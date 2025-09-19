Billie Jean King Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup, WTA

Billie Jean King Cup: Semifinale. Italia vs Ucraina 0-1. Marta Kostyuk vince facile. Ora in campo Paolini vs Svitolina (LIVE)

19/09/2025 12:34
Cocciaretto si arrende a Kostyuk: l’ucraina vince in due set
Ha fatto tutto bene Marta Kostyuk. L’ucraina, con una prestazione maiuscola, ha sfoderato tutto il suo potenziale battendo Elisabetta Cocciaretto in un’ora e ventinove minuti con il punteggio di 6-2 6-3, e portando così l’Ucraina avanti 1-0 nella semifinale di Billie Jean King Cup 2025 contro l’Italia. La 23enne di Kiev ha servito con autorità nei momenti delicati, ha aggredito da fondo con la solita potenza e nel secondo set ha impressionato anche per le qualità difensive, scoraggiando ogni tentativo di rimonta della marchigiana. Il primo match point per l’Ucraina sarà ora nelle mani di Elina Svitolina, attesa in campo contro Jasmine Paolini.

Primo set: dominio di Kostyuk al servizio
Nel primo parziale Marta Kostyuk ha fatto la differenza con la solidità al servizio, lasciando appena tre punti alla battuta e mostrando grande precisione con la prima (91% di punti vinti quando entrava). Elisabetta Cocciaretto, invece, ha faticato a tenere il ritmo: il suo dritto è stato falloso e i numerosi doppi falli non le hanno permesso di restare agganciata al punteggio. L’ucraina, sempre aggressiva in risposta e capace di comandare gli scambi con il rovescio lungolinea, ha strappato due volte il servizio all’azzurra, chiudendo il primo set per 6-2.

Secondo set: Cocciaretto reagisce, ma Kostyuk resta solida
Rientrata in campo dopo un toilet break, Cocciaretto ha provato a cambiare marcia, cercando maggiore profondità con il dritto e provando a salire in risposta sulla seconda di Kostyuk. L’azzurra è riuscita a costruire qualche bel punto, soprattutto con il rovescio lungolinea, e ha provato a restare in scia. Tuttavia, nei momenti chiave, l’ucraina ha continuato a difendersi con grande efficacia, forzando errori importanti da parte della marchigiana.
Il nono game del set, durato oltre sette minuti, è stato lo specchio della partita: Cocciaretto ha avuto diverse palle per rimanere in corsa, ma Kostyuk ha sempre trovato la soluzione giusta, tra risposte aggressive e colpi vincenti di dritto. Alla fine, con un rovescio lungolinea vincente in risposta, l’ucraina ha messo la parola fine all’incontro piazzando il secondo break del parziale dopo aver messo a segno già un break nel quinto gioco, chiudendo il secondo set per 6-3 e la partita.

Billie Jean King Cup – Gruppo Mondiale – Semifinale – Hard
Location: Shenzhen Bay Sports Center, Shenzhen, Cina
11:00 🇮🇹 Italia – 🇺🇦 Ucraina 0-1

🇮🇹 Italia vs 🇺🇦 Ucraina

Billie Jean King Cup

1° inc.
Ore 11:00

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Kostyuk UKR
Superficie: cemento
Meteo: 🌤️ 27°C
H2H: 0-2 Kostyuk
Billie Jean King Cup
Cocciaretto
2
3
Kostyuk
6
6
Vincitore: Marta Kostyuk
2° inc.
A seguire

Jasmine Paolini ITA vs Svitolina UKR
Superficie: cemento
Meteo: 🌤️ 27°C
H2H: 0-2 Svitolina
Billie Jean King Cup
Paolini
3
6
0
Svitolina
6
4
1
3° • Doppio
Orario A seguire

Errani ITA / Paolini ITA
vs Kichenok UKR / Kichenok UKR
Superficie: cemento
Meteo: 🌤️ 27°C
H2H: prima volta
Il match deve ancora iniziare
Nicola (Guest) 19-09-2025 15:07

Sono convinto che la vince la Paolini,si è visto in piu di una volta la Svitolina che nel momento di vincere se la fa nelle mutande

MarcoP 19-09-2025 14:49

Punteggio live bloccato? Siamo al terzo set.

JannikUberAlles 19-09-2025 14:47

Scritto da Remandrew
Ma io mi chiedo ma perché Grant non è andata a Tolentino invece di fare la spettatrice in nazionale

Sono esperienze formative anche in panchina e poi è sostanziale la possibilità di allenarsi con le migliori giocatrici in Italia.

