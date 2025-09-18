Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

18/09/2025 08:55 1 commento
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15

CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – 2° turno, cemento

CENTRAL TAG HEUER – ore 10:30
Hugo Grenier FRA vs Edas Butvilas LTU
ATP Saint-Tropez
Hugo Grenier
15
4
6
Edas Butvilas
30
6
5
Mostra dettagli

Titouan Droguet FRA vs Mae Malige FRA

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Marek Gengel CZE

Il match deve ancora iniziare

Hendrik Jebens GER / Albano Olivetti FRA vs Gregoire Barrere FRA / Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand FRA vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare



COURT SAINT-TROPEZ – ore 10:30
Robin Bertrand FRA / Adil Kalyanpur IND vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA

ATP Saint-Tropez
Robin Bertrand / Adil Kalyanpur
2
4
Trey Hilderbrand / Mac Kiger
6
6
Vincitore: Hilderbrand / Kiger
Mostra dettagli

Mark Lajal EST vs Alex Molcan SVK

ATP Saint-Tropez
Mark Lajal [7]
0
0
Alex Molcan
0
1
Mostra dettagli

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Moez Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare

Hugo Grenier FRA / Luca Sanchez FRA vs Patrik Niklas-Salminen FIN / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare



COURT CMA CGM – ore 14:00
Robin Catry FRA / Etienne Donnet FRA vs Ugo Blanchet FRA / Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – 2° Turno, terra battuta

Court 1 – ore 10:00
Sebastian Gima ROU vs Mathys Erhard FRA
ATP Targu Mures
Sebastian Gima
3
4
Mathys Erhard [4]
6
6
Vincitore: Erhard
Mostra dettagli

Filip Cristian Jianu ROU vs Franco Agamenone ITA

ATP Targu Mures
Filip Cristian Jianu [5]
40
2
Franco Agamenone
40
3
Mostra dettagli

Gabi Adrian Boitan ROU vs Nicolas Alvarez Varona ESP

Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR vs Amaury Raynel FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini ITA / Tommaso Compagnucci ITA vs James Mackinlay GBR / Harry Rock GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Dimitar Kuzmanov BUL vs Andrea Picchione ITA

ATP Targu Mures
Dimitar Kuzmanov [3]
0
6
6
Andrea Picchione
0*
7
6
Mostra dettagli

Jack Loge BEL vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Cristian Dumitru ROU / Stefan Palosi ROU vs Gianluca Cadenasso ITA / Filippo Romano ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Jan Jermar CZE / David Poljak CZE vs Corentin Denolly FRA / Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
Max Alcala Gurri ESP vs Corentin Denolly FRA

ATP Targu Mures
Max Alcala Gurri
40
3
6
2
Corentin Denolly
A
6
3
2
Mostra dettagli

Miguel Damas ESP vs Mika Brunold SUI

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – 2° Turno, terra battuta

In attesa….





CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – 2° turno, cemento (indoor)

Court 1 – ore 16:00
Darwin Blanch USA vs Samir Banerjee USA
Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Alex Rybakov USA

Il match deve ancora iniziare

Aidan Kim USA / Bryce Nakashima USA vs Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Jody Maginley ANT / Alfredo Perez USA vs George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Tyler Zink USA vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL / Abdullah Shelbayh JOR vs Sai Karteek Reddy Ganta IND / Ryuki Matsuda JPN

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA / Carlo Alberto Caniato ITA vs Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – 2° turno, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Mariano Kestelboim ARG vs Lautaro Midon ARG
Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Juan Manuel La Serna ARG

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Facundo Bagnis ARG

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Federico Agustin Gomez ARG (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 16:00
Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA / Bruno Oliveira BRA vs Daniel Dutra da Silva BRA / Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Murkel Dellien BOL / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Matias Soto CHI vs Guillermo Duran ARG / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

alessia (Guest) 18-09-2025 09:51

Oggi Piraino atteso alla conferma contro un avversario alla sua portata

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!