Challenger Orleans, Jingshan, Lisbona, Buenos Aires e Las Vegas: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

17/09/2025 09:26 1 commento
Stefano Napolitano nella foto
Orléans 🇫🇷 – Challenger 125 – Indoor Hard
Jingshan 🇨🇳 – Challenger 100 – Hard – Inizio martedì
Lisbon 🇵🇹 – Challenger 100 – Terra battuta
Buenos Aires 🇦🇷 – Challenger 75 – Terra battuta
Las Vegas, NV 🇺🇸 – Challenger 75 – Hard

Challenger Orleans (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:19

Main Draw (cut off: 193 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 83. E. Ruusuvuori*pr
  • 107. R. Collignon
  • 116. A. Blockx
  • 119. L. Klein
  • 125. H. Gaston
  • 130. M. Gigante
  • 132. L. Riedi*pr
  • 138. M. Landaluce
  • 139. P. Herbert
  • 140. S. Ofner
  • 147. M. Lajal
  • 152. H. Mayot
  • 158. N. Budkov Kjaer
  • 162. C. Rodesch
  • 165. M. Echargui
  • 177. A. Galarneau
  • 185. C. Hemery
  • 188. H. Grenier
  • 189. P. Kypson
  • 193. K. Coppejans
  •  

Alternates

  • 1. F. Cina (210)
  • 2. A. Bouquier (215)
  • 3. J. Engel (220)
  • 4. D. Stricker (226)
  • 5. E. Ymer (231)
  • 6. M. Kukushkin (234)
  • 7. V. Durasovic (241)
  • 8. E. Butvilas (249)
  • 9. A. Molcan (257)
  • 10. N. Gombos (261)
  • 11. D. Added (266)
  • 12. I. Ivashka (269)*pr
  • 13. P. Zahraj (270)
  • 14. M. Martineau (271)
  • 15. C. Negritu (274)
  • 16. G. Blancaneau (276)
  • 17. J. Paul (288)
  • 18. C. Sanchez Jo (295)
  • 19. E. Coulibaly (301)
  • 20. M. Poljicak (304)
  • 21. M. Geerts (311)
  • 22. S. Sakellarid (315)
  •  
  •  

Challenger Orleans (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:20

Main Draw (cut off: 374 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 215. A. Bouquier
  • 220. J. Engel
  • 221. C. Chidekh
  • 234. M. Kukushkin
  • 249. E. Butvilas
  • 257. A. Molcan
  • 261. N. Gombos
  • 271. M. Martineau
  • 288. J. Paul
  • 315. S. Sakellaridis
  • 320. A. Escoffier
  • 332. J. Sels
  • 335. A. Gray
  • 337. R. Strombachs
  • 347. D. Glinka
  • 350. R. Bertola
  • 352. T. Paris
  • 357. M. Karol
  • 359. L. Poullain
  • 374. G. Barrere
  •  

Alternates

  • 1. R. Berankis (380)
  • 2. R. Albot (400)
  • 3. K. Singh (409)
  • 4. D. Jorda Sanc (443)
  • 5. S. Parker (445)
  • 6. N. Vylegzhani (478)
  • 7. L. Potenza (479)
  • 8. E. Couacaud (498)
  • 9. A. McHugh (519)
  • 10. L. Massard (527)
  • 11. M. Agwi (530)
  • 12. V. Orlov (554)
  • 13. F. Broska (557)
  • 14. M. Janvier (559)
  • 15. E. Gerasimov (560)
  • 16. A. Ganesan (573)
  • 17. A. Reymond (583)
  • 18. B. Gadamauri (618)
  • 19. R. Catry (624)
  • 20. C. Vandermeer (644)
  • 21. A. Braynin (661)
  • 22. K. De Scheppe (663)
  •  
  •  

Challenger Jingshan (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:20

Main Draw (cut off: 156 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 94. R. Safiullin
  • 97. D. Svrcina
  • 98. V. Royer
  • 100. M. McDonald
  • 102. N. Jarry
  • 103. R. Hijikata
  • 105. B. Coric
  • 106. J. Duckworth
  • 108. N. Basilashvili
  • 110. B. Holt
  • 113. T. Boyer
  • 114. L. Draxl
  • 118. C. Tseng
  • 124. D. Prizmic
  • 127. E. Spizzirri
  • 132. Y. Hanfmann
  • 133. C. Smith
  • 136. D. Evans
  • 144. J. Struff
  • 145. Z. Svajda
  • 151. B. Harris
  • 156. Z. Piros
  •  
  •  

