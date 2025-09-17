Billie Jean King Cup 2025: Spagna eliminata, Ucraina in semifinale contro l’Italia
Dura battuta d’arresto per la Spagna ai quarti di finale della Billie Jean King Cup 2025, sconfitta dall’Ucraina senza riuscire a conquistare alcun singolare.
In apertura di giornata, Jessica Bouzas ha lottato contro Marta Kostyuk, ma l’ucraina ha mostrato maggiore aggressività e consistenza nei momenti decisivi. Il primo set, equilibrato e intenso, si è deciso al tie-break dove Kostyuk ha fatto la differenza, per poi chiudere in controllo nella seconda frazione. Il punteggio finale, 7-6(3) 6-2, ha portato avanti l’Ucraina nella serie.
A quel punto, le speranze spagnole erano tutte nelle mani di Paula Badosa, chiamata a superare Elina Svitolina per riequilibrare il confronto. Nonostante mesi di assenza dal circuito, la tennista di Begur ha dimostrato grande competitività, aggiudicandosi il primo set per 7-5 dopo scambi di altissimo livello. La reazione di Svitolina non si è fatta attendere: con ritmo incessante e pochissimi errori, l’ucraina ha dominato il secondo parziale per 6-2.
Il terzo set è stato un’altalena di emozioni. Svitolina sembrava lanciata verso la vittoria con un vantaggio di 4-1, ma Badosa ha reagito con orgoglio e determinazione, riportandosi fino al 5-5 e procurandosi una palla break sul 30-40. Un dritto lungo della spagnola ha però vanificato l’occasione, lasciando via libera alla chiusura dell’ucraina per 7-5.
Il prossimo appuntamento sarà importante per le nostre azzurre: Ucraina vs Italia , match in programma venerdì, con in palio un posto in finale nella Billie Jean King Cup 2025.
Billie Jean King Cup 2025 – Quarti di finale
Spagna 🇪🇸 vs Ucraina 🇺🇦 → 0-2
Marta Kostyuk 🇺🇦 b. Jessica Bouzas 🇪🇸 7-6(3) 6-2
Elina Svitolina 🇺🇦 b. Paula Badosa 🇪🇸 5-7 6-2 7-5
➡️ L’Ucraina 🇺🇦 vola in semifinale e sfiderà l’Italia 🇮🇹 venerdì.
TAG: Billie Jean King Cup, billie Jean King Cup 2025
La scelta mi sembra obbligata: niente Paolini contro Svitolina (contro la quale partirebbe sfavorita), perchè in tal caso poi la Kostyuk sarebbe favorita sia contro la Bronzetti che contro la Cocciaretto.
Unica “schedina” possibile: sacrificare chiunque ma non la Paolini contro la Svitolina, sperare in una sua vittoria contro la Kostyuk, e poi giocarci in tutto in doppio con le nostre magnifiche “nane”
Sottoscrivo.
Dietro la morosa ispanica di Maurantonio il vuoto ahahahahahhahaha 😆
Svitolina kostyuk…..la vedo dura
La Kostyuk è bona come il pane caldo….le ukraine hanno.il gene della bellezza
Pescata brutta, ma chissà.
Non sarei così tranquillo neppure nel doppio, le gemelle Kichenok giocano raramente insieme ma sono sempre tra le migliori del circuito.
@svitolina non sapevo che Londra fosse in Ukraina.
Sarà durissima, ma se riusciamo a portarla al terzo (doppio) si può fare.
Molto difficile con l’Ucraina, sono forti e Svitolina è una delle bestie nere di Jasmine
Magari è la volta buona che la batte….
Brutta pescata, c’è la bestia nera Elina.