+1: MarcoP, Marco M.
walden 19-09-2025 14:45

Scritto da Krik Kroc

Scritto da Krik Kroc
Giornataccia per italtennis. Maschi e ragazze tutti fuori. Per le ragazze mi dispiace per Italia, ma sono contento per la martoriata Ucraina. Ora spero e auguro alle ucraine di vincere il trofeo, ne hanno bisogno più di noi

Un momento. Ho dato per morta la Paoloni, quando è ancora in vita. SCUSATE

continua a darla morta, che porti sfiga al contrario…

+1: Marco M.
compagno di cella di Becker (Guest) 19-09-2025 14:43

grossa mano della Svitolina seppure su un leggero aumento della pressione da parte di Jas .. noi prendiamo quel che viene e va bene così

Silvy__89 (Guest) 19-09-2025 14:42

E siamo ancora in vita!

+1: Marco M.
Az67 (Guest) 19-09-2025 14:42

Scritto da Az67
Fine. Peccato.

Mamma mia!!!!! Felicissimo di essere smentito!!!!

Krik Kroc 19-09-2025 14:35

Scritto da Krik Kroc
Giornataccia per italtennis. Maschi e ragazze tutti fuori. Per le ragazze mi dispiace per Italia, ma sono contento per la martoriata Ucraina. Ora spero e auguro alle ucraine di vincere il trofeo, ne hanno bisogno più di noi

Un momento. Ho dato per morta la Paoloni, quando è ancora in vita. SCUSATE

Silvy__89 (Guest) 19-09-2025 14:34

Dai che forse a fine secondo set Paolini si sta svegliando

Remandrew 19-09-2025 14:24

Ma io mi chiedo ma perché Grant non è andata a Tolentino invece di fare la spettatrice in nazionale

-1: Detuqueridapresencia, Marco M., Tennista dastrapazzo
Ziazelig (Guest) 19-09-2025 14:23

Garbin hai sbagliato formazione. Avresti dovuto mettere Lucia contro Kostiuk

SGT76 19-09-2025 14:23

Scritto da Tafanus
Come Volevasi Dimostrare. La decisione della Garbin di regalarela più scarsa delle ukraine ad una sicura perdente, ora ci porta a tentare di arrivare al doppio (giocabile e decisivo) dove arriveremo solo battendo la Svitolina, che ha sempre vinto contro Paolini.
E’ da giorni che predico e scrivo che bisognava ad ogni costo spendere la Paolini contro Kostyuk (Paolini favorita) e non viceversa…
P.S.: Questa scelta della Garbin mi ricorda le scelte di Volandri quando ci ha fatto perdere due raound robin della farlocca “Davis”, schierando doppi decisivi inguardabili anzichè Bolelli-Fognini, che erano allora fortemente favoriti dai pronostici.
Finché avremo questi CT di questa statura, meritiamo di fare le valige . Ora solo un miracolo può farci passare il turno. La Svitolina ha sempre vinto contro Paolini. Forse sarebbe stato il caso di offrire in sacrificio la Bronzetti (e non la Cocciaretto) alla Kostyuk.
Prepariamo le valigie

Se prepari Valigia anche tu, siamo tutti + contenti 😉 bonne voyage

+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
SGT76 19-09-2025 14:21

Scritto da Krik Kroc
Giornataccia per italtennis. Maschi e ragazze tutti fuori. Per le ragazze mi dispiace per Italia, ma sono contento per la martoriata Ucraina. Ora spero e auguro alle ucraine di vincere il trofeo, ne hanno bisogno più di noi

Commento inutile.
Caratteri sprecati ad cazzum.
E vabbe.

+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Remandrew 19-09-2025 14:21

@ Jack1 (#4485021)

Poteva schierare bronzetti o Grant non poteva schierare la paolini come da regolamento

forzaschiavo (Guest) 19-09-2025 14:20

@ Tafanus (#4485037)

e niente, preparale anche tu le valigie, ma per un corso di lettura, a meno che non puoi vedere i messaggi precedenti al tuo…

+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Az67 (Guest) 19-09-2025 14:18

Fine. Peccato.

PeteBondurant 19-09-2025 14:14

Scritto da Koko
@ Elio (#4485083)
Più che altro dare per perdenti Volandri o la Garbin mi pare come minimo da poco informati! Se loro sono i perdenti gli altri CT sono da serie Z del tennis. Quello che si può dire è che i nostri sono bei successi ma dimezzati da una formula insulsa. Un formato più classico magari con la sola modifica del 2 su 3 ci donerebbe una diversa autorevolezza. Con questa vincono anche il Canada e se gli va bene l’Olanda!

Formato com due singolari e il doppio che decide match e coppa e’ una belinata.

