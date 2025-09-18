Tsitsipas al posto di Draper: completato il campo del King Slams 2025
Stefanos Tsitsipas prenderà parte al King Slams 2025, torneo di esibizione di alto profilo che riunisce sei tra i migliori giocatori del circuito. Il greco, attualmente numero 27 del ranking ATP, è stato chiamato a sostituire Jack Draper, costretto a rinunciare all’evento dopo aver annunciato una pausa dall’attività agonistica a causa di un infortunio.
Con l’ingresso di Tsitsipas, il campo partecipanti del King Slams è ora al completo: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e, appunto, Stefanos Tsitsipas.
Nonostante il nome della manifestazione – King Slams – faccia riferimento ai trionfi nei tornei del Grande Slam, solo tre dei sei giocatori convocati hanno effettivamente alzato almeno un Major in carriera: Alcaraz, Djokovic e Sinner. Gli altri tre, pur essendo protagonisti affermati del circuito ATP, sono ancora a caccia del loro primo titolo Slam.
commenti
@redazione : Il nome della manifestazione è “Six King Slam” cioè “Lo Slam dei Sei Re” , Non “I sei re degli slam” . L’errato nome che qui si attribuisce al torneo “Six Slams” genera confusione che si evince anche nei commenti . Quindi, una volta per tutte : La selezione dei giocatori non ha nulla a che vedere con il fatto che abbiano o no vinto qualche Slam.
—poi certo…Tsisipas….non è certo la migliore scelta, al momento 🙄
No vabbè, ma almeno scegliere un top 10 no?
Potevano prendere Shelton, il più alto di ranking fra quelli non selezionati e con un master 1000 vinto da poco
Credo che avrebbe avuto più senso prendere Medvedev che almeno ha vinto 1 Slam…
Tsitsipas che c’entra qui? Ha giocato finali Slam ma ora è quasi fuori dalla Top30. Almeno gli altri due non vincitori Slam sono in Top5…