Tsitsipas al posto di Draper: completato il campo del King Slams 2025

Stefanos Tsitsipas prenderà parte al King Slams 2025, torneo di esibizione di alto profilo che riunisce sei tra i migliori giocatori del circuito. Il greco, attualmente numero 27 del ranking ATP, è stato chiamato a sostituire Jack Draper, costretto a rinunciare all’evento dopo aver annunciato una pausa dall’attività agonistica a causa di un infortunio.

Con l’ingresso di Tsitsipas, il campo partecipanti del King Slams è ora al completo: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e, appunto, Stefanos Tsitsipas.

Nonostante il nome della manifestazione – King Slams – faccia riferimento ai trionfi nei tornei del Grande Slam, solo tre dei sei giocatori convocati hanno effettivamente alzato almeno un Major in carriera: Alcaraz, Djokovic e Sinner. Gli altri tre, pur essendo protagonisti affermati del circuito ATP, sono ancora a caccia del loro primo titolo Slam.