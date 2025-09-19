Notizie dal mondo Copertina, Generica

Zverev alla vigilia della Laver Cup: “Calendario insostenibile e Alcaraz-Sinner davanti a tutti” (con il programma di oggi della Laver Cup in campo anche Cobolli)

19/09/2025 11:11 17 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Sincero, diretto e senza filtri. Così si è presentato Alexander Zverev nella conferenza stampa del Team Europe alla vigilia della Laver Cup 2025, che scatterà venerdì. Il tedesco, chiamato a ritrovare fiducia dopo mesi complicati, ha affrontato i temi caldi del momento: dal calendario sempre più opprimente alla supremazia di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sul resto del circuito.

“Il calendario ATP è troppo denso”
Zverev ha ribadito con forza una critica che da tempo circola tra i giocatori: “Questo è un tema ricorrente da quando sono entrato nel circuito e nulla è cambiato negli ultimi mesi. La nostra agenda è più fitta che mai”, ha dichiarato. Il n.3 del mondo ha sottolineato l’assenza di una vera pausa: “Noi tennisti meritiamo e abbiamo bisogno di una vera pre-season in cui allenarci e prepararci a 360 gradi, oltre che di qualche settimana di vacanza per ricaricare le pile. Con questo calendario non riusciamo nemmeno a prenderci due settimane di riposo. È troppo intenso: finiamo con le ATP Finals e iniziamo subito con uno Slam, non è possibile”.

“Alcaraz e Sinner sono davanti a tutti”
Zverev non ha nascosto la propria ammirazione per i due giovani dominatori del tennis mondiale: “La finale di Roland Garros tra Carlos e Jannik è stata qualcosa di mai visto, per la velocità e la qualità dei colpi. Abbiamo avuto grandi campioni negli ultimi 15 anni e i Big 3 ci hanno regalato partite indimenticabili, ma quello che hanno mostrato quei due a Parigi è stato unico”. Un riconoscimento che pesa, visto che proprio Zverev dovrebbe essere tra i principali rivali dello spagnolo e dell’italiano: “Sono chiaramente avanti a tutti. Il nostro compito è lavorare per avvicinarci al loro livello. Quest’anno non c’è riuscito nessuno, speriamo che accada la prossima stagione”.

Obiettivo Laver Cup
Veterano della manifestazione, Zverev proverà a essere protagonista in questa Laver Cup 2025. Tra la necessità di ritrovare fiducia e la voglia di misurarsi contro i migliori, il tedesco ha lanciato un messaggio chiaro: il tennis ha bisogno di cambiamenti, ma nel frattempo lui è pronto a lottare.

Prima giornata Laver Cup – Si parte stasera
Chase Center – ore 22:00
Casper Ruud EUR vs Reilly Opelka WLD
Jakub Mensik EUR vs Alex Michelsen WLD
Flavio Cobolli EUR vs Joao Fonseca WLD (Non prima 04:00)
Carlos Alcaraz EUR / Jakub Mensik EUR vs Taylor Fritz WLD / Alex Michelsen WLD

stefano2 19-09-2025 11:48

É stanco poi pero gioca la laver cup e il six king slam. Coerenza

 17
Antoz (Guest) 19-09-2025 11:23

@ Vae victis (#4484899)

Se la fanno ormai da diversi anni signfica che piace al pubblico

 16
Giampi 19-09-2025 10:18

Scritto da JOA20
Tornei giocati da Zverev nel 2025: 19
Tornei non obbligatori: 9
Con la Laver Cup saliamo a 10 tornei non obbligatori, caro il mio Alexander… E siamo ancora a settembre!

Poi, giochi in Usa gli Us open, torni in Europa, ritorni negli Usa per almeno una settimana per la Laver Cap e infine vai in Asia. Il giro del mondo in quattro settimane. Ma poveretto, la Laver cap è obbligatoria come la scuola dell’obbligo ..

 15
utriop (Guest) 19-09-2025 10:18

crybaby

 14
Sudtyrol (Guest) 19-09-2025 10:13

Flavio farà a pezzi il falso magro do Brasil.

 13
Sudtyrol (Guest) 19-09-2025 10:11

Ma perché queste cose non le diceva quando aveva vent’anni?

 12
JannikUberAlles 19-09-2025 10:10

Lui e Carlitos hanno scelto la Laver Cup al posto della Davis…

…se l’avesse fatto Sinner ci sarebbero già le petizioni in giro per cancellare la cittadinanza!

 11
Maxia (Guest) 19-09-2025 10:08

Forse il messaggio non è rivolto al popolo ma ai manager delle agenzie di marketing che li obbligano a partecipare. Che sono poi le stesse che coorganizzano le esibizioni.
Altrimenti non mi spiego perché dire ste cose proprio alla conferenza stampa di un’esibizione

 10
WinItaly_ex_Berga 19-09-2025 10:03

Troppi tornei tra un’esibizione e l’altra.

 9
Pier no guest 19-09-2025 09:55

La perplessità è inevitabile quando un professionista illustra lo stress del calendario e poi partecipa ad un’esibizione ma il dubbio mi viene: l’esibizione è uno ulteriore stress? Non ci fosse che farebbe? Al di là dell’aspetto economico,i profitti sono per lui e sponsor, è davvero più impegnativo? Aggiungo:anziché allenarsi ore con sparring,misurarsi con tennisti di valore,senza il punteggio come focus,ed approfittarne per provare situazioni di gioco è così sbagliato ed in contrasto con le sue affermazioni?

 8
JOA20 (Guest) 19-09-2025 09:45

Tornei giocati da Zverev nel 2025: 19
Tornei non obbligatori: 9
Con la Laver Cup saliamo a 10 tornei non obbligatori, caro il mio Alexander… E siamo ancora a settembre!

 7
Vae victis (Guest) 19-09-2025 09:35

Ancora la laver Cup. Ancora questa noiosa esibizione capitanata da quel furbome acchiappa gonzi di federer che se la ride. Povero popolino bue che si affretta a sbattere le manone e a rendere omaggio pagando fior di biglietti, che desolazione..e questa pletora di sciocchezze del tedesco che non perde mai occasione di tenere ben chiuso il becco…

 6
pablito 19-09-2025 09:34

Redazione.

“Il n.4 del mondo…”

Retrocesso di uno ? 😉

E chi é il #3 ?

 5
forzaschiavo (Guest) 19-09-2025 09:25

non lo faccio mai, ma stavolta dico la mia: c’è un articolo sui tennisti fuori dai 200/250 e la difficoltà a mantenersi con i guadagni, e allora posso capire che giochino tutti i tornei possibili, ma Zverev, nei primi 5 al mondo, può organizzarsi meglio, mi pare che Sinner o anche altri siano in grado di prendersi qualche giorno/settimana di riposo e allenamento, per cui…anche meno Alex.

 4
walden 19-09-2025 09:24

Calendario insostenibile però va a giocare la Laver Cup…ah ah, un vero esempio di coerenza!

 3
Taxi Driver 19-09-2025 09:24

Questo non ha proprio vergogna.
Invece di ringraziare per i cumuli di milioni che piovono loro addosso, anche solo per una esibizione, si lamenta….
Il mondo capovolto

 2
italo (Guest) 19-09-2025 09:19

concetti scontati detti da un piangina che non fa nulla per cambiare.
le esibizioni non sono obbligatorie e se non sbaglio il tedesco ha giocato atp 250 e 500 che poteva risparmiarsi

 1
