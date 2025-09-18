Laver Cup 2025 Copertina, Generica

Alcaraz sbarca ad Alcatraz: il n.1 del mondo visita l’isola prima della Laver Cup

18/09/2025 09:08 6 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Tutto pronto a San Francisco, dove dal 19 al 21 settembre andrà in scena la nuova edizione della Laver Cup, la sfida a squadre che mette di fronte Team Europe e Team World in un format unico e spettacolare.
Mentre l’azione vera e propria prenderà il via venerdì, giocatori e capitani hanno già cominciato a scaldare i motori… e a esplorare la città! Prima del debutto sul campo, le stelle del tennis stanno infatti approfittando dei giorni di vigilia per conoscersi meglio e vivere alcuni dei luoghi simbolo della Bay Area.

Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, leader del Team Europe, ha visitato l’Isola di Alcatraz, uno dei luoghi turistici più iconici della città californiana. Un’esperienza affascinante per il giovane spagnolo, pronto a guidare la sua squadra in questa sfida a stelle e strisce.

Nel frattempo, Andre Agassi, capitano del Team World, si è dedicato alla preparazione del giovane talento brasiliano Joao Fonseca, tra i nomi più interessanti della generazione NextGenATP. L’ex numero uno del mondo è apparso motivato e coinvolto, pronto a trasmettere tutta la sua esperienza alla squadra.

TAG:

6 commenti

Markux (Guest) 18-09-2025 12:07

Alcaraz ad Alcatraz mi ricorda Alberto Tomba al Cimitero.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr House (Guest) 18-09-2025 11:28

Alcaraz interprete della nuova serie Tv
In fuga da Alcatraz

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
L’italiano Vero (Guest) 18-09-2025 11:10

Ricordo un utente che si chiamava “Da Alcatraz si scappa, da Alcaraz no”.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giovanni Battista (Guest) 18-09-2025 11:02

Quando scrivi Alcaraz, il correttore ti mette Alcatraz, spessissimo mi è successo.

Bella coincidenza!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 18-09-2025 10:26

Gioca a pallina prigioniera?

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
SlamdogMillionaire (Guest) 18-09-2025 09:31

ci sono stato una decina di anni fa. bella escursione. un vento pazzesco che bisognava camminare piegati.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver