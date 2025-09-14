Szczecin 125 | Clay | e181250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 14 Settembre 2025
14/09/2025 08:24 1 commento
M15 Kursumlijska Banja 15000 – Final
[7] Ognjen Milic vs [8] Giuseppe La vela ore 10:00
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2025-09-07T00:00:00Z
Ognjen Milic
3
1
Giuseppe La Vela
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Ognjen Milic
15-30
15-30
15-15
0-15
15-15
1-5 → 1-6
Giuseppe La Vela
30-15
15-0
15-15
40-15
1-4 → 1-5
Ognjen Milic
15-0
30-15
30-0
30-40
1-3 → 1-4
Giuseppe La Vela
15-0
40-0
30-0
40-15
1-2 → 1-3
Ognjen Milic
40-15
30-15
30-0
0-2 → 1-2
Giuseppe La Vela
15-0
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Ognjen Milic
40-A
15-15
0-15
15-40
15-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Giuseppe La Vela
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
Ognjen Milic
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
30-30
40-40
A-40
40-A
3-4 → 3-5
Giuseppe La Vela
15-0
30-0
40-15
30-15
3-3 → 3-4
Ognjen Milic
30-0
15-0
30-0
40-0
2-3 → 3-3
Giuseppe La Vela
0-15
0-30
15-30
40-30
30-30
2-2 → 2-3
Ognjen Milic
30-0
30-15
30-30
1-2 → 2-2
Giuseppe La Vela
30-0
40-0
40-15
15-0
1-1 → 1-2
Ognjen Milic
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Giuseppe La Vela
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
W15 Heraklion 15000 – Final
Marianna Argyrokastriti vs [4] Federica Sacco ore 12:00
ITF W15 Heraklion - 2025-09-07T00:00:00Z
Marianna Argyrokastriti•
0
4
2
Federica Sacco
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marianna Argyrokastriti
2-5
Federica Sacco
15-0
30-0
2-4 → 2-5
Marianna Argyrokastriti
40-30
30-30
40-30
A-40
1-4 → 2-4
Federica Sacco
1-3 → 1-4
Marianna Argyrokastriti
15-15
30-40
15-30
A-40
0-3 → 1-3
Federica Sacco
40-30
30-15
30-30
0-2 → 0-3
Marianna Argyrokastriti
0-15
15-40
0-40
0-1 → 0-2
Federica Sacco
30-0
15-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Marianna Argyrokastriti
0-30
0-40
15-40
15-40
4-5 → 4-6
Federica Sacco
30-0
15-0
40-0
15-0
40-0
4-4 → 4-5
Marianna Argyrokastriti
0-15
0-30
0-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Federica Sacco
0-15
0-30
0-15
0-30
0-15
15-40
30-40
0-40
3-3 → 4-3
Marianna Argyrokastriti
0-15
0-30
0-40
0-30
15-40
3-2 → 3-3
Federica Sacco
0-15
15-15
0-15
30-15
40-15
3-1 → 3-2
Marianna Argyrokastriti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-15
40-40
A-40
40-30
A-40
2-1 → 3-1
Federica Sacco
30-0
40-0
2-0 → 2-1
Marianna Argyrokastriti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Federica Sacco
0-15
15-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
W15 Viserba 15000 – Final
Anne Schaefer vs [4] Deborah Chiesa ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
1 commento
Anche oggi La Vela sventola sempre un Sacco verso la Chiesa? 🙁