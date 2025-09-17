Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Mercoledì 17 Settembre 2025

Cinque italiani si qualificano per i quarti di finale del singolare maschile del primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Si sfideranno per un posto in semifinale la testa di serie numero 8 Federico Iannaccone e Lorenzo Sciahbasi, usciti vittoriosi da altri due derby tricolori, rispettivamente 6-1, 6-4 sulla wild card Leonardo Malgaroli e 6-2, 6-4 su Andrea De Marchi. Altra sfida tutta azzurra tra il numero 4 del seeding Alexander Weis (6-0, 6-3 sulla wild card Filippo Mazzola) e il numero 7 Gianmarco Ferrari (doppio 6-2 su Gabriele Maria Noce). Quarto non semplice per la testa di serie numero 6 Michele Ribecai che, dopo aver regolato 6-2, 6-1 Daniele Rapagnetta, sfiderà il secondo favorito del torneo, lo spagnolo Pol Martin Tiffon, che ha battuto con lo stesso risultato il qualificato Mattias Pisanu.

Sono invece nove le italiane che hanno superato il primo turno del singolare femminile.

Vittorie per Federica Bilardo (che approfitta del ritiro della testa di serie numero 1, la spagnola Carlota Martinez Cirez, ritirata quando era già sotto 6-1, 1-1), per la numero 8 del seeding Lisa Pigato (6-1, 6-4 sulla qualificata Caterina Odorizzi), per le qualificate Gaia Maduzzi (che l’ha spuntata 7-5, 5-7, 7-6(5) su Eleonora Alvisi, anche lei proveniente dal tabellone cadetto) e Marcella Dessolis ( 6-1, 6-0 sulla wild card lettone Vladislava Lescinska), per Alessia Antici (2-6, 6-3, 6-4 nella sfida tra wild card contro Elena Francese) e per Anastasia Bertacchi (4-6, 6-3, 6-2 sulla ceca Linda Sevcikova), Vittoria Paganetti (6-0, 6-2 sulla qualificata Aurora Deidda), Deborah Chiesa (6-0, 6-2 sulla wild card Fabiola Marino) e Isabella Maria Serban (che ha eliminato la seconda favorita del torneo, la svedese Lisa Zaar, 7-6, 6-0).

Sconfitte per Alessandra Mazzola (6-1, 7-5 dalla ceca Julie Struplova, numero 7 del seeding), per la qualificata Ginevra Parentini Vallega Montebruno (6-1, 6-3 dalla georgiana Sofia Shapatava, numero 3), per la lucky loser Caterina Novello (6-2, 6-0 dalla svedese Caijsa Wilda Hennemann) e per Enola Chiesa (6-3, 5-7, 6-4 dalla marocchina Yasmine Kabbaj, testa di serie numero 5).