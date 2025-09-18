Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 18 Settembre 2025

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
ATP 250 Hangzhou – hard
R32 Berrettini – Svrcina 2° inc. ore 07:30
ATP Hangzhou
Matteo Berrettini [8]
3
3
Dalibor Svrcina
6
6
Vincitore: Svrcina
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
D. Svrcina
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Berrettini
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Berrettini
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-3 → 1-3
D. Svrcina
0-15
df
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
R32 Zeppieri – Sun 2° inc. ore 07:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Cazaux – Arnaldi Inizio 07:30
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Chengdu – hard
R32 Sonego – Cerundolo Inizio 07:00
ATP Chengdu
Lorenzo Sonego [8]
4
6
6
Juan Manuel Cerundolo
6
3
1
Vincitore: Sonego
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
J. Manuel Cerundolo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Manuel Cerundolo
4-1 → 4-2
L. Sonego
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-1 → 4-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
4-5 → 4-6
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-5 → 4-5
J. Manuel Cerundolo
3-4 → 3-5
L. Sonego
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 3-4
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
3-2 → 3-3
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-2 → 3-2
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
J. Manuel Cerundolo
1-0 → 1-1
L. Sonego
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
CH 125 Bad Waltersdorf – terra
R16 Piraino – Kolar Inizio 10:00
ATP Bad Waltersdorf
Gabriele Piraino
1
6
2
Zdenek Kolar
6
1
6
Vincitore: Kolar
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Piraino
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Z. Kolar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
G. Piraino
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Z. Kolar
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Kolar
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
3-0 → 4-0
Z. Kolar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
G. Piraino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Kolar
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
1-5 → 1-6
Z. Kolar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
R16 Passaro – Pavlovic 2° inc. ore 10
ATP Bad Waltersdorf
Luka Pavlovic•
15
0
Francesco Passaro
0
3
CH 75 Villa Maria – terra
QF Maestrelli /Oliveira – Dutra da Silva /Villanueva TBA
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Targu Mures 2 – terra
R16 Jianu – Agamenone 2° inc. ore 10
ATP Targu Mures
Filip Cristian Jianu [5]•
15
2
Franco Agamenone
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Agamenone
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
F. Cristian Jianu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
F. Agamenone
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Cristian Jianu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Cristian Jianu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
QF Agostini /Compagnucci – Mackinlay /Rock 2° inc. ore 16
Il match deve ancora iniziare
R16 Kuzmanov – Picchione Inizio 10:00
ATP Targu Mures
Dimitar Kuzmanov [3]
2
6
6
Andrea Picchione
1*
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
A. Picchione
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-4 → 5-4
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Picchione
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Picchione
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
A. Picchione
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Picchione
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
QF Dumitru /Palosi – Cadenasso /Romano Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
CH Columbus – hard
QF Bondioli /Caniato – Harper /Monday 4° inc. ore 16
Il match deve ancora iniziare
Tolentino 125 – terra
2T Pieri – Rus ore 12:00
WTA Tolentino 125
Tatiana Pieri•
0
2
Arantxa Rus [6]
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
QF Rus /Zidansek – Ambrosio /Brancaccio ore 18:00
Il match deve ancora iniziare
QF Moratelli /Zantedeschi – Noha Akugue /Oz 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Forza Picchio ! 😉
Con 6-3, 6-1 finale ?
Bah. 🙁
Che brutta prestazione di Sonego… spiace vedere tanti errori gravi a questo livello!
Sonny ha fatto il suo dovere con Cerundolino. Ora Berretto la forza sia con te e buon rientro!
Forza Sonny, Berretto, Arna e Zepp