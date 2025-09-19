Fuori Arnaldi ATP, Copertina

ATP Hangzhou, Arnaldi si arrende a Cazaux al primo turno

19/09/2025 13:13 21 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

Si ferma subito l’avventura di Matteo Arnaldi all’ATP 250 di Hangzhou. L’azzurro è stato sconfitto dal francese Arthur Cazaux in tre set molto combattuti con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5, dopo due ore e mezza di gioco. Un match segnato da alti e bassi, in cui il ligure ha avuto le sue occasioni ma non è riuscito a sfruttarle nei momenti decisivi.

Primo set: troppi errori di dritto
Arnaldi parte contratto e paga a caro prezzo le imprecisioni con il dritto. Cazaux approfitta della situazione e trova il break al terzo game, confermando poi con grande solidità al servizio. L’italiano prova a rientrare, ma i gratuiti non gli permettono di completare la rimonta. Sul 5-4, il francese chiude con autorità il parziale grazie ad una prima incisiva e ad un gioco sempre propositivo. Il set termina 6-4 in favore del transalpino.

Secondo set: la reazione dell’azzurro
Nel secondo parziale arriva la reazione di Arnaldi. L’azzurro trova subito il break in apertura e allunga fino al 3-0, mostrando maggiore incisività in risposta e più continuità con il rovescio. Cazaux prova a rifarsi sotto, ma nel game più delicato è Arnaldi a salvare due palle break e a difendere il vantaggio. Il ligure serve bene nei momenti importanti e allunga la sfida al terzo set, chiudendo 6-3 con un atteggiamento molto più convinto.

Terzo set: equilibrio fino al crollo finale
Il set decisivo si gioca sui dettagli. Entrambi tengono i propri turni di battuta con sicurezza fino al 5-5, quando Arnaldi non riesce a concretizzare una chance di break che avrebbe potuto cambiare la partita. Al game successivo, invece, è Cazaux a piazzare l’allungo: un paio di errori dell’azzurro e un’accelerazione vincente del francese aprono la strada al break. Con autorità, Cazaux chiude 7-5 al secondo match point, grazie a una risposta lungolinea di rovescio che spegne ogni speranza italiana che commette un errore forzato di diritto.

La delusione e il futuro
Arnaldi lascia così il torneo al primo turno, pagando soprattutto le sbavature nei momenti chiave, a fronte di un avversario solido e incisivo nei punti pesanti. Cazaux avanza agli ottavi di finale, mentre per l’azzurro resta la consapevolezza di dover ritrovare fiducia e continuità per affrontare al meglio la parte finale della stagione com maggiore grinta nei momenti importanti.

ATP Hangzhou
Arthur Cazaux
6
3
7
Matteo Arnaldi
4
6
5
Vincitore: Cazaux
Statistiche Tennis: Cazaux vs Arnaldi


Statistica Cazaux 🇫🇷 Arnaldi 🇮🇹
DURATA PARTITA: 2 ore e 51 minuti
STATISTICHE DI SERVIZIO
Rating del servizio 291 280
Ace 5 9
Doppi falli 4 2
Prima di servizio 55/90 (61%) 63/98 (64%)
Punti vinti sulla prima 39/55 (71%) 45/63 (71%)
Punti vinti sulla seconda 23/35 (66%) 19/35 (54%)
Palle break salvate 5/6 (83%) 5/7 (71%)
Giochi di servizio giocati 15 16
VELOCITÀ DI SERVIZIO
Velocità massima 220km/h (136 mph) 215km/h (133 mph)
Velocità media prima 202km/h (125 mph) 185km/h (114 mph)
Velocità media seconda 160km/h (99 mph) 156km/h (96 mph)
STATISTICHE DI RISPOSTA
Rating della risposta 115 87
Punti vinti su prima di servizio 18/63 (29%) 16/55 (29%)
Punti vinti su seconda di servizio 16/35 (46%) 12/35 (34%)
Palle break convertite 2/7 (29%) 1/6 (17%)
Giochi di risposta giocati 16 15
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%)
Vincenti 0 0
Errori non forzati 0 0
Punti vinti al servizio 62/90 (69%) 64/98 (65%)
Punti vinti in risposta 34/98 (35%) 28/90 (31%)
Totale punti vinti 96/188 (51%) 92/188 (49%)


21 commenti. Lasciane uno!

