Chengdu 250 | Hard | $1190210
Challenger Orleans, Jingshan, Lisbona, Buenos Aires e Las Vegas: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
17/09/2025 09:26 1 commento
Orléans 🇫🇷 – Challenger 125 – Indoor Hard
Jingshan 🇨🇳 – Challenger 100 – Hard – Inizio martedì
Lisbon 🇵🇹 – Challenger 100 – Terra battuta
Buenos Aires 🇦🇷 – Challenger 75 – Terra battuta
Las Vegas, NV 🇺🇸 – Challenger 75 – Hard
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Orleans (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:19
Main Draw (cut off: 193 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 83. E. Ruusuvuori*pr
- 107. R. Collignon
- 116. A. Blockx
- 119. L. Klein
- 125. H. Gaston
- 130. M. Gigante
- 132. L. Riedi*pr
- 138. M. Landaluce
- 139. P. Herbert
- 140. S. Ofner
- 147. M. Lajal
- 152. H. Mayot
- 158. N. Budkov Kjaer
- 162. C. Rodesch
- 165. M. Echargui
- 177. A. Galarneau
- 185. C. Hemery
- 188. H. Grenier
- 189. P. Kypson
- 193. K. Coppejans
-
Alternates
- 1. F. Cina (210)
- 2. A. Bouquier (215)
- 3. J. Engel (220)
- 4. D. Stricker (226)
- 5. E. Ymer (231)
- 6. M. Kukushkin (234)
- 7. V. Durasovic (241)
- 8. E. Butvilas (249)
- 9. A. Molcan (257)
- 10. N. Gombos (261)
- 11. D. Added (266)
- 12. I. Ivashka (269)*pr
- 13. P. Zahraj (270)
- 14. M. Martineau (271)
- 15. C. Negritu (274)
- 16. G. Blancaneau (276)
- 17. J. Paul (288)
- 18. C. Sanchez Jo (295)
- 19. E. Coulibaly (301)
- 20. M. Poljicak (304)
- 21. M. Geerts (311)
- 22. S. Sakellarid (315)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Orleans (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:20
Main Draw (cut off: 374 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 215. A. Bouquier
- 220. J. Engel
- 221. C. Chidekh
- 234. M. Kukushkin
- 249. E. Butvilas
- 257. A. Molcan
- 261. N. Gombos
- 271. M. Martineau
- 288. J. Paul
- 315. S. Sakellaridis
- 320. A. Escoffier
- 332. J. Sels
- 335. A. Gray
- 337. R. Strombachs
- 347. D. Glinka
- 350. R. Bertola
- 352. T. Paris
- 357. M. Karol
- 359. L. Poullain
- 374. G. Barrere
-
Alternates
- 1. R. Berankis (380)
- 2. R. Albot (400)
- 3. K. Singh (409)
- 4. D. Jorda Sanc (443)
- 5. S. Parker (445)
- 6. N. Vylegzhani (478)
- 7. L. Potenza (479)
- 8. E. Couacaud (498)
- 9. A. McHugh (519)
- 10. L. Massard (527)
- 11. M. Agwi (530)
- 12. V. Orlov (554)
- 13. F. Broska (557)
- 14. M. Janvier (559)
- 15. E. Gerasimov (560)
- 16. A. Ganesan (573)
- 17. A. Reymond (583)
- 18. B. Gadamauri (618)
- 19. R. Catry (624)
- 20. C. Vandermeer (644)
- 21. A. Braynin (661)
- 22. K. De Scheppe (663)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Jingshan (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:20
Main Draw (cut off: 156 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 94. R. Safiullin
- 97. D. Svrcina
- 98. V. Royer
- 100. M. McDonald
- 102. N. Jarry
- 103. R. Hijikata
- 105. B. Coric
- 106. J. Duckworth
