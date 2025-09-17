Il paradosso di Thomas Muster: numero 1 del mondo senza mai vincere una partita a Wimbledon

L’Italia ha scoperto oggi la sua avversaria nei quarti di finale della Coppa Davis 2025: sarà l’Austria, un confronto che si giocherà a novembre alla SuperTennis Arena di Bologna. Una sfida che rievoca inevitabilmente il grande nome del tennis austriaco, Thomas Muster, il campione che ha segnato un’epoca e che ancora oggi rappresenta il simbolo di questo sport per il suo Paese.

Muster, soprannominato il “Re della terra battuta”, è stato numero 1 del mondo nel 1996 e ha conquistato 44 titoli ATP in carriera, tra cui il trionfo al Roland Garros 1995, coronamento della sua straordinaria capacità di dominare sul rosso. Un atleta capace di risorgere anche dopo gravi infortuni, dotato di una forza mentale e fisica eccezionale.

Eppure, c’è una curiosità che pochi conoscono: Thomas Muster non ha mai vinto una partita a Wimbledon. Il torneo londinese, con il suo ritmo veloce e i rimbalzi bassi dell’erba (all’epoca davvero difficile per un terrariolo giocare su quei prati), è stato per l’austriaco un ostacolo insormontabile. In quattro partecipazioni non è mai riuscito a superare il primo turno, un’anomalia clamorosa per un giocatore che nello stesso periodo dominava su altre superfici ed ha conquistato solo due set nel 1994 contro A. Mronz (124) dove si arrese 8-6 al quinto set.

La sua relazione con Wimbledon toccò l’apice in negativo nel 1996, anno in cui Muster era salito fino alla vetta del ranking mondiale. Dopo aver raggiunto la sua unica semifinale sull’erba al Queen’s, decise clamorosamente di ritirarsi dal torneo di Wimbledon. Un gesto che fu letto anche come una forma di protesta nei confronti dell’organizzazione, che lo aveva accreditato come testa di serie n.7 nonostante fosse n.2 del mondo. Una scelta che fece molto discutere e che confermò il rapporto difficile, quasi di rifiuto, tra l’austriaco e lo Slam londinese dove poi non mise più piede.

Un paradosso: il numero uno del mondo che, nel pieno della carriera, sceglie di non partecipare al torneo più prestigioso della storia. Muster non nascose mai la sua avversione per l’erba, preferendo concentrare energie e programmazione sui campi a lui più congeniali.

Oggi l’Austria si affida a nuovi protagonisti in questo momento molto minori, ma il mito di Muster resta intatto. Per l’Italia, campione in carica e favorita, quella con gli austriaci sarà una sfida da prendere, ovviamente, con la massima attenzione, con il pensiero che corre inevitabilmente a chi ha portato in alto il tennis austriaco prima di loro.

🎾 Grand Slam – Risultati in singolare

🇦🇺 Australian Open – Semifinale (1989, 1997)

🇫🇷 Roland Garros – Vincitore (1995)

🇬🇧 Wimbledon – 1º Turno (1987, 1992, 1993, 1994)

🇺🇸 US Open – Quarti di finale (1993, 1994, 1996)