best: 372
▼
-16
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
24
Tornei
450
Best: 444
▼
-5
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
97
Punti
25
Tornei
461
Best: 439
▼
-1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
94
Punti
21
Tornei
465
Best: 315
▼
-16
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
93
Punti
21
Tornei
471
Best: 470
--
0
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
91
Punti
22
Tornei
479
Best: 479
▲
34
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
89
Punti
25
Tornei
482
Best: 285
▲
9
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
88
Punti
28
Tornei
491
Best: 402
▼
-24
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
86
Punti
28
Tornei
500
Best: 426
▼
-1
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
84
Punti
26
Tornei
521
Best: 121
▼
-1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
77
Punti
10
Tornei
522
Best: 517
▼
-1
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
77
Punti
15
Tornei
528
Best: 509
▼
-2
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
17
Tornei
537
Best: 537
▲
71
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
74
Punti
29
Tornei
559
Best: 503
▼
-4
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
68
Punti
16
Tornei
564
Best: 523
▲
2
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
67
Punti
23
Tornei
575
Best: 387
▲
45
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
64
Punti
21
Tornei
585
Best: 540
▼
-4
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
63
Punti
26
Tornei
602
Best: 561
--
0
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
59
Punti
17
Tornei
624
Best: 443
▲
8
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
56
Punti
24
Tornei
633
Best: 575
--
0
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
55
Punti
28
Tornei
639
Best: 635
▼
-4
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
656
Best: 656
▼
-4
Pierluigi Basile
ITA, 0
50
Punti
7
Tornei
659
Best: 659
▲
1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
50
Punti
27
Tornei
674
Best: 674
▲
9
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
47
Punti
24
Tornei
677
Best: 677
--
0
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
9
Tornei
678
Best: 678
▲
227
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
46
Punti
19
Tornei
686
Best: 62
▼
-1
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
45
Punti
8
Tornei
701
Best: 456
▲
5
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
42
Punti
17
Tornei
703
Best: 701
▼
-2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
42
Punti
20
Tornei
737
Best: 709
▲
4
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
25
Tornei
741
Best: 741
▲
3
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
37
Punti
24
Tornei
745
Best: 439
▼
-34
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
36
Punti
14
Tornei
756
Best: 403
▲
1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
35
Punti
22
Tornei
773
Best: 605
▼
-2
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
34
Punti
27
Tornei
781
Best: 640
▼
-11
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
33
Punti
25
Tornei
783
Best: 666
▼
-117
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
33
Punti
29
Tornei
842
Best: 599
▼
-1
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
19
Tornei
898
Best: 377
▼
-2
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
22
Punti
23
Tornei
910
Best: 887
▲
22
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
21
Punti
26
Tornei
925
Best: 925
▲
4
Matteo Covato
ITA, 0
20
Punti
23
Tornei
931
Best: 738
▼
-45
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
19
Punti
10
Tornei
942
Best: 827
▲
17
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
19
Punti
22
Tornei
944
Best: 784
▲
2
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
19
Punti
26
Tornei
977
Best: 977
--
0
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
979
Best: 938
--
0
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
16
Punti
14
Tornei
985
Best: 985
▲
1
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
16
Punti
21
Tornei
995
Best: 910
--
0
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
15
Punti
7
Tornei
1010
Best: 959
▼
-2
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
15
Punti
27
Tornei
1014
Best: 902
▼
-21
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
14
Punti
6
Tornei
1025
Best: 912
▲
26
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
14
Punti
27
Tornei
1036
Best: 999
▲
6
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
13
Punti
14
Tornei
1064
Best: 942
▲
5
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
16
Tornei
1068
Best: 739
▲
5
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
12
Punti
18
Tornei
1073
Best: 1073
▲
4
Lorenzo Angelini
ITA, 0
12
Punti
21
Tornei
1074
Best: 906
▲
4
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
12
Punti
22
Tornei
1099
Best: 1090
▲
33
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
15
Tornei
1113
Best: 1110
▲
4
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
10
Punti
4
Tornei
1121
Best: 1121
▲
2
Andrea Meduri
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1139
Best: 1064
▲
2
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
10
Punti
22
Tornei
1141
Best: 812
▲
2
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
23
Tornei
1160
Best: 1038
▲
3
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
9
Punti
10
Tornei
1171
Best: 1171
▲
89
Maximilian Figl
ITA, 0
9
Punti
19
Tornei
1172
Best: 1172
▲
2
Samuele Seghetti
ITA, 0
9
Punti
21
Tornei
1190
Best: 1190
▲
4
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
9
Tornei
1228
Best: 873
--
0
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1234
Best: 1234
▼
-2
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1241
Best: 1235
▲
