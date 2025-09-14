Davis Cup – Qualifiers 2nd Round: I risultati completi del Day 3. Incredibile vittoria di Martínez e colpo di Carreño, la Spagna completa la rimonta. Impresa Belgio: Australia fuori dalle Finals di Bologna

La Spagna conquista un posto alle Finals di Coppa Davis 2025 grazie a una giornata che resterà nella memoria dei tifosi. Dopo lo 0-2 rimediato nella prima giornata contro la Danimarca e il successo in doppio arrivato in mattinata, Pedro Martínez ha regalato un’autentica impresa battendo Holger Rune, numero 11 del mondo, al termine di un duello epico.

Il valenciano, attuale numero 67 del ranking ATP, si è imposto per 6-1 4-6 7-6(3) dopo 3 ore e 15 minuti di battaglia, salvando anche un match point sul 3-5 del set decisivo. Un incontro drammatico, con colpi di scena ed emozioni tipiche della Coppa Davis, che ha rimesso la sfida in equilibrio.

A completare la rimonta ci ha poi pensato Pablo Carreño Busta, che non ha lasciato scampo a Elmer Moller, piegandolo con un netto 6-2 6-3. Con questo successo, la Spagna firma la rimonta dallo 0-2 al 3-2 complessivo e conquista il pass per le Finals di Bologna, dimostrando ancora una volta la forza del gruppo anche senza i suoi uomini più rappresentativi.

L’Australia vede svanire il sogno della qualificazione alle Finals di Coppa Davis 2025. Dopo aver rimontato dallo 0-2 iniziale grazie al successo in doppio e alla vittoria di Alex De Miñaur su Zizou Bergs (7-5 6-2), gli aussie erano a un passo dall’impresa. Ma nel match decisivo è stato il belga Raphael Collignon a spegnere le speranze, superando Aleksandar Vukic per 6-7(5) 6-2 6-3 in due ore e undici minuti.

Con questo successo, il Belgio conquista un posto tra le otto nazioni che a novembre si giocheranno l’insalatiera a Bologna, mentre l’Australia – finalista in due delle ultime tre edizioni – resta clamorosamente fuori.

Qualifiers – 2nd Round

Netherlands 🇳🇱 1 : 3 Argentina 🇦🇷

Martiniplaza, Groningen, Netherlands

12 Sep – 13 Sep 2025

14:00 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Etcheverry T. M.



15:30 🇳🇱 Van De Zandschulp B. – 🇦🇷 Cerundolo F.



15:30 🇳🇱 De Jong J. – 🇦🇷 Cerundolo F. -:-



Qualifiers – 2nd Round

Australia 🇦🇺 2 : 3 Belgium 🇧🇪

Ken Rosewall Arena, Sydney, Australia

13 Sep – 14 Sep 2025

05:15 🇦🇺 De Minaur A. – 🇧🇪 Collignon R. 5-7 6-3 3-6

🇦🇺 Thompson J. – 🇧🇪 Bergs Z. 6-7 4-6

De Minaur A. (Aus) – Bergs Z. (Bel)



09:40Thompson J. (Aus) – Collignon R. (Bel)



Qualifiers – 2nd Round

Hungary 🇭🇺 2 : 3 Austria 🇦🇹

Fonix Arena, Debrecen, Hungary

12 Sep – 13 Sep 2025

15:00 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Rodionov J.



16:30 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Misolic F.



Marozsan F./Piros Z. – Erler A./Miedler L. 7-6 7-6

12:30 🇭🇺 Marozsan F. – 🇦🇹 Neumayer L. -:-



14:00 🇭🇺 Fucsovics M. – 🇦🇹 Rodionov J. -:-



Qualifiers – 2nd Round

Japan 🇯🇵 0 : 4 Germany 🇩🇪

Ariake Colosseum, Tokyo, Japan

12 Sep – 13 Sep 2025

07:15 🇯🇵 Nishioka Y. – 🇩🇪 Struff J-L.



10:10 🇯🇵 Mochizuki S. – 🇩🇪 Hanfmann Y. 3-6 6-7



Watanuki Y./Yuzuki T. – Krawietz K./Puetz T. 3-6 6-7

🇯🇵 Sakamoto R. – 🇩🇪 Engel J. 3-6 7-6 7-10

Qualifiers – 2nd Round

USA 🇺🇸 2 : 3 Czechia 🇨🇿

Delray Beach Tennis Center, Delray Beach, USA

12 Sep – 13 Sep 2025

00:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Lehecka J.



01:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Mensik J.



21:30 🇺🇸 Fritz T. – 🇨🇿 Lehecka J.



23:00 🇺🇸 Tiafoe F. – 🇨🇿 Mensik J.



Qualifiers – 2nd Round

Spain 🇪🇸 3 : 2 Denmark 🇩🇰

Club de Tenis Puente Romano, Marbella, Spain

13 Sep – 14 Sep 2025

12:30 🇪🇸 Carreno-Busta P. – 🇩🇰 Rune H.



14:00 🇪🇸 Munar J. – 🇩🇰 Moller E.



11:30 Martinez P./Munar J. – Holmgren A./Ingildsen J.



13:00 Munar J. (Esp) – Rune H. (Den)



14:30 Carreno-Busta P. (Esp) – Moller E. (Den)



Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croatia12 Sep – 13 Sep 202516:00 🇭🇷 Prizmic D. – 🇫🇷 Moutet C.

17:30 🇭🇷 Cilic M. – 🇫🇷 Rinderknech A.



