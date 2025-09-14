Davis Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup

Davis Cup – Qualifiers 2nd Round: I risultati completi del Day 3. Incredibile vittoria di Martínez e colpo di Carreño, la Spagna completa la rimonta. Impresa Belgio: Australia fuori dalle Finals di Bologna

14/09/2025 19:16
I risultati dalla Davis Cup - Foto Getty Images

La Spagna conquista un posto alle Finals di Coppa Davis 2025 grazie a una giornata che resterà nella memoria dei tifosi. Dopo lo 0-2 rimediato nella prima giornata contro la Danimarca e il successo in doppio arrivato in mattinata, Pedro Martínez ha regalato un’autentica impresa battendo Holger Rune, numero 11 del mondo, al termine di un duello epico.
Il valenciano, attuale numero 67 del ranking ATP, si è imposto per 6-1 4-6 7-6(3) dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, salvando anche un match point sul 3-5 del set decisivo. Un incontro drammatico, con colpi di scena ed emozioni tipiche della Coppa Davis, che ha rimesso la sfida in equilibrio.
A completare la rimonta ci ha poi pensato Pablo Carreño Busta, che non ha lasciato scampo a Elmer Moller, piegandolo con un netto 6-2 6-3. Con questo successo, la Spagna firma la rimonta dallo 0-2 al 3-2 complessivo e conquista il pass per le Finals di Bologna, dimostrando ancora una volta la forza del gruppo anche senza i suoi uomini più rappresentativi.

L’Australia vede svanire il sogno della qualificazione alle Finals di Coppa Davis 2025. Dopo aver rimontato dallo 0-2 iniziale grazie al successo in doppio e alla vittoria di Alex De Miñaur su Zizou Bergs (7-5 6-2), gli aussie erano a un passo dall’impresa. Ma nel match decisivo è stato il belga Raphael Collignon a spegnere le speranze, superando Aleksandar Vukic per 6-7(5) 6-2 6-3 in due ore e undici minuti.
Con questo successo, il Belgio conquista un posto tra le otto nazioni che a novembre si giocheranno l’insalatiera a Bologna, mentre l’Australia – finalista in due delle ultime tre edizioni – resta clamorosamente fuori.

Qualifiers – 2nd Round
Netherlands 🇳🇱 1 : 3 Argentina 🇦🇷
Martiniplaza, Groningen, Netherlands
12 Sep – 13 Sep 2025
14:00 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Etcheverry T. M.

ATP Multiple Locations
Jesper de Jong
4
4
Tomas Martin Etcheverry
6
6
15:30 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Cerundolo F.

ATP Multiple Locations
Botic van de Zandschulp
6
1
Francisco Cerundolo
7
6
ATP Multiple Locations
Sander Arends / Botic van de Zandschulp
3
5
Andres Molteni / Horacio Zeballos
6
7
15:30 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Cerundolo F. -:-

ATP Multiple Locations
Jesper de Jong
6
6
Francisco Comesana
4
3
Qualifiers – 2nd Round
Australia 🇦🇺 2 : 3 Belgium 🇧🇪
Ken Rosewall Arena, Sydney, Australia
13 Sep – 14 Sep 2025
05:15 🇦🇺 De Minaur A. – 🇧🇪 Collignon R. 5-7 6-3 3-6

🇦🇺 Thompson J. – 🇧🇪 Bergs Z. 6-7 4-6

ATP Multiple Locations
Rinky Hijikata / Thompson
6
6
6
Sander Gille / Joran Vliegen
7
3
4
De Minaur A. (Aus) – Bergs Z. (Bel)

ATP Multiple Locations
Alex de Minaur
6
7
Zizou Bergs
2
5
09:40Thompson J. (Aus) – Collignon R. (Bel)

ATP Multiple Locations
Aleksandar Vukic
7
2
3
Raphael Collignon
6
6
6
Qualifiers – 2nd Round
Hungary 🇭🇺 2 : 3 Austria 🇦🇹
Fonix Arena, Debrecen, Hungary
12 Sep – 13 Sep 2025
15:00 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Rodionov J.