- 108. N. Basilashvili
- 110. B. Holt
- 113. T. Boyer
- 114. L. Draxl
- 118. C. Tseng
- 124. D. Prizmic
- 127. E. Spizzirri
- 132. Y. Hanfmann
- 133. C. Smith
- 136. D. Evans
- 144. J. Struff
- 145. Z. Svajda
- 151. B. Harris
- 156. Z. Piros
-
-
Alternates
- 1. S. Napolitano (160)*pr
- 2. B. Tomic (168)
- 3. A. Holmgren (172)
- 4. C. Wong (173)
- 5. J. McCabe (176)
- 6. C. Eubanks (179)
- 7. B. Zhukayev (191)
- 8. T. Skatov (192)
- 9. Y. Hsiou Hsu (194)
- 10. O. Jasika (202)
- 11. B. Gojo (209)
- 12. G. Onclin (213)
- 13. V. Vacherot (216)
- 14. A. Bolt (218)
- 15. R. Noguchi (219)
- 16. Y. Uchiyama (225)
- 17. M. Huesler (227)
- 18. J. Jung (258)*pr
- 19. G. Zeppieri (260)
- 20. S. Purtseladz (265)
- 21. M. Sharipov (268)
- 22. M. Martineau (271)
- 23. T. Wu (275)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger jingshan (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:21
Main Draw (cut off: 298 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 172. A. Holmgren
- 173. C. Wong
- 179. C. Eubanks
- 192. T. Skatov
- 194. Y. Hsiou Hsu
- 202. O. Jasika
- 204. L. Van Assche
- 209. B. Gojo
- 213. G. Onclin
- 218. A. Bolt
- 230. O. Crawford
- 236. I. Simakin
- 238. F. Sun
- 260. G. Zeppieri
- 268. M. Sharipov
- 269. I. Ivashka*pr
- 275. T. Wu
- 289. J. Cui
- 294. P. Kotov
- 298. Y. Bai
-
Alternates
- 1. A. Soriano Ba (299)
- 2. F. Bax (312)
- 3. D. Yevseyev (317)
- 4. P. Bar Biryuk (322)
- 5. K. Sultanov (331)
- 6. K. Samrej (346)
- 7. L. Harris (353)
- 8. H. Moriya (372)
- 9. A. Binda (378)
- 10. S. Shin (406)
- 11. Y. Takahashi (423)
- 12. L. Castelnuov (486)
- 13. A. Santillan (516)
- 14. S. Imai (517)
- 15. R. Te (549)
- 16. T. Huang (550)
- 17. V. Orlov (554)
- 18. T. Zhang (570)
- 19. D. Palan (572)
- 20. K. Uchida (579)
- 21. E. Zhu (585)
- 22. M. Zhukov (635)
- 23. Y. Kikuchi (636)
- 24. M. Wei Kang L (638)
- 25. L. Xiao (642)
- 26. H. Matsuoka (666)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Lisbona (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:21
Main Draw (cut off: 196 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 87. R. Carballes Baena
- 89. V. Kopriva
- 99. C. Taberner
- 109. E. Moller
- 117. J. Faria
- 131. D. Elahi Galan
- 135. I. Buse
- 137. P. Carreno Busta
- 141. A. Pellegrino
- 143. T. Seyboth Wild
- 150. J. Choinski
- 160. V. Gaubas
- 161. G. Den Ouden
- 167. H. Rocha
- 169. T. Monteiro
- 170. D. Merida
- 175. J. Kym
- 183. M. Trungelliti
- 196. L. Pavlovic
-
-
Alternates
- 1. J. Clarke (201)
- 2. S. Travaglia (208)
- 3. E. Ymer (231)
- 4. C. Tabur (242)
- 5. M. Dodig (248)
- 6. P. Martin Tif (253)
- 7. F. Ferreira S (255)
- 8. F. Diaz Acost (256)
- 9. A. Molcan (257)
- 10. D. Ajdukovic (258)
- 11. J. Schwaerzle (262)
- 12. D. Kuzmanov (263)
- 13. F. Cristian J (267)
- 14. P. Zahraj (270)
- 15. C. Negritu (274)
- 16. G. Blancaneau (276)
- 17. D. Michalski (277)
