ATP Chengdu: Sonego parte male, poi domina e supera Cerundolo al primo turno
Dopo un inizio complicato, Lorenzo Sonego cambia marcia e supera in rimonta Juan Manuel Cerundolo nel primo turno dell’ATP 250 di Chengdu. Il tennista torinese si impone con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1, dimostrando solidità mentale e grande capacità di reazione.
Una prestazione in crescendo quella dell’azzurro, che ha saputo cambiare l’inerzia del match grazie a un servizio efficace (67% di prime in campo e 79% dei punti vinti con la prima) e una maggiore aggressività nei momenti chiave.
Al secondo turno affronterà l’americano Marcos Giron classe 1993 e n.50 ATP.
Primo set: distratto e impreciso, Sonego cede 4-6
Il match si apre con un Sonego contratto e impreciso, soprattutto nei momenti di pressione. L’azzurro si salva in avvio annullando due palle break, ma nel settimo gioco subisce il break decisivo da parte dell’argentino, che lo costringe a rincorrere.
Nonostante una buona percentuale di prime in campo (64%), è il rendimento con la seconda palla a condannare Sonego: solo il 33% dei punti vinti su questo fondamentale. Cerundolo, solido e attento, chiude il set per 6-4, senza mai concedere reali chance di rientro al torinese.
Secondo set: Sonego cambia marcia e pareggia i conti
Dall’inizio del secondo parziale, si vede un altro Sonego. Più convinto, più preciso, e soprattutto più incisivo in risposta. Dopo un avvio equilibrato, è l’italiano a trovare il primo break nel quarto gioco, portandosi sul 3-1 e consolidando il vantaggio con autorità.
Il servizio di Cerundolo inizia a vacillare (scende al 52% di prime), mentre quello di Sonego resta solido (70% di prime). Il torinese manca anche due set point sul 5-2, prima di chiudere il parziale sul 6-3, riaprendo di fatto il match.
Terzo set: dominio totale e 6-1 finale
Nel set decisivo, Sonego è travolgente. Parte con sicurezza, tiene il primo turno di servizio a zero e poi piazza il primo break sul 2-1. Da lì in poi non si ferma più: trova un secondo break sul 4-1 e, nonostante due palle break concesse nel game successivo, riesce ad annullarle con freddezza, mettendo a segno quattro punti consecutivi da 15-40.
Il 6-1 finale è il risultato di una prestazione perfetta nel set decisivo: servizio impeccabile, ritmo alto e solidità mentale. Un finale in crescendo per Lorenzo, che si qualifica con pieno merito al secondo turno del torneo cinese.
|Statistica
|Sonego 🇮🇹
|Cerundolo 🇦🇷
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|283
|244
|Ace
|6
|2
|Doppi falli
|3
|3
|Prima di servizio
|58/86 (67%)
|43/79 (54%)
|Punti vinti sulla prima
|46/58 (79%)
|29/43 (67%)
|Punti vinti sulla seconda
|12/28 (43%)
|19/36 (53%)
|Palle break salvate
|8/9 (89%)
|4/8 (50%)
|Giochi di servizio giocati
|13
|13
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|217km/h (134 mph)
|199km/h (123 mph)
|Velocità media prima
|193km/h (119 mph)
|181km/h (112 mph)
|Velocità media seconda
|170km/h (105 mph)
|136km/h (84 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|161
|97
|Punti vinti su prima di servizio
|14/43 (33%)
|12/58 (21%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|17/36 (47%)
|16/28 (57%)
|Palle break convertite
|4/8 (50%)
|1/9 (11%)
|Giochi di risposta giocati
|13
|13
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|0
|0
|Errori non forzati
|0
|0
|Punti vinti al servizio
|58/86 (67%)
|48/79 (61%)
|Punti vinti in risposta
|31/79 (39%)
|28/86 (33%)
|Totale punti vinti
|89/165 (54%)
|76/165 (46%)
TAG: ATP 250 Chengdu, ATP 250 Chengdu 2025, Lorenzo Sonego
Bravo infine SonnyGo ! 🙂
Okkio ora a Giron (1-0),
battuto due anni fa a Metz,
ma al TB del terzo… 😉