ATP Multiple Locations
Fabian Marozsan
2
7
5
Jurij Rodionov
6
6
7
16:30 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Misolic F.

ATP Multiple Locations
Marton Fucsovics
3
6
6
Lukas Neumayer
6
3
7
Marozsan F./Piros Z. – Erler A./Miedler L. 7-6 7-6

12:30 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Neumayer L. -:-

ATP Multiple Locations
Zsombor Piros
7
7
Lukas Neumayer
5
6
14:00 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Rodionov J. -:-

ATP Multiple Locations
Marton Fucsovics
2
1
Jurij Rodionov
6
6
Qualifiers – 2nd Round
Japan 🇯🇵 0 : 4 Germany 🇩🇪
Ariake Colosseum, Tokyo, Japan
12 Sep – 13 Sep 2025
07:15 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Struff J-L.

ATP Multiple Locations
Yoshihito Nishioka
4
7
4
Jan-Lennard Struff
6
6
6
10:10 🇯🇵 Mochizuki S. – 🇩🇪 Hanfmann Y. 3-6 6-7

ATP Multiple Locations
Shintaro Mochizuki
3
3
Yannick Hanfmann
6
6
Qualifiers – 2nd Round
USA 🇺🇸 2 : 3 Czechia 🇨🇿
Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, USA
12 Sep – 13 Sep 2025
00:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Lehecka J.

ATP Multiple Locations
Frances Tiafoe
3
2
Jiri Lehecka
6
6
01:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Mensik J.

ATP Multiple Locations
Taylor Fritz
6
6
Jakub Mensik
4
3
ATP Multiple Locations
Austin Krajicek / Rajeev Ram
7
5
6
Tomas Machac / Jakub Mensik
6
7
4
21:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Lehecka J.

ATP Multiple Locations
Taylor Fritz
4
6
4
Jiri Lehecka
6
3
6
23:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Mensik J.

ATP Multiple Locations
Frances Tiafoe
1
4
Jakub Mensik
6
6
Qualifiers – 2nd Round
Spain 🇪🇸 3 : 2 Denmark 🇩🇰
Club de Tenis Puente Romano, Marbella, Spain
13 Sep – 14 Sep 2025
12:30 🇪🇸 Carreno-Busta P. – 🇩🇰 Rune H.

ATP Multiple Locations
Pablo Carreno Busta
5
3
Holger Rune
7
6
14:00 🇪🇸 Munar J. – 🇩🇰 Moller E.

ATP Multiple Locations
Jaume Munar
6
1
4
Elmer Moller
2
6
6
11:30 Martinez P./Munar J. – Holmgren A./Ingildsen J.

ATP Multiple Locations
Pedro Martinez / Jaume Munar
1
6
6
August Holmgren / Johannes Ingildsen
6
3
2
13:00 Munar J. (Esp) – Rune H. (Den)

ATP Multiple Locations
Pedro Martinez
6
4
7
Holger Rune
1
6
6
14:30 Carreno-Busta P. (Esp) – Moller E. (Den)

ATP Multiple Locations
Pablo Carreno Busta
6
6
Elmer Moller
2
3
Qualifiers – 2nd Round
Croatia 🇭🇷 1 : 3 France 🇫🇷
Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croatia
12 Sep – 13 Sep 2025
16:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Moutet C.
ATP Multiple Locations
Dino Prizmic
4
7
1
Corentin Moutet
6
5
6
Mostra dettagli

17:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Rinderknech A.

ATP Multiple Locations
Marin Cilic
2
4
Arthur Rinderknech
6
6
Mostra dettagli

ATP Multiple Locations
Nikola Mektic / Mate Pavic
6
7
Benjamin Bonzi / Pierre-Hugues Herbert
3
5
Mostra dettagli

14:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Moutet C.