Alternates

  • 1. S. Napolitano (160)*pr
  • 2. B. Tomic (168)
  • 3. A. Holmgren (172)
  • 4. C. Wong (173)
  • 5. J. McCabe (176)
  • 6. C. Eubanks (179)
  • 7. B. Zhukayev (191)
  • 8. T. Skatov (192)
  • 9. Y. Hsiou Hsu (194)
  • 10. O. Jasika (202)
  • 11. B. Gojo (209)
  • 12. G. Onclin (213)
  • 13. V. Vacherot (216)
  • 14. A. Bolt (218)
  • 15. R. Noguchi (219)
  • 16. Y. Uchiyama (225)
  • 17. M. Huesler (227)
  • 18. J. Jung (258)*pr
  • 19. G. Zeppieri (260)
  • 20. S. Purtseladz (265)
  • 21. M. Sharipov (268)
  • 22. M. Martineau (271)
  • 23. T. Wu (275)
  •  

Challenger jingshan (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:21

Main Draw (cut off: 298 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 172. A. Holmgren
  • 173. C. Wong
  • 179. C. Eubanks
  • 192. T. Skatov
  • 194. Y. Hsiou Hsu
  • 202. O. Jasika
  • 204. L. Van Assche
  • 209. B. Gojo
  • 213. G. Onclin
  • 218. A. Bolt
  • 230. O. Crawford
  • 236. I. Simakin
  • 238. F. Sun
  • 260. G. Zeppieri
  • 268. M. Sharipov
  • 269. I. Ivashka*pr
  • 275. T. Wu
  • 289. J. Cui
  • 294. P. Kotov
  • 298. Y. Bai
  •  

Alternates

  • 1. A. Soriano Ba (299)
  • 2. F. Bax (312)
  • 3. D. Yevseyev (317)
  • 4. P. Bar Biryuk (322)
  • 5. K. Sultanov (331)
  • 6. K. Samrej (346)
  • 7. L. Harris (353)
  • 8. H. Moriya (372)
  • 9. A. Binda (378)
  • 10. S. Shin (406)
  • 11. Y. Takahashi (423)
  • 12. L. Castelnuov (486)
  • 13. A. Santillan (516)
  • 14. S. Imai (517)
  • 15. R. Te (549)
  • 16. T. Huang (550)
  • 17. V. Orlov (554)
  • 18. T. Zhang (570)
  • 19. D. Palan (572)
  • 20. K. Uchida (579)
  • 21. E. Zhu (585)
  • 22. M. Zhukov (635)
  • 23. Y. Kikuchi (636)
  • 24. M. Wei Kang L (638)
  • 25. L. Xiao (642)
  • 26. H. Matsuoka (666)
  •  

Challenger Lisbona (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:21

Main Draw (cut off: 196 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 87. R. Carballes Baena
  • 89. V. Kopriva
  • 99. C. Taberner
  • 109. E. Moller
  • 117. J. Faria
  • 131. D. Elahi Galan
  • 135. I. Buse
  • 137. P. Carreno Busta
  • 141. A. Pellegrino
  • 143. T. Seyboth Wild
  • 150. J. Choinski
  • 160. V. Gaubas
  • 161. G. Den Ouden
  • 167. H. Rocha
  • 169. T. Monteiro
  • 170. D. Merida
  • 175. J. Kym
  • 183. M. Trungelliti
  • 196. L. Pavlovic
  •  
  •  

Alternates

  • 1. J. Clarke (201)
  • 2. S. Travaglia (208)
  • 3. E. Ymer (231)
  • 4. C. Tabur (242)
  • 5. M. Dodig (248)
  • 6. P. Martin Tif (253)
  • 7. F. Ferreira S (255)
  • 8. F. Diaz Acost (256)
  • 9. A. Molcan (257)
  • 10. D. Ajdukovic (258)
  • 11. J. Schwaerzle (262)
  • 12. D. Kuzmanov (263)
  • 13. F. Cristian J (267)
  • 14. P. Zahraj (270)
  • 15. C. Negritu (274)
  • 16. G. Blancaneau (276)
  • 17. D. Michalski (277)
  • 18. Z. Kolar (278)
  • 19. M. Cecchinato (279)
  • 20. N. Alvarez Va (282)
  •  

