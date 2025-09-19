Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 19 Settembre 2025

19/09/2025 08:51 1 commento
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

ITA M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
[7] Gianmarco Ferrari ITA vs [6] Michele Ribecai ITA Non prima delle 11:00

ITF M25 Santa Margherita di Pula - 2025-09-14T00:00:00Z
Michele Ribecai
30
0
Gianmarco Ferrari
40
0
Mostra dettagli

[1] Gilles Arnaud Bailly BEL vs Lorenzo Sciahbasi ITA Non prima delle 11:00

Il match deve ancora iniziare



SRB M15 Kursumlijska Banja 15000 – Quarter-final
Andrea Fiorentini ITA vs [2] Andrey Chepelev RUS 2 incontro dalle 09:00
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2025-09-14T00:00:00Z
Andrea Fiorentini
40
6
4
Andrey Chepelev
0
2
5
Mostra dettagli



ESP M15 Melilla 15000 – Quarter-final
Maximilian Figl ITA vs Toprak Avcibasi TUR ore 10:30
ITF M15 Melilla - 2025-09-14T00:00:00Z
Maximilian Figl
15
2
3
Toprak Avcibasi
15
6
4
Mostra dettagli



ITA W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Quarter-final
Gaia Maduzzi ITA vs [7] Julie Struplova CZE ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-09-15T00:00:00Z
Gaia Maduzzi
30
3
2
Julie Struplova
40
6
5
Mostra dettagli

[8] Lisa Pigato ITA vs [4] Valentini Grammatikopoulou GRE ore 10:00

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-09-15T00:00:00Z
Lisa Pigato
0
6
6
2
Valentini Grammatikopoulou
0
7
0
0
Mostra dettagli

Vittoria Paganetti ITA vs Isabella Maria Serban ITA ore 10:00

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-09-15T00:00:00Z
Isabella Maria Serban
40
6
5
Vittoria Paganetti
0
2
2
Mostra dettagli

1 commento

Vasco90 19-09-2025 12:11

Gran bel torneo della serban