Arnaldo2262 19-09-2025 14:13

Giusto cosi’. Non puo’ sempre rimediare la Paolini. Stavolta Garbin ha cannato

+1: Taxi Driver
-1: Marco M.
compagno di cella di Becker (Guest) 19-09-2025 14:07

Jas si deve evolvere nel gioco altrimenti rischia prossimamente di andare indietro nel WTA

+1: MarcoP
Purple Rain 19-09-2025 14:06

Scritto da akgul num.1

Scritto da Sudtyrol

Scritto da akgul num.1
Lucia o Coccia?

Anche se non è tirata a lucido, Coccia ha più variazioni nel suo tennis. Temo invece che Lucia faccia tutto più o meno uguale a Kostyuk ma anche tutto un pò peggio.

scusa ma la Coccia è la giocatrice che ha meno variazioni in assoluto di tutta la storia del tennis

Ahahah! Variazioni sul tema…

-1: Detuqueridapresencia
walden 19-09-2025 14:00

Scritto da Frale
@ walden (#4485106)
Era 2 o 3 del mondo quand’era più giovane.

credo che il BR sia stato 4, ma comunque non mi riferivo tanto ai risultati, quanto al suo attuale standing.

Krik Kroc 19-09-2025 13:58

Giornataccia per italtennis. Maschi e ragazze tutti fuori. Per le ragazze mi dispiace per Italia, ma sono contento per la martoriata Ucraina. Ora spero e auguro alle ucraine di vincere il trofeo, ne hanno bisogno più di noi

+1: Arnaldo2262
-1: Taxi Driver, andrewthefirst, Marco M.
Frale (Guest) 19-09-2025 13:57

@ walden (#4485106)

Era 2 o 3 del mondo quand’era più giovane.

Silvy__89 (Guest) 19-09-2025 13:56

Come avevamo ampiamente immaginato oggi è durissima, c’è da soffrire

walden 19-09-2025 13:55

Devo dire che Svitolina è più tonica adesso che ha 31 anni ed un figlio di quando era ben più giovane. Visto che è sposata con un francese, non è che anche lei accede alla Fonte Magica dei Pirenei?

+1: Taxi Driver
Frale (Guest) 19-09-2025 13:54

Non ci capisce niente contro Svitolina, non ce la fa.

Marco M. 19-09-2025 13:53

Scritto da Tafanus
Come Volevasi Dimostrare. La decisione della Garbin di regalarela più scarsa delle ukraine ad una sicura perdente, ora ci porta a tentare di arrivare al doppio (giocabile e decisivo) dove arriveremo solo battendo la Svitolina, che ha sempre vinto contro Paolini.
E’ da giorni che predico e scrivo che bisognava ad ogni costo spendere la Paolini contro Kostyuk (Paolini favorita) e non viceversa…
P.S.: Questa scelta della Garbin mi ricorda le scelte di Volandri quando ci ha fatto perdere due raound robin della farlocca “Davis”, schierando doppi decisivi inguardabili anzichè Bolelli-Fognini, che erano allora fortemente favoriti dai pronostici.
Finché avremo questi CT di questa statura, meritiamo di fare le valige . Ora solo un miracolo può farci passare il turno. La Svitolina ha sempre vinto contro Paolini. Forse sarebbe stato il caso di offrire in sacrificio la Bronzetti (e non la Cocciaretto) alla Kostyuk.
Prepariamo le valigie

Capitani non giocatori che sono i campioni uscenti, tu a parte uscire con esternazioni assurde come la Numero Uno di un Paese contro la Due dell’altro cosa sai fare? Sei campione come i due perdenti o sei perdente e basta?

+1: Detuqueridapresencia
Koko (Guest) 19-09-2025 13:44

@ Elio (#4485083)

Più che altro dare per perdenti Volandri o la Garbin mi pare come minimo da poco informati! 😆 Se loro sono i perdenti gli altri CT sono da serie Z del tennis. Quello che si può dire è che i nostri sono bei successi ma dimezzati da una formula insulsa. Un formato più classico magari con la sola modifica del 2 su 3 ci donerebbe una diversa autorevolezza. Con questa vincono anche il Canada e se gli va bene l’Olanda!

enzola barbera (Guest) 19-09-2025 13:38

I miracoli non si ripetono, alla cocciaretto era andata fin troppo bene con la cinese enzo

