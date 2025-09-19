ATP Hangzhou, Arnaldi si arrende a Cazaux al primo turno

Si ferma subito l’avventura di Matteo Arnaldi all’ATP 250 di Hangzhou. L’azzurro è stato sconfitto dal francese Arthur Cazaux in tre set molto combattuti con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5, dopo due ore e mezza di gioco. Un match segnato da alti e bassi, in cui il ligure ha avuto le sue occasioni ma non è riuscito a sfruttarle nei momenti decisivi.

Primo set: troppi errori di dritto

Arnaldi parte contratto e paga a caro prezzo le imprecisioni con il dritto. Cazaux approfitta della situazione e trova il break al terzo game, confermando poi con grande solidità al servizio. L’italiano prova a rientrare, ma i gratuiti non gli permettono di completare la rimonta. Sul 5-4, il francese chiude con autorità il parziale grazie ad una prima incisiva e ad un gioco sempre propositivo. Il set termina 6-4 in favore del transalpino.

Secondo set: la reazione dell’azzurro

Nel secondo parziale arriva la reazione di Arnaldi. L’azzurro trova subito il break in apertura e allunga fino al 3-0, mostrando maggiore incisività in risposta e più continuità con il rovescio. Cazaux prova a rifarsi sotto, ma nel game più delicato è Arnaldi a salvare due palle break e a difendere il vantaggio. Il ligure serve bene nei momenti importanti e allunga la sfida al terzo set, chiudendo 6-3 con un atteggiamento molto più convinto.

Terzo set: equilibrio fino al crollo finale

Il set decisivo si gioca sui dettagli. Entrambi tengono i propri turni di battuta con sicurezza fino al 5-5, quando Arnaldi non riesce a concretizzare una chance di break che avrebbe potuto cambiare la partita. Al game successivo, invece, è Cazaux a piazzare l’allungo: un paio di errori dell’azzurro e un’accelerazione vincente del francese aprono la strada al break. Con autorità, Cazaux chiude 7-5 al secondo match point, grazie a una risposta lungolinea di rovescio che spegne ogni speranza italiana che commette un errore forzato di diritto.

La delusione e il futuro

Arnaldi lascia così il torneo al primo turno, pagando soprattutto le sbavature nei momenti chiave, a fronte di un avversario solido e incisivo nei punti pesanti. Cazaux avanza agli ottavi di finale, mentre per l’azzurro resta la consapevolezza di dover ritrovare fiducia e continuità per affrontare al meglio la parte finale della stagione com maggiore grinta nei momenti importanti.

ATP Hangzhou Arthur Cazaux Arthur Cazaux 6 3 7 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 6 5 Vincitore: Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Cazaux vs Arnaldi

Statistica Cazaux 🇫🇷 Arnaldi 🇮🇹 DURATA PARTITA: 2 ore e 51 minuti STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 291 280 Ace 5 9 Doppi falli 4 2 Prima di servizio 55/90 (61%) 63/98 (64%) Punti vinti sulla prima 39/55 (71%) 45/63 (71%) Punti vinti sulla seconda 23/35 (66%) 19/35 (54%) Palle break salvate 5/6 (83%) 5/7 (71%) Giochi di servizio giocati 15 16 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 220km/h (136 mph) 215km/h (133 mph) Velocità media prima 202km/h (125 mph) 185km/h (114 mph) Velocità media seconda 160km/h (99 mph) 156km/h (96 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 115 87 Punti vinti su prima di servizio 18/63 (29%) 16/55 (29%) Punti vinti su seconda di servizio 16/35 (46%) 12/35 (34%) Palle break convertite 2/7 (29%) 1/6 (17%) Giochi di risposta giocati 16 15 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 62/90 (69%) 64/98 (65%) Punti vinti in risposta 34/98 (35%) 28/90 (31%) Totale punti vinti 96/188 (51%) 92/188 (49%)



