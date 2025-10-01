Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 01 Ottobre 2025
ATP 500 Beijing – hard
F Sinner – Tien Non prima 08:00
Masters 1000 Shanghai – hard
R128 Mannarino – Berrettini 2° inc. ore 06:30
R128 Sonego – Hanfmann 4° inc. ore 06:30
R128 Ofner – Nardi Inizio 06:30
R128 Walton – Bellucci Inizio 06:30
CH Mouilleron le Captif – Indoor Hard
R16 Cina /Passaro – Jacq /Olivetti Inizio 11:00
CH Braga – terra
R16 Pereira /Vega Hernandez – Agostini /Travaglia 3° inc. ore 12
R16 Jecan /Pavel – Ingildsen /Romano 4° inc. ore 12
Cosenza WTA 125 – terra
2T Abbagnato – Zantedeschi 2 incontro dalle 10:00
2T Branstine – Brancaccio ore 20:00
1T Pieri /Spiteri – Anshba /Brooks ore 10:00
1T Fossa Huergo /Gorgodze – Selekhmeteva /Waltert 2 incontro dalle 10:00
1T Urgesi /Zantedeschi – Moratelli /Semenistaja 3 incontro dalle 10:00
Suzhou WTA 125 – hard
1T Garland – Bronzetti 2 incontro dalle 04:00
TAG: Italiani in campo
