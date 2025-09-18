WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 12:00
Tatiana Pieri
vs (6) Arantxa Rus
WTA Tolentino 125
Tatiana Pieri
40
2
Arantxa Rus [6]•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
(1) Mayar Sherif vs Ekaterine Gorgodze Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Dalila Jakupovic / Nika Radisic vs (3) Amina Anshba / (3) Eden Silva
Il match deve ancora iniziare
Arantxa Rus / Tamara Zidansek vs Silvia Ambrosio / Nuria Brancaccio Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Lola Radivojevic vs (5) Sinja Kraus Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 14:00
Oleksandra Oliynykova
vs (2) Darja Semenistaja
Il match deve ancora iniziare
(4) Angelica Moratelli / (4) Aurora Zantedeschi vs Noma Noha Akugue / Ipek Oz
Il match deve ancora iniziare
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Seoul 🇰🇷 – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 07:00
Lois Boisson
vs (2) Ekaterina Alexandrova
WTA Seoul
Lois Boisson
6
2
2
Ekaterina Alexandrova [2]
4
6
6
Vincitore: Alexandrova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lois Boisson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
2-4 → 2-5
Ekaterina Alexandrova
1-3 → 2-3
Ekaterina Alexandrova
0-2 → 0-3
Lois Boisson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Alexandrova
2-4 → 2-5
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Lois Boisson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova
5-3 → 5-4
Lois Boisson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Lois Boisson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Lois Boisson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Ekaterina Alexandrova
2-0 → 2-1
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(1) Iga Swiatek vs Sorana Cirstea
WTA Seoul
Iga Swiatek [1]
0
6
6
0
Sorana Cirstea
0
3
2
0
Vincitore: Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Sorana Cirstea
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sorana Cirstea
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Sorana Cirstea
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Sorana Cirstea
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Iga Swiatek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 3-1
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Katerina Siniakova vs (4) Daria Kasatkina Non prima 10:30
WTA Seoul
Katerina Siniakova•
40
5
Daria Kasatkina [4]
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
Daria Kasatkina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Daria Kasatkina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Katerina Siniakova
4-2 → 5-2
Daria Kasatkina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Barbora Krejcikova vs (8) Emma Raducanu Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 07:00
(5) Diana Shnaider vs Suzan Lamens
WTA Seoul
Diana Shnaider [5]
0
4
4
0
Suzan Lamens•
0
6
6
0
Vincitore: Lamens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
(6) Beatriz Haddad Maia vs Ella Seidel
WTA Seoul
Beatriz Haddad Maia [6]•
30
7
6
5
Ella Seidel
40
6
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
Beatriz Haddad Maia
5-3 → 5-4
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Beatriz Haddad Maia
4-2 → 5-2
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Beatriz Haddad Maia
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
0-4*
0-5*
1*-5
2*-5
2-6*
3-6*
6-6 → 6-7
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Beatriz Haddad Maia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Beatriz Haddad Maia
3-4 → 4-4
Beatriz Haddad Maia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Beatriz Haddad Maia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Beatriz Haddad Maia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
4*-1
5-1*
5-2*
6*-2
6*-3
6-4*
6-6 → 7-6
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Beatriz Haddad Maia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Beatriz Haddad Maia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Beatriz Haddad Maia
1-3 → 2-3
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Beatriz Haddad Maia
1-1 → 1-2
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Beatriz Haddad Maia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Dayeon Back / Eunhye Lee vs Ulrikke Eikeri / Qianhui Tang
Il match deve ancora iniziare
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi vs (2) Beatriz Haddad Maia / (2) Laura Siegemund
Il match deve ancora iniziare
Show Court 1 – ore 07:00
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger vs (3) Tereza Mihalikova / (3) Olivia Nicholls
WTA Seoul
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger•
0
5
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [3]
0
7
7
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Servizio
Svolgimento
Set 3
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
2-3*
2*-4
2*-5
3-5*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
5-6 → 6-6
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
4-5 → 5-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
3-4 → 4-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
2-2 → 2-3
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
1-2 → 2-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-1 → 1-2
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-6 → 5-7
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
2-3 → 3-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
2-2 → 2-3
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
1-2 → 2-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-1 → 1-2
Irina Khromacheva / Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-0 → 0-1
Maya Joint / Caty McNally vs Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
WTA Seoul
Maya Joint / Caty McNally
6
5
10
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
2
7
8
Vincitore: Joint / McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
Maya Joint / Caty McNally
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
5-3
6-3
6-4
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
8-8
9-8
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
5-6 → 5-7
Maya Joint / Caty McNally
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
4-5 → 5-5
Maya Joint / Caty McNally
4-4 → 4-5
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Maya Joint / Caty McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Maya Joint / Caty McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Maya Joint / Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Maya Joint / Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Maya Joint / Caty McNally
5-1 → 5-2
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
5-0 → 5-1
Maya Joint / Caty McNally
4-0 → 5-0
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
3-0 → 4-0
Maya Joint / Caty McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Katarzyna Piter / Sabrina Santamaria
1-0 → 2-0
Maya Joint / Caty McNally
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Hao-Ching Chan / Clara Tauson vs Lois Boisson / Suzan Lamens
WTA Seoul
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0
6
5
Lois Boisson / Suzan Lamens•
0
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lois Boisson / Suzan Lamens
Lois Boisson / Suzan Lamens
4-2 → 5-2
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Lois Boisson / Suzan Lamens
3-1 → 3-2
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
2-1 → 3-1
Lois Boisson / Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lois Boisson / Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Lois Boisson / Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Lois Boisson / Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Lois Boisson / Suzan Lamens
1-1 → 2-1
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lois Boisson / Suzan Lamens
0-0 → 0-1
WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – 2° Turno, cemento
Caldas da Rainha – ore 11:00
Renata Jamrichova
vs Harriet Dart
WTA Caldas Da Rainha 125
Renata Jamrichova
0
6
3
Harriet Dart•
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Harriet Dart
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Renata Jamrichova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Harriet Dart
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Renata Jamrichova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Renata Jamrichova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Renata Jamrichova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Renata Jamrichova
1-2 → 2-2
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Renata Jamrichova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Harriet Dart
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(1) Petra Marcinko vs Harmony Tan
Il match deve ancora iniziare
Ayla Aksu vs (5) Kaitlin Quevedo Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Alina Korneeva / Petra Marcinko vs (2) Madeleine Brooks / (2) Anastasia Tikhonova
Il match deve ancora iniziare
Full Protein – ore 12:00
Polina Iatcenko / Carol Young Suh Lee vs (4) Julie Belgraver / (4) Kayla Cross
WTA Caldas Da Rainha 125
Polina Iatcenko / Carol Young Suh Lee
0
1
Julie Belgraver / Kayla Cross [4]•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julie Belgraver / Kayla Cross
Julie Belgraver / Kayla Cross
0-0 → 1-0
(1) Isabelle Haverlag / (1) Eva Vedder vs Catherine Harrison / Ashley Lahey
Il match deve ancora iniziare
(3) Harriet Dart / (3) Maia Lumsden vs Lina Glushko / Urszula Radwanska
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit