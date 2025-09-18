Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 18 Settembre 2025

18/09/2025 09:12 5 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CHN ATP 250 Hangzhou – hard
R32 Berrettini ITA – Svrcina CZE 2° inc. ore 07:30

ATP Hangzhou
Matteo Berrettini [8]
3
3
Dalibor Svrcina
6
6
Vincitore: Svrcina
Mostra dettagli

R32 Zeppieri ITA – Sun CHN 2° inc. ore 07:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Cazaux FRA – Arnaldi ITA Inizio 07:30

Il match deve ancora iniziare



CHN ATP 250 Chengdu – hard
R32 Sonego ITA – Cerundolo ARG Inizio 07:00

ATP Chengdu
Lorenzo Sonego [8]
4
6
6
Juan Manuel Cerundolo
6
3
1
Vincitore: Sonego
Mostra dettagli



AUT CH 125 Bad Waltersdorf – terra
R16 Piraino ITA – Kolar CZE Inizio 10:00

ATP Bad Waltersdorf
Gabriele Piraino
1
6
2
Zdenek Kolar
6
1
6
Vincitore: Kolar
Mostra dettagli

R16 Passaro ITA – Pavlovic FRA 2° inc. ore 10

ATP Bad Waltersdorf
Luka Pavlovic
15
0
Francesco Passaro
0
3
Mostra dettagli



ARG CH 75 Villa Maria – terra
QF Maestrelli ITA/Oliveira BRA – Dutra da Silva BRA/Villanueva ARG TBA

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 50 Targu Mures 2 – terra
R16 Jianu ROU – Agamenone ITA 2° inc. ore 10

ATP Targu Mures
Filip Cristian Jianu [5]
15
2
Franco Agamenone
15
4
Mostra dettagli

QF Agostini ITA/Compagnucci ITA – Mackinlay GBR/Rock GBR 2° inc. ore 16

Il match deve ancora iniziare

R16 Kuzmanov BUL – Picchione ITA Inizio 10:00

ATP Targu Mures
Dimitar Kuzmanov [3]
2
6
6
Andrea Picchione
1*
7
6
Mostra dettagli

QF Dumitru ROU/Palosi ROU – Cadenasso ITA/Romano ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare



USA CH Columbus – hard
QF Bondioli ITA/Caniato ITA – Harper AUS/Monday GBR 4° inc. ore 16

Il match deve ancora iniziare



ITA Tolentino 125 – terra
2T Pieri ITA – Rus NED ore 12:00

WTA Tolentino 125
Tatiana Pieri
0
2
Arantxa Rus [6]
0
0
Mostra dettagli

QF Rus NED/Zidansek SLO – Ambrosio ITA/Brancaccio ITA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

QF Moratelli ITA/Zantedeschi ITA – Noha Akugue GER/Oz TUR 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

5 commenti

pablito 18-09-2025 11:53

Forza Picchio ! 😉

 5
pablito 18-09-2025 10:46

Scritto da Betafasan
Che brutta prestazione di Sonego… spiace vedere tanti errori gravi a questo livello!

Con 6-3, 6-1 finale ?

Bah. 🙁

 4
Betafasan 18-09-2025 10:21

Che brutta prestazione di Sonego… spiace vedere tanti errori gravi a questo livello!

 3
Detuqueridapresencia 18-09-2025 09:25

Sonny ha fatto il suo dovere con Cerundolino. Ora Berretto la forza sia con te e buon rientro!

 2
Harlan (Guest) 18-09-2025 08:38

Forza Sonny, Berretto, Arna e Zepp

 1
