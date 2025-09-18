Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo 4 azzurri. Ritorna in campo Matteo Berrettini (LIVE)

18/09/2025 00:00 1 commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 07:00
Filip Misolic AUT vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Il match deve ancora iniziare

Taro Daniel JPN vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

Alexander Shevchenko KAZ vs Gael Monfils FRA (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 07:00
Lorenzo Sonego ITA vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Dino Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 08:00
Jordan Thompson AUS vs Alejandro Tabilo CHI
Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 07:30
Damir Dzumhur BIH vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Dalibor Svrcina CZE

Il match deve ancora iniziare

Nishesh Basavareddy USA vs Marin Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu CHN vs Zhizhen Zhang CHN (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 07:30
Rinky Hijikata AUS vs Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Giulio Zeppieri ITA vs Fajing Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Sebastian Korda USA

Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND vs Learner Tien USA / Yibing Wu CHN (Non prima 10:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 07:30
Arthur Cazaux FRA vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs David Goffin BEL

Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji IND / Rithvik Choudary Bollipalli IND vs Theo Arribage FRA / Ray Ho TPE (Non prima 10:00)

Il match deve ancora iniziare

