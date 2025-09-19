WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Silvia Ambrosio ITA, 24-01-1997
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 13:00
(8) Tamara Zidansek
vs Oleksandra Oliynykova
Il match deve ancora iniziare
Silvia Ambrosio vs Alice Rame
Il match deve ancora iniziare
Nuria Brancaccio vs Lola Radivojevic
Il match deve ancora iniziare
Ekaterine Gorgodze vs (6) Arantxa Rus
Il match deve ancora iniziare
Dalila Jakupovic / Nika Radisic vs Silvia Ambrosio / Nuria Brancaccio Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Seoul 🇰🇷 – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 08:00
Suzan Lamens
vs Katerina Siniakova
Il match deve ancora iniziare
(1) Iga Swiatek vs Barbora Krejcikova Non prima 09:00
Il match deve ancora iniziare
Ella Seidel vs (2) Ekaterina Alexandrova
Il match deve ancora iniziare
Indoor Court 5 – ore 06:30
Yifan Xu
/ Zhaoxuan Yang
vs Ulrikke Eikeri
/ Qianhui Tang
WTA Seoul
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0
6
6
0
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
0
1
3
0
Vincitore: Xu / Yang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
5-3 → 6-3
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-2 → 5-3
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
4-2 → 5-2
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
2-2 → 3-2
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
1-0 → 1-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-1 → 6-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
2-1 → 3-1
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Maya Joint / Caty McNally vs Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi Non prima 08:15
WTA Seoul
Maya Joint / Caty McNally•
15
2
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maya Joint / Caty McNally
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
2-3 → 2-4
Maya Joint / Caty McNally
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
1-2 → 1-3
Maya Joint / Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Maya Joint / Caty McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Hao-Ching Chan / Clara Tauson vs (3) Tereza Mihalikova / (3) Olivia Nicholls
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – Quarti di Finale, cemento
Caldas da Rainha – ore 12:00
Renata Jamrichova
vs Polina Iatcenko
Il match deve ancora iniziare
Carol Young Suh Lee vs (2) Tamara Korpatsch
Il match deve ancora iniziare
Gabriela Knutson vs (4) Daria Snigur Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
Polina Iatcenko / Carol Young Suh Lee vs (2) Madeleine Brooks / (2) Anastasia Tikhonova
Il match deve ancora iniziare
Full Protein – ore 13:00
(1) Petra Marcinko
vs (5) Kaitlin Quevedo
Il match deve ancora iniziare
Catherine Harrison / Ashley Lahey vs (3) Harriet Dart / (3) Maia Lumsden Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit