Rune: “La Laver Cup è l’evento preferito per molti giocatori, anche più degli Slam”
Holger Rune cavalca l’onda mediatica da qualche giorno e le sue ultime affermazioni lo portano ancor più sulla cresta. Il danese dopo la rocambolesca – e per lui sfortunata – presenza in Davis Cup a Marbella, è volato negli USA per prendere parte alla Laver Cup, ricca esibizione quest’anno in scena a San Francisco. Sarà curioso vedere all’opera ex campioni assai carismatici come Noah per il team europeo e Agassi per quello del resto del mondo. Una tre giorni a squadre che fa molto discutere per mille motivi, tuttavia è organizzata in modo impeccabile, ha portato alcune interessanti novità riprese poi da altri tornei e funziona molto in tv, con ascolti altissimi di spettatori che assistono a match ben giocati ma con più leggerezza, e con l’effetto squadra e panchina che piace molto. A detta di Rune, piace tantissimo ai giocatori, addirittura più di ogni altro torneo.
“Ho parlato con molti giocatori e dicono che è uno degli eventi più divertenti in cui giocare, un evento grandioso”, afferma Rune, citando Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas tra coloro che hanno parlato con entusiasmo della settimana. “Per molti è l’evento preferito, anche più degli Slam”. Un’affermazione questa a dir poco forte, che sicuramente non lascerà indifferenti gli appassionati e commentatori in un periodo nel quale il fiorire di molte esibizioni ha portato non poche polemiche, visto che coloro che giocano a destra e a manca eventi extra calendario ATP poi spesso si lamentano della lunghezza della stagione.
“Ho grandi aspettative, ma soprattutto mi divertirò davvero molto” continua Rune parlando da San Francisco. “Non capita spesso di giocare come una squadra, quindi penso che sia fantastico. Darò il meglio in questo ambiente. Non vedo l’ora di giocare. Voglio portare molta energia e intensità alla mia squadra”.
Mario Cecchi
TAG: Holger Rune, Laver Cup
Non ci vedo nulla di strano.
Scherzano, ridono e incassano.
Senza pressione, cosa che per tanti negli slam non è possibile.
Basta guardare i volti tirati di tanti, oppressi dalla voglia/necessità di vincere.
Ah di sicuro chi non riesce a vincere sufficienti soldi negli slam, troverà molto comoda e piacevole una esibizione altamente remunerata.
Ah ah ah, futuro come comico per Rune
Preferito perché cazzeggi con gli amici, giochi tanto per tenerti in allenamento e nessuno si ricorda del risultato 10 minuti dopo la fine dell’incontro.
Paragonato a 7 (potenziali) turni 3 set su 5 con a volte 35° contro giocatori con il sacro fuoco dentro, beh non ho dubbi.
Ahahah ahahah ahahahah…ma fa uso di sostanze strane??
Niente,non ne azzecca una.Tennista un po’ legnoso ma con potenziale,forte nei fondamentali, fisicamente prestante,spavaldo per non farsi intimorire ma gli manca un elemento fondamentale in tutti gli sport,in ogni professione,nel quotidiano di tutti ovvero …la testa.
Che non significa essere particolarmente perspicaci ma seguire un consiglio della mia cara nonna veneta e cioè “ceo tasi xe no te sa e robe,almanco tasi che po’ io o sa tutti che te manca un bojo”.
La Vodka proprio non la riesce a digerire!
Ahahahah (*-*)
Il senso del ridicolo non l’ha mai avuto ma un senza vergogna di tale portata, e’ patologico più che ridicolo.
L’hanno escluso anche dal Six Kings Slam, una bella botta per orgoglio e soprattutto portafoglio (ci sono 1,5 milioni di partecipazione garantiti).
Chiedo agli amici e pure alla REDAZIONE: si sa già chi andrà a sostituire Draper?
Oppure c’è una minima speranza per l’inglese?
Holger si deve essere scolato una bottiglia di Akvavit prima dell’intervista.
Una coppa che può vincere anche perdendo… fantastico!!!
Ma io ci credo che sia l’evento preferito. A voi piace più stare in ufficio 8 ore o andare al lago a fare team-building? E’ più o meno la stessa cosa
Quando si dice, le priorità!
Mamma mia ma questo non si vergogna neanche un po’??
Dopo averlo visto ridere tranquillo in panchina, anziché essere mortificato di aver condannato la Danimarca in Davis, ha perso tutta la mia stima.
Ditemi che non l ha detto davvero , ditemi che non l ha detto davvero…ahahhhhhh
Oltre che ..anche….lo vedo bene sulla strada per raggiungere l’Australopiteco….
BOOOOOOOOM
Ma perché non se ne sta zitto… senza vergogna proprio
Com’era quella storia della volpe e dell’uva?
Ahahahahha
Holger, posa il fiasco.
O forse con i soldi che danno per questa esibizione si è bevuto troppi alcolici?
Ecco giusto a questo puoi giocare…