+1: MarcoP
-1: Detuqueridapresencia
Elio 19-09-2025 13:35

Scritto da Tafanus
Come Volevasi Dimostrare. La decisione della Garbin di regalarela più scarsa delle ukraine ad una sicura perdente, ora ci porta a tentare di arrivare al doppio (giocabile e decisivo) dove arriveremo solo battendo la Svitolina, che ha sempre vinto contro Paolini.
E’ da giorni che predico e scrivo che bisognava ad ogni costo spendere la Paolini contro Kostyuk (Paolini favorita) e non viceversa…
P.S.: Questa scelta della Garbin mi ricorda le scelte di Volandri quando ci ha fatto perdere due raound robin della farlocca “Davis”, schierando doppi decisivi inguardabili anzichè Bolelli-Fognini, che erano allora fortemente favoriti dai pronostici.
Finché avremo questi CT di questa statura, meritiamo di fare le valige . Ora solo un miracolo può farci passare il turno. La Svitolina ha sempre vinto contro Paolini. Forse sarebbe stato il caso di offrire in sacrificio la Bronzetti (e non la Cocciaretto) alla Kostyuk.
Prepariamo le valigie

Ennesima Figuraccia. Fai solo ridere ma anche pena.

+1: Marco M.
Cip (Guest) 19-09-2025 13:34

Scritto da Tafanus
Come Volevasi Dimostrare. La decisione della Garbin di regalarela più scarsa delle ukraine ad una sicura perdente, ora ci porta a tentare di arrivare al doppio (giocabile e decisivo) dove arriveremo solo battendo la Svitolina, che ha sempre vinto contro Paolini.
E’ da giorni che predico e scrivo che bisognava ad ogni costo spendere la Paolini contro Kostyuk (Paolini favorita) e non viceversa…
P.S.: Questa scelta della Garbin mi ricorda le scelte di Volandri quando ci ha fatto perdere due raound robin della farlocca “Davis”, schierando doppi decisivi inguardabili anzichè Bolelli-Fognini, che erano allora fortemente favoriti dai pronostici.
Finché avremo questi CT di questa statura, meritiamo di fare le valige . Ora solo un miracolo può farci passare il turno. La Svitolina ha sempre vinto contro Paolini. Forse sarebbe stato il caso di offrire in sacrificio la Bronzetti (e non la Cocciaretto) alla Kostyuk.
Prepariamo le valigie

Passano gli anni ma non c’è un miglioramento, si vede che ti manca insultare ossessionatamente Camila Giorgi. Detto ciò, un regolamento così semplice lo capirebbe pure un bambino, te lo hanno anche spiegato, ma non c’è verso.

+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Az67 (Guest) 19-09-2025 13:20

Scritto da Tafanus
Come Volevasi Dimostrare. La decisione della Garbin di regalarela più scarsa delle ukraine ad una sicura perdente, ora ci porta a tentare di arrivare al doppio (giocabile e decisivo) dove arriveremo solo battendo la Svitolina, che ha sempre vinto contro Paolini.
E’ da giorni che predico e scrivo che bisognava ad ogni costo spendere la Paolini contro Kostyuk (Paolini favorita) e non viceversa…
P.S.: Questa scelta della Garbin mi ricorda le scelte di Volandri quando ci ha fatto perdere due raound robin della farlocca “Davis”, schierando doppi decisivi inguardabili anzichè Bolelli-Fognini, che erano allora fortemente favoriti dai pronostici.
Finché avremo questi CT di questa statura, meritiamo di fare le valige . Ora solo un miracolo può farci passare il turno. La Svitolina ha sempre vinto contro Paolini. Forse sarebbe stato il caso di offrire in sacrificio la Bronzetti (e non la Cocciaretto) alla Kostyuk.
Prepariamo le valigie

La n. 1 gioca con la n. 1. Non è difficile…..

+1: Marco M., MarcoP
walden 19-09-2025 13:17

Scritto da akgul num.1

Scritto da walden

Scritto da akgul num.1

Scritto da Sudtyrol

Scritto da akgul num.1
Lucia o Coccia?

Anche se non è tirata a lucido, Coccia ha più variazioni nel suo tennis. Temo invece che Lucia faccia tutto più o meno uguale a Kostyuk ma anche tutto un pò peggio.

scusa ma la Coccia è la giocatrice che ha meno variazioni in assoluto di tutta la storia del tennis

peggio della Bronzetti non direi…

La Bronzetti può tirare l’ accelerazione o giocare in topspin… La Cocciaretto manco sa cos’è il top spin, deve tirare piatto in controbalzo indistintamente su tutto

vabbè, dai…

Az67 (Guest) 19-09-2025 13:16

Scritto da Tafanus

Scritto da Giallo Naso
probabilmente se svitolina batte ancora una volta paolini, andiamo a casa stavolta.

