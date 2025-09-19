Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – Quarti di Finale, cemento
CENTRAL TAG HEUER – ore 11:00
Mark Lajal vs Hugo Grenier
Titouan Droguet vs Moez Echargui
Tom Paris vs Dan Added
Gregoire Barrere / Titouan Droguet vs Patrik Niklas-Salminen / Matej Vocel
Martin Landaluce vs Stan Wawrinka (Non prima 18:00)
COURT SAINT-TROPEZ – ore 11:00
Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet vs Trey Hilderbrand / Mac Kiger
CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – Quarti di Finale, terra battuta
Court 1 – ore 12:00
Franco Agamenone vs Daniel Rincon
Andrea Picchione vs Miguel Damas
Jay Clarke vs Gabi Adrian Boitan (Non prima 16:00)
Court 3 – ore 12:00
Corentin Denolly vs Mathys Erhard
Dominik Recek / Daniel Siniakov vs Gianluca Cadenasso / Filippo Romano
Jan Jermar / David Poljak vs Simone Agostini / Tommaso Compagnucci (Non prima 15:30)
CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Zdenek Kolar vs Roman Andres Burruchaga
Pablo Carreno Busta vs Vit Kopriva (Non prima 12:00)
Hynek Barton vs Roberto Carballes Baena (Non prima 15:30)
Court 1 – ore 10:00
Jan Choinski vs Francesco Passaro
Jiri Barnat / Filip Duda vs Alexander Donski / Stefan Latinovic (Non prima 12:00)
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs David Pichler / Nino Serdarusic
CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento (indoor)
Court 1 – ore 17:00
Martin Damm vs James Trotter
Samir Banerjee vs Tyler Zink
Benjamin Kittay / Joshua Sheehy vs George Goldhoff / Theodore Winegar
Court 3 – ore 17:00
Alfredo Perez vs Michael Zheng
Rafael Jodar vs Daniel Masur
Patrick Harper / Johannus Monday vs Sai Karteek Reddy Ganta / Ryuki Matsuda
CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – Quarti di Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
Emilio Nava vs Juan Carlos Prado Angelo
Alex Barrena vs Mariano Kestelboim
Facundo Bagnis vs Federico Agustin Gomez (Non prima 22:00)
Cancha 2 – ore 17:00
Francesco Maestrelli vs Murkel Dellien
Murkel Dellien / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Daniel Dutra da Silva / Gonzalo Villanueva (Non prima 20:30)
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Guillermo Duran / Mariano Kestelboim
