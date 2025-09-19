Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 19 Settembre 2025

19/09/2025 08:23 2 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

CHN ATP 250 Chengdu – hard
R16 Sonego ITA – Giron USA Inizio 07:00

ATP Chengdu
Lorenzo Sonego [8]
0
4
3
Marcos Giron
15
6
5
R16 Darderi ITA – Tabilo CHL Inizio 07:00

ATP Chengdu
Alejandro Tabilo
6
6
Luciano Darderi [2]
4
3
Vincitore: Tabilo
CHN ATP 250 Hangzhou – hard
R32 Cazaux FRA – Arnaldi ITA 3° inc. ore 05:30
Il match deve ancora iniziare



ARG CH 75 Villa Maria – terra
QF Maestrelli ITA – Dellien BOL Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



AUT CH 125 Bad Waltersdorf – terra
QF Choinski GBR – Passaro ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 50 Targu Mures 2 – terra
QF Agamenone ITA – Rincon ESP Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

QF Picchione ITA – Damas ESP 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

SF Recek CZE/Siniakov CZE – Cadenasso ITA/Romano ITA 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

SF Jermar CZE/Poljak CZE – Agostini ITA/Compagnucci ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare



ITA Tolentino 125 – terra
QF Ambrosio ITA – Rame FRA 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

QF Brancaccio ITA – Radivojevic SRB 3 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

SF Jakupovic SLO/Radisic SLO – Ambrosio ITA/Brancaccio ITA ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

pablito 19-09-2025 08:47

Redazione.

Anche due doppi a Chengdu, con Sonny e Luciano… 😉

 2
pablito 19-09-2025 08:45

Oh.

Il Dardo messo sotto da Tabilo.
Peccato. 🙁

E più tardi giocheranno assieme in doppio… 😉

 1