ATP Multiple Locations
Marin Cilic
5
4
Corentin Moutet
7
6
Mostra dettagli

64 commenti. Lasciane uno!

Intrepido 14-09-2025 22:27
Rune incommentabile!

Rune incommentabile!

 64
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mauri 14-09-2025 22:10

Scritto da Fi
Per me la repubblica ceca era favorita alla vigilia della sfida con gli usa. In davis conta il movimento, non il fenomeno, e gli stati uniti di tutti gli ottimi giocatori che ci sono avevano solo fritz (tiafoe se non si gasa durante la partita mi sono reso conto che è veramente scarso) mentre la repubblica ceca ha convocato i suoi 3 giocatori migliori, tutti top 20.
Così come la gran Bretagna senza draper a febbraio perse con il Giappone e la Spagna senza alcaraz sta per essere eliminata dalla Danimarca.

Si va avanti anche senza Alcaraz

 63
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luca96 14-09-2025 21:27

La sconfitta di Rune ha qualificato la Spagna alle Final8 di Novembre che ora potrebbe contare sulle presenze di Alcaraz, Davidovich Fokina e Granollers nel doppio. Dovremmo stare molto attenti sia a loro che alla Repubblica Ceca.

 62
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 14-09-2025 20:54

Scritto da Lo Scriba

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da Ging89
Usa fuori
Incredibile
Sarà un complotto di Gaudenzi

Del vero capi e numero 1 incontrastato,l’altro…

A te, il conte Mascetti, ti fa un baffo.

Mascett era il Conte, il Colonnello Buttiglione è il Re della Supercazzola

 61
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Brufen (Guest) 14-09-2025 20:44

E te pareva che Rune non perdeva.

 60
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andro 14-09-2025 20:23

Purtroppo o per fortuna la realtà è questa: salvo infortuni o cambi di programma, Carlitos ‘tra i piedi’ anche a Bologna. Da tifoso del tennis va bene, da italiano ovviamente un po’ meno. Spagna per me tra le favorite insieme a Italia Germania e rep ceca

 59
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 14-09-2025 20:17

Rune vera grande delusione di giornata, ha buttato nel wc una qualificazione facile facile, nelle occasioni che contano delude sempre.

 58
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Ospite1 14-09-2025 20:00

Martinez è quello che ha perso al primo turno al challenger di Genova. Scenari diversi .

 57
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 14-09-2025 19:43

Rune ha affossato il miracolo danese.

Immaginate se fosse stato Sinner colpevole di eliminazione

 56
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, walden
Ging89 14-09-2025 19:30

Spagna praticamente era eliminata e grazie a Rune è passata ma siamo onesti: come secondo singolarista stanno in acque profondissime da qui ad un pò di anni, forse dovranno aspettare la crescita di Landaluce ma non è che nemmeno lui sia tutta questa forza della natura

Alle final 8 saranno molto vulnerabili e non vedo come possano arrivare in finale

MENTRE la Repubblica Ceca è veramente una squadra tosta secondo me, completa giovane forte

 55
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambi (Guest) 14-09-2025 19:26

E così l’evanescente Rune non solo non porta la Danimarca nella fase finale ma rimette in gioco per il titolo la Spagna.

 54
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marcauro 14-09-2025 18:50

Comunque Rune avrebbe bisogno di un aiuto psicologico… ammesso che non lo abbia già…sta buttando alle ortiche la sua carriera come la partita di oggi ampiamente dimostra

 53
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa 14-09-2025 18:40
Ancora con Rune?

Ancora con Rune?

 52
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-09-2025 18:38

Ta tento che vinse ea Spagna ea Davis.

 51
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Andreas Seppi 14-09-2025 18:38
Forza Moller

Forza Moller

 50
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-09-2025 18:37

Non ho praticamente visto il 1° set ma dal quel poco mi sembra che Moller non ci sia.

