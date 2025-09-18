Fedez nella bufera: a Bolzano presentato un esposto per “Razzismo e odio” espresso nel verso in cui accosta Sinner a Hitler
Se il rapper Fedez voleva tornare in prima pagina grazie alla “sparata” su Sinner accostato a Hitler per l’accento tedesco, possiamo affermare che c’è riuscito in pieno. Sui social si è è immediatamente scatenato un putiferio, e ora è arrivato addirittura un esposto alla Procura della Repubblica a Bolzano. A presentare l’atto è stato Giuseppe Martucci, consigliere comunale del capoluogo altoatesino (in quota Fratelli d’Italia), per “una frase gravemente offensiva nei confronti dell’atleta altoatesino”. Il verso della sua “barra” è “L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. La mossa del consigliere comunale è arrivata dopo le dure parole dei parlamentari della Svp, Julia Unterberger e Manfred Schullian, nei confronti del rapper milanese, molto noto anche per la partecipazione a vari programmi televisivi.
Come riporta il quotidiano locale Il Dolomiti, “La denuncia si fonda sull’articolo 604-bis del Codice Penale, che sanziona la propaganda e l’istigazione all’odio razziale. Secondo Martucci infatti ‘l’espressione contiene due elementi particolarmente gravi: il riferimento al ‘puro sangue italiano’, che richiama esplicitamente la purezza della razza promossa dal nazifascismo e sancita nelle leggi razziali del 1938, e l’accostamento di Sinner – cittadino italiano e altoatesino – all’accento di Adolf Hitler, un paragone ritenuto del tutto inaccettabile’. Per questo ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l’odio venga normalizzato da figure pubbliche”.
Fedez in sua difesa, affidata ad un intervento radiofonico al programma “La Zanzara”, ha parlato di ironia mal interpretata, tuttavia la condanna a questo accostamento è stata pressoché unanime.
Mario Cecchi
TAG: Fedez, Jannik Sinner
Speravo che sinner lo querelasse , ma sapevo che non lo avrebbe fatto – non si abbassa a tanto . Ma per fortuna c ha pensato qualcun altro
Repetita juvant
Fedez, chi?
La crisi del livello della musica è lo specchio di una profonda crisi di valori della nostra società.
La musica ha sempre espresso dei valori… Spesso forti, ribelli, anche sovversivi rispetto all’epoca, magari non sempre condivisibili, ma comunque dei valori che avevano un qualcosa di positivo e che generavano un’emozione.
Qui non c’è nessun valore (e purtroppo non è l’unico caso), ma solo l’intento di farsi pubblicità e attirare click gettando fango su un personaggio molto amato e che invece cerca sempre di veicolare messaggi positivi (questo a prescindere se si sia o meno tifosi di Jannik).
Un messaggio che, oltre ad essere squallido nei suoi malcelati obiettivi, è intriso di nazionalismo e discriminazione verso un territorio bellissimo come l’Alto Adige.
Che tristezza, dove stiamo andando a finire.
Fedez ha colpito nel segno e un esposto alla Procura di un consigliere comunale che cerca solo un po’ di pubblicità, e’ fuffa.
Sul fatto che ci sia tanta ipocrisia intorno a lui è un dato di fatto…
Per quanto riguarda il resto,personalmente non l’ho mai apprezzato(anzi),però prima di questa sua ennesima trovata,in molti(anche su questo forum),magari lo ascoltavano o seguivano.
Una volta di più,le mammelle di JS continuano a sfamare questo paese!!!
E’ evidente che non si possono scrivere certe schifezze confidando nella costante copertura dell’esercizio del diritto di critica artistica.
Già ieri il tipo, ospitato alla trasmissione radiofonica “La Zanzara”, ha tentato di mettere le mani avanti per pararsi dalle innumerevoli critiche che gli sono piovute addosso da ogni dove …
Certo è che io non ho migliore considerazione neppure per chi motiva queste schifezze con grandi frottole, pensando di farle passare come credibili motivazioni 😕
Che vergogna …
Lasciamolo perdere questo …… merita lo stesso trattamento di Kyrgios: l’indifferenza più totale.
Mi spiace molto che da questo bailamme il ….rapper(?) ne guadagni in portafoglio e visibilità. Storture dei tempi attuali
Ah certo..ironia mal interpretata….non ha neanche il coraggio delle sue azioni….a parte che porcherie del genere non dovrebbero neanche essere pubblicabili perchè ledono la reputazione di terze persone….ma la domanda nasce spontanea….ma se al mondo ci sono dei cazzoni che fanno dei contenuti contro la legge non c’è nessuno che può fermare le loro nefandezze? Bisogna aspettare l’esposto alla repubblica? Non c’è un ente terzo che controlla l’uscita di una sottospecie di canzone e ne ferma la pubblicazione?
A dirla tutta, Fedez alla Zanzara ha rincarato la dose dicendo cose che pensano molti, tra l’altro, anche giornalisti quotati.. l’ho trovato penoso, ma il suo scopo l’ha raggiunto alla grande direi
beh a parte Markus credo siamo tutti d’accordo
Bannarlo magari a vita da tutto?
Stupisce come certi personaggi senza arte né parte riescano ad avere successo.
Stupisce come certi personaggi senza arte né parte riescano ad avere successo.