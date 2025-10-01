Sinner: “Vincere di nuovo a Pechino è speciale, ma il calendario resta una sfida” (Video della Finale)

Jannik Sinner ha conquistato il suo secondo titolo al China Open di Pechino, superando in finale il giovane statunitense Learner Tien per 6-2 6-2. In conferenza stampa l’altoatesino ha parlato delle sue sensazioni, del rapporto con il pubblico cinese e della gestione di una stagione sempre più intensa.

“Il pubblico qui è sempre stato speciale per me, fin dalla mia prima volta a Pechino. Tornare e vincere di nuovo rende questo posto molto particolare. Ho voluto scrivere ‘thank you’ sulla telecamera proprio per ringraziare i tifosi, che mi hanno sostenuto dal primo giorno”, ha raccontato Sinner.

Il successo permette all’azzurro di entrare in una lista ristretta: è infatti diventato pluricampione a Pechino come Djokovic e Nadal. “È bello avere il mio nome accanto al loro, ma ognuno costruisce la propria carriera in modo diverso. Per me questo torneo resterà sempre speciale: vincere al debutto qualche anno fa è stato un punto di svolta nella mia carriera, e oggi mi sento molto a mio agio nel giocare qui”.

Non sono mancati i riferimenti al calendario, sempre più compresso. Dopo il ritiro di Alcaraz a Tokyo e le riflessioni di Swiatek sul rischio di sovraccarico, anche Sinner ha detto la sua: “Capita di dover saltare dei tornei, io stesso l’ho fatto in passato. Anche se alcuni eventi sono considerati obbligatori, alla fine ognuno sceglie cosa è meglio per il proprio corpo e la propria mente. L’anno scorso non ho giocato in Nord America, quest’anno non sono andato a Toronto. Bisogna sapersi gestire”.

Guardando alla sua stagione, Sinner ha ammesso di sentirsi più fresco: “A volte saltare degli appuntamenti può aiutare. È difficile trovare il giusto equilibrio quando sei giovane, ma con il mio team stiamo imparando a gestire i carichi. Nei mesi in cui non ho giocato abbiamo lavorato tanto e sento che fisicamente sto crescendo”.

Infine, una battuta sul paragone con Djokovic, sei volte campione a Pechino: “Non mi paragono a Novak, è in un’altra categoria. Io sono solo un ragazzo di 24 anni che cerca di fare del suo meglio. Sono felice di aver vinto due volte qui, se resteranno due bene così, se saranno di più ancora meglio. Vedremo”.