 49
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nicola 14-09-2025 18:25

Scritto da Silvy__89

Scritto da Spider 99

Scritto da Paola
Che errori ingenui ha commesso Rune.

pedro tiene in vita la spagna. e ora il vecchio carreno ha una grande responsabilità. per la final 8 forse meglio avere la spagna così ce la astratta possibilita di un ulteriore sinner – alcaraz.

La Danimarca è fuori, a Moller di certo non puoi dare la responsabilità di salvare la squadra, doveva pensarci Rune, è finita.

Soprattutto per com’è sceso in campo Moller,palesemente non ci credo più nemmeno lui e sta giocando tanto per,fossi nel capitano della Danimarca stringerei subito la mano se devono finire la Davis in questo modo

 48
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 14-09-2025 18:16

Scritto da Spider 99

Scritto da Paola
Che errori ingenui ha commesso Rune.

pedro tiene in vita la spagna. e ora il vecchio carreno ha una grande responsabilità. per la final 8 forse meglio avere la spagna così ce la astratta possibilita di un ulteriore sinner – alcaraz.

La Danimarca è fuori, a Moller di certo non puoi dare la responsabilità di salvare la squadra, doveva pensarci Rune, è finita.

 47
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Mats
Spider 99 14-09-2025 18:04

Scritto da Paola
Che errori ingenui ha commesso Rune.

pedro tiene in vita la spagna. e ora il vecchio carreno ha una grande responsabilità. per la final 8 forse meglio avere la spagna così ce la astratta possibilita di un ulteriore sinner – alcaraz.

 46
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 14-09-2025 17:56

Povero Holger…
…poi non stupiamoci se alcune colleghe russe lo definiscono uno “sfigato”.

Ahahahah (*-*)

 45
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
chase 14-09-2025 17:47

Scritto da marcauro
Mi spiace dirlo ma Rune è stato un vero pollo… non sarà mai al livello di Sinner e Alcaraz…gli manca la stabilità mentale

ma uno che tempesta di messaggi delle ragazze, oltretutto colleghe, che stabilità mentale vuoi che abbia?

 44
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi 14-09-2025 17:41

Scritto da piper
@ Fi (#4482720)
Diciamo pure che ti dispiace più per Rune sto giro.

Si, perché sono anni che spero di vederlo crescere e non cresce. Non tanto perché mi stia simpatico, ma perché vorrei un po’ di varietà oltre a sinner e alcaraz e lui è uno che potenzialmente può arrivarci, solo che non ci arriva mai.

 43
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
piper 14-09-2025 17:37

@ Fi (#4482720)

Diciamo pure che ti dispiace più per Rune sto giro.

 42
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paola (Guest) 14-09-2025 17:37

@ marcauro (#4482717)

Quel 30 pari e quel match point annullato sono disattenzioni gravi. Ora la Danimarca deve compiere l’impresa con Moller, ma ormai la Spagna è galvanizzata.

 41
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi (Guest) 14-09-2025 17:35

Mi ha ricordato molto il match di 2 anni fa tra popyrin e arnaldi: tanti errori, la posta in palio altissima, match più mentale che tattico. Alla fine mi sono affezionato al match, mi sarebbe dispiaciuto per chiunque perdesse tra i 2.

 40
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-09-2025 17:35

Ta tento che desso vinse PCB.

 39
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marcauro 14-09-2025 17:33

Mi spiace dirlo ma Rune è stato un vero pollo… non sarà mai al livello di Sinner e Alcaraz…gli manca la stabilità mentale

 38
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Pino 14-09-2025 17:32

Scritto da piper
@ Pino (#4482711)
df mi sembra.

No vabbè, grazie

 37
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi 14-09-2025 17:32

Che partita.
Magari non ad un livello di intensità stratosferico ma entrambi ci mettevano l’anima e si vedeva, per chi avrebbe perso sarebbe stato un dramma sportivo e lo è stato per rune, che ancora una volta ha dimostrato di dover migliorare su molti aspetti. Comunque è stata un’odissea, mi ha tenuto per 3 ore incollato allo schermo, e a chi sostiene che questa davis non sia bella basta vedere questa partita per ricredersi.

