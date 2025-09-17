Billie Jean King Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup

Billie Jean King Cup 2025: Spagna eliminata, Ucraina in semifinale contro l’Italia

17/09/2025 16:08 12 commenti
Marta Kostyuk nella foto - Foto getty images
Marta Kostyuk nella foto - Foto getty images

Dura battuta d’arresto per la Spagna ai quarti di finale della Billie Jean King Cup 2025, sconfitta dall’Ucraina senza riuscire a conquistare alcun singolare.

In apertura di giornata, Jessica Bouzas ha lottato contro Marta Kostyuk, ma l’ucraina ha mostrato maggiore aggressività e consistenza nei momenti decisivi. Il primo set, equilibrato e intenso, si è deciso al tie-break dove Kostyuk ha fatto la differenza, per poi chiudere in controllo nella seconda frazione. Il punteggio finale, 7-6(3) 6-2, ha portato avanti l’Ucraina nella serie.
A quel punto, le speranze spagnole erano tutte nelle mani di Paula Badosa, chiamata a superare Elina Svitolina per riequilibrare il confronto. Nonostante mesi di assenza dal circuito, la tennista di Begur ha dimostrato grande competitività, aggiudicandosi il primo set per 7-5 dopo scambi di altissimo livello. La reazione di Svitolina non si è fatta attendere: con ritmo incessante e pochissimi errori, l’ucraina ha dominato il secondo parziale per 6-2.

Il terzo set è stato un’altalena di emozioni. Svitolina sembrava lanciata verso la vittoria con un vantaggio di 4-1, ma Badosa ha reagito con orgoglio e determinazione, riportandosi fino al 5-5 e procurandosi una palla break sul 30-40. Un dritto lungo della spagnola ha però vanificato l’occasione, lasciando via libera alla chiusura dell’ucraina per 7-5.
Il prossimo appuntamento sarà importante per le nostre azzurre: Ucraina vs Italia , match in programma venerdì, con in palio un posto in finale nella Billie Jean King Cup 2025.

Billie Jean King Cup 2025 – Quarti di finale
Spagna 🇪🇸 vs Ucraina 🇺🇦 → 0-2
Marta Kostyuk 🇺🇦 b. Jessica Bouzas 🇪🇸 7-6(3) 6-2
Elina Svitolina 🇺🇦 b. Paula Badosa 🇪🇸 5-7 6-2 7-5
➡️ L’Ucraina 🇺🇦 vola in semifinale e sfiderà l’Italia 🇮🇹 venerdì.

TAG: ,

12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Tafanus 17-09-2025 18:37

La scelta mi sembra obbligata: niente Paolini contro Svitolina (contro la quale partirebbe sfavorita), perchè in tal caso poi la Kostyuk sarebbe favorita sia contro la Bronzetti che contro la Cocciaretto.

Unica “schedina” possibile: sacrificare chiunque ma non la Paolini contro la Svitolina, sperare in una sua vittoria contro la Kostyuk, e poi giocarci in tutto in doppio con le nostre magnifiche “nane”

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 17-09-2025 17:27

Scritto da Taxi Driver
La Kostyuk è bona come il pane caldo….le ukraine hanno.il gene della bellezza

Sottoscrivo.

 11
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, digeritor
Detuqueridapresencia 17-09-2025 17:11

Dietro la morosa ispanica di Maurantonio il vuoto ahahahahahhahaha 😆

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 17-09-2025 17:09

Svitolina kostyuk…..la vedo dura

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Taxi Driver 17-09-2025 16:48

La Kostyuk è bona come il pane caldo….le ukraine hanno.il gene della bellezza

 8
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: digeritor
-1: MarcoP, luca74
Andreas Seppi 17-09-2025 16:43

Scritto da walden

Scritto da Frale
Brutta pescata, c’è la bestia nera Elina.

Magari è la volta buona che la batte….

Pescata brutta, ma chissà.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 17-09-2025 16:32

Scritto da JOA20
Sarà durissima, ma se riusciamo a portarla al terzo (doppio) si può fare.

Non sarei così tranquillo neppure nel doppio, le gemelle Kichenok giocano raramente insieme ma sono sempre tra le migliori del circuito.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Svito (Guest) 17-09-2025 16:20

@svitolina non sapevo che Londra fosse in Ukraina.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 17-09-2025 16:17

Sarà durissima, ma se riusciamo a portarla al terzo (doppio) si può fare.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Silvy__89 (Guest) 17-09-2025 16:15

Molto difficile con l’Ucraina, sono forti e Svitolina è una delle bestie nere di Jasmine

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
walden 17-09-2025 16:13

Scritto da Frale
Brutta pescata, c’è la bestia nera Elina.

Magari è la volta buona che la batte….

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Frale (Guest) 17-09-2025 16:11

Brutta pescata, c’è la bestia nera Elina.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP