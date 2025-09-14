Davis Cup – Qualifiers 2nd Round: I risultati completi del Day 3. Incredibile vittoria di Martínez e colpo di Carreño, la Spagna completa la rimonta. Impresa Belgio: Australia fuori dalle Finals di Bologna

I risultati dalla Davis Cup - Foto Getty Images
La Spagna conquista un posto alle Finals di Coppa Davis 2025 grazie a una giornata che resterà nella memoria dei tifosi. Dopo lo 0-2 rimediato nella prima giornata contro la Danimarca e il successo in doppio arrivato in mattinata, Pedro Martínez ha regalato un’autentica impresa battendo Holger Rune, numero 11 del mondo, al termine di un duello epico.
Il valenciano, attuale numero 67 del ranking ATP, si è imposto per 6-1 4-6 7-6(3) dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, salvando anche un match point sul 3-5 del set decisivo. Un incontro drammatico, con colpi di scena ed emozioni tipiche della Coppa Davis, che ha rimesso la sfida in equilibrio.
A completare la rimonta ci ha poi pensato Pablo Carreño Busta, che non ha lasciato scampo a Elmer Moller, piegandolo con un netto 6-2 6-3. Con questo successo, la Spagna firma la rimonta dallo 0-2 al 3-2 complessivo e conquista il pass per le Finals di Bologna, dimostrando ancora una volta la forza del gruppo anche senza i suoi uomini più rappresentativi.
L’Australia vede svanire il sogno della qualificazione alle Finals di Coppa Davis 2025. Dopo aver rimontato dallo 0-2 iniziale grazie al successo in doppio e alla vittoria di Alex De Miñaur su Zizou Bergs (7-5 6-2), gli aussie erano a un passo dall’impresa. Ma nel match decisivo è stato il belga Raphael Collignon a spegnere le speranze, superando Aleksandar Vukic per 6-7(5) 6-2 6-3 in due ore e undici minuti.
Con questo successo, il Belgio conquista un posto tra le otto nazioni che a novembre si giocheranno l’insalatiera a Bologna, mentre l’Australia – finalista in due delle ultime tre edizioni – resta clamorosamente fuori.
Croatia 🇭🇷 1 : 3 France 🇫🇷
Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croatia
12 Sep – 13 Sep 2025
16:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Moutet C.
ATP Multiple Locations
Dino Prizmic
4
7
1
Corentin Moutet
6
5
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Prizmic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Moutet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
C. Moutet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ATP Multiple Locations
Marin Cilic
2
4
Arthur Rinderknech
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
ATP Multiple Locations
Nikola Mektic / Mate Pavic
6
7
Benjamin Bonzi / Pierre-Hugues Herbert
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Mektic / Pavic
6-5 → 7-5
B. Bonzi / Herbert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
N. Mektic / Pavic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
B. Bonzi / Herbert
4-4 → 4-5
N. Mektic / Pavic
3-4 → 4-4
B. Bonzi / Herbert
3-3 → 3-4
N. Mektic / Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
B. Bonzi / Herbert
2-2 → 2-3
N. Mektic / Pavic
1-2 → 2-2
B. Bonzi / Herbert
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
N. Mektic / Pavic
0-1 → 1-1
B. Bonzi / Herbert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Mektic / Pavic
0-15
15-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-3 → 6-3
B. Bonzi / Herbert
5-2 → 5-3
ATP Multiple Locations
Marin Cilic
5
4
Corentin Moutet
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cilic
15-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
C. Moutet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Cilic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
M. Cilic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
M. Cilic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
C. Moutet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Cilic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Si va avanti anche senza Alcaraz
La sconfitta di Rune ha qualificato la Spagna alle Final8 di Novembre che ora potrebbe contare sulle presenze di Alcaraz, Davidovich Fokina e Granollers nel doppio. Dovremmo stare molto attenti sia a loro che alla Repubblica Ceca.
Mascett era il Conte, il Colonnello Buttiglione è il Re della Supercazzola
E te pareva che Rune non perdeva.
Purtroppo o per fortuna la realtà è questa: salvo infortuni o cambi di programma, Carlitos ‘tra i piedi’ anche a Bologna. Da tifoso del tennis va bene, da italiano ovviamente un po’ meno. Spagna per me tra le favorite insieme a Italia Germania e rep ceca
Rune vera grande delusione di giornata, ha buttato nel wc una qualificazione facile facile, nelle occasioni che contano delude sempre.
Martinez è quello che ha perso al primo turno al challenger di Genova. Scenari diversi .
Rune ha affossato il miracolo danese.
Immaginate se fosse stato Sinner colpevole di eliminazione
Spagna praticamente era eliminata e grazie a Rune è passata ma siamo onesti: come secondo singolarista stanno in acque profondissime da qui ad un pò di anni, forse dovranno aspettare la crescita di Landaluce ma non è che nemmeno lui sia tutta questa forza della natura
Alle final 8 saranno molto vulnerabili e non vedo come possano arrivare in finale
MENTRE la Repubblica Ceca è veramente una squadra tosta secondo me, completa giovane forte
E così l’evanescente Rune non solo non porta la Danimarca nella fase finale ma rimette in gioco per il titolo la Spagna.
Comunque Rune avrebbe bisogno di un aiuto psicologico… ammesso che non lo abbia già…sta buttando alle ortiche la sua carriera come la partita di oggi ampiamente dimostra
Ancora con Rune?
Ta tento che vinse ea Spagna ea Davis.
Forza Moller
Non ho praticamente visto il 1° set ma dal quel poco mi sembra che Moller non ci sia.