 36
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
piper 14-09-2025 17:30

@ Pino (#4482711)

df mi sembra.

 35
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 14-09-2025 17:30

Rune ha cacciato nella rumenta il miracolo di Moller con Munar. E ora tocca a Moller ripetere il miracolo contro Carreno oppure rincorrere bimbominkia a calci nel sedere

 34
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pino (Guest) 14-09-2025 17:29

Qualcuno mi può descrivere come Rune ha fallito il match point? Grazie

 33
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 14-09-2025 17:24

Scritto da Lo Scriba

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da Ging89
Usa fuori
Incredibile
Sarà un complotto di Gaudenzi

Del vero capi e numero 1 incontrastato,l’altro…

A te, il conte Mascetti, ti fa un baffo.

Ahahahaha

 32
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paola (Guest) 14-09-2025 17:20

Che errori ingenui ha commesso Rune.

 31
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 14-09-2025 17:20

Sta giocando con Martinez e lo sta facendo sembrare Alcaraz, ma dai ingiustificabile Holger, sta partita doveva essere già chiusa da un pezzo.

 30
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-09-2025 17:02

Ta tento che la Danimarca dovrà giocarsi l’ultimo punto.

 29
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-09-2025 16:58

@ Silvy__89 (#4482691)

Rune è rovinato a terra ed ha il ginocchio sanguinante.

 28
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 14-09-2025 16:56

Che psicodramma è la partita Rune-Martinez??

 27
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lo Scriba 14-09-2025 16:43

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da Ging89
Usa fuori
Incredibile
Sarà un complotto di Gaudenzi

Del vero capi e numero 1 incontrastato,l’altro…

A te, il conte Mascetti, ti fa un baffo.

 26
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, renzopii, sergioat, walden
piper 14-09-2025 15:47

E Martinez la porta al 3°.

 25
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 14-09-2025 15:47

Finalmente Rune si è svegliato

 24
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-09-2025 15:12

@ Paola (#4482621)

Fino ad ora non ne ha avuta voglia.

 23
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 14-09-2025 15:11

Ma cosa sta combinando Rune? Una partita che doveva vincere in ciabatte e ad occhi chiusi! Ma io veramente non ho parole

 22
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paola (Guest) 14-09-2025 14:55

Holger quando entri in campo?E tu saresti il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz?Se ti fai battere da Martinez vai a gravare su Moller e la Spagna con Carlitos rischiamo di trovarcelaa Bologna.

 21
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian
Lambohbk 14-09-2025 14:44

Scritto da Forza ragazzi
Con Usa Australia e Spagna (quasi) fuori, potremmo esentare Sinner dal gareggiare per mantenere energie per il finale di stagione? Penso che possa essere una possibilità

La Davis sarà la fine della stagione

 20
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambi (Guest) 14-09-2025 14:27

Collignon gran….campion.

 19
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo.bianco29@yahoo.it 14-09-2025 14:02

Scritto da Ging89
Usa fuori
Incredibile
Sarà un complotto di Gaudenzi

Del vero capi e numero 1 incontrastato,l’altro…

 18
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Pepusch, Marco M., tomasol, renzopii, sergioat
Fi 14-09-2025 13:29

Scritto da Forza ragazzi
Con Usa Australia e Spagna (quasi) fuori, potremmo esentare Sinner dal gareggiare per mantenere energie per il finale di stagione? Penso che possa essere una possibilità

Senza sinner non siamo imbattibili, squadre come repubblica ceca o Argentina potrebbero batterci.

 17
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian
Nicola 14-09-2025 12:59

Scritto da Forza ragazzi
E cmq, se la Spagna dovesse uscire, come la prenderebbero in Spagna l’assenza di Carlitos? Vediamo….

Il problema non è solo Alcaraz,se non schiera giocatori più quotati come Davidovich Fokina,Bautista e Granollers giusto che vengano eliminati

 16
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Forza ragazzi 14-09-2025 12:54

@ Silvy__89 (#4482554)

Ma l’assenza di nazioni top alle fasi finali toglie interesse, pubblico, pubblicità…..e soldi

 15
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Forza ragazzi, Marco M.
Forza ragazzi 14-09-2025 12:52

E cmq, se la Spagna dovesse uscire, come la prenderebbero in Spagna l’assenza di Carlitos? Vediamo….

 14
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Forza ragazzi
Forza ragazzi

Con Usa Australia e Spagna (quasi) fuori, potremmo esentare Sinner dal gareggiare per mantenere energie per il finale di stagione? Penso che possa essere una possibilità

 13
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Forza ragazzi, Setrakian
Silvy__89 (Guest) 14-09-2025 12:43

Anche l’Australia fuori per mano del Belgio. Incredibile, queste partite di qualificazioni si stanno rivelando molto avvincenti, appassionanti

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dad (Guest) 14-09-2025 12:09

Scritto da Fi
Per me la repubblica ceca era favorita alla vigilia della sfida con gli usa. In davis conta il movimento, non il fenomeno, e gli stati uniti di tutti gli ottimi giocatori che ci sono avevano solo fritz (tiafoe se non si gasa durante la partita mi sono reso conto che è veramente scarso) mentre la repubblica ceca ha convocato i suoi 3 giocatori migliori, tutti top 20.
Così come la gran Bretagna senza draper a febbraio perse con il Giappone e la Spagna senza alcaraz sta per essere eliminata dalla Danimarca.

Conta il movimento, ma Fritz era favorito in entrambi i suoi incontri e avrebbe dovuto portare 2 punti. Il terzo punto lo avrebbe portato il doppio, vinto in effetti dagli USA

 11
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone, walden
Silvy__89 (Guest) 14-09-2025 12:09

@ piper (#4482530)

Si beh una delle due doveva passare per forza ahah, però sono stati bravi, se lo meritano.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi (Guest) 14-09-2025 11:51

Per me la repubblica ceca era favorita alla vigilia della sfida con gli usa. In davis conta il movimento, non il fenomeno, e gli stati uniti di tutti gli ottimi giocatori che ci sono avevano solo fritz (tiafoe se non si gasa durante la partita mi sono reso conto che è veramente scarso) mentre la repubblica ceca ha convocato i suoi 3 giocatori migliori, tutti top 20.
Così come la gran Bretagna senza draper a febbraio perse con il Giappone e la Spagna senza alcaraz sta per essere eliminata dalla Danimarca.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ospite (Guest) 14-09-2025 11:41

Molto meglio.
Cosí non rompono le balle a Carlitos per un’ eventuale fase finale

 8
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: omerjno
piper 14-09-2025 11:26

@ Silvy__89 (#4482519)

Beh c’è lo squadrone ceco però al loro posto.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 14-09-2025 11:07

No va beh lo squadrone USA fuori ahah, meglio per noi.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-09-2025 10:52

Scritto da Ema80
Noooo povero Mauro, speriamo rimontino

Non frega una cippa a Mauro della Coppa Davis, ha detto che con gli USO finiva la stagione, però anche se da lui ritenuta un’esibizione voglio proprio vedere se non commenta se Carlitos dovesse vincere le Finals.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ema80 (Guest) 14-09-2025 10:15

Noooo povero Mauro, speriamo rimontino

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 14-09-2025 10:02

Ma gli USA eliminati.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 14-09-2025 09:49

Usa fuori

Incredibile
Sarà un complotto di Gaudenzi

 2
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: renzopii, Detuqueridapresencia, walden
Fi (Guest) 14-09-2025 09:35

De minaur bergs all’ultimo sangue

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!