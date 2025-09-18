Alcaraz sbarca ad Alcatraz: il n.1 del mondo visita l’isola prima della Laver Cup

Tutto pronto a San Francisco, dove dal 19 al 21 settembre andrà in scena la nuova edizione della Laver Cup, la sfida a squadre che mette di fronte Team Europe e Team World in un format unico e spettacolare.

Mentre l’azione vera e propria prenderà il via venerdì, giocatori e capitani hanno già cominciato a scaldare i motori… e a esplorare la città! Prima del debutto sul campo, le stelle del tennis stanno infatti approfittando dei giorni di vigilia per conoscersi meglio e vivere alcuni dei luoghi simbolo della Bay Area.

Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, leader del Team Europe, ha visitato l’Isola di Alcatraz, uno dei luoghi turistici più iconici della città californiana. Un’esperienza affascinante per il giovane spagnolo, pronto a guidare la sua squadra in questa sfida a stelle e strisce.

Nel frattempo, Andre Agassi, capitano del Team World, si è dedicato alla preparazione del giovane talento brasiliano Joao Fonseca, tra i nomi più interessanti della generazione NextGenATP. L’ex numero uno del mondo è apparso motivato e coinvolto, pronto a trasmettere tutta la sua esperienza alla squadra.