- 18. Z. Kolar (278)
- 19. M. Cecchinato (279)
- 20. N. Alvarez Va (282)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Lisbona (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:22
Main Draw (cut off: 307 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 201. J. Clarke
- 208. S. Travaglia
- 242. C. Tabur
- 253. P. Martin Tiffon
- 255. F. Ferreira Silva
- 256. F. Diaz Acosta
- 258. D. Ajdukovic
- 263. D. Kuzmanov
- 274. C. Negritu
- 276. G. Blancaneaux
- 279. M. Cecchinato
- 283. M. Erhard
- 284. A. Ritschard
- 285. M. Topo
- 286. T. Pereira
- 287. D. Rincon
- 293. S. Nagal
- 300. A. Moro Canas
- 304. M. Poljicak
- 307. G. Elias
-
Alternates
- 1. M. Houkes (313)
- 2. D. Dedura (339)
- 3. G. Piraino (345)
- 4. P. Llamas Rui (361)
- 5. R. Molleker (386)
- 6. H. Squire (391)
- 7. L. Lokoli (392)
- 8. L. Marmousez (393)
- 9. J. Barranco C (405)
- 10. G. Fonio (407)
- 11. B. Zapata Mir (410)
- 12. M. Mrva (427)
- 13. E. Dalla Vall (432)
- 14. A. Thanos (463)
- 15. G. Pennaforti (472)
- 16. S. Fomin (483)
- 17. E. Vanshelboi (487)
- 18. P. Araujo (489)
- 19. P. Fajta (496)
- 20. M. De Krom (526)
- 21. M. Vrbensky (546)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Buenos Aires (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:24
Main Draw (cut off: 269 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 101. E. Nava
- 115. T. Agustin Tirante
- 121. H. Dellien
- 126. C. Garin
- 129. J. Pablo Ficovich
- 134. T. Barrios Vera
- 142. R. Andres Burruchaga
- 155. F. Maestrelli
- 171. H. Habib
- 203. F. Agustin Gomez
- 205. G. Bueno
- 207. S. Rodriguez Taverna
- 228. A. Barrena
- 229. J. Lucas Reis Da Silva
- 239. A. Collarini
- 243. A. Guillen Meza
- 250. J. Carlos Prado Angelo
- 252. A. Daniel Vallejo
- 259. G. Alberto Olivieri
- 264. L. Midon
- 269. M. Dellien
- 0. (WC) J. Bautista Torres
- 0. (WC) F. Bagnis
-
Alternates
- 1. M. Soto (272)
- 2. M. Pucinelli (281)
- 3. N. Kicker (303)
- 4. J. Pablo Vari (318)
- 5. P. Boscardin (333)
- 6. D. Dutra da S (334)
- 7. M. Jones (367)
- 8. F. Roncadelli (368)
- 9. G. Villanueva (373)
- 10. G. Ivan Justo (383)
- 11. F. Mena (401)
- 12. L. Emanuel Am (413)
- 13. M. Kestelboim (418)
- 14. P. Sakamoto (440)
- 15. H. Casanova (451)
- 16. L. Joaquin Ro (453)
- 17. T. McCormick (484)
- 18. V. Aboian (495)
- 19. J. Bautista T (437)
- 20. F. Bagnis (462)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Buenos Aires (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:23
Main Draw (cut off: 682 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 272. M. Soto
- 281. M. Pucinelli De Almeida
- 303. N. Kicker
- 318. J. Pablo Varillas
- 333. P. Boscardin Dias
- 367. M. Jones
- 368. F. Roncadelli
- 373. G. Villanueva
- 383. G. Ivan Justo
- 413. L. Emanuel Ambrogi
- 418. M. Kestelboim
- 437. J. Bautista Torres
- 453. L. Joaquin Rodriguez
- 462. F. Bagnis
- 495. V. Aboian
