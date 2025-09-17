Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 17 Settembre 2025

17/09/2025 09:21 5 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
CHN ATP 250 Hangzhou – hard
Q2 Zeppieri ITA – Svrcina CZE Inizio 06:00

ATP Hangzhou
Dalibor Svrcina [2]
1
4
Giulio Zeppieri
6
6
Vincitore: Zeppieri
Mostra dettagli



ARG CH 75 Villa Maria – terra
R16 Maestrelli ITA – Soto CHI Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Maestrelli ITA/Oliveira BRA – Casanova ARG/Collarini ARG 2° inc. ore 18

Il match deve ancora iniziare



AUT CH 125 Bad Waltersdorf – terra
R16 Ricca ITA/Vega Hernandez ESP – Barnat CZE/Duda CZE 5° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Tirante ARG – Piraino ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 50 Targu Mures 2 – terra
R16 Agostini ITA/Compagnucci ITA – Damas ESP/Lopez Morillo ESP 2° inc. ore 16

Il match deve ancora iniziare

R32 Tomescu ROU – Picchione ITA Inizio 10:00

ATP Targu Mures
Dan Alexandru Tomescu
0
0
Andrea Picchione
0
0
Mostra dettagli

R16 Alcala Gurri ESP/Campana Lee KOR – Cadenasso ITA/Romano ITA 3° inc. ore 13

Il match deve ancora iniziare

R32 Faurel FRA – Agamenone ITA Inizio 10:00

ATP Targu Mures
Thomas Faurel
15
1
Franco Agamenone
15
3
Mostra dettagli

R16 Kivattsev RUS/Nortey GHA – Agamenone ITA/Marti Pujolras ESP 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



USA CH Columbus – hard
R16 Martinez VEN/Masur GER – Bondioli ITA/Caniato ITA 4° inc. ore 16

Il match deve ancora iniziare



ITA Tolentino 125 – terra
2T Ambrosio ITA – Palicova CZE 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

2T Brancaccio ITA – Zantedeschi ITA ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

5 commenti

tanimodi 17-09-2025 10:12

Zeppieri potenzialmente è 2 spanne sopra a tutti, se fosse integro fisicamente e allenato bene non c’è paragone con i nostri giovani su cui puntiamo tanto (Cinà per esempio non arriverà mai ai picchi di Zeppieri come ad Umago 2023)

 5
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Giuras
Vasco90 17-09-2025 09:21

Bravissimo zepp

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71, Detuqueridapresencia
emanuele 90 (Guest) 17-09-2025 08:55

Forza Piraino credi nell’impresa

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Paky 71
pablito 17-09-2025 08:46

Ottimo Zeppo !
Bravo col cèco.

Risale al #164. 🙂

Speriamo adesso NO in uno “scherzetto cinese” abbinandolo al Berretto (c’é anche Cilic…: magari Sun (WC locale)). 😉

 2
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Paky 71, Detuqueridapresencia
Livio (Guest) 17-09-2025 08:42

Benissimo Giulio! Ti auguro un lungo periodo dove puoi esprimere il tuo tennis senza problemi fisici continui

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Paky 71