PROBABILMENTE??? Ma allora non ci hai capito niente! Se la SDvitolina batte la Paolini siamo GIA’ a casa, e il doppio neanche si gioca!
Concentrati, non è difficile!

Però non è nemmeno difficile vedere che lo ha scritto PRIMA dell incontro della coccia. Dando per scontata la sconfitta , probabilmente.

+1: Marco M.
AdrianoTN (Guest) 19-09-2025 13:16

@ Tafanus (#4485037)

La Paolini, nostra numero 1, non avrebbe mai potuto affrontare la loro numero 2, con Svitolina presente in un altro match. Te lo hanno spiegato già più volte.
O sei in malafede, lo spero a questo punto, o, veramente il tuo livello di comprensione del testo è zero.

 45
walden 19-09-2025 13:16

Scritto da zedarioz

Scritto da Jack1

Scritto da Remandrew
Ancora la cocciaretto ha messo in campo ?? Ma dai su dopo che tra un po’ non perde dalla cinese

Allora siete de coccio, è il regolamento che lo impone.

Penso intendesse che preferiva la Bronzetti

Ah, perchè la Bronzetti avrebbe vinto sicuramente…ma per favore!

+1: MarcoP
walden 19-09-2025 13:15

Scritto da Tafanus
Come Volevasi Dimostrare. La decisione della Garbin di regalarela più scarsa delle ukraine ad una sicura perdente, ora ci porta a tentare di arrivare al doppio (giocabile e decisivo) dove arriveremo solo battendo la Svitolina, che ha sempre vinto contro Paolini.
E’ da giorni che predico e scrivo che bisognava ad ogni costo spendere la Paolini contro Kostyuk (Paolini favorita) e non viceversa…
P.S.: Questa scelta della Garbin mi ricorda le scelte di Volandri quando ci ha fatto perdere due raound robin della farlocca “Davis”, schierando doppi decisivi inguardabili anzichè Bolelli-Fognini, che erano allora fortemente favoriti dai pronostici.
Finché avremo questi CT di questa statura, meritiamo di fare le valige . Ora solo un miracolo può farci passare il turno. La Svitolina ha sempre vinto contro Paolini. Forse sarebbe stato il caso di offrire in sacrificio la Bronzetti (e non la Cocciaretto) alla Kostyuk.
Prepariamo le valigie

ma allora hai dei problemi, LA PAOLINI NON POTEVA ESSERE SCHIERATA CONTRO LA KOSTIUK, LO HAI CAPITO O NO? DOBBIAMO FARTI UN DISEGNO?

+1: Detuqueridapresencia, Taxi Driver
Az67 (Guest) 19-09-2025 13:14

Ahimè, almeno una categoria di differenza. Svitolina Paolini invece direi alla pari. forza!!!!

Detuqueridapresencia 19-09-2025 13:08

Scritto da Tafanus
Come Volevasi Dimostrare. La decisione della Garbin di regalarela più scarsa delle ukraine ad una sicura perdente, ora ci porta a tentare di arrivare al doppio (giocabile e decisivo) dove arriveremo solo battendo la Svitolina, che ha sempre vinto contro Paolini.
E’ da giorni che predico e scrivo che bisognava ad ogni costo spendere la Paolini contro Kostyuk (Paolini favorita) e non viceversa…
P.S.: Questa scelta della Garbin mi ricorda le scelte di Volandri quando ci ha fatto perdere due raound robin della farlocca “Davis”, schierando doppi decisivi inguardabili anzichè Bolelli-Fognini, che erano allora fortemente favoriti dai pronostici.
Finché avremo questi CT di questa statura, meritiamo di fare le valige . Ora solo un miracolo può farci passare il turno. La Svitolina ha sempre vinto contro Paolini. Forse sarebbe stato il caso di offrire in sacrificio la Bronzetti (e non la Cocciaretto) alla Kostyuk.
Prepariamo le valigie

NON E’ LA GARBIN MA IL REGOLAMENTO CHE IMPONE DI FAR GIOCARE LA NUMERO 2 CON LA 2 E LA 1 CON LA 1!!!!!!!!!!!!!!

SVEGLIAAAAAAA PERDIANAAAAAA!

+1: Marco M., MarcoP
Tafanus 19-09-2025 13:07

Scritto da Sudtyrol

Scritto da akgul num.1
Lucia o Coccia?

Anche se non è tirata a lucido, Coccia ha più variazioni nel suo tennis. Temo invece che Lucia faccia tutto più o meno uguale a Kostyuk ma anche tutto un pò peggio.

