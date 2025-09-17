Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 17 Settembre 2025

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
ATP 250 Hangzhou – hard
Q2 Zeppieri – Svrcina Inizio 06:00
ATP Hangzhou
Dalibor Svrcina [2]
1
4
Giulio Zeppieri
6
6
Vincitore: Zeppieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Zeppieri
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
G. Zeppieri
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-4 → 3-5
D. Svrcina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
G. Zeppieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
D. Svrcina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
G. Zeppieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Set 1
D. Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
D. Svrcina
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
G. Zeppieri
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
CH 75 Villa Maria – terra
R16 Maestrelli – Soto Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Maestrelli /Oliveira – Casanova /Collarini 2° inc. ore 18
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Bad Waltersdorf – terra
R16 Ricca /Vega Hernandez – Barnat /Duda 5° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
R32 Tirante – Piraino 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Targu Mures 2 – terra
R16 Agostini /Compagnucci – Damas /Lopez Morillo 2° inc. ore 16
Il match deve ancora iniziare
R32 Tomescu – Picchione Inizio 10:00
ATP Targu Mures
Dan Alexandru Tomescu
0
0
Andrea Picchione
0
0
R16 Alcala Gurri /Campana Lee – Cadenasso /Romano 3° inc. ore 13
Il match deve ancora iniziare
R32 Faurel – Agamenone Inizio 10:00
ATP Targu Mures
Thomas Faurel
15
1
Franco Agamenone•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
F. Agamenone
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 0-3
T. Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
F. Agamenone
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
R16 Kivattsev /Nortey – Agamenone /Marti Pujolras 4° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
CH Columbus – hard
R16 Martinez /Masur – Bondioli /Caniato 4° inc. ore 16
Il match deve ancora iniziare
Tolentino 125 – terra
2T Ambrosio – Palicova 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
2T Brancaccio – Zantedeschi ore 20:00
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Zeppieri potenzialmente è 2 spanne sopra a tutti, se fosse integro fisicamente e allenato bene non c’è paragone con i nostri giovani su cui puntiamo tanto (Cinà per esempio non arriverà mai ai picchi di Zeppieri come ad Umago 2023)
Bravissimo zepp
Forza Piraino credi nell’impresa
Ottimo Zeppo !
Bravo col cèco.
Risale al #164. 🙂
Speriamo adesso NO in uno “scherzetto cinese” abbinandolo al Berretto (c’é anche Cilic…: magari Sun (WC locale)). 😉
Benissimo Giulio! Ti auguro un lungo periodo dove puoi esprimere il tuo tennis senza problemi fisici continui