Challenger Lisbona (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:22

Main Draw (cut off: 307 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 201. J. Clarke
  • 208. S. Travaglia
  • 242. C. Tabur
  • 253. P. Martin Tiffon
  • 255. F. Ferreira Silva
  • 256. F. Diaz Acosta
  • 258. D. Ajdukovic
  • 263. D. Kuzmanov
  • 274. C. Negritu
  • 276. G. Blancaneaux
  • 279. M. Cecchinato
  • 283. M. Erhard
  • 284. A. Ritschard
  • 285. M. Topo
  • 286. T. Pereira
  • 287. D. Rincon
  • 293. S. Nagal
  • 300. A. Moro Canas
  • 304. M. Poljicak
  • 307. G. Elias
  •  

Alternates

  • 1. M. Houkes (313)
  • 2. D. Dedura (339)
  • 3. G. Piraino (345)
  • 4. P. Llamas Rui (361)
  • 5. R. Molleker (386)
  • 6. H. Squire (391)
  • 7. L. Lokoli (392)
  • 8. L. Marmousez (393)
  • 9. J. Barranco C (405)
  • 10. G. Fonio (407)
  • 11. B. Zapata Mir (410)
  • 12. M. Mrva (427)
  • 13. E. Dalla Vall (432)
  • 14. A. Thanos (463)
  • 15. G. Pennaforti (472)
  • 16. S. Fomin (483)
  • 17. E. Vanshelboi (487)
  • 18. P. Araujo (489)
  • 19. P. Fajta (496)
  • 20. M. De Krom (526)
  • 21. M. Vrbensky (546)

Challenger Buenos Aires (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:24

Main Draw (cut off: 269 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 101. E. Nava
  • 115. T. Agustin Tirante
  • 121. H. Dellien
  • 126. C. Garin
  • 129. J. Pablo Ficovich
  • 134. T. Barrios Vera
  • 142. R. Andres Burruchaga
  • 155. F. Maestrelli
  • 171. H. Habib
  • 203. F. Agustin Gomez
  • 205. G. Bueno
  • 207. S. Rodriguez Taverna
  • 228. A. Barrena
  • 229. J. Lucas Reis Da Silva
  • 239. A. Collarini
  • 243. A. Guillen Meza
  • 250. J. Carlos Prado Angelo
  • 252. A. Daniel Vallejo
  • 259. G. Alberto Olivieri
  • 264. L. Midon
  • 269. M. Dellien
  • 0. (WC) J. Bautista Torres
  • 0. (WC) F. Bagnis
  •  

Alternates

  • 1. M. Soto (272)
  • 2. M. Pucinelli (281)
  • 3. N. Kicker (303)
  • 4. J. Pablo Vari (318)
  • 5. P. Boscardin (333)
  • 6. D. Dutra da S (334)
  • 7. M. Jones (367)
  • 8. F. Roncadelli (368)
  • 9. G. Villanueva (373)
  • 10. G. Ivan Justo (383)
  • 11. F. Mena (401)
  • 12. L. Emanuel Am (413)
  • 13. M. Kestelboim (418)
  • 14. P. Sakamoto (440)
  • 15. H. Casanova (451)
  • 16. L. Joaquin Ro (453)
  • 17. T. McCormick (484)
  • 18. V. Aboian (495)
  • 19. J. Bautista T (437)
  • 20. F. Bagnis (462)
  •  

Challenger Buenos Aires (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:23

Main Draw (cut off: 682 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 272. M. Soto
  • 281. M. Pucinelli De Almeida
  • 303. N. Kicker
  • 318. J. Pablo Varillas
  • 333. P. Boscardin Dias
  • 367. M. Jones
  • 368. F. Roncadelli
  • 373. G. Villanueva
  • 383. G. Ivan Justo
  • 413. L. Emanuel Ambrogi
  • 418. M. Kestelboim
  • 437. J. Bautista Torres
  • 453. L. Joaquin Rodriguez
  • 462. F. Bagnis
  • 495. V. Aboian
  • 552. J. Manuel La Serna
  • 590. F. Juarez
  • 611. J. Estevez
  • 655. J. Sebastian Gomez*pr
  • 682. M. Tobon
  •  