Sarà per questo che la Bronzetti precede la Cocciaretto di alcune decine di posizioni

+1: akgul num.1
Detuqueridapresencia 19-09-2025 13:07

Scritto da Palu

Scritto da Tafanus
C.V.D. Abbiamo regalato l’avversaria meno difficile alla Coccia anziché alla Paolini. Siamo già quasi a casa

Ohh ma sei de coccio!!! te l’hanno spiegato!
ce la fai a capire una frase di 10 parole scritta in italiano??

Non c’è peggior tafano di chi non vuol sentire. Il bello che si atteggia a grande esperto e disprezza il “dilettantismo” altrui. LOL 😆

+1: Marco M., MarcoP
Tafanus 19-09-2025 13:06

Scritto da Giallo Naso
probabilmente se svitolina batte ancora una volta paolini, andiamo a casa stavolta.

PROBABILMENTE??? Ma allora non ci hai capito niente! Se la SDvitolina batte la Paolini siamo GIA’ a casa, e il doppio neanche si gioca!

Concentrati, non è difficile!

+1: Taxi Driver
-1: Marco M.
Tafanus 19-09-2025 13:03

Scritto da akgul num.1
Lucia o Coccia?

Lucia

Tafanus 19-09-2025 13:03

Come Volevasi Dimostrare. La decisione della Garbin di regalarela più scarsa delle ukraine ad una sicura perdente, ora ci porta a tentare di arrivare al doppio (giocabile e decisivo) dove arriveremo solo battendo la Svitolina, che ha sempre vinto contro Paolini.

E’ da giorni che predico e scrivo che bisognava ad ogni costo spendere la Paolini contro Kostyuk (Paolini favorita) e non viceversa…

P.S.: Questa scelta della Garbin mi ricorda le scelte di Volandri quando ci ha fatto perdere due raound robin della farlocca “Davis”, schierando doppi decisivi inguardabili anzichè Bolelli-Fognini, che erano allora fortemente favoriti dai pronostici.

Finché avremo questi CT di questa statura, meritiamo di fare le valige . Ora solo un miracolo può farci passare il turno. La Svitolina ha sempre vinto contro Paolini. Forse sarebbe stato il caso di offrire in sacrificio la Bronzetti (e non la Cocciaretto) alla Kostyuk.

Prepariamo le valigie

-1: Detuqueridapresencia, Marco M., MarcoP, SGT76, Il GUEst, Gian 61
Jack1 19-09-2025 12:59

Scritto da zedarioz

Scritto da Jack1

Scritto da Remandrew
Ancora la cocciaretto ha messo in campo ?? Ma dai su dopo che tra un po’ non perde dalla cinese

Allora siete de coccio, è il regolamento che lo impone.

Penso intendesse che preferiva la Bronzetti

Ah ok, perchè i messaggi sottostanti insistevano su altro.

+1: MarcoP
zedarioz 19-09-2025 12:55

Scritto da Jack1

Scritto da Remandrew
Ancora la cocciaretto ha messo in campo ?? Ma dai su dopo che tra un po’ non perde dalla cinese

Allora siete de coccio, è il regolamento che lo impone.

Penso intendesse che preferiva la Bronzetti

+1: MarcoP
Cip (Guest) 19-09-2025 12:55

Scritto da Jack1

Scritto da Remandrew
Ancora la cocciaretto ha messo in campo ?? Ma dai su dopo che tra un po’ non perde dalla cinese

Allora siete de coccio, è il regolamento che lo impone.

Non c’era alcun obbligo di schierare Cocciaretto

+1: digeritor, MarcoP
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 19-09-2025 12:54

Scritto da Taxi Driver
La Kostyk è di una beezza devastante….mi ha fatto l’autografo a Roma e di poco ci rimanevo secco

Vero,davvero bella!!!
Anche la Potatova non scherza!!!

-1: Marco M., MarcoP
Jack1 19-09-2025 12:53

Scritto da Remandrew
Ancora la cocciaretto ha messo in campo ?? Ma dai su dopo che tra un po’ non perde dalla cinese

Allora siete de coccio, è il regolamento che lo impone.

-1: digeritor, MarcoP
Roberto (Guest) 19-09-2025 12:52

Una giocatrice che indossando i colori della nazionale italiana si ostina a vestire di nero anzichè d’azzurro merita questo risultato

+1: digeritor
akgul num.1 19-09-2025 12:50

Scritto da walden

Scritto da akgul num.1

Scritto da Sudtyrol

Scritto da akgul num.1
Lucia o Coccia?

