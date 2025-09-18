ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo 4 azzurri. Ritorna in campo Matteo Berrettini (LIVE)
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 07:00
Filip Misolic vs Giovanni Mpetshi Perricard
Taro Daniel vs Coleman Wong
Alexander Shevchenko vs Gael Monfils (Non prima 10:30)
Court 1 – ore 07:00
Lorenzo Sonego vs Juan Manuel Cerundolo
Terence Atmane vs Dino Prizmic
Nikoloz Basilashvili vs Sebastian Baez
Court 2 – ore 08:00
Jordan Thompson vs Alejandro Tabilo
Mackenzie McDonald vs Botic van de Zandschulp
ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 07:30
Damir Dzumhur vs Tomas Martin Etcheverry
Matteo Berrettini vs Dalibor Svrcina
Nishesh Basavareddy vs Marin Cilic
Yunchaokete Bu vs Zhizhen Zhang (Non prima 13:30)
Court 1 – ore 07:30
Rinky Hijikata vs Camilo Ugo Carabelli
Giulio Zeppieri vs Fajing Sun
Adam Walton vs Sebastian Korda
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth vs Learner Tien / Yibing Wu (Non prima 10:00)
Court 2 – ore 07:30
Arthur Cazaux vs Matteo Arnaldi
Aleksandar Kovacevic vs Valentin Royer
Aleksandar Vukic vs David Goffin
N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli vs Theo Arribage / Ray Ho (Non prima 10:00)
