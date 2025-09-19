Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – Quarti di Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajalvs Hugo Grenier

Titouan Droguet vs Moez Echargui



Il match deve ancora iniziare

Tom Paris vs Dan Added



Il match deve ancora iniziare

Gregoire Barrere / Titouan Droguet vs Patrik Niklas-Salminen / Matej Vocel



Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce vs Stan Wawrinka (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT SAINT-TROPEZ – ore 11:00

Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet vs Trey Hilderbrand / Mac Kiger



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenonevs Daniel Rincon

Andrea Picchione vs Miguel Damas



Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke vs Gabi Adrian Boitan (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 12:00

Corentin Denolly vs Mathys Erhard



Il match deve ancora iniziare

Dominik Recek / Daniel Siniakov vs Gianluca Cadenasso / Filippo Romano



Il match deve ancora iniziare

Jan Jermar / David Poljak vs Simone Agostini / Tommaso Compagnucci (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolarvs Roman Andres Burruchaga

Pablo Carreno Busta vs Vit Kopriva (Non prima 12:00)



Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton vs Roberto Carballes Baena (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 10:00

Jan Choinski vs Francesco Passaro



Il match deve ancora iniziare

Jiri Barnat / Filip Duda vs Alexander Donski / Stefan Latinovic (Non prima 12:00)



Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs David Pichler / Nino Serdarusic



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento (indoor)

Il match deve ancora iniziare

Martin Dammvs James Trotter

Samir Banerjee vs Tyler Zink



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay / Joshua Sheehy vs George Goldhoff / Theodore Winegar



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perezvs Michael Zheng

Rafael Jodar vs Daniel Masur



Il match deve ancora iniziare

Patrick Harper / Johannus Monday vs Sai Karteek Reddy Ganta / Ryuki Matsuda



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Emilio Navavs Juan Carlos Prado Angelo

Alex Barrena vs Mariano Kestelboim



Il match deve ancora iniziare

Facundo Bagnis vs Federico Agustin Gomez (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – ore 17:00

Francesco Maestrelli vs Murkel Dellien



Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Daniel Dutra da Silva / Gonzalo Villanueva (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Guillermo Duran / Mariano Kestelboim



Il match deve ancora iniziare