Anche se non è tirata a lucido, Coccia ha più variazioni nel suo tennis. Temo invece che Lucia faccia tutto più o meno uguale a Kostyuk ma anche tutto un pò peggio.

scusa ma la Coccia è la giocatrice che ha meno variazioni in assoluto di tutta la storia del tennis

peggio della Bronzetti non direi…

La Bronzetti può tirare l’ accelerazione o giocare in topspin… La Cocciaretto manco sa cos’è il top spin, deve tirare piatto in controbalzo indistintamente su tutto

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 19-09-2025 12:26

@ Detuqueridapresencia (#4484966)

Presto sarai soddisfatto

-1: Detuqueridapresencia, Marco M., Gian 61
Remandrew 19-09-2025 12:24

Ancora la cocciaretto ha messo in campo ?? Ma dai su dopo che tra un po’ non perde dalla cinese

+1: Taxi Driver, digeritor
Simo. (Guest) 19-09-2025 12:23

@ Tafanus (#4484978)

Il regolamento, così come nelle Davis finals, prevede che nel tie le numero uno delle squadre, in base al ranking WTA, si incontrino tra loro e che le numero due si incontrino tra loro. Ergo per regolamento Garbin non può decidere di schierare Paolini Vs Kostiuk e Bronzetti/Coccaretto Vs Svitolina.

+1: MarcoP, Detuqueridapresencia, Marco M.
Palu 19-09-2025 12:20

Scritto da Maxiclimb

Scritto da Markux
La Grant e’ altissima, forse era meglio che faceva lo sport di suo padre.

Oh, ma stai proprio in fissa!

A quest’altro invece gli si è incantato il disco…
uff!
torno a lavorare, forse riesco a vedermi la Paolini a pranzo

+1: Taxi Driver
Palu 19-09-2025 12:17

Scritto da Tafanus
C.V.D. Abbiamo regalato l’avversaria meno difficile alla Coccia anziché alla Paolini. Siamo già quasi a casa

Ohh ma sei de coccio!!! te l’hanno spiegato!
ce la fai a capire una frase di 10 parole scritta in italiano??

+1: MarcoP, Taxi Driver, Detuqueridapresencia, Marco M.
-1: digeritor
-1: digeritor
Gian 61 (Guest) 19-09-2025 12:16

Nel secondo set (il primo non l’ho visto) Cocciaretto gioca anche bene. Ma se la palla arriva facile sul dritto di Kostyuk, il punto è perso quasi sempre.
Credo dobbiamo sperare in Paolini, anche se pure al primo turno la davo per persa.

+1: MarcoP
walden 19-09-2025 12:09

Scritto da akgul num.1

Scritto da Sudtyrol

Scritto da akgul num.1
Lucia o Coccia?

Anche se non è tirata a lucido, Coccia ha più variazioni nel suo tennis. Temo invece che Lucia faccia tutto più o meno uguale a Kostyuk ma anche tutto un pò peggio.

scusa ma la Coccia è la giocatrice che ha meno variazioni in assoluto di tutta la storia del tennis

peggio della Bronzetti non direi…

+1: Taxi Driver
arnaldo (Guest) 19-09-2025 12:08

comunque perseverare è diabolico.

Tafanus 19-09-2025 12:07

C.V.D. Abbiamo regalato l’avversaria meno difficile alla Coccia anziché alla Paolini. Siamo già quasi a casa

+1: digeritor
-1: MarcoP, Marco M., Detuqueridapresencia, Gian 61
walden 19-09-2025 12:05

Scritto da Markux
La Grant e’ altissima, forse era meglio che faceva lo sport di suo padre.

Forse SAREBBE meglio che IMPARASSI l’italiano…

+1: MarcoP, Taxi Driver, Marco M., Detuqueridapresencia, Gian 61
bah (Guest) 19-09-2025 11:56

Scritto da Tafanus
Scelta demenziale.. Garbin sceglie di regalare la Kostyuk alla Cocciaretto, e la Paolini alla Sviitolina. Forse non arriveremo al doppio

Dal regolamento: Gli incontri in singolare sono determinati in base al ranking: le due tenniste più in alto nel ranking si affrontano tra loro nel secondo match.

+1: MarcoP
Detuqueridapresencia 19-09-2025 11:55

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Parlando di un tie contro l’Ucraina,usare il termine BATTAGLIA è sicuramente inappropriato,strano che i ben noti protagonisti assoluti(mi riferisco a quelli che non si limitano a parlare di tennis)su questo forum non abbiano detto nulla…
Chissà,magari in preda ai fumi patriottici non hanno avuto il tempo per farlo presente…

Qualcuno ha detto fumi? Ne conosco uno, ma usa materiale scadente. Pensa che sono anni che millanta di scrivere un libro!