Alternates

  • 1. S. De La Fuen (700)
  • 2. I. Monzon (746)
  • 3. J. Aguilar Ca (801)
  • 4. T. Cigarran (867)
  • 5. L. Ratti (875)
  • 6. L. Agustin Fa (888)
  • 7. J. Sebastian (894)
  • 8. O. Jose Gutie (921)
  • 9. M. Zeitune (944)
  • 10. J. Sebastian (963)
  • 11. C. Maria Zara (970)
  • 12. N. Villalon (981)
  • 13. P. Brown (1011)
  • 14. E. Monferrer (1035)
  • 15. F. Ribero (1037)
  • 16. V. Basel (1067)
  • 17. T. Martinez (1084)
  • 18. N. Bruna (1097)
  • 19. A. Huertas De (1141)
  • 20. B. Atlangerie (1198)
  • 21. F. Aguilar Ca (1202)
  • 22. I. Denisov (1244)
  • 23. D. Bagnolini (1264)
  •  

Challenger Las Vegas (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:23

Main Draw (cut off: 329 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 154. J. Rodionov
  • 180. M. Cassone
  • 186. M. Krueger
  • 187. J. Trotter
  • 200. B. Hassan
  • 214. N. Moreno De Alboran
  • 222. J. Pinnington Jones
  • 232. J. Monday
  • 237. D. Popko
  • 246. N. Mejia
  • 251. M. Gengel
  • 280. A. Martin
  • 302. A. Mayo
  • 303. P. Sekulic*pr
  • 314. A. Rybakov
  • 319. P. Jubb
  • 324. P. Maloney
  • 329. R. Cid Subervi

Alternates

  • 1. M. Bouzige (330)
  • 2. K. Sell (336)
  • 3. M. Rosenkranz (342)
  • 4. T. Zink (348)
  • 5. A. Perez (349)
  • 6. A. Shelbayh (351)
  • 7. O. Tarvet (387)
  • 8. S. Dostanic (389)
  • 9. A. Ilagan (404)
  • 10. O. Wallin (414)
  • 11. F. Bondioli (416)
  • 12. B. Bicknell (424)*pr
  • 13. M. Damm (431)
  • 14. E. Dalla Vall (432)
  • 15. T. Colson (444)
  • 16. S. Kozlov (450)
  • 17. D. Milavsky (454)
  • 18. A. Ghibaudo (457)
  • 19. R. Tokuda (458)
  • 20. M. Mckennon (469)
  • 21. T. McCormick (484)
  • 22. B. Artnak (485)
  • 23. R. Matsuda (490)
  • 24. P. Sekulic (491)

Challenger Las Vegas (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 17/09/2025 09:24

Main Draw (cut off: 484 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 305. G. Johns
  • 330. M. Bouzige
  • 336. K. Sell
  • 342. M. Rosenkranz
  • 348. T. Zink
  • 349. A. Perez
  • 351. A. Shelbayh
  • 389. S. Dostanic
  • 414. O. Wallin
  • 424. M. Braswell*pr
  • 424. B. Bicknell*pr
  • 431. M. Damm
  • 444. T. Colson
  • 450. S. Kozlov
  • 454. D. Milavsky
  • 457. A. Ghibaudo
  • 458. R. Tokuda
  • 469. M. Mckennon
  • 484. T. McCormick
  •  
  •  

Alternates

  • 1. B. Artnak (485)
  • 2. R. Matsuda (490)
  • 3. C. Alberto Ca (492)
  • 4. S. Banerjee (494)
  • 5. E. Arutiunian (501)
  • 6. P. Fellin (512)
  • 7. D. Masur (525)
  • 8. E. Winter (529)
  • 9. E. Ejupovic (539)
  • 10. D. King (548)*pr
  • 11. V. Orlov (554)
  • 12. B. Bicknell (598)
  • 13. P. Bertran (601)
  • 14. K. Poling (602)
  • 15. K. Kang (609)
  • 16. R. Perot (614)
  • 17. J. Sheehy (615)
  • 18. L. Castagnola (628)
  • 19. J. Brumm (629)
  • 20. S. Kirchheime (637)
  • 21. A. Fenty (647)
  • 22. A. Ayeni (657)
  • 23. H. Matsuoka (666)
  • 24. A. Pedrico Kr (683)
  • 25. K. Bigun (693)
  •  
  •  