- 552. J. Manuel La Serna
- 590. F. Juarez
- 611. J. Estevez
- 655. J. Sebastian Gomez*pr
- 682. M. Tobon
-
Alternates
- 1. S. De La Fuen (700)
- 2. I. Monzon (746)
- 3. J. Aguilar Ca (801)
- 4. T. Cigarran (867)
- 5. L. Ratti (875)
- 6. L. Agustin Fa (888)
- 7. J. Sebastian (894)
- 8. O. Jose Gutie (921)
- 9. M. Zeitune (944)
- 10. J. Sebastian (963)
- 11. C. Maria Zara (970)
- 12. N. Villalon (981)
- 13. P. Brown (1011)
- 14. E. Monferrer (1035)
- 15. F. Ribero (1037)
- 16. V. Basel (1067)
- 17. T. Martinez (1084)
- 18. N. Bruna (1097)
- 19. A. Huertas De (1141)
- 20. B. Atlangerie (1198)
- 21. F. Aguilar Ca (1202)
- 22. I. Denisov (1244)
- 23. D. Bagnolini (1264)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Las Vegas (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:23
Main Draw (cut off: 329 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 154. J. Rodionov
- 180. M. Cassone
- 186. M. Krueger
- 187. J. Trotter
- 200. B. Hassan
- 214. N. Moreno De Alboran
- 222. J. Pinnington Jones
- 232. J. Monday
- 237. D. Popko
- 246. N. Mejia
- 251. M. Gengel
- 280. A. Martin
- 302. A. Mayo
- 303. P. Sekulic*pr
- 314. A. Rybakov
- 319. P. Jubb
- 324. P. Maloney
- 329. R. Cid Subervi
Alternates
- 1. M. Bouzige (330)
- 2. K. Sell (336)
- 3. M. Rosenkranz (342)
- 4. T. Zink (348)
- 5. A. Perez (349)
- 6. A. Shelbayh (351)
- 7. O. Tarvet (387)
- 8. S. Dostanic (389)
- 9. A. Ilagan (404)
- 10. O. Wallin (414)
- 11. F. Bondioli (416)
- 12. B. Bicknell (424)*pr
- 13. M. Damm (431)
- 14. E. Dalla Vall (432)
- 15. T. Colson (444)
- 16. S. Kozlov (450)
- 17. D. Milavsky (454)
- 18. A. Ghibaudo (457)
- 19. R. Tokuda (458)
- 20. M. Mckennon (469)
- 21. T. McCormick (484)
- 22. B. Artnak (485)
- 23. R. Matsuda (490)
- 24. P. Sekulic (491)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Las Vegas (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:24
Main Draw (cut off: 484 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 305. G. Johns
- 330. M. Bouzige
- 336. K. Sell
- 342. M. Rosenkranz
- 348. T. Zink
- 349. A. Perez
- 351. A. Shelbayh
- 389. S. Dostanic
- 414. O. Wallin
- 424. M. Braswell*pr
- 424. B. Bicknell*pr
- 431. M. Damm
- 444. T. Colson
- 450. S. Kozlov
- 454. D. Milavsky
- 457. A. Ghibaudo
- 458. R. Tokuda
- 469. M. Mckennon
- 484. T. McCormick
-
-
Alternates
- 1. B. Artnak (485)
- 2. R. Matsuda (490)
- 3. C. Alberto Ca (492)
- 4. S. Banerjee (494)
- 5. E. Arutiunian (501)
- 6. P. Fellin (512)
- 7. D. Masur (525)
- 8. E. Winter (529)
- 9. E. Ejupovic (539)
- 10. D. King (548)*pr
- 11. V. Orlov (554)
- 12. B. Bicknell (598)
- 13. P. Bertran (601)
- 14. K. Poling (602)
- 15. K. Kang (609)
- 16. R. Perot (614)
- 17. J. Sheehy (615)
- 18. L. Castagnola (628)
- 19. J. Brumm (629)
- 20. S. Kirchheime (637)
- 21. A. Fenty (647)
- 22. A. Ayeni (657)
- 23. H. Matsuoka (666)
- 24. A. Pedrico Kr (683)
- 25. K. Bigun (693)
-
-
