Zeppieri vola al secondo turno ad Hangzhou: battuto Sun, ora sfida con Learner Tien

Buona partenza per Giulio Zeppieri all’ATP 250 di Hangzhou. L’azzurro ha superato con autorità il cinese Fajing Sun, sconfitto con il punteggio di 6-3 6-2, approdando così al secondo turno del torneo.

La partita è stata sempre sotto controllo per il mancino di Latina: nel primo set è stato decisivo il break piazzato nel quarto gioco, che gli ha permesso di prendere il comando delle operazioni e chiudere 6-3 senza concedere chance al suo avversario. Nella seconda frazione Zeppieri ha alzato ulteriormente il ritmo, strappando due volte il servizio a Sun e chiudendo agevolmente per 6-2.

Al secondo turno Zeppieri se la vedrà con il giovane statunitense Learner Tien, classe 2005, 19 anni compiuti lo scorso 2 dicembre e numero 54 del ranking mondiale. Un test di rilievo per l’azzurro, chiamato a confermare il buon avvio contro un talento emergente che sta scalando rapidamente la classifica ATP.

Per Zeppieri, che era entrato in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, Hangzhou rappresenta un’occasione preziosa per raccogliere punti e fiducia in vista del finale di stagione.

ATP Hangzhou Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 6 Fajing Sun Fajing Sun 3 2 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 F. Sun 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 4-2 F. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 ace ace 2-1 → 3-1 F. Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Sun 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 F. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 F. Sun 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 F. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Zeppieri vs Sun

Statistica Zeppieri 🇮🇹 Sun 🇨🇳 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 300 218 Ace 10 1 Doppi falli 5 2 Prima di servizio 34/59 (58%) 34/57 (60%) Punti vinti sulla prima 27/34 (79%) 21/34 (62%) Punti vinti sulla seconda 15/25 (60%) 8/23 (35%) Palle break salvate 5/5 (100%) 3/6 (50%) Giochi di servizio giocati 9 8 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 223km/h (138 mph) 204km/h (126 mph) Velocità media prima 205km/h (127 mph) 187km/h (116 mph) Velocità media seconda 164km/h (101 mph) 147km/h (91 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 191 61 Punti vinti su prima di servizio 13/34 (38%) 7/34 (21%) Punti vinti su seconda di servizio 15/23 (65%) 10/25 (40%) Palle break convertite 3/6 (50%) 0/5 (0%) Giochi di risposta giocati 8 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 42/59 (71%) 29/57 (51%) Punti vinti in risposta 28/57 (49%) 17/59 (29%) Totale punti vinti 70/116 (60%) 46/116 (40%)



