ATP Hangzhou, Arnaldi si arrende a Cazaux al primo turno
Si ferma subito l’avventura di Matteo Arnaldi all’ATP 250 di Hangzhou. L’azzurro è stato sconfitto dal francese Arthur Cazaux in tre set molto combattuti con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5, dopo due ore e mezza di gioco. Un match segnato da alti e bassi, in cui il ligure ha avuto le sue occasioni ma non è riuscito a sfruttarle nei momenti decisivi.
Primo set: troppi errori di dritto
Arnaldi parte contratto e paga a caro prezzo le imprecisioni con il dritto. Cazaux approfitta della situazione e trova il break al terzo game, confermando poi con grande solidità al servizio. L’italiano prova a rientrare, ma i gratuiti non gli permettono di completare la rimonta. Sul 5-4, il francese chiude con autorità il parziale grazie ad una prima incisiva e ad un gioco sempre propositivo. Il set termina 6-4 in favore del transalpino.
Secondo set: la reazione dell’azzurro
Nel secondo parziale arriva la reazione di Arnaldi. L’azzurro trova subito il break in apertura e allunga fino al 3-0, mostrando maggiore incisività in risposta e più continuità con il rovescio. Cazaux prova a rifarsi sotto, ma nel game più delicato è Arnaldi a salvare due palle break e a difendere il vantaggio. Il ligure serve bene nei momenti importanti e allunga la sfida al terzo set, chiudendo 6-3 con un atteggiamento molto più convinto.
Terzo set: equilibrio fino al crollo finale
Il set decisivo si gioca sui dettagli. Entrambi tengono i propri turni di battuta con sicurezza fino al 5-5, quando Arnaldi non riesce a concretizzare una chance di break che avrebbe potuto cambiare la partita. Al game successivo, invece, è Cazaux a piazzare l’allungo: un paio di errori dell’azzurro e un’accelerazione vincente del francese aprono la strada al break. Con autorità, Cazaux chiude 7-5 al secondo match point, grazie a una risposta lungolinea di rovescio che spegne ogni speranza italiana che commette un errore forzato di diritto.
La delusione e il futuro
Arnaldi lascia così il torneo al primo turno, pagando soprattutto le sbavature nei momenti chiave, a fronte di un avversario solido e incisivo nei punti pesanti. Cazaux avanza agli ottavi di finale, mentre per l’azzurro resta la consapevolezza di dover ritrovare fiducia e continuità per affrontare al meglio la parte finale della stagione com maggiore grinta nei momenti importanti.
|Statistica
|Cazaux 🇫🇷
|Arnaldi 🇮🇹
|DURATA PARTITA: 2 ore e 51 minuti
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|291
|280
|Ace
|5
|9
|Doppi falli
|4
|2
|Prima di servizio
|55/90 (61%)
|63/98 (64%)
|Punti vinti sulla prima
|39/55 (71%)
|45/63 (71%)
|Punti vinti sulla seconda
|23/35 (66%)
|19/35 (54%)
|Palle break salvate
|5/6 (83%)
|5/7 (71%)
|Giochi di servizio giocati
|15
|16
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|220km/h (136 mph)
|215km/h (133 mph)
|Velocità media prima
|202km/h (125 mph)
|185km/h (114 mph)
|Velocità media seconda
|160km/h (99 mph)
|156km/h (96 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|115
|87
|Punti vinti su prima di servizio
|18/63 (29%)
|16/55 (29%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|16/35 (46%)
|12/35 (34%)
|Palle break convertite
|2/7 (29%)
|1/6 (17%)
|Giochi di risposta giocati
|16
|15
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|0
|0
|Errori non forzati
|0
|0
|Punti vinti al servizio
|62/90 (69%)
|64/98 (65%)
|Punti vinti in risposta
|34/98 (35%)
|28/90 (31%)
|Totale punti vinti
|96/188 (51%)
|92/188 (49%)
TAG: ATP 250 Hagzhou 2025, ATP 250 Hangzhou 2025, Matteo Arnaldi
