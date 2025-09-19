Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 19 Settembre 2025
19/09/2025 08:51 1 commento
M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
[7] Gianmarco Ferrari vs [6] Michele Ribecai Non prima delle 11:00
ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-09-14T00:00:00Z
Michele Ribecai
30
0
Gianmarco Ferrari•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gianmarco Ferrari
0-15
15-15
30-30
40-30
0-0
[1] Gilles Arnaud Bailly vs Lorenzo Sciahbasi Non prima delle 11:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Kursumlijska Banja 15000 – Quarter-final
Andrea Fiorentini vs [2] Andrey Chepelev 2 incontro dalle 09:00
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2025-09-14T00:00:00Z
Andrea Fiorentini
40
6
4
Andrey Chepelev•
0
2
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrey Chepelev
0-15
0-40
4-5
Andrea Fiorentini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Andrey Chepelev
15-0
30-0
4-3 → 4-4
Andrea Fiorentini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
3-3 → 4-3
Andrey Chepelev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Andrea Fiorentini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Andrey Chepelev
15-0
30-15
40-15
2-1 → 2-2
Andrea Fiorentini
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
Andrey Chepelev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Andrea Fiorentini
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Andrey Chepelev
15-0
15-0
30-15
30-30
30-40
30-30
5-2 → 6-2
Andrea Fiorentini
15-0
15-15
15-0
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Andrey Chepelev
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Andrea Fiorentini
15-0
30-0
30-15
40-15
2-2 → 3-2
Andrey Chepelev
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
Andrea Fiorentini
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Andrey Chepelev
0-15
0-30
0-40
1-0 → 2-0
Andrea Fiorentini
0-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
M15 Melilla 15000 – Quarter-final
Maximilian Figl vs Toprak Avcibasi ore 10:30
ITF M15 Melilla - 2025-09-14T00:00:00Z
Maximilian Figl
15
2
3
Toprak Avcibasi•
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Toprak Avcibasi
15-15
3-4
Maximilian Figl
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Toprak Avcibasi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
2-3 → 2-4
Maximilian Figl
0-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Toprak Avcibasi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Maximilian Figl
15-0
30-0
40-0
0-2 → 1-2
Toprak Avcibasi
15-0
30-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Maximilian Figl
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Toprak Avcibasi
15-0
30-0
40-0
2-5 → 2-6
Maximilian Figl
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Toprak Avcibasi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Maximilian Figl
30-0
1-3 → 2-3
Toprak Avcibasi
15-0
30-0
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Maximilian Figl
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
0-2 → 1-2
Toprak Avcibasi
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 0-2
Maximilian Figl
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Quarter-final
Gaia Maduzzi vs [7] Julie Struplova ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-09-15T00:00:00Z
Gaia Maduzzi•
30
3
2
Julie Struplova
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gaia Maduzzi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5
Julie Struplova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Gaia Maduzzi
15-0
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Julie Struplova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Gaia Maduzzi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Julie Struplova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
1-1 → 1-2
Gaia Maduzzi
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Julie Struplova
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Gaia Maduzzi
0-15
0-30
15-30
15-40
15-30
3-5 → 3-6
Julie Struplova
0-15
15-15
15-30
15-40
2-5 → 3-5
Gaia Maduzzi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Julie Struplova
15-0
30-0
1-4 → 1-5
Gaia Maduzzi
0-15
0-30
0-40
1-3 → 1-4
Julie Struplova
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Gaia Maduzzi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Julie Struplova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Gaia Maduzzi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
[8] Lisa Pigato vs [4] Valentini Grammatikopoulou ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-09-15T00:00:00Z
Lisa Pigato
0
6
6
2
Valentini Grammatikopoulou•
0
7
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Valentini Grammatikopoulou
2-0
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
15-15
1-0 → 2-0
Valentini Grammatikopoulou
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-0
Lisa Pigato
15-0
30-0
5-0 → 6-0
Valentini Grammatikopoulou
0-15
15-15
15-30
15-40
4-0 → 5-0
Lisa Pigato
15-0
30-0
40-0
3-0 → 4-0
Valentini Grammatikopoulou
0-15
15-30
15-40
2-0 → 3-0
Lisa Pigato
0-15
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Valentini Grammatikopoulou
0-15
0-30
0-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
0-1*
0-2*
1-2*
2-2*
2-3*
2-4*
2-5*
3-5*
4-5*
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Valentini Grammatikopoulou
0-30
15-30
15-40
5-6 → 6-6
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
15-40
5-5 → 5-6
Valentini Grammatikopoulou
0-15
15-15
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Lisa Pigato
15-0
30-0
40-0
3-5 → 4-5
Valentini Grammatikopoulou
0-15
0-30
0-40
15-40
2-5 → 3-5
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Valentini Grammatikopoulou
15-0
30-0
30-15
40-15
1-4 → 1-5
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Valentini Grammatikopoulou
15-0
30-0
30-15
30-30
1-2 → 1-3
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Valentini Grammatikopoulou
0-15
15-15
15-30
15-40
0-1 → 1-1
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Vittoria Paganetti vs Isabella Maria Serban ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-09-15T00:00:00Z
Isabella Maria Serban
40
6
5
Vittoria Paganetti•
0
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vittoria Paganetti
0-15
0-30
0-40
5-2
Isabella Maria Serban
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Vittoria Paganetti
0-15
15-15
15-30
4-1 → 5-1
Isabella Maria Serban
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
Vittoria Paganetti
15-0
30-0
15-0
40-0
3-0 → 3-1
Isabella Maria Serban
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Vittoria Paganetti
15-0
30-0
30-15
30-0
30-40
30-30
1-0 → 2-0
Isabella Maria Serban
15-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Vittoria Paganetti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Isabella Maria Serban
15-0
30-0
30-15
40-15
4-2 → 5-2
Vittoria Paganetti
0-15
0-30
15-40
3-2 → 4-2
Isabella Maria Serban
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Vittoria Paganetti
0-15
0-30
15-30
15-40
1-2 → 2-2
Isabella Maria Serban
0-15
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Vittoria Paganetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-15
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Isabella Maria Serban
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
1 commento
Gran bel torneo della serban