Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Targu Mures 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel md e sei nelle quali

14/09/2025 19:42 7 commenti
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15

ROU Challenger Targu Mures 2 – Tabellone Principale – terra
(1) Jay Clarke GBR vs Oleksandr Ovcharenko UKR
Qualifier vs Qualifier
(WC) Cezar Stefan Bentzel ROU vs Gabi Adrian Boitan ROU
Franco Roncadelli URU vs (7) Nicolas Alvarez Varona ESP

(3) Dimitar Kuzmanov BUL vs Inaki Montes-De La Torre ESP
Qualifier vs Andrea Picchione ITA
Ryan Nijboer NED vs Miguel Damas ESP
Alex Marti Pujolras ESP vs (8) Mika Brunold SUI

(6) Lorenzo Giustino ITA vs Max Alcala Gurri ESP
Corentin Denolly FRA vs Qualifier
(WC) Mihai Alexandru Coman ROU vs (WC) Sebastian Gima ROU
Maxim Mrva CZE vs (4) Mathys Erhard FRA

(5) Filip Cristian Jianu ROU vs Maximilian Neuchrist AUT
Qualifier vs Franco Agamenone ITA
Bernabe Zapata Miralles ESP vs Qualifier
Nicholas David Ionel ROU vs (2) Daniel Rincon ESP

ROU Challenger Targu Mures 2 – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Dan Martin CAN vs Radu Mihai Papoe ROU
Juan Cruz Martin Manzano ITA vs (12) Thomas Faurel FRA

(2) Gerard Campana Lee KOR vs (WC) Matei Varbanciu ROU
(Alt) Daniel Siniakov CZE vs (11) Kirill Kivattsev RUS

(3) Gabriele Pennaforti ITA vs Imanol Lopez Morillo ESP
Iannis Miletich ITA vs (8) Dan Alexandru Tomescu ROU

(4) Tommaso Compagnucci ITA vs Stefan Palosi ROU
(WC) Daniel Uta ROU vs (7) Peter Fajta HUN

(5) Gianluca Cadenasso ITA vs (WC) Alejandro Mateo Berge Nourescu ROU
Amaury Raynel FRA vs (9) Filippo Romano ITA

(6) Jack Loge BEL vs (WC) Darius Florin Pop ROU
John Sperle GER vs (10) Emilien Demanet BEL

Court 1 – Ore: 10:00
🇰🇷 Gerard Campana Lee vs 🇷🇴 Matei Varbanciu
🇨🇦 Dan Martin vs 🇷🇴 Radu Mihai Papoe
🇮🇹 Gianluca Cadenasso vs 🇷🇴 Alejandro Mateo Berge Nourescu
🇮🇹 Tommaso Compagnucci vs 🇷🇴 Stefan Palosi

Court 3 – Ore: 10:00
🇩🇪 John Sperle vs 🇧🇪 Emilien Demanet
🇧🇪 Jack Loge vs 🇷🇴 Darius Florin Pop
🇷🇴 Daniel Uta vs 🇭🇺 Peter Fajta
🇮🇹 Iannis Miletich vs 🇷🇴 Dan Alexandru Tomescu

Court 4 – Ore: 10:00
🇮🇹 Juan Cruz Martin Manzano vs 🇫🇷 Thomas Faurel
🇨🇿 Daniel Siniakov vs 🇷🇺 Kirill Kivattsev
🇫🇷 Amaury Raynel vs 🇮🇹 Filippo Romano
🇮🇹 Gabriele Pennaforti vs 🇪🇸 Imanol Lopez Morillo

TAG:

7 commenti

sponghi 14-09-2025 21:31

JIANU

PICCHIONE

CLARKE
RINCON

RONCADELLI
BRUNOLD
GIUSTINO
RINCON

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
espertodipallacorda 14-09-2025 21:30

Brunold

Rincon

Clarke
Denolly

Boitan
Kuzmanov
Mrva
Jianu

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 14-09-2025 21:21

Jianu

Kuzmanov

Clarke
Alcala

Alvarez
Marti
Mrva
Rincon

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 14-09-2025 20:59

CLARKE

JIANU

PICCHIONE
ERHARD

VARONA
BRUNOLD
GIUSTINO
RINCON

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
verygabry 14-09-2025 20:35

Rincon

Kuzmanov

Clarke
Giustino

Alvarez
Brunold
Mrva
Agamenone

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 14-09-2025 20:13

CLARKE

JIANU

KUZMANOV
ERHARD

ALVAREZ
BRUNOLD
GIUSTINO
RINCON

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dany 14-09-2025 19:54

KUZMANOV

RINCON

ALVAREZ
ERHARD

CLARKE
BRUNOLD
GIUSTINO
JIANU

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!