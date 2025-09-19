Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 19 Settembre 2025

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
ATP 250 Chengdu – hard
R16 Sonego – Giron Inizio 07:00
ATP Chengdu
Lorenzo Sonego [8]•
0
4
3
Marcos Giron
15
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Giron
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Sonego
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
4-4 → 4-5
M. Giron
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 4-4
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Sonego
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
L. Sonego
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
R16 Darderi – Tabilo Inizio 07:00
ATP Chengdu
Alejandro Tabilo
6
6
Luciano Darderi [2]
4
3
Vincitore: Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Darderi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
4-1 → 4-2
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
L. Darderi
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
ace
2-0 → 3-0
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Tabilo
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Darderi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Tabilo
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Tabilo
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 2-1
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ATP 250 Hangzhou – hard
R32 Cazaux
– Arnaldi 3° inc. ore 05:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Villa Maria – terra
QF Maestrelli – Dellien Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Bad Waltersdorf – terra
QF Choinski – Passaro Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Targu Mures 2 – terra
QF Agamenone – Rincon Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
QF Picchione – Damas 2° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
SF Recek /Siniakov – Cadenasso /Romano 2° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
SF Jermar /Poljak – Agostini /Compagnucci Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
Tolentino 125 – terra
QF Ambrosio – Rame 2 incontro dalle 13:00
Il match deve ancora iniziare
QF Brancaccio – Radivojevic 3 incontro dalle 13:00
Il match deve ancora iniziare
SF Jakupovic /Radisic – Ambrosio /Brancaccio ore 20:00
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Redazione.
Anche due doppi a Chengdu, con Sonny e Luciano… 😉
Oh.
Il Dardo messo sotto da Tabilo.
Peccato. 🙁
E più tardi giocheranno assieme in doppio… 😉