+1: Marco M.
compagno di cella di Becker (Guest) 19-09-2025 11:43

20 Km/h di differenza nella media del primo servizio…

compagno di cella di Becker (Guest) 19-09-2025 11:41

bisogna essere realisti sulle MOLTO alte probabilità di un 0-2

+1: MarcoP, digeritor
Taxi Driver 19-09-2025 11:39

La Kostyk è di una beezza devastante….mi ha fatto l’autografo a Roma e di poco ci rimanevo secco

Tafanus 19-09-2025 11:36

Scelta demenziale.. Garbin sceglie di regalare la Kostyuk alla Cocciaretto, e la Paolini alla Sviitolina. Forse non arriveremo al doppio

+1: digeritor
-1: Marco M.
Maxiclimb (Guest) 19-09-2025 11:33

Scritto da Markux
La Grant e’ altissima, forse era meglio che faceva lo sport di suo padre.

Oh, ma stai proprio in fissa! :mrgreen:

+1: Detuqueridapresencia, MarcoP, Marco M.
Simo. (Guest) 19-09-2025 11:09

@ MarcoP (#4484897)

Concordo, Italia sulla carta sfavorita, del resto lo saremmo stati anche dall’altro lato del tabellone contro gli USA di Pegula e Navarro (anche se tal ultima non è in un gran momento di forma). Gli scenari più probabili: o perdiamo due a zero o riusciamo a vincere uno dei due singolari e ci si gioca tutto al doppio dove dovremmo essere favoriti. Poi per fortuna nello sport esistano anche gli exploit e le sorprese, penso ad esempio a Wimbledon di quest’anno dove Cocciaretto superó Pegula che era quattro del seeding. Vedremo. Forza ragazze.

+1: MarcoP, Marco M.
akgul num.1 19-09-2025 10:58

Scritto da Sudtyrol

Scritto da akgul num.1
Lucia o Coccia?

Anche se non è tirata a lucido, Coccia ha più variazioni nel suo tennis. Temo invece che Lucia faccia tutto più o meno uguale a Kostyuk ma anche tutto un pò peggio.

scusa ma la Coccia è la giocatrice che ha meno variazioni in assoluto di tutta la storia del tennis

+1: Mats
Markux (Guest) 19-09-2025 10:36

La Grant e’ altissima, forse era meglio che faceva lo sport di suo padre.

-1: Detuqueridapresencia, MarcoP, Marco M., etberit, Gian 61
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 19-09-2025 10:30

Parlando di un tie contro l’Ucraina,usare il termine BATTAGLIA è sicuramente inappropriato,strano che i ben noti protagonisti assoluti(mi riferisco a quelli che non si limitano a parlare di tennis)su questo forum non abbiano detto nulla…
Chissà,magari in preda ai fumi patriottici non hanno avuto il tempo per farlo presente…

+1: Taxi Driver
-1: Detuqueridapresencia, Marco M., etberit
Taxi Driver 19-09-2025 10:19

Kostyuk la bella, tutta la vita

Sudtyrol (Guest) 19-09-2025 10:19

Scritto da Giallo Naso
probabilmente se svitolina batte ancora una volta paolini, andiamo a casa stavolta.

Con Jas stravolta.

Sudtyrol (Guest) 19-09-2025 10:18

Scritto da akgul num.1
Lucia o Coccia?

Anche se non è tirata a lucido, Coccia ha più variazioni nel suo tennis. Temo invece che Lucia faccia tutto più o meno uguale a Kostyuk ma anche tutto un pò peggio.

Giallo Naso (Guest) 19-09-2025 10:18

probabilmente se svitolina batte ancora una volta paolini, andiamo a casa stavolta.

-1: Tafanus
JannikUberAlles 19-09-2025 10:16

C’è solo da sperare in giornata “storta” della Kostyuk, che è molto lunatica (in qualche modo mi ricorda la Giorgi, ma è più continua).

La Svitolina è in gran forma, al contrario della Paolini, che dovrebbe trovare una giornata “di grazia” per vincere.

+1: Taxi Driver, MarcoP
MarcoP 19-09-2025 09:34

Se chi fa i pronostici si basa sul ranking, allora siamo lontani anni luce da un’analisi sensata.

I favori del pronostico non sono per l’Italia.

Dipenderà molto dal primo incontro.
Paolini sfavorita con Svitolina.
Siamo favoriti nel doppio.

Poi tutto può succedere.

Direi un confronto relativamente equilibrato che potrebbe anche finire 2-0 per una delle due squadre.

+1: Krik Kroc, JannikUberAlles
akgul num.1 19-09-2025 08:55

Lucia o Coccia?

