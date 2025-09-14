Challenger Targu Mures 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel md e sei nelle quali
Challenger Targu Mures 2 – Tabellone Principale – terra
(1) Jay Clarke vs Oleksandr Ovcharenko
Qualifier vs Qualifier
(WC) Cezar Stefan Bentzel vs Gabi Adrian Boitan
Franco Roncadelli vs (7) Nicolas Alvarez Varona
(3) Dimitar Kuzmanov vs Inaki Montes-De La Torre
Qualifier vs Andrea Picchione
Ryan Nijboer vs Miguel Damas
Alex Marti Pujolras vs (8) Mika Brunold
(6) Lorenzo Giustino vs Max Alcala Gurri
Corentin Denolly vs Qualifier
(WC) Mihai Alexandru Coman vs (WC) Sebastian Gima
Maxim Mrva vs (4) Mathys Erhard
(5) Filip Cristian Jianu vs Maximilian Neuchrist
Qualifier vs Franco Agamenone
Bernabe Zapata Miralles vs Qualifier
Nicholas David Ionel vs (2) Daniel Rincon
Challenger Targu Mures 2 – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Dan Martin vs Radu Mihai Papoe
Juan Cruz Martin Manzano vs (12) Thomas Faurel
(2) Gerard Campana Lee vs (WC) Matei Varbanciu
(Alt) Daniel Siniakov vs (11) Kirill Kivattsev
(3) Gabriele Pennaforti vs Imanol Lopez Morillo
Iannis Miletich vs (8) Dan Alexandru Tomescu
(4) Tommaso Compagnucci vs Stefan Palosi
(WC) Daniel Uta vs (7) Peter Fajta
(5) Gianluca Cadenasso vs (WC) Alejandro Mateo Berge Nourescu
Amaury Raynel vs (9) Filippo Romano
(6) Jack Loge vs (WC) Darius Florin Pop
John Sperle vs (10) Emilien Demanet
Court 1 – Ore: 10:00
🇰🇷 Gerard Campana Lee vs 🇷🇴 Matei Varbanciu
🇨🇦 Dan Martin vs 🇷🇴 Radu Mihai Papoe
🇮🇹 Gianluca Cadenasso vs 🇷🇴 Alejandro Mateo Berge Nourescu
🇮🇹 Tommaso Compagnucci vs 🇷🇴 Stefan Palosi
Court 3 – Ore: 10:00
🇩🇪 John Sperle vs 🇧🇪 Emilien Demanet
🇧🇪 Jack Loge vs 🇷🇴 Darius Florin Pop
🇷🇴 Daniel Uta vs 🇭🇺 Peter Fajta
🇮🇹 Iannis Miletich vs 🇷🇴 Dan Alexandru Tomescu
Court 4 – Ore: 10:00
🇮🇹 Juan Cruz Martin Manzano vs 🇫🇷 Thomas Faurel
🇨🇿 Daniel Siniakov vs 🇷🇺 Kirill Kivattsev
🇫🇷 Amaury Raynel vs 🇮🇹 Filippo Romano
🇮🇹 Gabriele Pennaforti vs 🇪🇸 Imanol Lopez Morillo
TAG: Circuito Challenger
7 commenti
JIANU
PICCHIONE
CLARKE
RINCON
RONCADELLI
BRUNOLD
GIUSTINO
RINCON
Brunold
Rincon
Clarke
Denolly
Boitan
Kuzmanov
Mrva
Jianu
Jianu
Kuzmanov
Clarke
Alcala
Alvarez
Marti
Mrva
Rincon
CLARKE
JIANU
PICCHIONE
ERHARD
VARONA
BRUNOLD
GIUSTINO
RINCON
Rincon
Kuzmanov
Clarke
Giustino
Alvarez
Brunold
Mrva
Agamenone
CLARKE
JIANU
KUZMANOV
ERHARD
ALVAREZ
BRUNOLD
GIUSTINO
RINCON
KUZMANOV
RINCON
ALVAREZ
ERHARD
CLARKE
BRUNOLD
GIUSTINO
JIANU