59
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
7
Punti
12
Tornei
1250
Best: 1250
▲
1
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1287
Best: 1154
▲
1
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
6
Punti
9
Tornei
1305
Best: 1095
▲
8
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
6
Punti
13
Tornei
1312
Best: 1037
▲
3
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
6
Punti
16
Tornei
1313
Best: 756
▲
3
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1328
Best: 1328
▲
3
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1346
Best: 1346
▲
3
Edoardo Zanada
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1363
Best: 1071
▲
2
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
12
Tornei
1371
Best: 1156
▲
2
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
5
Punti
13
Tornei
1374
Best: 1374
▲
4
Nicolo Toffanin
ITA, 0
5
Punti
15
Tornei
1377
Best: 1377
▲
119
Filippo Mazzola
ITA, 0
5
Punti
17
Tornei
1394
Best: 1394
▲
12
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
4
Punti
3
Tornei
1394
Best: 309
▲
12
Julian Ocleppo
ITA, 01-08-1997
4
Punti
3
Tornei
1408
Best: 800
▲
4
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
4
Punti
4
Tornei
1408
Best: 1408
▲
4
Gilberto Ravasio
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1442
Best: 1214
▲
6
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
4
Punti
7
Tornei
1455
Best: 1455
▲
6
Lorenzo Comino
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1473
Best: 1473
▼
-107
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
11
Tornei
1482
Best: 1482
▼
-4
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
4
Punti
12
Tornei
1486
Best: 1231
▲
5
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
4
Punti
13
Tornei
1488
Best: 1488
▲
4
Alessandro Battiston
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1509
Best: 1508
▲
10
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
3
Tornei
1534
Best: 1534
▲
10
Leonardo Angeloni
ITA, 0
3
Punti
4
Tornei
1534
Best: 1040
▼
-445
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
4
Tornei
1545
Best: 1545
▲
7
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1559
Best: 1559
▲
7
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1559
Best: 1559
▲
7
Nicola Rispoli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1587
Best: 1587
▲
7
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1593
Best: 1593
▲
7
Gabriele Volpi
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1603
Best: 1215
▲
8
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
3
Punti
10
Tornei
1666
Best: 1666
▼
-18
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1672
Best: 1002
▲
12
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1672
Best: 1672
▲
12
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1701
Best: 1642
▼
-17
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
4
Tornei
1701
Best: 223
▼
-269
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
2
Punti
4
Tornei
1701
Best: 1701
▲
10
Michele Mecarelli
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1701
Best: 1701
▲
10
Mattia Nannelli
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1721
Best: 1721
▲
10
Alberto Morolli
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1721
Best: 1721
▲
10
Ludovico Vaccari
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1729
Best: 1729
▲
12
Sebastiano Cocola
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1729
Best: 1729
▲
12
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
5
Tornei
1729
Best: 1729
▲
12
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1751
Best: 1170
▲
12
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
2
Punti
6
Tornei
1751
Best: 1667
▲
12
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1751
Best: 1453
▲
12
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
2
Punti
6
Tornei
1763
Best: 1499
▲
15
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1785
Best: 1785
▲
16
Andrea Motta
ITA, 0
2
Punti
9
Tornei
1785
Best: 1705
▲
16
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
9
Tornei
1793
Best: 1588
▲
21
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
2
Punti
10
Tornei
1806
Best: 906
▲
20
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
15
Tornei
1807
Best: 1772
▲
20
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1807
Best: 1807
--
0
Mattias Pisanu
ITA, 0
1
Punti
1
Tornei
1807
Best: 1764
▲
20
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1903
Best: 1903
▲
23
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1903
Best: 1903
▲
23
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1903
Best: 1815
▲
23
Leonardo Iemmi
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1903
Best: 1519
▲
23
Leonardo Taddia
ITA, 29-01-2000
1
Punti
2
Tornei
1993
Best: 1993
▲
23
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1993
Best: 1993
▼
-67
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1993
Best: 1993
▲
23
Filippo Callerio
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2058
Best: 2053
▲
15
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2058
Best: 2058
▲
15
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2101
Best: 1006
▲
15
Giovanni Calvano
ITA, 29-01-1998
1
Punti
5
Tornei
2101
Best: 2101
▲
40
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2128
Best: 2128
▲
26
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2145
Best: 2145
▼
-353
Simone Agostini
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2173
Best: 2173
▲
12
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
1
Punti
11
Tornei
TAG: Flavio Cobolli, Italiani, Jannik Sinner
1 commento
Sono 4 gli italiani in top-30 e soprattutto 1 del 2001 (l’anziano Sinner) e 3 del 2002 quindi possiamo sperare in MINIMO 6-7 ANNI di successi “garantiti”…
…forza A Z Z U R R I !!!!