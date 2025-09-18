ATP Chengdu: Sonego parte male, poi domina e supera Cerundolo al primo turno

Dopo un inizio complicato, Lorenzo Sonego cambia marcia e supera in rimonta Juan Manuel Cerundolo nel primo turno dell’ATP 250 di Chengdu. Il tennista torinese si impone con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1, dimostrando solidità mentale e grande capacità di reazione.

Una prestazione in crescendo quella dell’azzurro, che ha saputo cambiare l’inerzia del match grazie a un servizio efficace (67% di prime in campo e 79% dei punti vinti con la prima) e una maggiore aggressività nei momenti chiave.

Al secondo turno affronterà l’americano Marcos Giron classe 1993 e n.50 ATP.

Primo set: distratto e impreciso, Sonego cede 4-6

Il match si apre con un Sonego contratto e impreciso, soprattutto nei momenti di pressione. L’azzurro si salva in avvio annullando due palle break, ma nel settimo gioco subisce il break decisivo da parte dell’argentino, che lo costringe a rincorrere.

Nonostante una buona percentuale di prime in campo (64%), è il rendimento con la seconda palla a condannare Sonego: solo il 33% dei punti vinti su questo fondamentale. Cerundolo, solido e attento, chiude il set per 6-4, senza mai concedere reali chance di rientro al torinese.

Secondo set: Sonego cambia marcia e pareggia i conti

Dall’inizio del secondo parziale, si vede un altro Sonego. Più convinto, più preciso, e soprattutto più incisivo in risposta. Dopo un avvio equilibrato, è l’italiano a trovare il primo break nel quarto gioco, portandosi sul 3-1 e consolidando il vantaggio con autorità.

Il servizio di Cerundolo inizia a vacillare (scende al 52% di prime), mentre quello di Sonego resta solido (70% di prime). Il torinese manca anche due set point sul 5-2, prima di chiudere il parziale sul 6-3, riaprendo di fatto il match.

Terzo set: dominio totale e 6-1 finale

Nel set decisivo, Sonego è travolgente. Parte con sicurezza, tiene il primo turno di servizio a zero e poi piazza il primo break sul 2-1. Da lì in poi non si ferma più: trova un secondo break sul 4-1 e, nonostante due palle break concesse nel game successivo, riesce ad annullarle con freddezza, mettendo a segno quattro punti consecutivi da 15-40.

Il 6-1 finale è il risultato di una prestazione perfetta nel set decisivo: servizio impeccabile, ritmo alto e solidità mentale. Un finale in crescendo per Lorenzo, che si qualifica con pieno merito al secondo turno del torneo cinese.

ATP Chengdu Lorenzo Sonego [8] Lorenzo Sonego [8] 4 6 6 Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 6 3 1 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 3-2 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Sonego vs Cerundolo

Statistica Sonego 🇮🇹 Cerundolo 🇦🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 283 244 Ace 6 2 Doppi falli 3 3 Prima di servizio 58/86 (67%) 43/79 (54%) Punti vinti sulla prima 46/58 (79%) 29/43 (67%) Punti vinti sulla seconda 12/28 (43%) 19/36 (53%) Palle break salvate 8/9 (89%) 4/8 (50%) Giochi di servizio giocati 13 13 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 217km/h (134 mph) 199km/h (123 mph) Velocità media prima 193km/h (119 mph) 181km/h (112 mph) Velocità media seconda 170km/h (105 mph) 136km/h (84 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 161 97 Punti vinti su prima di servizio 14/43 (33%) 12/58 (21%) Punti vinti su seconda di servizio 17/36 (47%) 16/28 (57%) Palle break convertite 4/8 (50%) 1/9 (11%) Giochi di risposta giocati 13 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 58/86 (67%) 48/79 (61%) Punti vinti in risposta 31/79 (39%) 28/86 (33%) Totale punti vinti 89/165 (54%) 76/165 (46%)



