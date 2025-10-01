Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 01 Ottobre 2025

01/10/2025 00:30 Nessun commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

CHN ATP 500 Beijing – hard
F Sinner ITA – Tien USA Non prima 08:00

Il match deve ancora iniziare



CHN Masters 1000 Shanghai – hard
R128 Mannarino FRA – Berrettini ITA 2° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare

R128 Sonego ITA – Hanfmann GER 4° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare

R128 Ofner AUT – Nardi ITA Inizio 06:30

Il match deve ancora iniziare

R128 Walton AUS – Bellucci ITA Inizio 06:30

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Mouilleron le Captif – Indoor Hard
R16 Cina ITA/Passaro ITA – Jacq FRA/Olivetti FRA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



POR CH Braga – terra
R16 Pereira POR/Vega Hernandez ESP – Agostini ITA/Travaglia ITA 3° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

R16 Jecan ROU/Pavel ROU – Ingildsen DEN/Romano ITA 4° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare



ITA Cosenza WTA 125 – terra
2T Abbagnato ITA – Zantedeschi ITA 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

2T Branstine CAN – Brancaccio ITA ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

1T Pieri ITA/Spiteri ITA – Anshba RUS/Brooks GBR ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Fossa Huergo ITA/Gorgodze GEO – Selekhmeteva RUS/Waltert SUI 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Urgesi ITA/Zantedeschi ITA – Moratelli ITA/Semenistaja LAT 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare



CHN Suzhou WTA 125 – hard
1T Garland TPE – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 04:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: