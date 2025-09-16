Il 2025 di Alcaraz può entrare nella storia: obiettivo poker di Masters 1000
Van cadendo record, si accumulano statistiche sorprendenti e si arricchisce un palmarès che sembra non avere limiti. Carlos Alcaraz sta vivendo il miglior momento della sua carriera e ha di fronte a sé l’occasione di chiudere la stagione con un traguardo storico: diventare il quarto giocatore capace di conquistare quattro o più titoli Masters 1000 nello stesso anno, un club esclusivo finora riservato solo al Big 3.
Dopo aver trionfato a Montecarlo, Roma e Cincinnati, il murciano ha firmato il suo primo triplete stagionale di Masters 1000, un risultato che in passato solo pochi campioni avevano centrato da quando, nel 1990, il calendario ha uniformato questa categoria di tornei. Ma il vero obiettivo ora è un altro: con ancora Shanghái e Parigi-Bercy in programma, Alcaraz può centrare un poker storico.
Il paragone con i Big 3
Novak Djokovic detiene il record assoluto con i sei Masters 1000 vinti nel 2015, stagione in cui dominò il tennis mondiale come mai nessuno. Più indietro troviamo Rafael Nadal nel 2013 e lo stesso Djokovic nel 2011, entrambi capaci di chiudere con cinque trofei. A quota quattro, invece, compaiono Roger Federer nel 2006 e ancora Djokovic nel 2011. Sono cifre da fuoriclasse assoluti, ed è proprio in questo gruppo ristretto che Alcaraz potrebbe presto inserirsi.
Un futuro già scritto?
Per il ventiduenne spagnolo si tratta già di una stagione memorabile, ma la possibilità di vincere a Shanghái o Parigi, tornei che ancora non ha conquistato, renderebbe il 2025 semplicemente leggendario. Oltre ai titoli, c’è in ballo anche la corsa al numero 1 del mondo, che potrebbe aggiungere ulteriore prestigio a un’annata già straordinaria.
Gioca benissimo a tennis, questo è innegabile, ma di carisma io sinceramente non ne vedo proprio.
Il 2015 di djokovic….3 slam,le Finals e 6 master1000….PAZZESCO
6 master1000 in un anno….e di chi poteva esserci il record, se non del GOAT? Djokovic sempre davanti a tutti, in tutti i numeri…..pazzesco
Poi, mi raccomando, meravigliamoci, come scrive un utente oggi sul thread “pubblicitario” di Sinner, sul come mai il rosso non abbia così tanta voglia di parlare ai media italiani.. tra i più grandi critici di Sinner ci sono un sacco d’italiani, famosi e non
e niente… dopo mesi e mesi impegnatissimi ad inventare record INESISTENTI di Sinner, adesso i media italioti si sono buttati ad inventare record INESISTENTI di Alcaraz.
L’ultimo è questo, dove anche vincendo Shanghai e Bercy Carlos non batterà il record VERO di Djokovic di sei nel 2015.
Ma un pò di vero e sano giornalismo mai ?
La Storia siamo noi, Carlos al massimo entra nella cronaca del Tennis che e’ un’attività come un’altra e non certo delle più importanti, siamo seri.
Ma la storia di Fedez che sbeffeggia Sinner???
significa più di 10 anni di dominio incontrastato.
speriamo di no sarebbe la fine del tennis, degli altri
a shanghai può farcela, a Bercy di solito è terra di conquista per gli altri
Alcaraz ha ingranato la quinta quando è rientrato Sinner, prima faticava, perché sapeva di giocarsela con avversari inferiori ed aveva solo da perdere… il tennis è fatto di rivalità e sono convinto che entrambi possano arrivare a superare i 20 slam
Ma anche Basta con questo “Triplete” del…
Fisicità, talento naturale e cristallino, tennis spumeggiante, voglia di divertirsi, carisma e chi piú ne ha piú ne metta…
Mito!
Il poker di Masters 1000 quest’anno l’ha già fatto Jannik: quelli che gli è stato impedito di giocare.