Jack1 19-09-2025 14:53

Scritto da PeteBondurant
Una sconfitta che serve a crescere

24 quasi 25 anni che devi crescere ormai.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 19-09-2025 14:22

Scritto da Hellover
Tra un anno lo vedremo ai tornei di Genova e Perugia

questa ce la segnamo…

 20
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Brufen (Guest) 19-09-2025 14:13

Scritto da PeteBondurant
Una sconfitta che serve a crescere

Non in classifica

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 19-09-2025 14:13

Scritto da PeteBondurant
Una sconfitta che serve a crescere

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 19-09-2025 13:56

@ Krik Kroc (#4485092)

Di venerdì i nostri non dovrebbero mai giocare, si sa che porta sfiga enzo

 17
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Hellover (Guest) 19-09-2025 13:52

Tra un anno lo vedremo ai tornei di Genova e Perugia

 16
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Hellover (Guest) 19-09-2025 13:51

@ Krik Kroc (#4485092)

È la regola

 15
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Nicola (Guest) 19-09-2025 13:48

Secondo me ha finito il match anche con un problema fisico,gli ultimi 3 game li ha giocati praticamente fermo,soprattutto dal lato destro,neanche partiva e non erano palle impossibili da prenderle,soprattutto per Arnaldi che fa della difesa il suo punto forte

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 19-09-2025 13:46

Che involuzione ultimamente Arnaldi! Che peccato

 13
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Maurantonio, MarcoP
walden 19-09-2025 13:44

Scritto da Maurantonio
E appena le nuove classifiche si propagheranno sulle entry list dei tornei, Arnaldi alle quali anche per i 250…

Nel scelte sbagliate è scientifico: si è iscritto agli unici 250(Bruxelles e Stoccolma) dove deve disputare le Q, ad Alma Ata sarebbere entrato nel MD ed ovviamnete non lo ha considerato.

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Krik Kroc 19-09-2025 13:41

Che giornata ragazzi! Tutti perdenti

 11
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Maurantonio 19-09-2025 13:40

Scritto da enzola barbera
@ PeteBondurant (#4485062)
Bella questa, bellissima! Ho sempre saputo che sono le vittorie che aiutano a crescere, le sconfitte deprimono. Devo dire che ho sentito spesso questa battuta, geniale chi l'ha inventata, forse per giustificare la sconfitta. Non illudiamoi, "questo passa il convento" enzo

Veramente in altri termini l'ha detta uno che di sport ci capisce un più di te
"Chi vince festeggia, chi perde spiega"
Il problema di Arnaldi è che non spiega neppure a se stesso. Arrogante e presuntuoso. Non si mette in dubbio, non si chiede perché
Magari con i tanti soldi che fa è contento cosi

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi (Guest) 19-09-2025 13:37

Che nervoso… non mostra mai segni di miglioramento

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maurantonio 19-09-2025 13:37

E appena le nuove classifiche si propagheranno sulle entry list dei tornei, Arnaldi alle quali anche per i 250…

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
enzola barbera (Guest) 19-09-2025 13:34

@ PeteBondurant (#4485062)

Bella questa, bellissima! Ho sempre saputo che sono le vittorie che aiutano a crescere, le sconfitte deprimono. Devo dire che ho sentito spesso questa battuta, geniale chi l'ha inventata, forse per giustificare la sconfitta. Non illudiamoi, "questo passa il convento" enzo

 7
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Maurantonio, Marco M., Detuqueridapresencia
MI.RCO 19-09-2025 13:32

Scritto da PeteBondurant
Una sconfitta che serve a crescere

Direi proprio di no… è in caduta libera

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ciccio (Guest) 19-09-2025 13:31

Mi spiace….

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Intrepido (Guest) 19-09-2025 13:29

Arnaldi fatica nei 250, la realtà è questa!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 19-09-2025 13:23

Ma che cazzaux!

 3
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Arnaldo2262 19-09-2025 13:21

Vinto il secondo pareva in discesa. Pareva

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PeteBondurant 19-09-2025 13:18

Una sconfitta che serve a crescere

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!