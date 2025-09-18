Colpaccio Gorgodze al Lexus Tolentino Open: eliminata la grande favorita Sherif. Pieri fuori fra i rimpianti

Il match perfetto da parte dell’outsider, una giornata storta per la favorita. È nata così la grande sorpresa del giovedì del Lexus Tolentino Open, che ha smarrito al secondo turno la numero uno del tabellone Mayar Sherif, arrivata nelle Marche con l’obiettivo di aggiornare il proprio record di titoli nella categoria Wta 125 (ne ha vinti otto) ma ridimensionata dalla prova da urlo di Ekaterine Gorgodze, georgiana numero 248 della classifica mondiale. La 33enne di Tbilisi ha incantato gli spettatori del Centrale con un tennis mancino di altissimo livello e la sintesi della partita la offre bene il punteggio: 6-0 6-2 in 79 minuti di tennis senza storia, nei quali, fra le due, la top-100 è parsa la Gorgodze, superiore in ogni singolo aspetto del gioco. Ha vinto addirittura i primi otto game della partita, poi la Sherif ha timidamente cercato di entrare nel match, tenendo i suoi primi due turni di battuta. Ma la rivale non ha fatto una piega, continuando a colpire vincenti a ripetizione fino a prendersi di prepotenza un quarto di finale che a livello Wta le mancava da oltre un anno. Se lo giocherà venerdì contro l’olandese Arantxa Rus, sesta testa di serie, sopravvissuta a ben quattro match-point nel duello contro Tatiana Pieri, superata per 2-6 6-4 7-5. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, pareva avere il match in pugno sul 5-3 del set decisivo (vantaggio costruito rimontando da 0-3), ma è andata in tilt proprio sul più bello, mancando quattro chance per chiudere la partita nel nono game e finendo per subire rimonta e sorpasso da parte della mancina olandese, a segno dopo 2 ore e 56 minuti di bagarre.

Insieme alla Sherif, giovedì pomeriggio al Tennis Tolentino è uscita di scena anche la seconda testa di serie Darja Semenistaja, mancina lettone che ha raccolto le briciole (6-2 6-2) contro l’estrosa Oleksandra Oliynykova, ucraina classe 2001 che ai vistosi tatuaggi sparsi per il corpo abbina un tennis davvero niente male. Sin qui, a Tolentino nessuna ha dominato quanto lei, capace di conquistare un posto nei quarti di finale con appena sette giochi lasciati per strada in due incontri. Tamara Zidansek, sua prossima avversaria, è avvisata. Venerdì al Lexus Tolentino Open si parte alle 14: in programma i quarti di finale del singolare e le semifinali del doppio. Per l’ingresso è previsto un biglietto, al prezzo di 5 euro.

“Ci avviamo verso il gran finale – dice Marco Sposetti, presidente del club –, e siamo pronti a continuare ad accogliere tanti spettatori, come fatto sin dal primo giorno. Avere un evento simile sul territorio è una grande opportunità per gli appassionati, così come una splendida vetrina per le attività del Tennis Tolentino, in un periodo per noi molto importante. Dal lunedì successivo al torneo, infatti, inizieranno le prove gratuite sia per il tennis sia per il padel, per i ragazzi come per gli adulti. Ci auguriamo che la risonanza di questo evento possa portare tanti nuovi volti sui nostri campi. E non è tutto, perché fra 29 e 30 settembre avremo l’onore di ospitare al club la Coppa Davis, come parte del Trophy Tour promosso dalla Fitp per celebrare il successo dell’Italia. Una grande opportunità che cercheremo di valorizzare al massimo”.

RISULTATI

Singolare. Secondo turno: Arantxa Rus (Ned) b. Tatiana Pieri (Ita) 2-6 6-4 7-5, Oleksandra Oliynykova (Ukr) b. Darja Semenistaja (Lat) 6-2 6-2, Ekaterina Gorgodze (Geo) b. Mayar Sherif (Egy) 6-0 6-2.

Da completare: Lola Radivojevic (Srb) vs Sinja Kraus (Aut).

Doppio. Quarti finale: Moratelli/Zantedeschi (Ita/Ita) b. Noha Akugue/Oz (Ger/Tur) 6-4 5-7 10/6, Jakupovic/Radisic (Slo/Slo) b. Anshba/Silva (-/Gbr) 6-3 6-1.

Da completare: Maleckova/Skoch (Cze/Cze) vs Gorgodze/Semenistaja (Geo/Lat), Rus/Zidansek (Ned/Slo) vs Ambrosio/Brancaccio (Ita/Ita).