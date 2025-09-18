Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Giovedì 18 Settembre 2025

Tre italiani contro il numero 1. Tre azzurri accedono alle semifinali del singolare maschile del primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Bel colpo di Lorenzo Sciahbasi, che la spunta 6-2, 1-6, 6-1 sulla testa di serie numero 8 Federico Iannaccone e domani sfiderà il numero 1 del torneo, il belga Gilles Arnaud Bailly. La seconda semifinale sarà un derby tricolore: da una parte il numero 6 del seeding Michele Ribecai (che ha sorpreso 6-2, 3-6, 6-4 il numero 2, lo spagnolo Pol Martin Tiffon), dall’altra il numero 7 Gianmarco Ferrari (3-6, 6-3, 7-6 al numero 4 Alexander Weis).

Sono invece quattro le italiane che accedono ai quarti di finale femminili.

La qualificata Gaia Maduzzi ha battuto 6-4, 6-3 Federica Bilardo e ora se la vedrà con la ceca Julie Struplova, testa di serie numero 7; la numero 8 Lisa Pigato ha regolato 6-2, 6-1 la wild card Alessia Antici e sfiderà la numero 4, l’ellenica Valentini Grammatikopoulou (che ha eliminato 6-3, 6-2 Anastasia Bertacchi);Vittoria Paganetti ha eliminato con un netto 6-2, 6-1 la marocchina Yasmine Kabbaj, numero 5 del tabellone e sfiderà per un posto in semifinale Isabella Maria Serban, che in un altro derby tricolore l’ha spuntata 1-6, 6-2, 7-6(0) su Deborah Chiesa.

Sconfitta per la qualificata Marcella Dessolis (6-2, 6-1 dalla tedesca Antonia Schmidt, numero 6 del torneo).