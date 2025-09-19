Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

19/09/2025 08:42 Nessun commento
Silvia Ambrosio ITA, 24-01-1997
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 13:00
(8) Tamara Zidansek SLO vs Oleksandra Oliynykova UKR
Il match deve ancora iniziare

Silvia Ambrosio ITA vs Alice Rame FRA

Il match deve ancora iniziare

Nuria Brancaccio ITA vs Lola Radivojevic SRB

Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO vs (6) Arantxa Rus NED

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs Silvia Ambrosio ITA / Nuria Brancaccio ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 500 Seoul 🇰🇷 – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 08:00
Suzan Lamens NED vs Katerina Siniakova CZE
Il match deve ancora iniziare

(1) Iga Swiatek POL vs Barbora Krejcikova CZE Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare

Ella Seidel GER vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS

Il match deve ancora iniziare



Indoor Court 5 – ore 06:30
Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN vs Ulrikke Eikeri NOR / Qianhui Tang CHN
WTA Seoul
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0
6
6
0
Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
0
1
3
0
Vincitore: Xu / Yang
Mostra dettagli

Maya Joint AUS / Caty McNally USA vs Giuliana Olmos MEX / Aldila Sutjiadi INA Non prima 08:15

WTA Seoul
Maya Joint / Caty McNally
15
2
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi
15
4
Mostra dettagli

Hao-Ching Chan TPE / Clara Tauson DEN vs (3) Tereza Mihalikova SVK / (3) Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – Quarti di Finale, cemento

Caldas da Rainha – ore 12:00
Renata Jamrichova SVK vs Polina Iatcenko RUS
Il match deve ancora iniziare

Carol Young Suh Lee USA vs (2) Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Knutson CZE vs (4) Daria Snigur UKR Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

Polina Iatcenko RUS / Carol Young Suh Lee USA vs (2) Madeleine Brooks GBR / (2) Anastasia Tikhonova RUS

Il match deve ancora iniziare



Full Protein – ore 13:00
(1) Petra Marcinko CRO vs (5) Kaitlin Quevedo ESP
Il match deve ancora iniziare

Catherine Harrison USA / Ashley Lahey USA vs (3) Harriet Dart GBR / (3) Maia Lumsden GBR Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

