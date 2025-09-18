ATP Chengdu: Sonego parte male, poi domina e supera Cerundolo al primo turno

Sonego avanza ATP, Copertina

18/09/2025 09:30 1 commento
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

Dopo un inizio complicato, Lorenzo Sonego cambia marcia e supera in rimonta Juan Manuel Cerundolo nel primo turno dell’ATP 250 di Chengdu. Il tennista torinese si impone con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1, dimostrando solidità mentale e grande capacità di reazione.
Una prestazione in crescendo quella dell’azzurro, che ha saputo cambiare l’inerzia del match grazie a un servizio efficace (67% di prime in campo e 79% dei punti vinti con la prima) e una maggiore aggressività nei momenti chiave.
Al secondo turno affronterà l’americano Marcos Giron classe 1993 e n.50 ATP.

Primo set: distratto e impreciso, Sonego cede 4-6
Il match si apre con un Sonego contratto e impreciso, soprattutto nei momenti di pressione. L’azzurro si salva in avvio annullando due palle break, ma nel settimo gioco subisce il break decisivo da parte dell’argentino, che lo costringe a rincorrere.
Nonostante una buona percentuale di prime in campo (64%), è il rendimento con la seconda palla a condannare Sonego: solo il 33% dei punti vinti su questo fondamentale. Cerundolo, solido e attento, chiude il set per 6-4, senza mai concedere reali chance di rientro al torinese.

Secondo set: Sonego cambia marcia e pareggia i conti
Dall’inizio del secondo parziale, si vede un altro Sonego. Più convinto, più preciso, e soprattutto più incisivo in risposta. Dopo un avvio equilibrato, è l’italiano a trovare il primo break nel quarto gioco, portandosi sul 3-1 e consolidando il vantaggio con autorità.
Il servizio di Cerundolo inizia a vacillare (scende al 52% di prime), mentre quello di Sonego resta solido (70% di prime). Il torinese manca anche due set point sul 5-2, prima di chiudere il parziale sul 6-3, riaprendo di fatto il match.

Terzo set: dominio totale e 6-1 finale
Nel set decisivo, Sonego è travolgente. Parte con sicurezza, tiene il primo turno di servizio a zero e poi piazza il primo break sul 2-1. Da lì in poi non si ferma più: trova un secondo break sul 4-1 e, nonostante due palle break concesse nel game successivo, riesce ad annullarle con freddezza, mettendo a segno quattro punti consecutivi da 15-40.
Il 6-1 finale è il risultato di una prestazione perfetta nel set decisivo: servizio impeccabile, ritmo alto e solidità mentale. Un finale in crescendo per Lorenzo, che si qualifica con pieno merito al secondo turno del torneo cinese.

ATP Chengdu
Lorenzo Sonego [8]
4
6
6
Juan Manuel Cerundolo
6
3
1
Vincitore: Sonego
Statistiche Tennis: Sonego vs Cerundolo


Statistica Sonego 🇮🇹 Cerundolo 🇦🇷
STATISTICHE DI SERVIZIO
Rating del servizio 283 244
Ace 6 2
Doppi falli 3 3
Prima di servizio 58/86 (67%) 43/79 (54%)
Punti vinti sulla prima 46/58 (79%) 29/43 (67%)
Punti vinti sulla seconda 12/28 (43%) 19/36 (53%)
Palle break salvate 8/9 (89%) 4/8 (50%)
Giochi di servizio giocati 13 13
VELOCITÀ DI SERVIZIO
Velocità massima 217km/h (134 mph) 199km/h (123 mph)
Velocità media prima 193km/h (119 mph) 181km/h (112 mph)
Velocità media seconda 170km/h (105 mph) 136km/h (84 mph)
STATISTICHE DI RISPOSTA
Rating della risposta 161 97
Punti vinti su prima di servizio 14/43 (33%) 12/58 (21%)
Punti vinti su seconda di servizio 17/36 (47%) 16/28 (57%)
Palle break convertite 4/8 (50%) 1/9 (11%)
Giochi di risposta giocati 13 13
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%)
Vincenti 0 0
Errori non forzati 0 0
Punti vinti al servizio 58/86 (67%) 48/79 (61%)
Punti vinti in risposta 31/79 (39%) 28/86 (33%)
Totale punti vinti 89/165 (54%) 76/165 (46%)


pablito 18-09-2025 10:55

Bravo infine SonnyGo ! 🙂

Okkio ora a Giron (1-0),
battuto due anni fa a Metz,
ma al TB del terzo… 😉

