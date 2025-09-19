Billie Jean King Cup: Semifinale. Italia vs Ucraina. In campo dalle ore 11. Paolini contro Svitolina: Italia e Ucraina pronte alla battaglia per la finale di BJK Cup (LIVE)

L’Italia campione in carica e l’Ucraina rivelazione assoluta del torneo si sfideranno venerdì 19 settembre nella prima semifinale della Billie Jean King Cup 2025, in programma alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena (ore 17 locali).

Per l’Ucraina si tratta di un traguardo storico: alla prima partecipazione alle Finals, la squadra guidata da Ilya Marchenko ha eliminato la Spagna cinque volte campione, conquistando per la prima volta l’accesso alle semifinali del “Mondiale del tennis femminile”. Protagoniste del successo sono state Marta Kostyuk, vittoriosa in due set su Jessica Bouzas Maneiro, ed una straordinaria Elina Svitolina, che ha piegato Paula Badosa con il punteggio di 5-7 6-2 7-5, firmando la sua 18ª vittoria in singolare in BJK Cup, record assoluto per il suo Paese.

L’Italia ha invece dovuto sudare contro la Cina, spinta dal pubblico di Shenzhen: Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini hanno ribaltato due match difficilissimi, rimontando rispettivamente Yuan Yue e Wang Xinyu per regalare alle azzurre la qualificazione e tenere vivo il sogno di uno storico bis.

Le convocate

Italia: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Tyra Grant, Sara Errani (capitana: Tathiana Garbin)

Ucraina: Elina Svitolina, Marta Kostyuk, Yuliia Starodubtseva, Lyudmyla Kichenok, Nadiia Kichenok (capitano: Ilya Marchenko)

I precedenti

L’Italia è avanti 4-0 negli scontri diretti con l’Ucraina. Il primo confronto risale al 1997 (netto 3-0 per le azzurre), mentre l’ultimo incrocio fu nel 2012: in quell’occasione le ragazze di Corrado Barazzutti si imposero per 3-2, grazie al doppio vinto da Flavia Pennetta e Roberta Vinci contro Savchuk/Tsurenko (7-5 0-6 6-1).

Una protagonista di quegli anni è oggi ancora parte integrante della squadra: Sara Errani, che ha preso parte a tre dei quattro confronti con l’Ucraina e vanta un bilancio di 3 vittorie e 2 sconfitte.

I fattori chiave

L’Ucraina è alla sua prima semifinale assoluta in Billie Jean King Cup (il miglior risultato finora erano i quarti, raggiunti nel 2010 e nel 2012).

Elina Svitolina è il faro della squadra: con 18 successi in singolare ha superato il record di Elena Tatarkova.

Jasmine Paolini, n.8 del mondo, è la giocatrice con il ranking più alto fra le due formazioni.

L’Italia parte con i favori del pronostico e il peso della storia, ma l’Ucraina arriva con entusiasmo, fiducia e voglia di continuare a scrivere la pagina più bella del proprio tennis.

Billie Jean King Cup – Gruppo Mondiale – Semifinale – Hard

Location: Shenzhen Bay Sports Center, Shenzhen, Cina

11:00 🇮🇹 Italia – 🇺🇦 Ucraina 0-0