Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – 2° turno, cemento
CENTRAL TAG HEUER – ore 10:30
Hugo Grenier
vs Edas Butvilas
ATP Saint-Tropez
Hugo Grenier
15
4
6
Edas Butvilas•
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Grenier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
H. Grenier
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
E. Butvilas
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
H. Grenier
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Butvilas
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-2 → 2-2
H. Grenier
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Butvilas
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-5 → 4-6
E. Butvilas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
H. Grenier
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-40
ace
3-3 → 3-4
H. Grenier
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Butvilas
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
H. Grenier
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Titouan Droguet vs Mae Malige
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Marek Gengel
Il match deve ancora iniziare
Hendrik Jebens / Albano Olivetti vs Gregoire Barrere / Titouan Droguet
Il match deve ancora iniziare
Robin Bertrand vs Stan Wawrinka (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
COURT SAINT-TROPEZ – ore 10:30
Robin Bertrand / Adil Kalyanpur vs Trey Hilderbrand / Mac Kiger
ATP Saint-Tropez
Robin Bertrand / Adil Kalyanpur
2
4
Trey Hilderbrand / Mac Kiger
6
6
Vincitore: Hilderbrand / Kiger
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Hilderbrand / Kiger
4-5 → 4-6
R. Bertrand / Kalyanpur
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
3-5 → 4-5
T. Hilderbrand / Kiger
3-4 → 3-5
R. Bertrand / Kalyanpur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
T. Hilderbrand / Kiger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
df
1-4 → 2-4
R. Bertrand / Kalyanpur
0-4 → 1-4
T. Hilderbrand / Kiger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
0-3 → 0-4
R. Bertrand / Kalyanpur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
T. Hilderbrand / Kiger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 0-2
R. Bertrand / Kalyanpur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Hilderbrand / Kiger
2-5 → 2-6
R. Bertrand / Kalyanpur
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-5 → 2-5
T. Hilderbrand / Kiger
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-4 → 1-5
R. Bertrand / Kalyanpur
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
T. Hilderbrand / Kiger
1-2 → 1-3
R. Bertrand / Kalyanpur
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
T. Hilderbrand / Kiger
1-0 → 1-1
R. Bertrand / Kalyanpur
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Mark Lajal vs Alex Molcan
ATP Saint-Tropez
Mark Lajal [7]
0
0
Alex Molcan•
0
1
Rodrigo Pacheco Mendez vs Moez Echargui
Il match deve ancora iniziare
Hugo Grenier / Luca Sanchez vs Patrik Niklas-Salminen / Matej Vocel
Il match deve ancora iniziare
COURT CMA CGM – ore 14:00
Robin Catry / Etienne Donnet vs Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – 2° Turno, terra battuta
Court 1 – ore 10:00
Sebastian Gima
vs Mathys Erhard
ATP Targu Mures
Sebastian Gima
3
4
Mathys Erhard [4]
6
6
Vincitore: Erhard
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Erhard
0-15
15-15
30-15
40-30
df
3-4 → 3-5
S. Gima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Erhard
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
S. Gima
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Erhard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
S. Gima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-4 → 3-5
M. Erhard
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 3-4
M. Erhard
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Erhard
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
M. Erhard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Filip Cristian Jianu vs Franco Agamenone
ATP Targu Mures
Filip Cristian Jianu [5]
40
2
Franco Agamenone•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Agamenone
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
F. Agamenone
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Cristian Jianu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Cristian Jianu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Gabi Adrian Boitan vs Nicolas Alvarez Varona
Il match deve ancora iniziare
Jay Clarke vs Amaury Raynel (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Simone Agostini / Tommaso Compagnucci vs James Mackinlay / Harry Rock
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Dimitar Kuzmanov vs Andrea Picchione
ATP Targu Mures
Dimitar Kuzmanov [3]
0
6
6
Andrea Picchione
0*
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
A. Picchione
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-4 → 5-4
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Picchione
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Picchione
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
A. Picchione
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Picchione
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jack Loge vs Daniel Rincon
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Cristian Dumitru / Stefan Palosi vs Gianluca Cadenasso / Filippo Romano (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Jan Jermar / David Poljak vs Corentin Denolly / Mathys Erhard
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:00
Max Alcala Gurri vs Corentin Denolly
ATP Targu Mures
Max Alcala Gurri
40
3
6
2
Corentin Denolly•
A
6
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Denolly
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
C. Denolly
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
df
40-A
0-2 → 1-2
M. Alcala Gurri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
C. Denolly
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Alcala Gurri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
C. Denolly
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
M. Alcala Gurri
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
M. Alcala Gurri
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Denolly
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
C. Denolly
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
C. Denolly
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
M. Alcala Gurri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
M. Alcala Gurri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
0-1 → 0-2
C. Denolly
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Miguel Damas vs Mika Brunold
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – 2° Turno, terra battuta
In attesa….
CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – 2° turno, cemento (indoor)
Court 1 – ore 16:00
Darwin Blanch
vs Samir Banerjee
Il match deve ancora iniziare
Rafael Jodar vs Alex Rybakov
Il match deve ancora iniziare
Aidan Kim / Bryce Nakashima vs Benjamin Kittay / Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
Jody Maginley / Alfredo Perez vs George Goldhoff / Theodore Winegar
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Tyler Zink vs Abdullah Shelbayh
Il match deve ancora iniziare
Daniel Masur vs Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Mejia / Abdullah Shelbayh vs Sai Karteek Reddy Ganta / Ryuki Matsuda
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato vs Patrick Harper / Johannus Monday
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – 2° turno, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
Mariano Kestelboim
vs Lautaro Midon
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena vs Juan Manuel La Serna
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Facundo Bagnis
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova vs Federico Agustin Gomez (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 16:00
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Valentin Basel / Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Francesco Maestrelli / Bruno Oliveira vs Daniel Dutra da Silva / Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva vs Murkel Dellien / Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Matias Soto vs Guillermo Duran / Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
