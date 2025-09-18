Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

18/09/2025 08:47 Nessun commento
Tatiana Pieri nella foto
Tatiana Pieri nella foto

WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 12:00
Tatiana Pieri ITA vs (6) Arantxa Rus NED
WTA Tolentino 125
Tatiana Pieri
40
2
Arantxa Rus [6]
0
0
Mostra dettagli

(1) Mayar Sherif EGY vs Ekaterine Gorgodze GEO Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs (3) Amina Anshba RUS / (3) Eden Silva GBR

Il match deve ancora iniziare

Arantxa Rus NED / Tamara Zidansek SLO vs Silvia Ambrosio ITA / Nuria Brancaccio ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Lola Radivojevic SRB vs (5) Sinja Kraus AUT Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 14:00
Oleksandra Oliynykova UKR vs (2) Darja Semenistaja LAT
Il match deve ancora iniziare

(4) Angelica Moratelli ITA / (4) Aurora Zantedeschi ITA vs Noma Noha Akugue GER / Ipek Oz TUR

Il match deve ancora iniziare

(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Ekaterine Gorgodze GEO / Darja Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare





WTA 500 Seoul 🇰🇷 – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 07:00
Lois Boisson FRA vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS
WTA Seoul
Lois Boisson
6
2
2
Ekaterina Alexandrova [2]
4
6
6
Vincitore: Alexandrova
Mostra dettagli

(1) Iga Swiatek POL vs Sorana Cirstea ROU

WTA Seoul
Iga Swiatek [1]
0
6
6
0
Sorana Cirstea
0
3
2
0
Vincitore: Swiatek
Mostra dettagli

Katerina Siniakova CZE vs (4) Daria Kasatkina AUS Non prima 10:30

WTA Seoul
Katerina Siniakova
40
5
Daria Kasatkina [4]
30
5
Mostra dettagli

Barbora Krejcikova CZE vs (8) Emma Raducanu GBR Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 07:00
(5) Diana Shnaider RUS vs Suzan Lamens NED

WTA Seoul
Diana Shnaider [5]
0
4
4
0
Suzan Lamens
0
6
6
0
Vincitore: Lamens
Mostra dettagli

(6) Beatriz Haddad Maia BRA vs Ella Seidel GER

WTA Seoul
Beatriz Haddad Maia [6]
30
7
6
5
Ella Seidel
40
6
7
5
Mostra dettagli

Dayeon Back KOR / Eunhye Lee KOR vs Ulrikke Eikeri NOR / Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

Giuliana Olmos MEX / Aldila Sutjiadi INA vs (2) Beatriz Haddad Maia BRA / (2) Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 07:00
Irina Khromacheva RUS / Ashlyn Krueger USA vs (3) Tereza Mihalikova SVK / (3) Olivia Nicholls GBR

WTA Seoul
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
0
5
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [3]
0
7
7
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Mostra dettagli

Maya Joint AUS / Caty McNally USA vs Katarzyna Piter POL / Sabrina Santamaria USA

WTA Seoul
Maya Joint / Caty McNally
6
5
10
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
2
7
8
Vincitore: Joint / McNally
Mostra dettagli

Hao-Ching Chan TPE / Clara Tauson DEN vs Lois Boisson FRA / Suzan Lamens NED

WTA Seoul
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0
6
5
Lois Boisson / Suzan Lamens
0
2
2
Mostra dettagli





WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – 2° Turno, cemento

Caldas da Rainha – ore 11:00
Renata Jamrichova SVK vs Harriet Dart GBR
WTA Caldas Da Rainha 125
Renata Jamrichova
0
6
3
Harriet Dart
0
3
1
Mostra dettagli

(1) Petra Marcinko CRO vs Harmony Tan FRA

Il match deve ancora iniziare

Ayla Aksu TUR vs (5) Kaitlin Quevedo ESP Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Alina Korneeva RUS / Petra Marcinko CRO vs (2) Madeleine Brooks GBR / (2) Anastasia Tikhonova RUS

Il match deve ancora iniziare



Full Protein – ore 12:00
Polina Iatcenko RUS / Carol Young Suh Lee USA vs (4) Julie Belgraver FRA / (4) Kayla Cross CAN

WTA Caldas Da Rainha 125
Polina Iatcenko / Carol Young Suh Lee
0
1
Julie Belgraver / Kayla Cross [4]
0
0
Mostra dettagli

(1) Isabelle Haverlag NED / (1) Eva Vedder NED vs Catherine Harrison USA / Ashley Lahey USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Harriet Dart GBR / (3) Maia Lumsden GBR vs Lina Glushko ISR / Urszula Radwanska POL

Il match deve ancora iniziare

TAG: