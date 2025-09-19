Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

19/09/2025 08:32 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – Quarti di Finale, cemento

CENTRAL TAG HEUER – ore 11:00
Mark Lajal EST vs Hugo Grenier FRA
Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Moez Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare

Tom Paris FRA vs Dan Added FRA

Il match deve ancora iniziare

Gregoire Barrere FRA / Titouan Droguet FRA vs Patrik Niklas-Salminen FIN / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT SAINT-TROPEZ – ore 11:00
Ugo Blanchet FRA / Kyrian Jacquet FRA vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – Quarti di Finale, terra battuta

Court 1 – ore 12:00
Franco Agamenone ITA vs Daniel Rincon ESP
Il match deve ancora iniziare

Andrea Picchione ITA vs Miguel Damas ESP

Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR vs Gabi Adrian Boitan ROU (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Corentin Denolly FRA vs Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare

Dominik Recek CZE / Daniel Siniakov CZE vs Gianluca Cadenasso ITA / Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare

Jan Jermar CZE / David Poljak CZE vs Simone Agostini ITA / Tommaso Compagnucci ITA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Zdenek Kolar CZE vs Roman Andres Burruchaga ARG
Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Vit Kopriva CZE (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Roberto Carballes Baena ESP (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Jan Choinski GBR vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE vs Alexander Donski BUL / Stefan Latinovic SRB (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs David Pichler AUT / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento (indoor)

Court 1 – ore 17:00
Martin Damm USA vs James Trotter JPN
Il match deve ancora iniziare

Samir Banerjee USA vs Tyler Zink USA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA vs George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Alfredo Perez USA vs Michael Zheng USA
Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare

Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR vs Sai Karteek Reddy Ganta IND / Ryuki Matsuda JPN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – Quarti di Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Emilio Nava USA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

Facundo Bagnis ARG vs Federico Agustin Gomez ARG (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 17:00
Francesco Maestrelli ITA vs Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Daniel Dutra da Silva BRA / Gonzalo Villanueva ARG (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Guillermo Duran ARG / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

