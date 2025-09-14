Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 14 Settembre 2025

14/09/2025 08:24 1 commento
Federica Sacco nella foto

SRB M15 Kursumlijska Banja 15000 – Final
[7] Ognjen Milic SRB vs [8] Giuseppe La vela ITA ore 10:00

GRE W15 Heraklion 15000 – Final
Marianna Argyrokastriti GRE vs [4] Federica Sacco ITA ore 12:00

ITA W15 Viserba 15000 – Final
Anne Schaefer GER vs [4] Deborah Chiesa ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Henry (Guest) 14-09-2025 09:00

Anche oggi La Vela sventola sempre un Sacco verso la Chiesa? 🙁

 1