Soprattutto per com’è sceso in campo Moller,palesemente non ci credo più nemmeno lui e sta giocando tanto per,fossi nel capitano della Danimarca stringerei subito la mano se devono finire la Davis in questo modo
La Danimarca è fuori, a Moller di certo non puoi dare la responsabilità di salvare la squadra, doveva pensarci Rune, è finita.
pedro tiene in vita la spagna. e ora il vecchio carreno ha una grande responsabilità. per la final 8 forse meglio avere la spagna così ce la astratta possibilita di un ulteriore sinner – alcaraz.
Povero Holger…
…poi non stupiamoci se alcune colleghe russe lo definiscono uno “sfigato”.
Ahahahah (*-*)
ma uno che tempesta di messaggi delle ragazze, oltretutto colleghe, che stabilità mentale vuoi che abbia?
Si, perché sono anni che spero di vederlo crescere e non cresce. Non tanto perché mi stia simpatico, ma perché vorrei un po’ di varietà oltre a sinner e alcaraz e lui è uno che potenzialmente può arrivarci, solo che non ci arriva mai.
Diciamo pure che ti dispiace più per Rune sto giro.
Quel 30 pari e quel match point annullato sono disattenzioni gravi. Ora la Danimarca deve compiere l’impresa con Moller, ma ormai la Spagna è galvanizzata.
Mi ha ricordato molto il match di 2 anni fa tra popyrin e arnaldi: tanti errori, la posta in palio altissima, match più mentale che tattico. Alla fine mi sono affezionato al match, mi sarebbe dispiaciuto per chiunque perdesse tra i 2.
Ta tento che desso vinse PCB.
Mi spiace dirlo ma Rune è stato un vero pollo… non sarà mai al livello di Sinner e Alcaraz…gli manca la stabilità mentale
No vabbè, grazie
Che partita.
Magari non ad un livello di intensità stratosferico ma entrambi ci mettevano l’anima e si vedeva, per chi avrebbe perso sarebbe stato un dramma sportivo e lo è stato per rune, che ancora una volta ha dimostrato di dover migliorare su molti aspetti. Comunque è stata un’odissea, mi ha tenuto per 3 ore incollato allo schermo, e a chi sostiene che questa davis non sia bella basta vedere questa partita per ricredersi.
df mi sembra.
Rune ha cacciato nella rumenta il miracolo di Moller con Munar. E ora tocca a Moller ripetere il miracolo contro Carreno oppure rincorrere bimbominkia a calci nel sedere
Qualcuno mi può descrivere come Rune ha fallito il match point? Grazie
Ahahahaha
Che errori ingenui ha commesso Rune.
Sta giocando con Martinez e lo sta facendo sembrare Alcaraz, ma dai ingiustificabile Holger, sta partita doveva essere già chiusa da un pezzo.
Ta tento che la Danimarca dovrà giocarsi l’ultimo punto.
Rune è rovinato a terra ed ha il ginocchio sanguinante.
Che psicodramma è la partita Rune-Martinez??
A te, il conte Mascetti, ti fa un baffo.
E Martinez la porta al 3°.
Finalmente Rune si è svegliato
Fino ad ora non ne ha avuta voglia.
Ma cosa sta combinando Rune? Una partita che doveva vincere in ciabatte e ad occhi chiusi! Ma io veramente non ho parole
Holger quando entri in campo?E tu saresti il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz?Se ti fai battere da Martinez vai a gravare su Moller e la Spagna con Carlitos rischiamo di trovarcelaa Bologna.
La Davis sarà la fine della stagione
Collignon gran….campion.
Del vero capi e numero 1 incontrastato,l’altro…
Senza sinner non siamo imbattibili, squadre come repubblica ceca o Argentina potrebbero batterci.
Il problema non è solo Alcaraz,se non schiera giocatori più quotati come Davidovich Fokina,Bautista e Granollers giusto che vengano eliminati
Ma l’assenza di nazioni top alle fasi finali toglie interesse, pubblico, pubblicità…..e soldi
E cmq, se la Spagna dovesse uscire, come la prenderebbero in Spagna l’assenza di Carlitos? Vediamo….
Con Usa Australia e Spagna (quasi) fuori, potremmo esentare Sinner dal gareggiare per mantenere energie per il finale di stagione? Penso che possa essere una possibilità
Anche l’Australia fuori per mano del Belgio. Incredibile, queste partite di qualificazioni si stanno rivelando molto avvincenti, appassionanti
Conta il movimento, ma Fritz era favorito in entrambi i suoi incontri e avrebbe dovuto portare 2 punti. Il terzo punto lo avrebbe portato il doppio, vinto in effetti dagli USA
Si beh una delle due doveva passare per forza ahah, però sono stati bravi, se lo meritano.
Per me la repubblica ceca era favorita alla vigilia della sfida con gli usa. In davis conta il movimento, non il fenomeno, e gli stati uniti di tutti gli ottimi giocatori che ci sono avevano solo fritz (tiafoe se non si gasa durante la partita mi sono reso conto che è veramente scarso) mentre la repubblica ceca ha convocato i suoi 3 giocatori migliori, tutti top 20.
Così come la gran Bretagna senza draper a febbraio perse con il Giappone e la Spagna senza alcaraz sta per essere eliminata dalla Danimarca.
Molto meglio.
Cosí non rompono le balle a Carlitos per un’ eventuale fase finale
Beh c’è lo squadrone ceco però al loro posto.
No va beh lo squadrone USA fuori ahah, meglio per noi.
Non frega una cippa a Mauro della Coppa Davis, ha detto che con gli USO finiva la stagione, però anche se da lui ritenuta un’esibizione voglio proprio vedere se non commenta se Carlitos dovesse vincere le Finals.
Noooo povero Mauro, speriamo rimontino
Ma gli USA eliminati.
Usa fuori
Incredibile
Sarà un complotto di Gaudenzi
De minaur bergs all’ultimo sangue